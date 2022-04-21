Эксперт: Google может помешать появлению российского магазина мобильных приложений

Компания Google может решить помешать размещению в Google Play российского магазина мобильных приложений, из-за чего пользователи не смогут скачать его на телефон, сказал газете ВЗГЛЯД член Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Ефим Казанцев.

Кабмин поручил Минцифры РФ до 1 июня завершить создание отечественного магазина приложений для мобильных устройств, который станет аналогом иностранным платформам App Store и Google Play, передает TACC.

«Отечественный магазин приложений планируется создавать под Android, поэтому теоретически он должен будет работать на любом телефоне под управлением этой ОС. По сути это, скорее всего, будет просто еще одно приложение под Android, в котором будет собран каталог приложений со ссылками на их установщики», – говорит Казанцев.

Он обращает внимание на то, что первым делом в этот каталог скорее всего попадут те приложения, которые были исключены из App Store и Google Play в результате санкций. В первую очередь, мобильные приложения попавших под санкции банков. Там же автоматически окажутся приложения, принадлежащие разработчику магазина приложений.

«Пока что нет окончательной определенности в том, кто именно будет разрабатывать этот магазин. В СМИ пишут, что на его разработку претендуют Сбер, Яндекс и VK, а также АНО «Цифровые платформы» со своим проектом NashStore. Понятно, что если в итоге магазин приложений будет создан, например, Яндексом, там будут представлены все продукты Яндекса», – поясняет собеседник.

При этом могут возникнуть определенные сложности с первоначальной загрузкой этого магазина приложений на устройства в случае, если этому решит помешать Google, полагает эксперт. А все потому, что это просто еще одно приложение и его нужно каким-то образом установить на устройство через какой-то магазин приложений.

«Для новых аппаратов, продаваемых в России, можно законодательно сделать предустановку этого приложения обязательной, тогда покупатели новых смартфонов получат этот магазин приложений сразу вместе с устройством. А вот как остальные пользователи будут устанавливать этот магазин на свои устройства, если Google не пропустит его в Google Play, – это вопрос. Далеко не все пользователи смартфонов знают, как устанавливать приложения не из магазинов приложений, а из APK-файлов, например», – рассуждает Казанцев.

Кроме того, продолжает специалист, Google может вообще запретить установку сторонних приложений напрямую из APK-файлов. Такой запрет уже предусмотрен в случае включения «дополнительной защиты» на смартфонах под управлением Android, но по умолчанию он отключен. «Если Google включит этот запрет на всех устройствах в очередном обновлении Android без возможности его отключения, отечественный магазин приложений будет проблематично установить на смартфоны с этой ОС», – заключил собеседник.

Ранее директор по проектам АНО «Цифровые платформы» Владимир Зыков в беседе с газетой ВЗГЛЯД обратил внимание на то, что российские пользовали онлайн-магазина приложений Google Play не могут совершать платежи и продлевать подписки, в связи с чем им необходима аналогичная отечественная площадка.