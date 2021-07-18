В Красногорске военные хирурги провели уникальную операцию на сердце

Кардиохирурги Центрального военного клинического госпиталя им. А. А. Вишневского в подмосковном Красногорске провели уникальную операцию по удалению опухоли на сердце полицейскому из Ростова-на-Дону, сообщили в Минобороны России.

Пациенту была удалена объемная 8-сантиметровая опухоль, которая росла из левого предсердия и опускалась в левый желудочек через митральный клапан. Как отметил начальник госпиталя генерал-майор медицинской службы доктор медицинских наук Александр Есипов, об уникальности операции говорит уже тот факт, что пациент после такой сложной манипуляции остался жив. По его словам, опухоль настолько проникла во все отделы сердца, что ее невозможно было удалить ни рукой, ни инструментом, передает ТАСС.

«Нашим кардиохирургам пришлось вырезать сердце из груди, полностью разрезав его поперек. Во время операции клиническая смерть у пациента наступала дважды», – добавил Есипов.

По данным Минобороны, сложнейшее оперативное вмешательство выполнила бригада специалистов госпиталя им. Вишневского под руководством начальника кардиохирургического центра профессора, доктора медицинских наук, заслуженного врача России Александра Лищука.

Как уточнили в ведомстве, после перенесенной операции динамика восстановления пациента на хорошем уровне, через неделю его будут готовить к выписке и реабилитации в амбулаторных условиях.

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