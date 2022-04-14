Брянский губернатор рассказал о тяжело пострадавших в результате обстрела ВСУ

Пожилая женщина лишилась ноги в результате обстрела поселка Климово в Брянской области, у малолетнего ребенка – сквозное ранение головы, сообщил глава региона Александр Богомаз.

«Женщина 70 лет, у нее оторвало ногу. Уже проведена операция. И ребенок – один год девять месяцев, у которого сквозное ранение в правый висок, в правый висок вошел осколок, в левом застрял. Мы проводим сейчас все меры... вызвали бригаду из Москвы... будут делать операцию совместно», – заявил Богомаз в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА «Новости».

Мать малолетнего находится на 31-й неделе беременности, у нее также есть осколочное ранение между ребер. Ее доставили в перинатальный центр, где осколок удалят, и будут принимать меры для спасения нерожденного ребенка.

Также осколочные ранения получили еще несколько человек. Их состояние оценивается как средней тяжести. Всего пострадавших семеро.

Между тем глава Климовского района распорядился ввести режим ЧС, передает ТАСС.

Напомним, что в четверг приграничный район Брянской области подвергся обстрелу со стороны Украины: снаряды попали на территорию Климовского района Брянской области, который граничит с Украиной, повреждены жилые дома, семь человек пострадали.

В СК России заявили, что Вооруженные силы Украины обстреляли поселок в Брянской области с использованием вертолетов, произвели не менее шести авиаударов. После обстрела ВСУ занятия в школах приграничного района в Брянской области отменили.

Позже стало известно, что состояние двоих из восьми пострадавших в результате обстрела Климовского района Брянской области оценивается как тяжелое, беременная женщина и ребенок переведены в областную больницу.

Богомаз сообщал, что ущерб разной степени также получили порядка 100 домов.

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