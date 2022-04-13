Рубль укрепился к доллару и евро

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13 апреля, среда | Последнее обновление — 10:27 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Минобороны заявило о сдаче в плен 1026 украинских морпехов в Мариуполе
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У русского наступления нет своего саундтрека – а все потому, что десятилетия культуры потеряны, потрачены, трачены молью. Кто из сферы искусств сегодня задумался хотя бы – не то, что попросился в гущу событий?
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Главное – победить на земле, на воде и в небе. На экранах телевизоров, смартфонов и мониторов, на листах бумаги мы тогда тоже победим. И учебники исправим. А наоборот – вряд ли.
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Если до Москвы или Ростова-на-Дону Западу не достать, то это не отменяет для него необходимости усилить наступление на «пятую колонну» у себя – в виде русскоязычной диаспоры. И с немалой вероятностью делать он это будет так, как принято в военные времена.
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В пятницу украинские войска нанесли удар «Точкой-У» по Краматорску. Обломки упали рядом с железнодорожным вокзалом. По последним данным, попадание ракеты привело к гибели 27 человек, в том числе детей. Также есть многочисленные раненые
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В Москве на 76-м году жизни скончался лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он был одним из самых ярких и эксцентричных политиков на всем постсоветском пространстве. Возглавляемая им партия традиционно оставалась одной из ведущих политических сил исключительно благодаря таланту и харизме Жириновского. Память о нем будет жить долго, уже несколько городов хотят переименовать улицы в память о легендарном политическом деятеле
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В пятницу на нефтебазе в Белгороде произошел пожар, который охватил резервуары с топливом. Причиной пожара стал удар вертолетов ВСУ, подобравшихся к городу на предельно малых высотах. Несмотря на отсутствие жертв и незначительный ущерб, инцидент вызвал бурную реакцию в Сети
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Рубль укрепился к доллару и евро
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Рубль в ходе валютных торгов на Московской бирже в среду укрепляется к доллару и евро более чем на 0,2%–0,3% к закрытию предыдущей сессии.
По данным биржи на 10.08 курс доллара снижался до 79,51 руб. (-0,21%), курс евро – до 85,98 руб. (-0,3%), передает ТАСС.
Курс доллара к рублю на открытии Московской биржи не изменился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 79,68 руб. Курс евро также остался прежним, сохранившись на уровне 86,25 руб.
Между тем российский рынок акций в начале основной сессии демонстрирует положительную динамику. Индекс Мосбиржи растет на 0,34% – до 2549,55 пункта, индекс РТС – на 0,5%, до 1009,68 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 10.04.
По данным на 10.00 индекс Мосбиржи находился на уровне 2546,64 пункта (+0,22%). Долларовый индекс РТС рос на 0,21% – до 1006,84 пункта.
Британские СМИ назвали ситуацию на Украине «редким успехом» внешней политики Лондона
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Британия долгое время добивалась успеха во внешней политике, а поездку премьер-министра Бориса Джонсона в Киев следует рассматривать как кульминацию успешной политики в виде поставок оружия Украине, что «помогло сдержать первоначальное наступление России».
«Джонсон – не первый национальный лидер, посетивший Украину, и Британия не единственная страна, поставившая оружие, однако премьер-министр быстро рассчитал, что Британия должна быть готова сжечь свои и без того безнадежные отношения с Кремлем, чтобы поддержать Украину», – пишет Financial Times.
По мнению издания, после референдума по Брекситу в 2016 году британские политики боролись за согласованность во внешней политике, а с 2010 года жесткая экономия подорвала потенциал его институтов. С 1980-х годов государство все чаще управляется по принципу «точно в срок», что означает его уязвимость к потрясениям.
«На Украине звезды сошлись. Существует политический консенсус, который достигается через все основные партии. Внешняя политика Великобритании по отношению к ЕС все еще запутана... но что касается вооружения Украины, то позиция кристально ясна и тверда как гранит. Война спасла премьерство Джонсона от сомнений в его лидерстве», – отмечает издание.
При этом авторы статьи отмечают, что оборонное ведомство справилось с этой задачей, несмотря на годы жесткой экономии. «Разведывательные службы вместе со своими партнерами по Five Eyes («Пять глаз» – разведывательный альянс, в который входят Австралия, Канада, Новая Зеландия, Великобритания и США) внимательно отслеживали наращивание военной мощи России и могли эффективно направлять политику и делиться жизненно важной информацией с Киевом», – пишет Financial Times.
По информации издания, Британия была «на удивление хорошо подготовлена к этому бою». «Русские, хлынувшие через Европу в танках, были страхом, который беспокоил страну с 1940-х годов. Не случайно Великобритания запаслась оружием, которое безжалостно эффективно против российских танков», – выражают мнение авторы.
Ранее Борис Джонсон заявил, что Британия решила направить 120 единиц бронетехники и противокорабельных ракетных комплексов на Украину. Санкции Запада против России, а также ее ответные меры ударили по экономике самих западных стран. Так, в Британии начался крупнейший с 50-х годов спад уровня жизни.
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Пентагон задумался о поставках Киеву вооружений для ударов по аэродромам России
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Соединенные Штаты готовы рассмотреть возможность поставок Украине вооружений большей дальности, нежели передаваемые Западом Киеву в настоящее время, сообщила на встрече с вашингтонской Группой военных обозревателей (Defense Writers Group) первый заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс.
«И, да, мы продолжим рассматривать типы средств, которые запрашивают украинцы, – в плане того, чтобы придать им немного больше дальности и дистанции [действия]», – заявила первый заместитель главы американского военного ведомства, передает ТАСС.
Она отвечала на вопрос о том, готов ли будет Вашингтон изучать вариант передачи Киеву оружия, потенциально позволяющего поражать в том числе военные аэродромы на территории России.
«Пока не будет объявлено об этих [новых] пакетах [военной помощи Киеву], я бы не хотела забегать вперед наших президентских решений. Тем не менее мы продвигаем эти пакеты очень быстро. И, считаю, вы увидите больше [такого] в предстоящие дни», – сказала замминистра.
Ранее высокопоставленный представитель Пентагона заявил, что западное оружие поставляется на Украину 8–10 авиарейсами в день и почти постоянным потоком автоколонн.
Эксперт оценил попытку США уговорить Индию не дружить с Россией
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«Американцы давно хотят тесного сотрудничества с Индией. Но Нью-Дели не согласится на роль младшего партнера. Кроме того, Москва представляет серьезный интерес для Индии», – заявил газете ВЗГЛЯД востоковед Сергей Лунев. Ранее Вашингтон предложил Индии отказаться от дружбы с Россией во всех сферах.
«Долгие годы Индии удается следовать своему принципу балансирования между великими державами, которому уже более 75 лет. Нью-Дели только дважды склонялся под давлением США. Особенно ярко это проявилось в 2005 году в МАГАТЭ, когда они изменили свою позицию по ядерной программе Ирана под давлением Соединенных Штатов. Аналогичная ситуация была и в 2019 году», – рассказал заместитель главного редактора журнала «Сравнительная политика», доктор исторических наук Сергей Лунев.
По словам эксперта, Индия прекрасно понимает, что поступить с Россией по аналогии с Ираном они не могут, иначе это будет означать переформатирование всей внешней политики. Лунев также отметил, что Индия серьезно заинтересована в дальнейшем сотрудничестве с Россией.
«Наиболее важной сферой для взаимоотношений двух стран является военно-техническое сотрудничество», – пояснил собеседник. «Индия занимает одно из первых мест в мире по импорту вооружений. И несмотря на то, что в последнее время доля России с 75% опустилась ниже 50%, Москва остается главным партнером по этому направлению», – уточнил Лунев.
Немаловажную роль в сотрудничестве между странами играют также атомная энергетика и космическая отрасль. Что касается заявления Джо Байдена о том, что Индия якобы не заинтересована в увеличении поставок российской нефти, это не соответствует действительности, заверил Лунев.
«Индия зациклена на углеводородах. Конкретно на импорт нефти приходится почти треть всего импорта Индии. И она отчаянно ищет возможности налаживать сотрудничество по углеводородам по всему земному шару. Поэтому Индия очень заинтересована в наших поставках, которые в настоящий момент еще и ведутся по льготным ценам. Отсюда и такая реакция Нью-Дели на заявления Байдена», – заключил Лунев.
В понедельник США и Индия провели
переговоры в формате «два плюс два», в которой приняли участие глава Госдепа Энтони Блинкен, министр обороны США Ллойд Остин, его индийский коллега Раджнатх Сингх и глава МИД Субраманьям Джайшанкар.
По итогам переговоров Вашингтон предложил Нью-Дели стать предпочтительным партнером практически во всех сферах. «Отношения Индии и России развивались в течение десятилетий, в те времена, когда Соединенные Штаты не могли быть партнером Индии. Теперь другое время. Сегодня мы может и хотим быть предпочтительным партнером для Индии практически во всех сферах: в торговле, технологиях, образовании и безопасности», – приводит слова Энтони Блинкена ТАСС.
Был затронут и вопрос потенциального отказа от российской нефти. В ответ на предложение глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что Индия сама понимает, что отвечает ее интересам.
«Это, кажется, мой черед получать от прессы множество советов и предложений. Так что спасибо, что присоединились... Поверьте мне, у нас имеется приличное понимание того, что отвечает нашим интересам, как их защищать и продвигать», – передает «Коммерсант» его слова во время трансляции Reuters в YouTube. По словам главы МИД Индии, закупки нефти у России необходимы для энергетической безопасности страны. Однако он заметил, что Индия закупает у России нефти за месяц меньше, чем Европа за полдня.
Грузия поставила Украине условия улучшения отношений
Председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе подтвердил готовность властей направить на Украину в знак солидарности высокую делегацию, но при этом озвучил ряд условий такого визита, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Существуют очень четкие предусловия, так как со стороны Украины был осуществлен ряд шагов, которые оскорбили грузинское государство», – сказал он.
По его словам, речь идет об отзыве украинского посла с последующим освобождением его от должности после того как Грузия, однозначно поддерживающая Украину во всех политических форматах и занимающая первое место среди стран, направляющих гуманитарную помощь украинцам, не присоединилась к финансовым санкциям против России.
Далее Ираклий Кобахидзе напомнил об «обвинениях в контрабанде» со стороны Украины – якобы через Грузию в Россию поставляются санкционные грузы, в том числе военного толка.
Он сказал, что украинская сторона не подтвердила эти обвинения, но в то же время и не опровергла их, так что «вопрос все еще актуален».
«Самый же принципиальный вопрос – это нахождение во власти на Украине лидеров радикальной оппозиции Грузии», – сказал он.
По его словам, отбывающий срок в тюрьме в Грузии экс-президент Михаил Саакашвили продолжает возглавлять на Украине исполком реформ, советником Генпрокурора Украины является бывший Генпрокурор и министр юстиции Грузии Зураб Адеишвили, объявленный в розыск на родине, а замначальника украинской контрразведки недавно назначен Георгий Лорткипанидзе, также разыскиваемый в Грузии.
«На высшем уровне прямые контакты между этими лицами и властями Украины осуществляет (депутат ВР Украины) Давид Арахамия», – сообщил Ираклий Кобахидзе.
«Это вызывает сожаление, – сказал председатель правящей партии Грузии. – Представьте себе, если бы мы назначали на должности в Грузии лиц, которые обвинялись бы на Украине. В интересах Украины решить все названные вопросы для того, чтобы улучшились двусторонние отношения».
«Как только мы увидим прогресс по этим принципиальным вопросам, сразу же задумаемся об осуществлении визита», – заявил Ираклий Кобахидзе.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Грузия отказалась воевать на стороне Украины.
Сдавшиеся морпехи ВСУ помогли в операции милиции ДНР в Мариуполе
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Сдавшиеся в плен украинские морпехи добровольно приняли участие в операции народной милиции ДНР по эвакуации с завода Ильича в Мариуполе тела высокопоставленного офицера.
«Несколько украинских морпехов из 36-й бригады ВСУ, сдавшихся в плен донбасским подразделениям, добровольно вызвались принять участие в операции НМ ДНР по эвакуации с завода Ильича в Мариуполе тела нашего высокопоставленного офицера», – говорится в Telegram-канале проекта WarGonzo.
Источники рассказали, что офицер попал в засаду непосредственно во время выполнения боевой задачи при освобождении Мариуполя.
«Долгое время неонацисты отказывались передавать тело или сообщать о его местонахождении. Вместо этого боевики «Азова» выложили видео с издевательствами над трупом», – сообщает проект.
«После вчерашней операции по ликвидации прорыва неонацистов с завода Ильича сдавшиеся в плен украинские морпехи не просто поделились информацией о том, где находится тело генерала, но и вызвались участвовать в операции НМ ДНР по его эвакуации. А именно выступили в роли проводников и показали безопасный путь», – уточняется в сообщении.
Ранее официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что российская армия ударами авиации и артиллерии сорвала попытку националистов вырваться из Мариуполя, в результате уничтожены до 50 боевиков, 42 сложили оружие.
Путин назвал главную цель спецоперации на Украине
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Цель военной специальной операции – помощь людям в Донбассе, Россия вынуждена была пойти на такой шаг, заявил российский лидер Владимир Путин.
Президент выразил уверенность, что благородные цели по защите Донбасса будут достигнуты. «Так и будет. Нет никаких сомнений [в том, что ВС РФ достигнут поставленных целей]. Цели абсолютно понятные, они благородные. Цель главная – помощь людям в Донбассе, народу Донбасса, который мы признали, вынуждены были это сделать, потому что киевские власти, подталкиваемые Западом, отказались выполнять Минские соглашения, нацеленные на мирное решение проблем Донбасса», – передает ТАСС его слова.
По словам российского лидера, столкновение России с неонацистскими силами Украины было лишь вопросом времени. «Украину начали превращать в антироссийский плацдарм, начали выращивать там имевшиеся уже давно ростки национализма и неонацизма. Специально выращивали поросль неонацизма, и столкновение России с этими силами было неизбежно, они только выбирали время для атаки», – подчеркнул Путин.
24 февраля президент и верховный главнокомандующий Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. В обращении к согражданам глава государства обозначил ее следующие цели: демилитаризация и денацификация Украины.
Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
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WSJ: У европейцев мрачное настроение из-за последствий санкций против России
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Рост цен на топливо, гигантские счета за коммунальные услуги и подорожание продовольственных продуктов негативно отражается на настроении европейцев поддерживать антироссийские санкции, пишет The Wall Street Journal.
Как отмечает издание, европейцы, в первую очередь, недовольны тем, что экономика стран из-за антироссийских санкций потеряла возможность восстановиться после пандемии. Например, цены на энергоносители в еврозоне в марте выросли на 12,5% по сравнению с февралем, а годом ранее они были на 44,7% ниже. Согласно опросам, 82% немцев, 79% итальянцев и 78% испанцев ожидают роста трат своих домохозяйств в ближайший год. При этом, по словам жителей Парижа, топливные расходы стали неуправляемыми, передает РИА «Новости».
Морена Коломби, работающая в косметической компании недалеко от Милана, заявила WSJ, что ее последний двухмесячный счет за отопление составил 1250 евро (эквивалентно более чем 100 тыс. рублей). За тот же период прошлого года ей приходилось платить 450 евро.
В последние три месяца 2021-го почасовая заработная плата в Евросоюзе была на 1,5% выше, чем годом ранее, а средний уровень инфляции составил 4,7% – все это привело к падению реальной заработной платы на 3,1%. В связи с этим авторы статьи задаются вопросом: насколько европейские избиратели готовы терпеть экономические издержки из-за затяжной конфронтации с Россией.
Как пишет издание, экономические трудности создают для Европы риск уйти «вправо», что подтверждают промежуточные результаты французской президентской гонки и рост популярности правых в Италии. «Во Франции кампания Ле Пен была сосредоточена на экономических последствиях растущей инфляции. Она проводила митинги в небольших сельских городках, обещая снизить налоги на топливо и другие предметы первой необходимости и дать предприятиям стимулы для повышения заработной платы. <...> Маттео Сальвини, лидер итальянской антимигрантской партии «Лига», также сосредоточился на налогах и экономике», – отмечается в материале.
Ранее глава немецкого химического предприятия Leuchtstoffwerk Breitungen Вольфганг Айзенберг в газете Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил о бесполезности санкций против России.
Газета ВЗГЛЯД писала, чем грозит нефтяное эмбарго Европе, а также разбирала, кто победит во втором туре выборов во Франции, который станет классической схваткой телевизора с холодильником.
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Военкор: Около тысячи украинских морпехов сдались в плен в Мариуполе
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В Мариуполе сдались в плен около тысячи украинских морпехов, сообщил репортер ВГТРК Александр Сладков. По другим данным, в Мариуполе в плен сдались два батальона ВСУ, сообщил российский военный корреспондент Семен Пегов.
«1000 морпехов ВСУ сдаются в плен МВД и МГБ ДНР. Наблюдаю за процессом. 300 раненых, 90 не способных передвигаться самостоятельно. Здоровых может быть более 800. Если все завершится по плану, [то] оборона, устроенная ВСУ на Металлургическом комбинате им. Ильича, падет. Это результат общей работы силовиков и спецслужб в Мариуполе. Тогда остается «Азовсталь» с нацистами», – написал Сладков в своем Telegram-канале.
По другим данным, в Мариуполе сдались два батальона ВСУ, среди них более 200 раненых, сообщается в Telegram-канале проекта WarGonzo.
Накануне российский военный корреспондент Семен Пегов сообщил, что сдавшиеся в плен украинские морпехи добровольно приняли участие в операции Народной милиции ДНР по эвакуации с завода Ильича в Мариуполе тела высокопоставленного офицера.
Ранее в ночь понедельник группа украинских морпехов, занимавших позиции на Азовмаше (комбинат им. Ильича) предприняли попытку прорваться из окружения, нанеся на свою технику символику «Z». Однако маневр был вовремя замечен, колонна украинской техники была расстреляна артиллерий, военнослужащие всу пытали скрыться бегством в полях, но были пойманы. Всего, по данным Минобороны России, в результате этого инцидента было уничтожено три украинских танка, пять боевых машин пехоты, семь автомобилей и до 50 человек личного состава. Еще 42 украинских военнослужащих добровольно сложили оружие и сдались в плен. Репортер ВГТРК Александр Сладков также публиковал видео общения с захваченными в плен украинскими военными после попытки прорыва из окружения.
Напомним, в минувшее воскресенье глава Чечни Рамзан Кадыров призвал военных армии Украины не упускать возможность и сдаваться в плен Вооруженным силам России. В прошлую пятницу Кадыров заявил об освобождении Мариуполя от украинских националистов «на 98%». По его словам, остались только отдельные укрепрайоны бандеровцев, включая завод «Азовсталь», который переделали в «настоящую крепость». В тот же день войска ДНР взяли под контроль порт Мариуполя, освободив большое число пленных и заложников. Тогда же заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что освободительная операция в Мариуполе подходит к завершению.
В Минобороны сообщали, что, согласно результатам радиоперехватов, кроме нацистов из батальона «Азов» и остатков украинских вооруженных сил, в оккупированных районах города находится значительное количество иностранных наемников; радиопереговоры, кроме украинского и русского, ведутся еще на шести, в основном европейских, иностранных языках. Глава Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич рассказал газете ВЗГЛЯД, что в Мариуполе могут находиться высокопоставленные представители командования стран НАТО.
В Одессе начала работу группа НАТО по слежению за кораблями ВМФ России
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Секретная мониторинговая группа НАТО, в состав которой входят сотрудники румынской ЧВК Nordstarsupport Group, начала работать в Одессе, задача группы – наблюдение за российскими кораблями в Черном море, сообщил источник в российских силовых ведомствах со ссылкой на своих информаторов в украинских войсках.
«В одном из пригородов Одессы действует секретная база мониторинговой группы НАТО с оборудованием, которое позволяет осуществлять определение точных координат любого корабля в акватории Черного моря в радиусе до 200 км. Главными специалистами являются сотрудники румынской ЧВК Nordstarsupport Group», – рассказал собеседник РИА «Новости».
По словам источника, цель группы – «не допустить высадки российского десанта в Одесской области и выдавать целеуказание местонахождения российских военных кораблей для наведения украинских ПКР «Нептун».
Ранее украинские военные, переодетые в российскую форму с целью провокации, были замечены в Одессе.
СБУ подтвердила информацию о задержании Медведчука
Служба безопасности Украины (СБУ) объявила о задержании главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, сообщает телеканал RT.
«СБУ вслед за [президентом Украины Владимиром] Зеленским сообщила о задержании Медведчука, опубликовав еще одно фото», – говорится в сообщении Telegram-канала «RT на русском».
Ранее во вторник президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что СБУ задержала главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. В качестве подтверждения своих слов Зеленский опубликовал фото Медведчука в наручниках.
Комментируя эту информацию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что фото с Медведчуком необходимо проверить в связи с большим количеством фейков.
СМИ: Зеленский отказался принять президента Германии из-за его «отношений с Россией»
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Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер собирается в ближайшее время посетить Киев, но украинская сторона пока не подтверждает готовность его принять из-за прежней его роли в выстраивании отношений с Россией, сообщает Bild со ссылкой на источник в украинском правительстве.
По данным издания, одна из возможных дат встречи – 13 апреля. Но в Киеве якобы пока не готовы к переговорам в этот день. Не исключено, что она состоится позже. При этом с другими европейскими политиками украинский президент Владимир Зеленский готов встретиться завтра, передает ТАСС.
Ранее украинский посол в Берлине Андрей Мельник обвинил президента Германии в сохранении «паутины контактов» с Москвой.
До этого президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что ситуация на Украине и вызванные ею трудности, в том числе антироссийские санкции, не обойдут стороной и жителей Германии.
Штайнмайер, который является президентом с 2017 года, а до этого в разные годы дважды был главой МИД, ранее заявлял, что допускал ошибки в выстраивании отношений с Россией. В частности, он утверждал, что ему не стоило поддерживать «Северный поток – 2».
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Крупнейший в мире нефтетрейдер собрался отказаться от сырья из России
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Швейцарско-голландская компания Vitol Group, являющаяся крупнейшим в мире нефтетрейдером, намерена до конца 2022 года прекратить торговлю российской нефтью, сообщило Bloomberg со ссылкой на комментарий представителя компании.
Согласно данным, объемы российской нефти, которой торгует Vitol Group, «в значительной мере снизятся во втором квартале по мере сокращения текущих контрактных обязательств», а процесс отказа от торговли сырой нефтью и нефтепродуктами из РФ, «если не поступят иные распоряжения, будет завершен к концу 2022 года». Отмечается, что компания не будет заключать какие-либо новые сделки, касающиеся российской нефти, а все ее текущие закупки осуществляются в рамках подписанных ранее контрактов, передает ТАСС.
Накануне глава МИД Индии отверг советы отказаться от приобретения российской нефти, подчеркнув необходимость закупок для энергетической безопасности страны. Днем ранее генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо исключил возможность замены нефти из России в ЕС.
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Зеленский сообщил о задержании Медведчука
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что СБУ задержала главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.
Президент опубликовал в своем Telegram фото нардепа в форме ВСУ и наручниках, передает RT.
Медведчук находился под домашним арестом по «угольному делу», по которому проходил и экс-президент Петр Порошенко.
Сообщалось, что после начала спецоперации России по денацификации и демилитаризации Украины политик покинул адрес пребывания, и с тех пор его местонахождение было неизвестно.
Пресс-секретарь президента России заявил РИА «Новости», что фото с якобы задержанным Медведчуком нужно проверять в связи с большим количеством фейков.
Политолог: Спецслужбы Украины могли схватить Медведчука еще в феврале
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«Я слышал разговоры о том, что лидер ОПЗЖ в Закарпатье пересек границу и покинул Украину. Но, как мы теперь видим, этого не произошло», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее украинские власти опубликовали фото депутата Верховной рады Виктора Медведчука, закованного в наручники.
«Медведчука могли схватить и посадить в камеру гораздо раньше, еще в феврале, но скрывали это. В последнее время на Украине очень много известных людей исчезло с радаров. Я боюсь даже публично называть некоторые имена, чтобы им не навредить. Есть сведения, что некоторые из них арестованы, кого-то пытали. Про иных есть и более страшные слухи», – рассказывает украинский политолог, директор Центра евразийских исследований Владимир Корнилов.
В феврале, после начала российской спецоперации Медведчук перестал появляться в публичном пространстве, а генпрокурор Украины заявила о том, что политик якобы сбежал из-под домашнего ареста, под которым он находился. «Тогда я слышал разговоры о том, что лидер ОПЗЖ в Закарпатье пересек границу и покинул Украину. Но, как мы теперь видим, этого не произошло», – добавил политолог.
Собеседник выразил надежду на то, что Россия приложит усилия для того, чтобы обменять Медведчука и целый ряд других политических деятелей Украины на военнопленных. «Скажем, Киев может передать лидера ОПЗЖ Москве в рамках равноценного по численности группового обмена. Перед этим некоторое время займет торг по количеству меняемых. Однако, я не уверен, согласится ли Украина вести такие переговоры», – признался Корнилов.
«Зеленский получил своего личного заложника и радуется, не понимая, что ему сильно сузили коридор для переговоров, – написал в своем телеграм-канале политолог Марат Баширов. – Не сомневаюсь, что Виктора Медведчука ему подсунули специально после визита Бориса Джонсона. А у России появился прекрасный кейс для демонстрации того, как Зе расправляется с неугодными оппозиционерами, но не трогает олигархов и в их числе Порошенко».
Во вторник вечером президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что СБУ задержала главу политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народного депутата Украины Виктора Медведчука. Президент опубликовал в своем Telegram фото нардепа в армейской форме и наручниках, передает RT.
Против Медведчука на Украине ведется два уголовных дела – так называемое «газовое» о событиях 2014–2020 годов и «угольное» – о событиях 2014–2015 годов. Первое дело касается якобы незаконной перерегистрации в Крыму украинского газового месторождения, в рамках него в мае Медведчуку предъявлено обвинение по статьям «Государственная измена» и «Нарушение законов и обычаев войны». По второму делу следствие рассматривает его якобы причастность к поставке угля из неподконтрольных Киеву районов Донбасса. По нему Медведчуку вменяют нарушение статей «Государственная измена» и «Содействие деятельности террористических организаций».
В январе нынешнего года суд Печерского района Киева продлил Медведчуку домашний арест. А 21 февраля, накануне российской спецоперации, появились сообщения о том, что сотрудники Национальной полиции Украины окружили дом политика. «Возле дома дежурят около тридцати полицейских и лиц охраны. Полицейские обыскивают машины вокруг с фонариками и перекрыли движение по прилегающей к дому Медведчука улице», – писали местные СМИ. Позднее в Генпрокуратуре Украины заявили, что политик сбежал из-под домашнего ареста.
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Зеленский предложил обменять Медведчука на пленных украинских военных
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Президент Украины Владимир Зеленский предложил России обменять задержанного главу политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука на попавших в плен украинских военных.
Зеленский выступил с утверждением, что Медведчук якобы скрывался 48 дней и попытался «сбежать за границу». Президент Украины сослался на то, что Медведчук на фото одет в военную форму, и предложил России обменять главу политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» на попавших в плен украинских военных, передает РИА «Новости».
«Поэтому важно, чтобы наши правоохранительные органы и военные тоже рассмотрели такую возможность», – заявил Зеленский.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что СБУ задержала главу политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука. В качестве подтверждения своих слов Зеленский опубликовал фото Медведчука в наручниках. Позже о задержании Медведчука объявила Служба безопасности Украины (СБУ).
В Кремле призвали проверить фото с Медведчуком в связи с большим количеством фейков. Политолог Владимир Корнилов в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что Медведчука могли схватить и посадить в камеру гораздо раньше, еще в феврале, но скрывали это.
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