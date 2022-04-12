Минобороны: ПВО России сбили два украинских беспилотника под Николаевом

Британские СМИ назвали ситуацию на Украине «редким успехом» внешней политики Лондона

Британия долгое время добивалась успеха во внешней политике, а поездку премьер-министра Бориса Джонсона в Киев следует рассматривать как кульминацию успешной политики в виде поставок оружия Украине, что «помогло сдержать первоначальное наступление России».

«Джонсон – не первый национальный лидер, посетивший Украину, и Британия не единственная страна, поставившая оружие, однако премьер-министр быстро рассчитал, что Британия должна быть готова сжечь свои и без того безнадежные отношения с Кремлем, чтобы поддержать Украину», – пишет Financial Times.

По мнению издания, после референдума по Брекситу в 2016 году британские политики боролись за согласованность во внешней политике, а с 2010 года жесткая экономия подорвала потенциал его институтов. С 1980-х годов государство все чаще управляется по принципу «точно в срок», что означает его уязвимость к потрясениям.

«На Украине звезды сошлись. Существует политический консенсус, который достигается через все основные партии. Внешняя политика Великобритании по отношению к ЕС все еще запутана... но что касается вооружения Украины, то позиция кристально ясна и тверда как гранит. Война спасла премьерство Джонсона от сомнений в его лидерстве», – отмечает издание.

При этом авторы статьи отмечают, что оборонное ведомство справилось с этой задачей, несмотря на годы жесткой экономии. «Разведывательные службы вместе со своими партнерами по Five Eyes («Пять глаз» – разведывательный альянс, в который входят Австралия, Канада, Новая Зеландия, Великобритания и США) внимательно отслеживали наращивание военной мощи России и могли эффективно направлять политику и делиться жизненно важной информацией с Киевом», – пишет Financial Times.

По информации издания, Британия была «на удивление хорошо подготовлена к этому бою». «Русские, хлынувшие через Европу в танках, были страхом, который беспокоил страну с 1940-х годов. Не случайно Великобритания запаслась оружием, которое безжалостно эффективно против российских танков», – выражают мнение авторы.

Ранее Борис Джонсон заявил, что Британия решила направить 120 единиц бронетехники и противокорабельных ракетных комплексов на Украину. Санкции Запада против России, а также ее ответные меры ударили по экономике самих западных стран. Так, в Британии начался крупнейший с 50-х годов спад уровня жизни.

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