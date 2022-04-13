Белоусов заявил о желании большинства иностранных компаний остаться в России

Россию не хочет покидать большая часть иностранных компаний, которые работают на российском рынке, заявил первый вице-премьер правительства Андрей Белоусов на правительственном часе в Совете Федераций.

«Подавляющее большинство иностранных компаний – я со многими из них встречался, с руководителями здесь – они сейчас хотят остаться, они находятся в формате решений, принимаемых штаб-квартирами, штаб-квартиры в основном занимают позицию «ни да, ни нет, мы посмотрим, как будут развиваться события», – передает его слова РИА «Новости».

«Большинство из них сейчас поставили свой бизнес на hold (паузу), продолжают платить зарплату занятым, но в то же время свертывают производство», – отметил Белоусов.

«Что будет дальше, мы не знаем... мы не можем себе позволить, чтобы компании в какой-то момент закрыли дверь на ключ, ушли, а люди остались без работы, а потребители продукции – без продукции», – сказал вице-премьер.

Он также добавил, что правительство может выделить на поддержку экономики до 8 трлн руб. без угрозы разгона инфляции.

«По поводу системоообразующих предприятий и поддержки средних компаний. Достаточно много обращений по этому поводу идет. Но хочу сказать так: у нас есть определенные макроэкономические лимиты, в которых мы работаем. Мы примерно нащупали те ограничения, в которых мы можем работать без повышения нагрузки на инфляцию. Это если говорить суммарно о кредитах, о кредитовании экономики по всем каналам, это где-то примерно в районе 7–8 трлн рублей», – передает слова Белоусова ТАСС.

По словам вице-премьера, рынок труда пока не пострадал из-за санкций. «Один из главных на сегодня рисков – просадка экономики из-за логистических ограничений, с одной стороны, и недостатка ликвидности, с другой. Данные опросов руководителей системообразующих предприятий показывают, что эта просадка уже началась, хотя она пока практически не затронула рынок труда», – сказал он.

Кроме того, правительство разрабатывает меры денежной компенсации для пенсионеров, малообеспеченных граждан и семей с детьми для максимального снижения последствий скачка инфляции.

«Сегодня ситуация в торговле устойчива и находится под полным контролем. К сожалению, ажиотажный спрос одновременно с сокращением импортных поставок вызвали волну повышения цен. Правительство сделало все возможное для того, чтобы эта волна была как можно слабее и короче», – сказал Белоусов.

Он пояснил, что в первые три недели после введения санкций цены на потребительские товары росли в среднем на 2% в неделю. Однако после этого рост стал замедляться, составив на последней отчетной неделе 0,66%.

Ранее правительство России утвердило комплекс мер для защиты внутреннего рынка продовольствия.