Патриотический концерт «ZaРоссию» прошел в Волгограде и Барнауле

Рок-концерт в рамках патриотического марафона «ZaРоссию», который охватит свыше 30 городов страны, прошел в Волгограде и в Барнауле, зрители пришли на мероприятие с символикой в виде буквы Z и российскими флагами.

Мероприятие устроили на площади Сахарова, где ранее на несколько суток перекрыли движение. В начале концерта горожан поприветствовала председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич. На площади собралось очень много зрителей, по предварительным оценкам, около 5 тыс. человек. Многие пришли с символикой в виде Z и российскими флагами, говорится в Telegram-канале правительства Алтайского края.

Перед барнаульцами выступили группа «Фогель и Ко», поэт Игорь Караулов и лидер группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бобунец. Позже на сцену вышла группа Uma2rman.

Тем временем в Волгограде на концерте для жителей города выступили Олег Газманов, Виктория Дайнеко, Марк Тишман, Митя Фомин, Елизавета Долженкова, передает ТАСС.

«Мы принимаем на земле сталинградской артистов, которые приехали в Волгоград, чтобы вместе с нами поддержать нашего президента. Волгоградская область не понаслышке знает, что такое фашизм, на земле сталинградской было пролито много крови. Победа над фашизмом и становление мирного неба начались именно здесь. Поэтому регион одним из первых принял жителей Донбасса», – с приветственным словом к зрителям обратился депутат Волгоградской областной думы, сопредседатель регионального отделения общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» в Волгоградской области Владимир Шкарин.

Кульминацией музыкальной программы концерта станет общероссийская эстафета «Свет наших сердец» во имя дружбы, помощи и милосердия.

В субботу в рамках марафона молодежь Волгограда также получила возможность расширить кругозор на лекциях экспертов Российского общества «Знание», среди которых психологи, экономисты, социологи, историки, культурологи и другие специалисты.

Музыкально-патриотический марафон «ZaРоссию» стартовал 12 апреля в Твери. До 5 мая он пройдет в шести федеральных округах страны – Центральном, Северо-Западном, Южном, Приволжском, Уральском и Сибирском. Гости фестиваля посетят концерты популярных рок- и поп-исполнителей.