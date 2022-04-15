Женщине в России провели уникальную операцию на опухоли

В России впервые проведена уникальная операция пациентке с раковой опухолью на лице, для этого онкологи Сеченовского Университета использовали технологию, при которой сердце обеспечивало кровоснабжением весь организм, кроме лица.

«В России впервые провели уникальную процедуру пациентке с диагнозом «опухоль верхней челюсти». Специалисты Клиники онкологии, реконструктивно-пластической хирургии и радиологии Сеченовского Университета применили метод изолированной химиоперфузии, который ранее использовался только при опухолевых поражениях конечностей, печени, легких и брюшной полости», – цитирует сообщение университета РИА «Новости».

Особенностью проведения стало то, что необходимо было подвести максимальную дозу химиотерапии к зоне опухоли, не затрагивая при этом общий кровоток.

Для выполнения этой задачи применялась технология, схожая с искусственным кровообращением. Сердце пациентки работало, оно обеспечивало кровью весь организм в обычном режиме, но лицо было исключено из кровотока и подвергнуто воздействию лекарственных препаратов.

«Фактически мы подвергли химиотерапии весь лицевой скелет, ткани лица и саму опухоль и в таком таргетном варианте воздействия химиотерапии подключились к кровеносной системе опухоли. При этом способе воздействия на опухоль наблюдается наибольший эффект. К примеру, при внутривенном введении препарата до опухоли доходит не больше 20%, остальное размывается по организму. Химиоперфузия позволяет с высокой концентрацией прицельно бить по опухоли», – пояснил оперирующий хирург, доцент кафедры онкологии, радиотерапии и реконструктивной хирургии Сеченовского Университета, к.м.н. Вадим Черемисов.

На данный момент прооперированная чувствует себя хорошо, ее готовят к следующему этапу лечения. Медики считают, что в скором времени подобные операции для лечения онкологических заболеваний в области головы и шеи станут широко применяться, заключили в университете.

В 2021 году Кардиохирурги Центрального военного клинического госпиталя имени Вишневского в подмосковном Красногорске провели уникальную операцию по удалению опухоли на сердце полицейскому из Ростова-на-Дону.