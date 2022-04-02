Дано объяснение ракетному удару России по последнему действующему украинскому НПЗ

Удар высокоточным оружием по хранилищам с бензином и дизтопливом Кременчугского нефтеперерабатывающего завода – это «ответка» России на атаку украинских вертолетов на нефтебазу в Белгородской области, считает политолог Марат Баширов.

«Ответка за вчерашний ракетный удар по Белгороду. Разбомбили Кременчугский НПЗ (принадлежит Игорю Коломойскому). Больше на Украине НПЗ нет», – написал в своем Telegram-канале политолог Марат Баширов.

О том, что российская армия высокоточным оружием большой дальности утром в субботу уничтожила хранилища с бензином и дизельным топливом Кременчугского нефтеперерабатывающего завода, откуда снабжалась украинская группировка войск в центре и на востоке Украины, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

На территории Украины расположено шесть крупных нефтеперерабатывающих заводов. Судя по информации из открытых источников, все, кроме Кременчугского НПЗ, ранее были остановлены. Последним прекратил работу в марте 2012 года Лисичанский НПЗ, который контролировала Роснефть. Кременчугский нефтеперерабатывающий завод – крупнейшее предприятие по производству нефтепродуктов на Украине. Таким образом, если стратегический завод прекратит работу, то донбасская группировка украинской армии останется без топлива.

Ранее в соцсетях звучали замечания, что ВС РФ наносят ракетные удары по нефтебазам по всей территории Украины, но по какой-то причине Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий днепропетровскому олигарху Игорю Коломойскому, продолжал работать.

В пятницу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на нефтебазе в административном центре региона произошел пожар вследствие авиаудара двух вертолетов ВСУ, проникших на территорию России на низкой высоте. Пострадавших и погибших нет. Площадь возгорания емкостей с топливом составила 1,2 тыс. кв. метров.

В Минобороны уточнили, что база была атакована украинскими военными вертолетами Ми-24.

Президент Украины Владимир Зеленский ушел от ответа на вопрос американских журналистов о том, приказывал ли он наносить удар по этой нефтебазе. «Я не обсуждаю мои приказы в качестве главнокомандующего или главы государства. Есть вещи, которыми я делюсь только с военными, а они сообщают мне», – заявил Зеленский в интервью телеканалу Fox News.

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