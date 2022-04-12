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Минобороны: ПВО России сбили два украинских беспилотника под Николаевом
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Российские комплексы ПВО сбили два украинских беспилотника в Николаевской области на юге Украины, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе два беспилотных летательных аппарата над населенными пунктами Очаков и Николаев», – цитирует его РИА «Новости».
Конашенков добавил, что оперативно-тактическая авиация ВКС России поразила за день 38 военных объектов Украины.«Оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 38 военных объектов Украины. Среди них склад боеприпасов Тошковка в Луганской области, а также восемь районов сосредоточения украинской боевой техники в населенных пунктах Глазуновка, Пятигорское и Пришиб Харьковской области», – отметил он, передает ТАСС.
Ранее Конашенков сообщил, что средства противовоздушной обороны ВКС России сбили в воздухе два украинских беспилотника в районе Бердянска и Мелитополя, всего за время операции уничтожены 443 беспилотника и 130 самолетов.
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Британские СМИ назвали ситуацию на Украине «редким успехом» внешней политики Лондона
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Британия долгое время добивалась успеха во внешней политике, а поездку премьер-министра Бориса Джонсона в Киев следует рассматривать как кульминацию успешной политики в виде поставок оружия Украине, что «помогло сдержать первоначальное наступление России».
«Джонсон – не первый национальный лидер, посетивший Украину, и Британия не единственная страна, поставившая оружие, однако премьер-министр быстро рассчитал, что Британия должна быть готова сжечь свои и без того безнадежные отношения с Кремлем, чтобы поддержать Украину», – пишет Financial Times.
По мнению издания, после референдума по Брекситу в 2016 году британские политики боролись за согласованность во внешней политике, а с 2010 года жесткая экономия подорвала потенциал его институтов. С 1980-х годов государство все чаще управляется по принципу «точно в срок», что означает его уязвимость к потрясениям.
«На Украине звезды сошлись. Существует политический консенсус, который достигается через все основные партии. Внешняя политика Великобритании по отношению к ЕС все еще запутана... но что касается вооружения Украины, то позиция кристально ясна и тверда как гранит. Война спасла премьерство Джонсона от сомнений в его лидерстве», – отмечает издание.
При этом авторы статьи отмечают, что оборонное ведомство справилось с этой задачей, несмотря на годы жесткой экономии. «Разведывательные службы вместе со своими партнерами по Five Eyes («Пять глаз» – разведывательный альянс, в который входят Австралия, Канада, Новая Зеландия, Великобритания и США) внимательно отслеживали наращивание военной мощи России и могли эффективно направлять политику и делиться жизненно важной информацией с Киевом», – пишет Financial Times.
По информации издания, Британия была «на удивление хорошо подготовлена к этому бою». «Русские, хлынувшие через Европу в танках, были страхом, который беспокоил страну с 1940-х годов. Не случайно Великобритания запаслась оружием, которое безжалостно эффективно против российских танков», – выражают мнение авторы.
Ранее Борис Джонсон заявил, что Британия решила направить 120 единиц бронетехники и противокорабельных ракетных комплексов на Украину. Санкции Запада против России, а также ее ответные меры ударили по экономике самих западных стран. Так, в Британии начался крупнейший с 50-х годов спад уровня жизни.
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Сдавшиеся морпехи ВСУ помогли в операции милиции ДНР в Мариуполе
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Сдавшиеся в плен украинские морпехи добровольно приняли участие в операции народной милиции ДНР по эвакуации с завода Ильича в Мариуполе тела высокопоставленного офицера.
«Несколько украинских морпехов из 36-й бригады ВСУ, сдавшихся в плен донбасским подразделениям, добровольно вызвались принять участие в операции НМ ДНР по эвакуации с завода Ильича в Мариуполе тела нашего высокопоставленного офицера», – говорится в Telegram-канале проекта WarGonzo.
Источники рассказали, что офицер попал в засаду непосредственно во время выполнения боевой задачи при освобождении Мариуполя.
«Долгое время неонацисты отказывались передавать тело или сообщать о его местонахождении. Вместо этого боевики «Азова» выложили видео с издевательствами над трупом», – сообщает проект.
«После вчерашней операции по ликвидации прорыва неонацистов с завода Ильича сдавшиеся в плен украинские морпехи не просто поделились информацией о том, где находится тело генерала, но и вызвались участвовать в операции НМ ДНР по его эвакуации. А именно выступили в роли проводников и показали безопасный путь», – уточняется в сообщении.
Ранее официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что российская армия ударами авиации и артиллерии сорвала попытку националистов вырваться из Мариуполя, в результате уничтожены до 50 боевиков, 42 сложили оружие.
Минобороны сообщило подробности срыва попытки прорыва ВСУ из окружения в Мариуполе
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Российская армия ударами авиации и артиллерии сорвала попытку националистов вырваться из Мариуполя, в результате уничтожены до 50 боевиков, 42 сложили оружие, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
«Вчера, 11 апреля, в Мариуполе в темное время суток окруженные на территории завода им. Ильича остатки подразделений украинских войск предприняли безуспешную попытку вырваться из города <...> Ударами авиации и артиллерии данная попытка прорыва была сорвана», – передает ТАСС его слова.
Конашенков добавил, что группа украинских военнослужащих численностью до 100 человек на бронетехнике пыталась с боем прорваться с территории завода и покинуть город в северном направлении. «Уничтожено три украинских танка, пять боевых машин пехоты, семь автомобилей и до 50 человек личного состава. Еще 42 украинских военнослужащих добровольно сложили оружие и сдались в плен», – рассказал генерал.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что на Украине создается новый миф – подвиг морпехов, «героев Мариуполя», что по сути является аналогом фейка про остров Змеиный, от которого Киеву самому пришлось отказаться.
После того как ни президент Владимир Зеленский, ни командование ВСУ, с которыми общались бойцы, не приняли меры к тому, чтобы обеспечить выход из окружения (обещанные вертолеты так и не прибыли), морпехи в понедельник создали «обращение 36-й бригады», пообещав дать российским военным «крайний бой» и пойти врукопашную.
В Киеве поспешили исправить негативный эффект от этих слов и сделать из брошенных в окружении солдат очередных героев Украины.
Кроме того, в понедельник руководитель базирующейся в Донецке гуманитарной группы «Ангел» Алексей Смирнов сообщил, что ВСУ совершили попытку прорыва из окружения в Мариуполе. Кроме того, в районе мариупольского завода «Азовсталь» могут находиться не менее полутора тысяч украинских боевиков, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщал, что Мариуполь освобожден от украинских националистов «на 98%». Он говорил, что скоро Мариуполь будет освобожден на все 100%: главные задачи выполнены, остались лишь «недобитые горстки бандеровцев».
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В Германии заявили о бесполезности санкций против России
Большая часть мира не участвует в санкциях против России, поэтому ограничения бесполезны, заявил глава немецкого химического предприятия Leuchtstoffwerk Breitungen Вольфганг Айзенберг в газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.
«Потому что большая часть мира просто не участвует в санкциях. Индия довольна, что может получать нефть по дисконтной цене. Это действительно решение? Кроме того, мы не должны ослаблять себя санкциями сильнее, чем Владимир Путин. Но это именно то, что мы сделали бы при газовом эмбарго», – цитирует его РИА «Новости».
По словам Айзенберга, в случае отказа от голубого топлива из России его предприятие может буквально остаться без света и будет вынуждено сократить производство от трети до 50%, а также сократить продажи и рабочие места. «При остановке поставок газа нам грозит крах целых производственных цепочек с фатальными экономическими и социальными последствиями», – заключил он.
Ранее генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо заявил, что заменить экспорт нефти из России в Евросоюз практически невозможно, а из-за санкций мир может столкнуться с потерей экспорта российской нефти до 7 млн баррелей в день.
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«Адмирал Эссен» уничтожил украинский «Байрактар» у побережья Крыма
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Фрегат «Адмирал Эссен» уничтожил украинский беспилотник «Байрактар» у побережья Крыма, сообщили в Минобороны России.
«Экипаж фрегата Черноморского флота (ЧФ) у западного побережья Крымского полуострова уничтожил беспилотный летательный аппарат (БПЛА) типа «Байрактар», произведя пуск двух ракет корабельным зенитным ракетным комплексом «Штиль», – передает ТАСС сообщение ведомства.
По данным министерства, беспилотник осуществлял разведку действий кораблей ЧФ, а также береговых и наземных позиций боевой техники Вооруженных сил России, находящихся на полуострове Крым и в южной части Украины. Минобороны также опубликовало соответствующее видео.
Как уточнили в военном ведомстве, беспилотник был уничтожен в зоне действия кораблей Черноморского флота.
Напомним, 7 апреля официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что российские Вооруженные силы с начала спецоперации на Украине ликвидировали 416 беспилотных летательных аппаратов.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Военный эксперт оценил влияние диверсий в Белгородской области на спецоперацию в Донбассе
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«Сам факт диверсии нас не удивляет. К ним нужно готовиться. Но на ход наших действий в Донбассе это не повлияет», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Виктор Баранец. Ранее власти Белгородской области сообщили о повреждении железнодорожных путей в приграничном с Украиной районе.
«Начиная специальную операцию, мы предвидели, что соседнее государство будет предпринимать попытки совершения терактов. И здесь надо благодарить железнодорожников, которые выявили этот участок, потому что любой эшелон, который мог наткнуться на него, пошел бы под откос», – отметил полковник в отставке, обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец.
«Сейчас нужно не то что удвоить, а удесятерить бдительность. Мы видим, что противник переносит свои диверсии на железнодорожные магистрали. Совершенно понятно, что Белгородская область и другие регионы, граничащие с Украиной – это по сути прифронтовая зона, и здесь следует организовать особый режим работы всех предприятий и организаций», – подчеркнул эксперт.
«Правильно, что губернаторы приграничных регионов объявляют «желтый» уровень опасности. Люди должны понимать, что по ту сторону границы идут боевые действия. Оттуда приползают лазутчики. Враг занимается вредительством. Это надо объективно понимать и быть внимательными ко всему, что вызывает подозрения», – рассказал Баранец.
При этом подобные диверсии не отразятся на действиях ВС России в Донбассе. «Армия с мелкими террористами не борется. Там будут работать пограничники, Росгвардия, контрразведка и так далее. Но удар по нефтебазе в Белгородской области заставил наше командование сделать серьезные выводы в части организации противовоздушной обороны. Нужно быть настороже», – отметил он.
«Возможно, нам следует организовать, скажем так, «народную разведку» и каким-то факультативным образом собрать людей, которые раньше работали в милиции, полиции и Федеральной службе безопасности. Они владеют определенной технологией наблюдения за происходящим и знают, как вычислить врага», – рассказал полковник в отставке.
Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, что в Шебекинском районе Белгородской области, который граничит с Украиной, повредили железнодорожные пути. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, причины происшествия выясняют.
В понедельник высокий уровень террористической угрозы объявили в двух районах Воронежской области, а также в приграничных районах Белгородской области. Кроме того, власти Крыма с понедельника повысили до высокого уровень террористической опасности в Армянске, Джанкое, Керчи и других районах на севере и востоке полуострова.
Напомним, что в начале апреля вследствие авиаудара с двух вертолетов ВС Украины произошел пожар на нефтебазе в Белгороде. Он охватил резервуары с топливом, возгоранию присвоен повышенный ранг сложности. По информации главы региона, в результате пожара пострадали два человека. Ранее власти Белгородской области сообщили о повреждении более 20 домов и машин в селах Журавлевка и Нехотеевка. Известно, что обстрел сел велся украинским «Смерчем».
Помимо Белгородской области с начала проведения специальной военной операции фиксировались обстрелы Курской и Ростовской областей. В последнем случае удар был нанесен ракетой «Точка-У» по аэродрому в Миллерово.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Япония решила заморозить активы Сбербанка и Альфа-банка
В Токио утвердили запрет на новые инвестиции в Россию и заморозку активов Сбербанка и Альфа-банка, а также ввели дополнительные санкции в отношении 398 человек и 28 организаций, сообщает МИД страны.
С 12 мая новые инвестиции из Японии в Россию можно будет осуществлять только по особым разрешениям. С этого же дня замораживаются активы Сбербанка и Альфа-банка, передает ТАСС.
Кроме того, введены дополнительные санкции против 398 человек и 28 организаций из России, меры, в частности, коснулись депутатов Госдумы.
Ранее Япония запретила импорт древесины и водки из России. До этого страна запретила экспорт в Россию автомобилей премиум-класса и расширила другие санкции против России в связи с ситуацией на Украине. Япония также лишила Россию статуса страны с режимом наибольшего благоприятствования.
В ответ Москва объявила об отказе продолжать переговоры с Токио по мирному договору.
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Корреспондент Первого канала получила ранения в результате обстрела в Мариуполе
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Съемочная группа Первого канала попала под обстрел в Мариуполе, корреспондент Ирина Куксенкова получила ранения, сообщили в телекомпании.
«В зоне специальной операции накануне работало сразу несколько съемочных групп Первого канала, в том числе группа Ирины Куксенковой. Во время подготовки очередного репортажа Ирина с коллегами оказалась под огнем неприятеля. Ира получила ранения. Оператор Дмитрий Качурин и звукооператор Никита Севастьянов не пострадали», – говорится в сообщении Первого канала.
«Ранения были бы куда серьезнее, если бы Иру не закрыли собой сопровождавшие ее военные, которые фактически приняли основной удар на себя. Сейчас они тоже в госпитале. Надеемся, что с ними все будет хорошо. И спасибо им за то, что были рядом в нужный момент», – обратилась ведущая Первого канала Алена Лапшина.
Ранее съемочные группы международных СМИ оказались среди попавших под обстрел в Мариуполе.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Названы оставшиеся под угрозой голода без зерна из России страны
Антироссийские санкции могут повлечь за собой существенное сокращение экспорта зерна. В этом случае голод угрожает многим государствам, прежде всего на Ближнем Востоке и в Африке, рассказал доцент программы «Международная экономическая безопасность» Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев.
«Из-за введенных санкций в отношении Новороссийского морского порта, из которого отгружается более 50% зерна на экспорт, экспорт зерна в 2022 году в предыдущих объемах под вопросом», – передает агентство «Прайм» слова экономиста.
Белхароев добавил, что, учитывая то, что к ограничениям против России присоединились крупнейшие мировые грузоперевозчики, их суда не будут заходить в российские морские порты. Он счел, что даже если в России будет достаточно зерна, продать его не удастся.
При этом эксперт упомянул страны Северной и Тропической Африки, а также Ближнего Востока, отчасти ЕС и СНГ, в которых заменить этот объем не представляется возможным.
Тем временем эксперт газеты ВЗГЛЯД заявил, что Запад замерзнет, оголодает и обнищает от антироссийских санкций.
Так, британская компания Octopus Energy приступила к раздаче одеял с электрообогревом испытывающим финансовые трудности клиентам, чтобы помочь им пережить резкий рост цен на отопление.
А президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможном введении карточек на продукты питания.
Также известно, что 35% американцев экономят на продуктах и бытовых товарах из-за рекордной инфляции и взлета топливных цен. Байден же открыто призывает готовиться к дефициту товаров.
Более того, Международное энергетическое агентство (IEA) советует всем жителям коллективного Запада три раза в неделю работать на дому, отказаться от командировок, ездить на ночных поездах вместо самолетов, использовать общественный транспорт и отказаться от личных автомашин.
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В Одессе начала работу группа НАТО по слежению за кораблями ВМФ России
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Секретная мониторинговая группа НАТО, в состав которой входят сотрудники румынской ЧВК Nordstarsupport Group, начала работать в Одессе, задача группы – наблюдение за российскими кораблями в Черном море, сообщил источник в российских силовых ведомствах со ссылкой на своих информаторов в украинских войсках.
«В одном из пригородов Одессы действует секретная база мониторинговой группы НАТО с оборудованием, которое позволяет осуществлять определение точных координат любого корабля в акватории Черного моря в радиусе до 200 км. Главными специалистами являются сотрудники румынской ЧВК Nordstarsupport Group», – рассказал собеседник РИА «Новости».
По словам источника, цель группы – «не допустить высадки российского десанта в Одесской области и выдавать целеуказание местонахождения российских военных кораблей для наведения украинских ПКР «Нептун».
Ранее украинские военные, переодетые в российскую форму с целью провокации, были замечены в Одессе.
Украина потребовала от мирового сообщества денег для сокращения дефицита бюджета
Международное сообщество должно выделить Киеву деньги, средства нужны на уменьшение дефицита бюджета, сказал глава украинского минфина Сергей Марченко.
«Мы находимся в ситуации огромного стресса, в наихудшем [финансовом] состоянии. Сейчас вопрос стоит о выживании нашей страны», – сказал Маркенко в интервью Financial Times, передает ТАСС.
Он добавил, что ущерб гражданской и военной инфраструктуре Украины с момента начала спецоперации составил 270 млрд долларов. С этого момента были разрушены или повреждены 7 тыс. зданий, около трети компаний перестали работать, 45% работают в сокращенном режиме.
Отмечается, что расходы правительства страны в марте 2022 года на 2,7 млрд долларов превысили доходы, в апреле и мае разрыв должен дойти до показателя 5-7 млрд долларов ежемесячно.
«Мы можем урезать какие-то расходы, но мы не можем закрыть эту брешь», – сказал Марченко.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса. В Минобороны подчеркивали, что Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
На границе с Украиной в Белгородской области повредили ж/д пути
В Шебекинском районе Белгородской области, который граничит с Украиной, повредили железнодорожные пути. Причины происшествия выясняют, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В Шебекинском городском округе повреждение железнодорожных путей. Жертв и пострадавших нет. Разрушено только железнодорожное полотно. На месте работает оперативная группа», – передает ТАСС сообщение Гладкова.
Ранее высокий уровень террористической угрозы объявили в двух районах Воронежской области, а также в приграничных районах Белгородской области. Кроме того, власти Крыма с понедельника повысили до высокого уровень террористической опасности в Армянске, Джанкое, Керчи и других районах на севере и востоке полуострова.
Путин: Спецоперация на Украине идет по плану
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Специальная военная операция России на Украине идет по плану, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко на космодроме Восточный в Амурской области.
«Ход специальной военной операции идет по плану», – приводит его слова ТАСС.
«Я часто слышу вопросы, а можно ли побыстрее? Можно. Это зависит от интенсивности боевых действий, а интенсивность боевых действий, к сожалению, так или иначе связана с потерями», – подчеркнул глава государства.
По его словам, задача России – достичь всех намеченных целей, минимизируя эти потери. «И мы будем действовать ритмично, спокойно, по плану, который изначально был предложен Генеральным штабом», – сказал Путин.
Он добавил, что «действия в определенных регионах Украины были связаны только с тем, чтобы сковать силы, нанести удар и разрушить военную инфраструктуру».
«Я смотрю внимательно за дискуссией в обществе, мы ничего не должны закрывать от общественности. Должны освещать эту боевую работу объективно», – заявил президент.
«Прежде всего, хотел бы выразить слова благодарности российским солдатам и офицерам, воинам России за тот героизм, мужество, которые они проявляют в деле служения нашему Отечеству. Выполняя сложные, опасные задачи в Донбассе и на Украине, наши военнослужащие защищают интересы России, защищают Россию», – подчеркнул глава государства.
«Я до начала операции говорил, что столкновение с теми силами, которые с детства воспитывались Западом на Украине, столкновение с крайними националистами, неонацистами на Украине неизбежно, это только вопрос времени. Они готовятся и ждут своего часа. А мы, как я тогда говорил, не позволим им этого сделать. В этом логика наших действий», – сказал Путин.
Ранее президент заявил, что цель военной специальной операции – помощь людям в Донбассе, Россия вынуждена была пойти на такой шаг.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Стало известно о нахождении 200 наемников из Хорватии на Украине
Хорватские журналисты утверждают, что на Украине действуют 200 наемников из Хорватии, которые прибыли в Мариуполь до российской спецоперации, сказал посол России в Загребе Андрей Нестеренко в эфире телеканала «Россия 24».
«Я могу оперировать не официальными данными, а той информацией, которая появлялась здесь в средствах массовой информации. Речь шла о двухстах наемниках. Причем местные журналисты, ссылаясь на свои закрытые источники, утверждали, что эти наемники прибыли в Мариуполь еще до начала нашей спецоперации», – приводит его слова РИА «Новости».
Дипломат считает, что у Хорватии было убеждение, что военные действия вот-вот начнутся, и они «вынуждены» участвовать.
«Подтверждением тому, что в Мариуполе были хорватские наемники, является то, что на одном из зданий, опять же, согласно утверждениям хорватских СМИ, располагался штаб «Азова» (против бойцов этого националистического полка в России возбуждено уголовное дело) и рядом с флагом «Азова» хорваты повесили свой флаг, этому имеются документальные подтверждения», – уточнил Нестеренко.
Он подчеркнул, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть цифры.
Ранее в Минобороны России сообщили, что ВС России высокоточными ракетами морского базирования уничтожили в Днепропетровской области штаб и место базирования нацбатальона «Днепр», куда на днях прибыло пополнение из иностранных наемников.
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Власти Украины заявили о конфискации 10 российских судов в порту Одессы
Украинские власти конфисковали десять российских судов, находившихся на ремонте в акватории порта Одессы. Киев планирует национализировать их, сообщило Государственное бюро расследований (ГБР) Украины.
«Следователи ГБР при содействии морской охраны и 17-го отряда Госпогранслужбы помешали вывести с Украины восемь российских грузовых судов и два танкера, которые находились в акватории Одесского порта на профилактических ремонтных работах. Суда были задействованы в логистических операциях РФ в акватории Черного моря и Дуная», – передает сообщение украинского ведомства ТАСС.
ГБР Украины сообщило, что «продолжает кропотливую работу по выявлению и дальнейшей национализации имущества» России.
В ведомстве заявили, что владельцы пытались вывести российские суда из вод Украины, сменив флаг страны. «Работники ГБР 11 апреля передали суда на хранение в Администрацию морских портов Украины и подали соответствующие материалы в Одесскую областную военную администрацию с инициативой об их национализации», – говорится в сообщении.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о принципах принудительного изъятия объектов права собственности России и ее резидентов на территории Украины.
Премьер страны Денис Шмыгаль заявил, что Киев национализирует всю российскую собственность на Украине, чтобы компенсировать потери от спецоперации.