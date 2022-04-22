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В ЛНР обвинили ВСУ в покушении на гражданина России – сотрудника миссии ОБСЕ
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Министерство государственной безопасности Луганской народной республики (ЛНР) заявило о причастности Вооруженных сил Украины (ВСУ) к покушению в апреле 2017 года на гражданина России, который являлся сотрудником миссии ОБСЕ.
«В ходе оперативно-следственных мероприятий получены сведения о причастности лиц из числа военнослужащих Вооруженных сил Украины к организации и совершению подрыва автомобиля, повлекшего смерть сотрудника Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в апреле 2017 года. Следствием установлено, что по замыслу командования ВСУ организованный террористический акт имел целью физическое устранение гражданина Российской Федерации из числа сотрудников миссии», - говорится в сообщении на сайте МГБ ЛНР.
В ведомстве уточнили, что задержанный в ЛНР сотрудник ОБСЕ признался в передаче данных иностранным спецслужбам.
«В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по ст. 335 УК ЛНР «Государственная измена» в отношении жителя ЛНР из числа персонала Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Министерством государственной безопасности получены признательные показания задержанного. Установлено, что сотрудник ОБСЕ, Петров Михаил Юрьевич, действуя в ущерб безопасности Луганской Народной Республики, передавал сведения закрытого характера в военной сфере представителям иностранных спецслужб», – сказано в сообщении.
Ранее в ДНР возбудили уголовное дело против шпионивших в пользу Украины сотрудников ОБСЕ.
Ранее 10 апреля ДНР признала деятельность СММ ОБСЕ в республике неправомерной. В ДНР заявили о необходимости до 30 апреля свернуть миссию ОБСЕ в республике.
Кроме того, 13 апреля глава Луганской народной республики Леонид Пасечник запретил с 30 апреля деятельность СММ ОБСЕ на территории ЛНР, заявив, что за годы конфликта в Донбассе миссия ОБСЕ не способствовала его мирному урегулированию.
Минобороны сообщило о готовности украинских военных на «Азовстали» сдаться
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Украинские военные на «Азовстали» в Мариуполе готовы сдаться, но им нужна команда из Киева, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Мизинцев со ссылкой на радиоперехваты сообщил, что украинские командиры, «осознавая безысходность своего положения, готовы сложить оружие». Однако сделают они это «только по соответствующему распоряжению (команде) из Киева», поскольку в противном случае «их ждет военный трибунал с приговором вплоть до расстрела» на Украине.
«Еще раз призываем официальные власти Киева проявить благоразумие, отдать соответствующие указания боевикам о прекращении бессмысленного сопротивления и выходе по гуманитарным коридорам», – приводит его слова РИА «Новости».
По его словам, киевские власти, скорее всего, цинично запретят сделать это оставшимся на территории комбината. «В случае отказа командиров украинских вооруженных формирований сложить оружие призываем киевские власти оказать влияние на боевиков в гарантированном соблюдении режима тишины для вывода мирных жителей, если таковые находятся на территории «Азовстали», – сказал Мизинцев.
Сообщается, что мирным гражданам, которые могут находиться на комбинате по утверждению украинской стороны, не дают возможности эвакуироваться, так как боевики используют их в качестве живого щита. Мизинцев отметил, что «эта достоверная информация подтверждалась показаниями пленных военнослужащих Украины и перехваченными радиопереговорами в ходе боевых действий в городской черте Мариуполя».
По состоянию на 22.00 мск предложенным Минобороны гумкоридором с территории «Азовстали» 19 апреля никто не воспользовался. По словам Мизинцева, это связано в том числе с тем, что представители киевской власти обманывают свой народ, убеждая его в якобы отсутствии возможности эвакуации. Россия гарантирует безопасную эвакуацию всем без исключения мирным гражданам. Вооруженные силы России, руководствуясь чисто гуманными принципами, вновь предлагают боевикам украинских нацбатальонов и иностранным наемникам в Мариуполе с 14.00 мск среды прекратить боевые действия и сложить оружие, им гарантируется жизнь.
Напомним, Вооруженные силы России открыли в 14.00 мск гуманитарные коридоры для вывода добровольно сложивших оружие украинских военных и боевиков, но ими никто не воспользовался. Нацбатальонам и наемникам на «Азовстали» предложили сложить оружие.
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Путин приказал отменить штурм «Азовстали»
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Российский лидер Владимир Путин на встрече с главой Минобороны Сергеем Шойгу приказал отменить «нецелесообразный» штурм промзоны «Азовстали» в Мариуполе и потребовал заблокировать участок так, чтобы «муха не пролетела».
«Предлагаемый штурм промышленной зоны считаю нецелесообразным. Приказываю отменить», – передает ТАСС приказ президента.
Путин объяснил отмену штурма соображениями сохранения жизни российских военных. «Это тот случай, когда мы должны думать, – то есть мы всегда должны думать, но в данном случае тем более, – о сохранении жизни и здоровья наших солдат и офицеров. Не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землей по этим промышленным объектам», – сказал он.
При этом Путин отдал приказ заблокировать эту промышленную зону так, чтобы муха не пролетела.
Шойгу взял на контроль исполнение приказа, а также рассказал, что весь Мариуполь находится сейчас под контролем, боевики надежно заблокированы на территории завода.
«На сегодня весь Мариуполь находится под контролем российской армии, Народной милиции Донецкой народной республики, а территория завода «Азовсталь» с находящимися [там] остатками националистов и иностранных наемников надежно заблокирована», – отметил он.
Шойгу добавил, что потребуется порядка трех-четырех дней, чтобы завершить эту работу по «Азовстали».
Путин, в свою очередь, предложил увековечить память российских военнослужащих, проявивших героизм и пожертвовавших жизнями в Донбассе. Президент добавил, что в понимании всей России военные – все герои.
Также верховный главнокомандующий заявил, что тем, кто сложит оружие, сохранят жизнь и будут достойно обращаться, а раненым окажут помощь. «Предложите еще раз всем, кто до сих пор не сложил оружия, сделать это. Российская сторона гарантирует им жизнь и достойное обращение в соответствии с международно-правовыми актами», – подчеркнул он, добавив, что всем раненым будет оказана квалифицированная медицинская помощь.
Ранее Шойгу доложил президенту Путину об освобождении Мариуполя. По его словам, в «Азовстали» еще остается примерно 2 тыс. боевиков. До этого 1 тыс. 478 уже сдались.
Как заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, на сегодняшний день полностью готова стратегия, благодаря которой предприятие «Азовсталь» в Мариуполе примет верное решение и перейдет под контроль российских военных в четверг до или после обеда.
До этого стало известно, что боевики «Азова» запрещен в России – прим. ВЗГЛЯД) просили третью сторону эвакуировать личный состав подразделения со стрелковым оружием из Мариуполя.
В среду вечером начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что Киев сорвал эвакуацию мирного населения, которое может находиться на «Азовстали», также завод не покинули украинские военные, боевики нацбататов и иностранные наемники.
Предложенным Минобороны гумкоридором с территории «Азовстали» 19 апреля никто не воспользовался. По словам Мизинцева, это связано в том числе с тем, что представители киевской власти обманывают свой народ, убеждая его в якобы отсутствии возможности эвакуации.
Напомним, Вооруженные силы России открыли гуманитарные коридоры для вывода добровольно сложивших оружие украинских военных и боевиков, но ими никто не воспользовался. Нацбатальонам и наемникам на «Азовстали» предложили сложить оружие.
Между тем в ДНР заверили в безопасности проведения «Бессмертного полка» в Мариуполе 9 мая.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.
Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года.
Российские военные и силы ДНР окружили Мариуполь 7 марта, с этого дня идет зачистка города. Практически удалось взять под контроль город, но в районе «Азовстали» продолжаются напряженные бои.
С начала операции в Донбассе в плен сдались более трех тысяч военных ВСУ. В частности, сдавшийся в плен российским военным британский наемник, штурмовик 36-й бригады вооруженных сил Украины (ВСУ) Шон Пиннер рассказал, что военное руководство ВСУ бросило его и других бойцов на произвол судьбы.
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ВСУ начали покидать район Рубежного, Северодонецка и Лисичанска
Подразделения ВС Украины покидают «треугольник» – район Рубежного, Северодонецка и Лисичанска, сообщают СМИ.
Об этом сообщает агентство Луганскинформцентр.
«Не буду говорить пока где, что и как, чтобы не раскрывать оперативную обстановку», – приводит оно слова своего источника.
По его словам, есть надежда, что ситуация будет развиваться как в Кременной: «Они просто ушли – и все. Ну а дальше их ждет, естественно, много «сюрпризов» в других местах, и они об этом знают, поэтому, думаю, будет дальнейшая массовая сдача в руки миротворческих сил происходить».
Ранее сообщалось, что Луганская народная республика полностью контролирует город Кременная, украинские военные сбежали. Всего с начала операции в Донбассе в плен сдались более трех тысяч военных ВСУ.
Также власти ЛНР сообщали о скорой зачистке Попасной и Рубежного.
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Военный эксперт рассказал о тактике уничтожения укрепрайонов ВСУ
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«Для того, чтобы взять укрепрайоны, нам потребуются все виды вооружения. Причем «долбить» по ним придется с расстояния. И только когда укрепления рухнут, будет смысл переходить к зачистке», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Перенджиев. Ранее Сергей Лавров анонсировал начало второй фазы спецоперации на Украине.
«Укрепрайоны ВСУ строились последние восемь лет. Просто так взять их не получится. Необходима массированная атака всеми видами оружия. Я говорю и о минометном огне, и об артиллерийском, и реактивном, а также ракетном и воздушно-бомбовом. Только после этого можно будет переходить к зачистке», – рассказал доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев.
«При этом для нас важно сделать так, чтобы ВСУ не смогли получить дополнительную помощь – продовольствие, боеприпасы, оружие и личный состав», – заметил собеседник. «Совершенно точно можно сказать, что мы полностью контролируем воздух, так что здесь поддержка для ВСУ обрублена. Что касается дорог, то надо сделать так, чтобы они хорошо простреливались. Я даже не исключаю, что их придется заминировать», – подчеркнул военный эксперт.
Перенджиев также обратил внимание на то, что часть укрепрайонов расположена в жилой зоне. «Там, где есть такая возможность, необходимо организовывать гуманитарные коридоры и выводить гражданских. Те же, кто там останутся, должны быть предупреждены, что дороги заминированы», – заключил Перенджиев.
«Российская операция на востоке Украины направлена на – как уже было объявлено – полное освобождение Донецкой и Луганской республик. Эта операция продолжится, следующая фаза этой спецоперации сейчас начинается. И мне кажется, сейчас будет важный момент во время этой спецоперации», – сказал во вторник глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу India Today.
Минобороны России пока официально не сообщало о начале второй фазы спецоперации на Украине, однако на это указывает ряд косвенных признаков. В частности, только за прошедшие сутки высокоточные ракеты подавили 13 опорных пунктов украинских войск, а также места сосредоточения живой силы и военной техники противника, прежде всего – в Славянске, Барвенково и Попасной.
Кроме того, ВКС России нанесли удары по 60-ти военным объектам Украины, а ракетные войска и артиллерия поразили более тысячи военных объектов и 1214 мест сосредоточения живой силы противника. Среди них – 25 пунктов управления украинских подразделений. Также активизация боевых действий наблюдается в районе Гуляйполя Запорожской области, где российские войска ликвидировали несколько установок «Бук-М1».
В подтверждение этого выступил и министр обороны генерал армии Сергей Шойгу. По его словам, «российская армия выполняет поставленные верховным главнокомандующим задачи в ходе проведения специальной военной операции». «Последовательно реализуется план по освобождению Донецкой и Луганской народных республик, проводятся мероприятия по налаживанию мирной жизни», – добавил он.
Военные в ДНР также сообщают о наращивании огней мощи. «По всем признакам, либо мы подготовились к серьезному наступлению, либо оно уже действительно началось», – заявил газете ВЗГЛЯД командир батальона «Восток» Александр Ходаковский. «Однозначно есть активизация работы авиации. Она работает все более интенсивно. Насколько я понимаю, системы ПВО противника не очень эффективны против нас. Либо же мы пренебрегаем рисками для выполнения конкретной боевой задачи», – пояснил Ходаковский.
При этом экс-депутат Верховной рады Украины, первый спикер парламента Новороссии Олег Царев предположил, что продвижение российских войск будет идти медленно в силу многих факторов. «Власти Украины и их западные союзники прекрасно понимали, что будут делать российские войска. Они взвешивали ситуацию, считали количество наших, количество своих, количество техники, и приняли решение оставить свои войска там», – отметил экс-депутат в беседе с газетой ВЗГЛЯД.
«Если бы они видели, что шансов у них нет, они бы отошли к Днепропетровску, к Запорожью, спрятались бы в большие города, как они это сделали в Харькове. Но они считают, что шансы есть. Они стягивают туда лучшее вооружение, которое им поставляют западные страны», – рассказал он.
Царев отметил, что вооруженные силы Украины и нацбаты выстраивали оборону в Донбассе очень долго. «За последние пару недель они укрепили свои линии обороны, которые в общем-то семь с половиной лет выстраивали. Они готовились к войне, поэтому легкой прогулки для нас не будет. Не нужно ругать наши войска за медленное продвижение, у них очень тяжелая задача», – добавил политик.
Ходаковский: Киев упустил возможность деблокировать Мариуполь
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«Когда мы только вошли в город, у противника было очевидное превосходство. Мы же были в тактическом меньшинстве. При этом мы были в наступлении, а они – в обороне. Так что возможность деблокирования у ВСУ была», – заявил газете ВЗГЛЯД командир батальона «Восток» Александр Ходаковский. Ранее Владимир Путин приказал не штурмовать завод «Азосталь», но заблокировать его так, чтобы «муха не пролетела».
«Город фактически находится под нашим полным контролем. При этом есть территории, которые прилегают к заводу «Азовсталь», но не являются его непосредственной частью. И мы заканчиваем загонять оттуда противника на территорию именно завода», – рассказал Ходаковский.
Собеседник отметил, что «противник ежедневно теряет своих людей». «На сегодняшний день, по приблизительным оценкам, из ВСУ и нацбатов на всей территории «Азовстали», протяженность которой составляет около 9 километров, осталось всего 800 человек. Осложняющим фактором является информация о наличии на территории мирных граждан», – пояснил Ходаковский.
«Поэтому мы сейчас прилагаем максимум усилия для стягивания кольца настолько, чтобы в нем не осталось ни одной бреши. Чтобы даже у небольшой группы не было соблазна попытаться «прошмыгнуть» в каком бы то ни было направлении. Однако для мирных граждан выходы будут», – подчеркнул собеседник.
Ходаковский также предположил, что текущая ситуация в Мариуполе может серьезно ударить по репутации Владимира Зеленского. «Когда мы только вошли в город, у противника было очевидное превосходство. Мы же были в тактическом меньшинстве. При этом мы были в наступлении, а они – в обороне. Так что возможность деблокирования у ВСУ была. Но этой возможностью не воспользовались», – пояснил Ходаковский.
«ВСУ не смогли освободить тех, кто верно и преданно служил идее украинского национализма. И для тех, кто поддерживал эту идею, это дурной знак. Мне кажется, ВСУ и националистические батальоны расценят это как предательство со стороны Зеленского», – заключил Ходаковский.
В четверг российский лидер Владимир Путин на встрече с главой Минобороны Сергеем Шойгу приказал отменить «нецелесообразный» штурм промзоны «Азовстали» в Мариуполе и потребовал заблокировать участок так, чтобы «муха не пролетела».
Путин объяснил отмену штурма соображениями сохранения жизни российских военных. «Это тот случай, когда мы должны думать, – то есть мы всегда должны думать, но в данном случае тем более, – о сохранении жизни и здоровья наших солдат и офицеров. Не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землей по этим промышленным объектам», – сказал он.
«Предложите еще раз всем (боевикам), кто до сих пор не сложил оружие, сделать это», – добавил Путин, подчеркнув, что российская сторона гарантирует им жизнь и достойное обращение в соответствии с международными правовыми актами, раненым окажут квалицифицированную медпомощь.
Шойгу взял на контроль исполнение приказа, а также рассказал, что весь Мариуполь находится сейчас под контролем, боевики надежно заблокированы на территории завода. «На сегодня весь Мариуполь находится под контролем российской армии, Народной милиции Донецкой народной республики, а территория завода «Азовсталь» с находящимися [там] остатками националистов и иностранных наемников надежно заблокирована», – отметил он. Шойгу добавил, что потребуется порядка трех-четырех дней, чтобы завершить эту работу по «Азовстали.
«Завершение боевой работы по освобождению Мариуполя – это успех (...) Поздравляю вас. Передайте слова благодарности в войска», – сказал на это глава государства. Он также предложил увековечить память российских военнослужащих, проявивших героизм и пожертвовавших жизнями в Донбассе. Президент добавил, что в понимании всей России военные – все герои. «Эти люди своими действиями и своим отношением к присяге этого заслужили», – подчеркнул Путин.
При этом ранее боевики «Азова» (батальон признан экстремистской организацией и запрещен на территории России – прим. ВЗГЛЯД) захотели эвакуироваться из Мариуполя с оружием, а Киев сорвал эвакуацию мирного населения с территории «Азовстали».
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Россия оценила идею генсека ООН о «пасхальном перемирии» на Украине
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Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что «немного скептичен» в отношении предложенного генсеком ООН «пасхального перемирия» на Украине.
Полянский пояснил, что относится к предложению так, «потому что знает, как это было в прошлом» – Россия «объявляла прекращения огня», открывала гуманитарные коридоры, но те «либо не использовались Украиной, либо были использованы с некими зловредными целями для постановки провокаций, подобных той, что случилась в Буче». Он не видит смысла «вступать в игру с украинцами по таким вопросам». Однако, как подчеркнул Полянский, решение зависит не от него: «Такие вещи решаются в Москве Министерством обороны».
Полянский также заявил, что «Российская экономика с санкционным прессингом успешно справляется, находя во всей этой ситуации новые возможности для собственного развития и новых надежных партнеров», передает РИА «Новости».
Он назвал псевдомиротворческими призывы ряда западных стран и структур к прекращению огня на Украине, ставящие целью перевооружение украинских сил в ходе паузы в боевых действиях. Дипломат подчеркнул, что «так или иначе задачи специальной военной операции по освобождению Донбасса, демилитаризации, денацификации Украины и устранению исходящих оттуда угроз России обязательно будут выполнены».
Оценивая ситуацию в Мариуполе, Полянский заявил, что мирные жители на заводе «Азовсталь» могли оказаться лишь в качестве живого щита для украинских националистов и радикалов. «Радикалы и неонацисты не гнушаются прикрываться от наших военных на заводе «Азовсталь» тем, что спустя месяц блокады они вдруг сообщили, что все это время с ними якобы находятся мирные граждане. Это при том, что до вчерашнего дня они об этом не сообщали. Не вспоминали ни о каких гражданских, даже когда окруженные военные сотнями шли сдаваться в плен», – сказал он.
По его мнению, «забота западных коллег об Украине и украинцах носит весьма конъюнктурный и эгоистичный характер». Он считает, что украинцы нужны Западу в качестве пушечного мяса в его опосредованной войне с Россией. При этом «производители вооружений в западных странах довольно потирают руки, подсчитывая собственные барыши». Кроме того, «явно довольны и восточноевропейские члены НАТО», получившие «обещания поставок новой натовской техники». А Вашингтон, «подталкивая европейцев к все более и более жестоким экономическим санкциям», стремится «прочно подсадить их на свою газовую иглу».
«Ну и что, что американский СПГ в разы дороже российского? Зато это молекулы свободы, по выражению одного из американских министров, платить за которые будут не американцы, а европейцы», – заявил Полянский.
Россия распространила в Совете безопасности ООН в качестве официального документа очередные свидетельства об опасной военно-биологической деятельности на Украине. Полянский отметил, что США координировали работу сети лабораторий на Украине.
Напомним, относительное затишье, продолжавшееся несколько недель во время спецоперации на Украине, подошло к концу, на Украине началась следующая стадия военной операции России.
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Ударом «Калибрами» уничтожен батальон ВСУ с военной техникой
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Российские войска крылатыми ракетами «Калибр» уничтожили батальон ВСУ с вооружением и военной техникой на железнодорожной станции Мелиоративное, также уничтожен украинский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-300 в районе населенного пункта Новоселка, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
Конашенков сообщил, что «в течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России нанесены удары по трем украинским военным объектам, в районе населенного пункта Новоселка уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс С-300», говорится в сообщении официального Telegram-канала Минобороны.
В районе Александровки нанесено поражение командному пункту и району сосредоточения живой силы и украинской военной техники, уничтожено до 80 военных, а также 23 единицы бронетехники и автомобилей.
Самолеты ВКС России поразили 58 военных объектов Украины, в том числе четыре пункта управления, три топливных хранилища, а также 51 район сосредоточения живой силы и украинской военной техники.
Кроме того, крылатыми ракетами «Калибр» уничтожен батальон ВСУ вместе с вооружением и военной техникой на железнодорожной станции Мелиоративное.
Российские средства противовоздушной обороны уничтожили семь беспилотников в районах населенных пунктов Старомайорское, Ясиноватая, Старомихайловка и Калиновка в Донецкой народной республики, а также Александровка и Токарево в Херсонской области. Кроме того, в районе населенного пункта Донецкое расчетом зенитного ракетного комплекса «Бук-М3» сбита в воздухе украинская тактическая ракета «Точка-У».
Ракетные войска и артиллерия Сухопутных войск в течение ночи выполнили 1285 огневых задач, «уничтожены девять складов горючего, 37 пунктов управления, нанесено поражение 1221 опорному пункту, местам скопления живой силы и военной техники противника».
ВС России с начала проведения специальной военной операции на Украине уничтожили 520 беспилотных летательных аппаратов (БЛА), 2448 танков и бронемашин ВСУ, а также 271 установку реактивных систем залпового огня (РСЗО), 140 самолетов, 106 вертолетов, 257 зенитных ракетных комплексов, 1062 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2289 единиц специальной военной автомобильной техники.
Ранее сообщалось, что войска ЛНР взяли под контроль 90% территории республики. Кроме того, стали известны подробности плана украинских диверсантов подорвать гумконвой из России.
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Из «Азовстали» вышли и сдались пятеро военнослужащих ВСУ
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Пять украинских военных сложили оружие и вышли с комбината «Азовсталь», сообщила народная милиция ДНР.
Ведомство сообщило в Telegram, что «пятеро военнослужащих ВСУ, воспользовавшись предложением от Народной милиции ДНР и Вооруженных сил России, сложили оружие и добровольно вышли с территории комбината «Азовсталь».
О предложении добровольно сложить оружие украинские силовики узнали из специальных листовок, которые ранее были сброшены на территорию промышленной зоны Мариуполя.
Ранее сообщалось, что с начала операции в Донбассе в плен сдались более трех тысяч военных ВСУ. В частности, сдавшийся в плен российским военным британский наемник, штурмовик 36-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Шон Пиннер рассказал, что военное руководство ВСУ бросило его и других бойцов на произвол судьбы.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
Минобороны показало видео из взятого штурмом укрепрайона ВСУ
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Минобороны распространило видео из оставленного украинскими военными укрепленного района с оставленным там вооружением и телами погибших украинских военных.
«Подразделение украинских националистов, не пожелавшее добровольно сложить оружие, в результате штурма было выбито с укрепленных позиций. Отступая, националисты бросили на позициях боевую технику, стрелковое вооружение, противотанковые комплексы, гранатометы и большое количество боеприпасов, а также бросили более 20 тел погибших военнослужащих ВСУ», – передает ТАСС сообщение военного ведомства.
Также в министерстве отметили, что укрепленный район имел разветвленную сеть траншей и окопов, бронированных огневых точек, долговременных фортификационных сооружений, в том числе заглубленные бетонные бункеры.
На представленном видеоматериале видно, что боевики украинских националистических формирований при отступлении бросают и тела своих погибших. При ракурсе на укрепрайон с высоты птичьего полета видно, что он весь «перепахан» воронками от ракетно-артиллерийского огня и авиаударов российских военных. Отдельные блиндажи вдребезги разрушены точными попаданиями боеприпасов, передает РИА «Новости».
«Подразделение украинских националистов, не пожелавшее добровольно сложить оружие, в результате штурма было выбито с укрепленных позиций. Отступая, националисты бросили на позициях боевую технику, стрелковое вооружение, противотанковые комплексы, гранатометы и большое количество боеприпасов, а также бросили более 20 тел погибших военнослужащих ВСУ», – сообщили в Минобороны.
Накануне Минобороны показало, как расчеты реактивных систем залпового огня «Смерч» в ходе специальной военной операции на Украине уничтожили военную технику, вооружение и боеприпасы противника, находящиеся на замаскированном аэродроме.
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Путин пообещал наступление мира в Донбассе
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Президент Владимир Путин выразил уверенность, что благодаря России в Донбассе наступит мир. Он заверил, что Россия будет действовать последовательно и добьется того, что жизнь в Донбассе нормализуется.
«Так и будет!» – сказал Путин, говоря о наступлении мира в Донбассе, передает ТАСС.
Он отметил, что Россия будет действовать последовательно и добьется положения, при котором жизнь в Донбассе постепенно нормализуется.
«К сожалению, и в Луганской народной республике очень много изменилось в худшую сторону. Потому что все эти восемь лет там продолжались бомбежки, удары артиллерии и боевые действия. И конечно, людям было очень-очень тяжело. По-другому складывалась жизнь у людей в Крыму, Севастополе – это очевидно. Но та трагедия, которая происходила на Донбассе, в том числе в Луганской народной республике, заставила Россию начать эту военную операцию, о которой сейчас все хорошо знают. Прежде всего, я об этом сказал в самом начале, целью этой операции является помощь нашим людям, проживающим на Донбассе», – отметил Путин, передает РИА «Новости»
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса. В Минобороны подчеркивали, что Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
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Эксперт: Россия подготовила для ВСУ несколько сюрпризов
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«Мы уже достаточно хорошо знаем тактику Вооруженных сил Украины. И нет никаких сомнений, что сейчас, когда все внимание сфокусировано на операции в Донбассе, самое время совершить какой-то неожиданный шаг на других направлениях», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Александр Перенджиев.
«Вспоминая дерзкую и успешную десантную операцию в Гостомеле, стоит заметить, что теперь наши военные необязательно пойдут на такой шаг – потому что противник его ожидает на нескольких направлениях. Поэтому в числе главных сюрпризов, подготовленных для ВСУ – активное использование новых видов вооружений, с которыми армия Зеленского пока нечасто сталкивалась», – сказал доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев.
«Во-вторых, недавнее выступление министра обороны Сергея Шойгу указывает на то, что в скором времени мы увидим некие новые тактики ведения боев. Вероятно, речь идет о новых подходах к боям в городских условиях», – уточнил собеседник.
«Не стоит исключать и вероятность крупных диверсионных операций. Дело в том, что за последние восемь лет ВСУ привыкли вести постоянные перестрелки в городских условиях. И теперь они втягивают нас в бесконечные дуэли. Эту практику тоже предстоит переломить», – говорит Перенджиев.
По словам собеседника, на готовность преподнести сюрприз ВСУ указывает и приказ президента об отмене штурма «Азовстали» в Мариуполе. «Мы видим, что теперь боевики, словно пауки, загнаны в банку с закрытой крышкой. Очевидно, что запертые «азовцы» не будут там ласкать друг друга. Это озлобленные люди, которые, не имея возможности выместить агрессию на противнике, просто перегрызут один другого. Этот опыт можно тиражировать и в других местах», – заключил Перенджиев.
Напомним, в четверг российский лидер Владимир Путин на встрече с главой Минобороны Сергеем Шойгу приказал отменить «нецелесообразный» штурм промзоны «Азовстали» в Мариуполе и потребовал заблокировать участок так, чтобы «муха не пролетела». Путин объяснил отмену штурма соображениями сохранения жизни российских военных.
«Это тот случай, когда мы должны думать, – то есть мы всегда должны думать, но в данном случае тем более, – о сохранении жизни и здоровья наших солдат и офицеров. Не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землей по этим промышленным объектам», – сказал он.
При этом 19 апреля Сергей Шойгу заявил, что «внедрение новых способов ведения боевых действий позволит лучше адаптировать войска к современным условиям вооруженного противоборства».
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему отмена штурма «Азовстали» принуждает Владимира Зеленского признать поражение ВСУ и почему президент Украины не отводит войска из Донбасского котла.
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На освобожденных территориях ЛНР обнаружили русофобские детские комиксы
Во время освобождения территории ЛНР военнослужащие нашли проукраинские детские комиксы, где военные с нашивками флагов республик и флага России изображены злодеями, сообщили в Народной милиции ЛНР.
«В ходе освобождения территории Луганской народной республики военнослужащими оборонного ведомства были обнаружены проукраинские детские комиксы, что свидетельствует о том, что укронацисты пропагандируют русофобскую политику среди детей», – сообщила Народная милиция в своем Telegram-канале.
Солдаты ВС России и Народной милиции ЛНР в комиксе изображены в виде «кровожадных захватчиков», указало ведомство.
В марте в ДНР сообщили, что на освобожденных территориях республики нашли книги и брошюры, изображавшие жителей Донбасса как нелюдей.
Российские войска за сутки нанесли удары по 1001 военному объекту Украины
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Российские военные совместно с милицией Луганской народной республики за сутки нанесли удары по 1001 военному объекту Украины, поражены 58 пунктов управления, 162 огневые позиции украинской артиллерии, 771 опорный пункт и районы скопления живой силы и украинской военной техники, следует из данных брифинга Минобороны.
«Ракетными войсками и артиллерией за сутки нанесены удары по 1001-му военному объекту Украины. Среди них поражены: 58 пунктов управления, 162 огневые позиции украинской артиллерии, 771 опорный пункт и районы скопления живой силы и украинской военной техники в населенных пунктах Маяки, Дибровное, Мазановка, Долина Краснополье, Великая Камышеваха, Червоное, Вернополье, Пашковка, Дмитровка, Новая Дмитровка, Высокий, Черноглазовка, Слатино, Золочев, Партизанское, Александровка, а также Шевченково Николаевской области», – сообщается в Telegram-канале ведомства.
При этом отмечается, что российские военные взяли под полный контроль населенный пункт Кременная, «превращенный украинскими националистами в укрепрайон». Также стало известно, что оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России в течение ночи поражены 20 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники в районах населенных пунктов Шнурки, Новониколаевка, Александровка.
За последние сутки российскими средствами противовоздушной обороны были уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Березовая, Бражковка, Верхнеторецкое, Дебровка, Изюм, Калиновка, Киселевка, Лозовая, Новобогдановка, Новоалександровка и Чуваковка. Также в районе Донецкое в воздухе сбита украинская тактическая ракета «Точка-У».
В общей сложности с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 140 самолетов, 106 вертолетов, 511 беспилотных летательных аппаратов, 254 зенитных ракетных комплекса, 2410 танков и других боевых бронированных машин, 262 установки реактивных систем залпового огня, 1046 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2259 единиц специальной военной автомобильной техники.
Накануне сообщалось, что Вооруженные силы России высокоточными ракетами нанесли удары по 12 украинским военным объектам, в том числе по двум пунктам управления ВСУ. Всего было уничтожено более 150 националистов.
До этого Минобороны сообщили, что за минувшую ночь российские ракетные войска и артиллерия нанесли удары по 1053 объектам украинской военной инфраструктуры, а авиация в течение ночи поразила 73 военных объекта Украины, сообщили в Минобороны. Таким образом, Вооруженные силы России ударили по 1126 военным объектам Украины.
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Кадыров: «Азовсталь» будет под контролем ВС России сегодня до или после обеда
Полностью готова стратегия, благодаря которой предприятие «Азовсталь» в Мариуполе перейдет под контроль российских военных в четверг до или после обеда, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Хочу поделиться радостной вестью – завтра, вернее, сегодня уже, до обеда или после обеда «Азовсталь» будет полностью под контролем Вооруженных сил России. Все готово, стратегия готова, воины готовы, только нужно время», – сообщается в его Telegram-канале.
По словам Кадырова, если боевики, находящиеся в «Азовстали», с утра сложат оружие, «руководство ВС РФ во главе с верховным главнокомандующим примет правильное решение» для них.
В среду вечером начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что Киев сорвал эвакуацию мирного населения, которое может находиться на «Азовстали», также завод не покинули украинские военные, боевики нацбататов и иностранные наемники.
Ранее в среду Народная милиция Донецкой народной республики (ДНР) сообщила, что из окрестных домов в районе завода «Азовсталь» эвакуировали еще 127 жителей Мариуполя. Кроме того, в среду с территории «Азовстали» добровольно вышли и сложили оружие, воспользовавшись предложением Народной милиции ДНР и ВС России, пятеро военных ВСУ.
Во вторник начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил о готовности украинских военных на «Азовстали» сдаться.
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Захарова заявила об отказе Британии вызволять своих наемников на Украине
Британские власти отказались содействовать освобождению попавших в плен на Украине соотечественников, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«[Руководство Британии] с небывалой легкостью отказывается от граждан своей страны, которых там берут в плен, находят. Я имею в виду Украину и британских подданных. Это же фантастика! Будучи вовлеченными в обсуждение прав человека, бесконечно делая заявления в связи с различными гуманитарными ситуациями по всему миру, они буквально за секунду отвернулись от своих граждан, сказали, что это их личное дело, и пусть выплывают как хотят», – передает радио Sputnik ее слова.
Ранее супруга арестованного на Украине Виктора Медведчука Оксана Марченко обратилась к президенту России с просьбой о помощи и заявила, что ее супруг дал согласие на обмен и выдачу в Россию, если Москва и Киев договорятся об этом.
Также жена Медведчука обратилась к родственникам попавших в плен в Мариуполе британских наемников Эйдена Эслина и Шона Пиннера, призвав их попросить премьер-министра страны Бориса Джонсона обменять их на своего мужа.
Сами наемники также просили обменять их на Медведчука.
Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Киев, приглашая наемников, семимильным шагами идет к оглушительному фиаско. По его словам, иностранные наемники на Украине, которые не сдадутся российским войскам, «вместе со своими наставниками из бандеровцев подлежат денацификации в первую очередь»: они не являются законными комбатантами, на них не распространяются Женевские конвенции.
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