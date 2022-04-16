|
|
В Эстонии пожаловались на неэффективность санкций против России
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Введенные против России санкций не вынудили Москву отказаться от избранного ей курса, а Запад практически исчерпал свои возможности давления на Россию, заявил в интервью Handelsblatt министр обороны Эстонии Калле Лаанет.
«Нужно время, чтобы санкции подействовали. Пока что прошло лишь относительно короткое время, поэтому мы еще не видим желаемых последствий. Хотя у нас еще есть возможности еще больше ужесточить санкции, например, бойкотировать нефть и газ», – приводит РИА «Новости» слова министра.
Лаанет считает, что российскую спецоперацию на Украине «финансирует сама Европа», продолжая покупать российские энергоносители.
Газета ВЗГЛЯД писала, кто виноват в рекордной инфляции в США и Европе.
Минпромторг заявил о саботаже транспортировки российской продукции
Ряд крупных международных перевозчиков, преимущественно из недружественных стран, продолжают отказываться от поставок российской продукции, сообщили в пресс-службе Минпромторга.
В ведомстве сказали, что занимаются мониторингом и помогают в решении проблемных ситуаций, с которыми сталкиваются российские компании при доставке продукции в условиях санкций.
«В настоящее время фиксируются определенные сложности, обусловленные отказом от сотрудничества со стороны ряда крупных международных перевозчиков, в первую очередь, из недружественных государств», – сообщили РИА «Новости» в Минпромторге.
Временные трудности для транспортировки грузов вызваны в том числе запретом со стороны Евросоюза на въезд грузовых автомобилей с российскими номерами и отзыв страхового покрытия европейскими страховщиками для грузовиков европейских перевозчиков, находящихся на территории России.
В связи с поступающими вопросами от производителей на базе Центра по внешней торговле Минпромторга создан ситуационный центр; постоянно работает горячая линия, на которую российские компании могут сообщить о трудностях с логистикой, а также получить консультацию об альтернативных способах доставки продукции, добавили в министерстве.
В начале марта глава министерства Денис Мантуров говорил, что иностранные логистические компании саботируют поставки российской продукции, в частности, минеральных удобрений. Президент Владимир Путин отмечал, что российские минеральные удобрения могут быть переориентированы на другие направления при необходимости.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В России освоили выпуск аналогов продукции ушедших из России компаний
Региональные производители готовы обеспечить внутренний рынок отечественными товарами при поддержке губернаторов новой волны: в Нижегородской области выпускают подгузники, в Новгороде планируют производство пластиковых изделий, бытовой химии и парфюма, в Самаре и Саранске – медицинских изделий.
На круглосуточный режим работы в Нижегородской области – регионе губернатора новой волны Глеба Никитина – перешел производитель гигиенической продукции «Hygiene Technologies». За прошедший месяц компания увеличила выпуск товаров женской гигиены, детских подгузников и абсорбирующего белья в три раза. Решать вопросы, связанные с поставками, региональным производителям в Нижегородской области помогает созданный по инициативе губернатора центр импорта и импортозамещения. В планах – максимально переориентировать производство на отечественное сырье без ущерба для качества выпускаемой продукции, говорится в обзоре практик по импортозамещению, подготовленном ЭИСИ, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
В Новгородской области появился новый резидент территории опережающего социально-экономического развития «Боровичи» – ООО «Биоплант». Основным учредителем этой компании является ООО «Органик Фармасьютикалз» – отечественный производитель зубной пасты «Splat». Собственники предприятия планируют выпускать пластиковые изделия, бытовую химию и парфюмерно-косметическую продукцию. Объем капитальных вложений составит около 130 млн рублей.
Самарский завод медицинских изделий практически полностью перешел на импортозамещение. Он специализируется на выпуске медицинских нитриловых перчаток и обеспечивает ими медицинские учреждения и предприятия по всей России. Предприятие заключило договор на поставку латекса с компанией «Сибур» и прорабатывает возможность сотрудничества с компанией «Тольяттикаучук». Кроме этого, идет работа по замене используемого в производстве импортного коагулянта на отечественный аналог. Открытие Самарского завода медицинских изделий в особой экономической зоны «Тольятти» состоялось в прошлом году. Губернатор региона Дмитрий Азаров назвал продукцию завода «во многом инновационной», а запуск нового производства в Самарской области стал шагом на пути к выполнению задачи по импортозамещению.
В сети стоматологических клиник города Саранска открыли лабораторию по производству элайнеров и абатментов. Элайнеры позволяют исправить прикус и скорректировать неровные зубы, а абатменты представляют собой конструкции, на которые устанавливаются коронки. Раньше эти медицинские изделия закупали за рубежом, а теперь выпускают в Мордовии. Лаборатория по их производству открылась в регионе благодаря льготному кредиту от государства. Мордовские аналоги элайнеров и абатментов дешевле зарубежных и не уступают им по качеству. О важности господдержки региональных предприятий в условиях санкционного давления неоднократно говорил губернатор Мордовской Республики Артем Здунов.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Кипр заявил о сильнейшей инфляции в ЕС
Кризис на Украине спровоцировал такую высокую инфляцию, какой в Евросоюзе (ЕС) не знали уже несколько десятилетий, заявил министр финансов Республики Кипр Константинос Петридис.
Петридис в интервью телеканалу «Сигма» назвал инфляцию «невидимым вором, поедающим сбережения людей и располагаемый доход (доход, остающийся после уплаты налогов)», когда затронул тему роста цен на топливо и товары, вызванного последствиями военных действий на Украине, передает ТАСС.
При этом он воздержался от прогнозирования траектории инфляции, поскольку, по его словам, она зависит от масштабов и продолжительности событий в Украине.
«Нынешнее поколение еще не сталкивалось с инфляцией. Та инфляция, которую мы наблюдаем сейчас в Европейском союзе, – это явление, которое наблюдалось в Европе еще в 1970-е и 1980-е годы», – добавил глава кипрского Минфина.
Министр также заявил, что правительству острова необходимо выстоять под «шквалом предложений со стороны законодателей, направленных на сокращение доходов и повышение расходов» в свете намеченных на февраль 2023 года выборах президента Республики Кипр.
«В конце концов, мне придется нести ответственность, если я поддамся на такие предвыборные призывы», – заметил он.
Петридис также дал понять, что хотя предвыборный год и изобилует обещаниями различных подачек, та финансовая помощь кипрским фермерам, о которой правительство острова объявило ранее, не может рассматриваться как уловка для завоевания дополнительных голосов избирателей, так как средства были выделены для предотвращения банкротства сельскохозяйственных предприятий из-за продолжающегося ценового кризиса.
Министр финансов также сказал, что в прошлом жители Кипра оказались под воздействием «искусственного процветания» в результате повсеместного пользования практикой потребительского кредитования.
«Следующему поколению придется заплатить за наши ошибки», – подчеркнул он.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, кто виноват в рекордной инфляции в США и Европе.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Японии предрекли конец гегемонии доллара
Затягивание ситуации с отключением России от SWIFT пошатнет гегемонию доллара в условиях отказа в долгосрочной перспективе от американской валюты в международных расчетах, пишет главный экономист японского банка «Мидзухо» Дайсукэ Каракама в статье для JB Press.
Как отмечает специалист, в конце марта МВФ опубликовал данные Отдела валютной структуры официальных резервов иностранной валюты (COFER), при этом в последних данных Отдела привлекает внимание то, что доля доллара периодически достигает исторического минимума.
«Уход от доллара в глобальных валютных резервах – это долгосрочная тенденция, которая возникла уже давно, но после начала кризиса на Украине она может усилиться», – передает РИА «Новости» текст статьи эксперта.
По словам Каракамы, затягивание ситуации с отключением России от SWIFT угрожает гегемонии доллара. «О возможности подключения России к китайской международной межбанковской платежной системе CIPS в связи с блокировкой SWIFT, где в основном используются доллары, говорилось с самого начала санкций. Если это войдет в норму, гегемония доллара даст трещину», – предупреждает экономист.
Отключение от SWIFT оказывает огромное влияние, но со временем Россия адаптируется к этому. В результате это обнадежит тех, кто опасается финансовых санкций со стороны США, считает эксперт.
При этом экономист отмечает, что в ближайшее время гегемония американской валюты никуда не денется, но по мере привыкания к миру без SWIFT обстановка будет постепенно меняться. «Главной страной, которая боится финансовых санкций со стороны США, является Китай, обладающий крупнейшими в мире валютными резервами в размере около 3,2 трлн долларов», – предупреждает Каракама.
В целом, за последние 20 с небольшим лет доля доллара в валютных резервах снизилась примерно на 12 пунктов с 71% до 59%, а этот вакуум заполнили другие валюты, в частности, юань, который вырос на 8,3 пункта – с 1,7% до 10%. По мнению экономиста, является очевидным, что тенденция в управлении валютными резервами за последние четверть века заключалась в том, чтобы избавиться от доллара и перейти на валюты быстроразвивающихся стран и богатых ресурсами государств.
«Безусловно, международная валютная система, в которой главную роль играет доллар, вряд ли существенно изменится в одночасье, но отключение России от SWIFT создало симуляцию «будущего без доллара», и это может привести к изменениям в том, как некоторые страны управляют своими валютными резервами», – резюмирует специалист.
Напомним, в начале марта Евросоюз принял решение отключить семь российских банков от системы SWIFT: ВТБ, банки «Россия» и «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и госкорпорацию ВЭБ.РФ.
23 марта президент Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях. Ряд стран уже перешли на оплату газа рублями. Как отмечал министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев, доля рубля в торговле стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) уже превышает две трети, и есть возможность ее еще нарастить.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Ряд стран ЕС выступил против эмбарго на газ из России
Австрия, Германия и Венгрия выступают против ведения эмбарго на поставки российского газа, так как санкции должны в первую очередь быть болезненными для России, а не для Евросоюза, заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер телеканалу CNN.
Он добавил, что Евросоюз намерен вводить дальнейшие ограничительные меры против России, но будет делать это таким образом, чтобы не слишком сильно вредить самому ЕС. По словам канцлера, отказ от российского газа на данный момент невозможен, на это потребуется время, передает ТАСС.
«ЕС решил пробовать все возможное, чтобы избавиться от зависимости от российского газа. Австрия тоже этого хочет, но сейчас это невозможно, этот [процесс] требует времени», – пояснил Нехаммер.
Отвечая на вопрос ведущей о возможном пересмотре нейтрального статуса Австрии в свете ситуации вокруг Украины, канцлер сказал, что «военная нейтральность тесно связана с историей Австрии, вопрос отказа от нее на данный момент не стоит».
Ранее состоялись переговоры президента России Владимира Путина и Нехаммера в резиденции главы российского государства Ново-Огарево.
Нехаммер заявил, что дал понять Путину, что санкции против России останутся в силе и будут ужесточаться , «пока на Украине гибнут люди».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Италия запретила российским кораблям и судам заходить в порты
Итальянские порты будут закрыты для российских судов с воскресенья, 16 апреля, запрет также будет распространяться на суда, сменившие флаг после 24 февраля, сообщает газета Stampa со ссылкой на циркуляр Главного командования портового управления.
«С завтрашнего дня итальянские порты будут закрыты для российских судов, запрет также будет распространяться на суда, сменившие флаг после 24 февраля», – цитирует РИА «Новости» итальянское издание.
Отмечается, что суда, находящиеся в настоящее время в итальянских портах, должны будут покинуть их сразу после «завершения своей коммерческой деятельности».
Ранее Румыния запретила судам под флагом России заходить в свои порты.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Новый президент Южной Кореи призвал усилить давление на Россию
|
|
Избранный президент Республики Корея Юн Сок Ель считает, что страна должна принять активное участие в международной кампании давления на Россию из-за ситуации на Украине, при этом увеличив гуманитарную помощь Киеву.
Юн Сок Ель заявил в интервью газете The Washington Post, что Южная Корея должна «принять участие в международной кампании давления на Россию, что нынешнее правительство делает до определенной степени», передает ТАСС.
«Когда международное сообщество обращается к нам с тем, чтобы мы участвовали больше, мы должны четко продемонстрировать наше отношение, которое заключается в уважении к международному порядку, основанному на правилах», – добавил он.
Избранный президент подчеркнул, что с точки зрения помощи Киеву Республика Корея должна сосредоточиться на гуманитарной составляющей, так как для поставок вооружения существует множество препятствий: «Такие страны, как Германия, предоставляют оборонительное вооружение, но мы в Южной Корее, если смотреть на вещи реалистично, сталкиваемся со многими препятствиями для помощи вооружением. Поэтому мы предоставили гуманитарную помощь объемом 10 млн долларов при нынешней администрации, и я думаю, что нам надо предоставить еще больше такой помощи».
Избранный президент Республики Корея Юн Сок Ель приступит к исполнению обязанностей главы государства 10 мая.
Ранее сообщалось, что Южная Корея захотела укрепить альянс с США.
Между тем президент Украины Владимир Зеленский попросил у Южной Кореи «незаменимое» оружие. При этом республика отказалась поставлять Украине средства ПВО.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Антонов заявил о давлении США на Латинскую Америку по теме санкций против России
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон пытается угрозами заставить страны Латинской Америки присоединиться к антироссийским санкциям, пренебрегая сопутствующими рисками для региона.
Антонов заявил, что «в госдепе растет раздражение в связи с независимой позицией латиноамериканских государств, которые отказываются подключаться к санкционному «крестовому походу» против России и имеют собственное видение украинского кризиса», передает РИА «Новости».
«Цель подобных заявлений прозаична: запугать своих партнеров угрозами вторичных рестрикций в качестве наказания за неприсоединение к антироссийской кампании», – отметил посол.
По его словам, Вашингтон не беспокоит «очевидный вред» санкций для экономического развития стран Латинской Америки, их продовольственной безопасности и социальной стабильности.
События на Украине станут, как ожидается, частью повестки запланированного на 19-20 апреля визита госсекретаря Энтони Блинкена в Панаму, где он примет участие в региональной конференции по вопросам миграции и проведет серию двусторонних встреч.
Ранее востоковед Сергей Лунев оценил в комментарии газете ВЗГЛЯД попытку США уговорить Индию не дружить с Россией.
В ЦБ предупредили о возможной потере половины капитала банками России
Потеря половины капитала российского банковского сектора в настоящее время представляется вполне вероятным сценарием, но запаса прочности хватит, сообщил первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин в ходе выступления в Госдуме.
«Потеря половины капитала банковского сектора – она представляется на сегодняшний день вполне вероятным сценарием, но нас не страшит», – цитирует ТАСС Тулина.
Он сообщил, что на 1 января 2022 года капитал банковского сектора составлял около 12,5 трлн руб., при этом запас прочности – около 7 трлн руб.
Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина на форуме инновационных финансовых технологий призвала избавляться от существующего в России «банковского рабства».
Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего добивается Центробанк неожиданными решениями.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Роскосмосе пообещали снять европейские приборы с российских лунных аппаратов
Роскосмос в ответ на решение Европейского космического агентства (ЕКА) о приостановке участия в российских лунных программах снимет их приборы с российских аппаратов, заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
«Значит, снимем их приборы с наших аппаратов. Европейская баба с возу, русской кобыле легче», – написал Рогозин в своем Telegram-канале.
Ранее в Европейском космическом агентстве заявили о прекращении сотрудничества с Россией по ее миссиям «Луна-25», «Луна-26» и «Луна-27» из-за специальной военной операции РФ на Украине.
Первая в истории современной России лунная миссия планируется на 2022 год («Луна-25»), миссия «Луна-26» должна быть запущена в 2024 году, «Луна-27» – в 2025 году, «Луна-28» – в 2027–2028 годах.
Напомним, Дмитрий Рогозин заявил Владимиру Путину о полном импортозамещении при строительстве Восточного.
Во вторник президент России Владимир Путин во время посещения космодрома Восточный в Амурской области заявил, что страна возобновит лунную программу, необходимо успешно ответить на вызовы по освоению космоса.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В США не исключили возможности рецессии в Европе
В Европе, которая в отличие от США, более уязвима, возможна рецессия, также будет нанесен удар по глобальному росту, Соединенные Штаты этим обеспокоены, заявила министр финансов США Джанет Йеллен в аналитическом центре «Атлантический совет».
«Мы действительно наблюдаем высокую инфляцию, и не только в США, но и по всему миру. Это отчасти отражает изменения в цепочках поставок в результате пандемии, повышения спроса на товары. Но к этому добавляется также рост цен на энергию. Кроме того, на Украину и Россию приходится 20% глобального экспорта продовольствия. Мы наблюдаем резкий рост цен на пшеницу, энергию, различные металлы, в том числе никель и палладий, которые используются в машиностроении, что приведет к росту цен на автомобили и ряд других товаров», – цитирует ТАСС Йеллен.
По ее словам, это не только разгоняет инфляцию, но и снижает спрос.
«Так что, особенно в случае Европы, которая наиболее уязвима, я больше (чем в США – прим. ВЗГЛЯД) беспокоюсь о возможности рецессии, но и по глобальному росту будет нанесен удар», – добавила она.
Ранее в Германии назвали антироссийские санкции экономическим самоубийством. Сокращение экономики и жесткую рецессию в 2023 году в случае прекращения поставок энергоносителей из России прогнозируют и ведущие экономические институты ФРГ, сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на совместный прогноз, подготовленный для Минэкономики Германии.
До этого зампредседателя комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Олег Голиков заявил, что США ждет как минимум кризис, а как максимум экономический крах, поскольку сегодняшняя ситуация предполагает очередную рецессию.
Газета ВЗГЛЯД писала, чем грозит нефтяное эмбарго Европе.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
СМИ: В Германии конфисковали яхту сестры Алишера Усманова
Власти немецкого города Гамбурга конфисковали яхту Dilbar, ее владельцем является сестра российского миллиардера Алишера Усманова Гульбахор Исмаилова, сообщило Bloomberg.
О том, что яхта Dilbar принадлежит Исмаиловой, сообщило Федеральное ведомство уголовной полиции ФРГ. В ведомстве также установили, что она сестра Алишера Усманова, которая также как и ее брат попала под западные санкции, передает «Ридус».
Dilbar по размеру в длину является шестой в мире яхтой по данным на 2020 год. Ее стоимость оценивают в 800 млн долларов. Установленный на ней бассейн является самым большим крытым бассейном для яхт в мире.
Ранее полиция острова Фиджи конфисковала яхту находящегося под санкциями российского миллиардера, сенатора Сулеймана Керимова.
Глава рабочей группы минюста США по исполнению санкций против России Эндрю Адамс не исключил продажи яхты российского предпринимателя Виктора Вексельберга и передачи части вырученных денег Украине. Днем ранее в американских СМИ Турцию назвали раем для российских олигархов. В прошлую среду стало известно, что стоимость арестованных в Европе яхт российских бизнесменов оценивается в 1,8 млрд евро.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Курганский завод предложил здравомыслящим европейцам российскую продукцию
Продукция курганского завода, выпускающего трубопроводную арматуру, станет более востребованной для европейских производителей из-за сильного роста цен на западном рынке, заявил директор ООО «Темпер» Сергей Доронин.
В условиях санкций на предприятии выросло производство, в планах – увеличить товарооборот в сторону Евросоюза. «Сейчас видим, что на западном рынке сильно выросли цены на аналогичную продукцию от европейских производителей. Теперь наша продукция будет для них более востребованной. Для предпринимателя со здравым смыслом сотрудничать с Россией имеет большой интерес», – приводит слова Доронина Ura.ru.
Директор ООО «Темпер» также уточнил, что на предприятии нет проблем из-за санкций, ведь весь металл уральский, а иностранных комплектующих нет. «Сейчас рынок сбыта освобождается из-за ухода иностранных компаний. Это дает нам большую возможность расширять ассортимент и быть самодостаточными. Кто лучше нас сделает продукцию, которую нам надо, кроме самих нас?» – рассказал Доронин.
Ранее сообщалось, что Курганский завод дорожных машин активно работает по импортозамещению. Генеральный директор «Кургандормаша» Михаил Федулов заявлял, что курганские машины на улицах России заменят технику, которую обычно закупали в Европе.
Lavazza решила приостановить деятельность в России
Ведущая итальянская компания по производству кофе и кофемашин Lavazza объявила о приостановке всей деятельности на территории России из-за проблем с поставками, и в том числе в связи с событиями на Украине.
«Lavazza приняла решение приостановить всю деятельность в России. В связи с форс-мажорными обстоятельствами и невозможностью поставки нашей продукции на рынок компания также была вынуждена временно прекратить дистрибуцию на Украине», – приводит ТАСС сообщение компании.
В Lavazza пояснили, что 2021 год был «особенно неспокойным периодом для всех сырьевых товаров, причем в сельскохозяйственном секторе больше всего выросли цены на кофе». Кроме того, в компании заявили, что рост цен связан с проблемами глобальной цепочки поставок и ущербом, вызванным погодными явлениями, связанными с изменением климата.
Также в Lavazza предупредили, что эти же факторы повлияют на производство в 2022 году.
«К этой и без того сложной обстановке добавляется драматический геополитический сценарий, в котором конфликт между Россией и Украиной оказывает влияние по многим направлениям», – отметили в компании.
Ранее генеральный директор ассоциации производителей чая и кофе «Росчайкофе» Рамаз Чантурия объяснил, что климатические катаклизмы и нестабильный курс рубля привели к удорожанию кофе на полках российских магазинов.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Приложение Альфа-Банка пропало из App Store
Из App Store пропало приложение Альфа-Банка, его не получится установить на новый IPhone или восстановить в случае удаления, сообщили в кредитной организации.
При этом уже установленная последняя версия приложения продолжит работать на смартфонах корректно, говорится в сообщении Альфа-Банка в Telegram.
Ранее на этой неделе приложение другого российского банка, «Сбербанк онлайн», оказалось недоступно для скачивания и обновлений в магазине Google Play. А до этого из Play Market пропало приложение попавшего под санкции банка ВТБ.
В марте Apple начала ограничивать оплату картами платежной системы «Мир».
Между тем в России собираются создать собственный аналог App Store и Google Play.