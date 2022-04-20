Ле Пен получила право первого слова на дебатах с Макроном

Кандидат в президенты Франции от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен получила право открыть единственные теледебаты перед вторым туром выборов, где ее единственным соперником будет действующий президент Франции Эммануэль Макрон, баллотирующийся на второй срок.

«По результатам жребия, определявшегося под надзором [медиарегулятора Франции] Arcom, первой выступит Марин Ле Пен. У каждого кандидата будет полторы минуты на вступительное слово и две минуты на заключение. Последнее слово также будет за Марин Ле Пен», – передает ТАСС сообщение журнала Le Point.

Дебаты будут транслироваться в прямом эфире в среду вечером. Они откроются в 21.00 по парижскому времени (22.00 мск) и продлятся не меньше двух часов. Согласно опросу компании Elabe, опубликованному во вторник, 25% респондентов допускают, что могут изменить решение о том, за кого они отдадут голос во втором туре, по итогам этих дебатов.

По данным исследовательского центра Ipsos, явка в предстоящем в воскресенье втором туре президентских выборов рискует стать самой низкой с 1969 года, когда в голосовании участвовали 68,9% французов. Согласно рейтингу претендентов, приводимому Ipsos, 56% опрошенных избирателей отдают предпочтение Макрону, в то время как за Ле Пен выступают 44% респондентов.

Соратник Марин Ле Пен депутат Европарламента Тьерри Мариани полагает, что негативный опыт на предыдущих дебатах на выборах в 2017 году позволит ей лучше подготовиться и выступить в эту среду.

«Согласно опросам, Макрон лидирует с небольшим отрывом, но разница небольшая, в районе статистической погрешности, поэтому ничего пока не решено. Ле Пен получила личную травму из-за проигранных дебатов в 2017 году, поэтому теперь она готовит себя к выступлению. Я уверен, она сумеет победить негативное впечатление 2017 года», – сказал Мариани РИА «Новости».

В свою очередь французский политолог Пьер-Антуан Плаквент напомнил, что в 2017 году неудачные дебаты стоили Марин Ле Пен 3% голосов, поэтому недооценивать предстоящее событие не стоит.

«Я считаю, что дебаты в основном укрепляют мнение и восприятие избирателей, они не должны приводить к кардинальным изменениям», – сказал он, отметив при этом, что на дебатах рискует тот кандидат, который не может держать себя в руках. Эксперт напомнил о ситуации на дебатах в 2007 году. Тогда кандидат в президенты Сеголен Руаяль слишком эмоционально отвечала своему оппоненту Николя Саркози, который заявлял, что будущий президент должен сохранять самообладание. В частности, избирателям запомнилась ее фраза: «Да, я действительно разозлилась!». В итоге она проиграла на выборах.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон, баллотирующийся на второй срок, одержал победу в первом туре выборов с результатом 27,84%, он и кандидат от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен вышли во второй тур выборов после подсчета 100% голосов.

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