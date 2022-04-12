Средства ПВО ВКС России уничтожили два украинских беспилотника

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12 апреля, вторник | Последнее обновление — 11:25 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Минобороны сообщило подробности срыва попытки прорыва ВСУ из окружения в Мариуполе
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Если бы магия работала, мы жили бы в другом мире, где державы состязались бы не в производстве гиперзвуковых ракет, а в составлении все более смертоносных заклинаний — и все более непробиваемых контрзаклинаний.
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Украинец полезен лишь как автоматический солдат, без размышления берущий в руки любое оружие, которое ему подсунет западный доброхот, чтобы стрелять в русского.
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Ветераны украинской кампании должны стать той новой свежей кровью, которой так не хватало России все последние годы. Их будет много. Их будут десятки тысяч. И вернувшись, они обязательно потребуют свое место в новой жизни.
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В пятницу украинские войска нанесли удар «Точкой-У» по Краматорску. Обломки упали рядом с железнодорожным вокзалом. По последним данным, попадание ракеты привело к гибели 27 человек, в том числе детей. Также есть многочисленные раненые
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В Москве на 76-м году жизни скончался лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он был одним из самых ярких и эксцентричных политиков на всем постсоветском пространстве. Возглавляемая им партия традиционно оставалась одной из ведущих политических сил исключительно благодаря таланту и харизме Жириновского. Память о нем будет жить долго, уже несколько городов хотят переименовать улицы в память о легендарном политическом деятеле
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В пятницу на нефтебазе в Белгороде произошел пожар, который охватил резервуары с топливом. Причиной пожара стал удар вертолетов ВСУ, подобравшихся к городу на предельно малых высотах. Несмотря на отсутствие жертв и незначительный ущерб, инцидент вызвал бурную реакцию в Сети
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Средства ПВО ВКС России уничтожили два украинских беспилотника
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Средства Противовоздушной обороны ВКС России сбили в воздухе два украинских беспилотника в районе Бердянска и Мелитополя, всего за время операции уничтожены 443 беспилотника и 130 самолетов, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
«Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе два беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Бердянск и Мелитополь. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 130 самолетов, 99 вертолетов, 244 зенитных ракетных комплекса, 443 беспилотных летательных аппарата, 2139 танков и других боевых бронированных машин, 241 установка реактивных систем залпового огня, 917 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2046 единиц специальной военной автомобильной техники», – цитирует РИА «Новости» Конашенкова.
По его словам, российские военные ударами высокоточных ракет за ночь уничтожили два украинских склада боеприпасов.
«В течение ночи высокоточными ракетами воздушного и морского базирования были уничтожены: склад боеприпасов и защищенный ангар с украинской авиационной техникой на военном аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области, а также склад боеприпасов в районе населенного пункта Гавриловка Киевской области», – сказал Конашенков.
Он добавил, что оперативно-тактическая авиация ВКС РФ уничтожила 32 военных объекта Украины.
«Оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 32 военных объекта Украины. Среди них: в районе Новомихайловки зенитный ракетный комплекс «Бук-М1», в районе Золотаревки радиолокатор подсвета и наведения зенитного ракетного комплекса С-300, а также один командный пункт и 18 районов сосредоточения украинской боевой техники», – сказал он.
Ранее во вторник в Минобороны сообщили, что экипаж фрегата Черноморского флота у западного побережья Крымского полуострова уничтожил беспилотный летательный аппарат (БПЛА) типа «Байрактар», произведя пуск двух ракет корабельным зенитным ракетным комплексом «Штиль».
Российский спецназ ликвидировал одного из главарей «Правого сектора»
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Вооруженные силы России ликвидировали одного из руководителей добровольческого украинского корпуса «Правый сектор*» (запрещен в РФ) Тараса Бобанича, сообщили в Минобороны.
«Российской группой специального назначения в ходе разведывательно-поисковых действий в пяти километрах южнее города Изюм ликвидирован один из одиозных руководителей так называемого добровольческого украинского корпуса «Правый сектор*» Тарас Бобанич», – сообщает Минобороны в своем Telegram-канале.
«Будучи лидером Львовской неонацистской группировки, Бобанич в ноябре 2013 года вступил в ряды «Правого сектора». С 2014 года участвовал в карательной операции киевского режима в Донбассе. Лично отдавал приказы на артиллерийские обстрелы жилых кварталов Донецка и Луганска из тяжелого вооружения», – говорится в сообщении.
«Виновен в сотнях смертей мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик, в том числе детей. С 2019 года занимал должность заместителя командира «Правого сектора» по вопросам деятельности резервных подразделений. Являлся одним из идеологов так называемой теории «превосходства украинской расы», принимал личное участие в нападениях и убийствах русскоязычного населения на территории Украины», – добавили в Минобороны.
«Российские Вооруженные силы продолжат поиск и уничтожение главарей украинских неонацистских организаций», – заверили в российском военном ведомстве.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса. В Минобороны подчеркивали, что Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
Басурин заявил о подготовке к окружению 100-тысячной группировки ВСУ
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Официальный представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил о подготовке к окружению самой большой группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) численностью до 100 тыс. человек.
«Идет подготовка к окружению самой мощной группировки украинских войск... По предварительным данным, группировка оценивается от 90 до 100 тыс. штыков», – пояснил он, передает РИА «Новости».
По его словам, это самые боеспособные части, которые есть на данный момент на Украине. «После блокирования данной группировки и, если они не сдадутся, полностью ее уничтожения Украина фактически теряет свою армию... и вопрос демилитаризации, можно будет сказать, решен на 90%», – добавил Басурин.
Он подчеркнул, что группировка находится на территории от «южнее Донецка» до Славянска, на длину фронта около 200 км и глубиной до центральной Украины.
В понедельник Басурин заявил, что жилой массив Мариуполя фактически освобожден от украинских боевиков.
Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что число жертв среди мирного населения Мариуполя может превышать 5 тыс. человек.
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Германия собралась поставить армии Украины 50 танков «Леопард 1»
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Немецкий оборонный концерн Rheinmetall выразил готовность поставить Киеву до 50 танков Leopard 1, первая поставка может быть уже через шесть недель, сообщил гендиректор концерна Армин Паппергер (Armin Papperger) изданию Handelsblatt.
Отмечается, что условием будет соответствующее одобрение федерального правительства. Всего ВСУ в течение трех месяцев может быть поставлено до 50 танков Leopard 1 из старых запасов армий ряда стран, передает Deutsche Welle (внесено в список СМИ-иноагентов).
Паппергер уточнил, что украинских солдат можно обучить управлению Leopard 1 за несколько дней, в настоящее время проверяется состояние танков.
Напомним, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал страны-члены ЕС в срочном порядке предоставить Украине вооружения, о которых она просит.
При этом военный эксперт Алексей Леонков заявил газете ВЗГЛЯД, что «лишь незначительная часть бойцов ВСУ имеет представление, как пользоваться военной техникой из стран НАТО. Отдельные группы военнослужащих, конечно, они тренируют, но это не изменит ход кампании».
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Ходаковский заявил о неудачной попытке ВСУ прорваться из окружения в Мариуполе
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«Сам факт того, что украинскими морпехами предпринимаются попытки прорваться из окружения, говорит о том, что они свое положение находят безнадежным», – заявил газете ВЗГЛЯД командир батальона «Восток» Александр Ходаковский. Ранее донецкие волонтеры в Мариуполе сообщили о попытке ВСУ вырваться из окружения.
«Все произошло около двух часов ночи. В районе завода им. Ильича сформировалась колонна из почти 30 единиц различной техники и попыталась выйти из города», – рассказал командир батальона «Восток» Александр Ходаковский, принимающий участие в мариупольской операции.
Он также отметил, что противник пытался замаскироваться. «Они пошли на тактическую хитрость: нанесли наши опознавательные знаки на технику и, вероятно, полагали, что мы их примем за своих. Вот только не был учтен тот факт, что за ними велось практически круглосуточное наблюдение с воздуха», – уточнил собеседник.
Ходаковский также рассказал, что при попытке выйти из города колонна была остановлена. «В результате весь личный состав разбежался, сейчас мы их отлавливаем. Сложно сказать, сколько там было человек, но под нашим контролем оказалась вся техника. Это и танки, и самоходные установки, и легкобронированная техника», – говорит командир батальона «Восток».
При этом, по мнению Ходаковского, пока рано говорить о скором завершении операции на этом направлении. «Работа идет, она местами довольно сложная, потому что не на всех участках противник готов сдаваться. Но сам факт того, что предпринимаются попытки прорваться из окружения, говорит о том, что они свое положение находят безнадежным. Так что наша задача – методично доработать на месте. И мы потратим на это столько времени, сколько реально потребуется», – заключил Ходаковский.
Напомним, в понедельник руководитель базирующейся в Донецке гуманитарной группы «Ангел» Алексей Смирнов сообщил, что ВСУ совершили попытку прорыва из окружения в Мариуполе. Кроме того, в районе мариупольского завода «Азовсталь» могут находиться не менее полутора тысяч украинских боевиков, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
В свою очередь бойцы 36-й бригады морской пехоты ВСУ в Мариуполе пожаловались, что у них нет возможности сопротивляться, ресурсы исчерпаны, большая часть личного состава убита или ранена.
«Больше месяца морпехи воевали без пополнения боеприпасов, без еды, воды и погибали пачками. Мудрые генералы советуют отбирать боеприпасы у противника. Мы постепенно заканчиваемся. Гора раненых составляет почти половину бригады. У кого не оторваны конечности и могут ходить – возвращаются в строй», – говорится в заявлении бригады, размещенном в соцсетях.
«С нами уже никто не хочет общаться, потому что мы списаны. Сегодня будет, наверное, крайний бой. Дальше в рукопашную. Дальше для некоторых смерть, а для некоторых плен», – говорится в заявлении бригады. Также в сложившейся ситуации руководители бригады обвинили президента Украины Владимира Зеленского.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщал, что Мариуполь освобожден от украинских националистов «на 98%». Он говорил, что скоро Мариуполь будет освобожден на все 100%: главные задачи выполнены, остались лишь «недобитые горстки бандеровцев».
Власти ДНР рассказали о плане штурма «Азовстали» в Мариуполе
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Штурмовать в лоб подземные укрепления завода «Азовсталь» в Мариуполе смысла нет из-за риска больших потерь своих солдат, заявил представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин в эфире Первого канала.
«Там подземные этажи, поэтому брать данный объект штурмом смысла не имеет. Потому что можно положить большое количество своих солдат, а противник потерь как таковых не понесет. Поэтому на данный момент надо разобраться с блокировкой этого завода, найти все выходы и входы – в принципе, это возможно сделать. А после этого уже обратиться, я думаю, к химическим войскам, которые найдут способ, как выкурить кротов из своих нор. Это вкратце по «Азовстали», – приводит РИА «Новости» слова Басурина.
По словам Басурина, оценить численность боевиков на заводе сейчас сложно.
«Это данные только предварительные – три, может, четыре тысячи, может, три с половиной. Поверьте, для хорошо укрепленного района это большая цифра», – отметил представитель Народной милиции ДНР.
По его словам, боевики регулярно предпринимают попытки вырваться из окружения, но все они неудачные.
Ранее понедельник руководитель базирующейся в Донецке гуманитарной группы «Ангел» Алексей Смирнов сообщил, что ВСУ совершили попытку прорыва из окружения в Мариуполе. Кроме того, в районе мариупольского завода «Азовсталь» могут находиться не менее полутора тысяч украинских боевиков, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров сообщал, что Мариуполь освобожден от украинских националистов «на 98%». Он говорил, что скоро Мариуполь будет освобожден на все 100%: главные задачи выполнены, остались лишь «недобитые горстки бандеровцев».
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Минобороны: Французские жандармы пытаются скрыть преступления ВСУ в Донбассе
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На Украину прибыла группа французских военных и жандармов, которые попытаются скрыть военные преступления со стороны Киева и сфабриковать обвинения против Вооруженных сил России, заявил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.
По его словам, военнослужащие французских сил специальных операций вместе с техническими экспертами жандармерии и МВД Франции прибыли на Украину 11 апреля через Германию и Польшу по так называемому дипломатическому коридору, передает ТАСС.
«Принимая во внимание ангажированность французских «специалистов», рассчитывать на беспристрастное расследование не приходится. По всей видимости, основными направлениями их деятельности станет сокрытие многочисленных военных преступлений в отношении населения Украины, Донецкой и Луганской народных республик, совершаемых украинскими властями в течение последних восьми лет, а также фабрикация обвинений в адрес Вооруженных сил России», – сказал Мизинцев, который возглавляет межведомственный координационный штаб России по гуманитарному реагированию на Украине.
Он также добавил, что на территории Украины в настоящее время действует целая сеть иностранных специалистов по информационно-психологическому воздействию на население, которые занимаются на профессиональной основе производством «грязных постановок». «Уверен, что мы еще не раз увидим плоды их антироссийской деятельности», – уточнил Мизинцев.
В начале марта Общественная палата заявила о создании международного общественного трибунала. Как ожидается, в рамках его работы будут рассматриваться преступления украинских националистов. На данный момент в организации насчитывается порядка 20 стран.
Украина обвинила Россию в ракетном обстреле Краматорска, российское Министерство обороны опровергло эту информацию, заявив, что у ВС РФ не планировалось огневых задач на 8 апреля. Ведомство отметило, что украинские власти планировали сорвать выезд жителей Краматорска из города, чтобы продолжать использовать их в качестве «живого щита».
Ранее Минобороны привело доказательства запуска «Точки-У» с территории ВСУ.
Депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский заявил газете ВЗГЛЯД, что «Точки-У» нет на вооружении ни у ДНР, ни у армии России. Поэтому очевидно, что это провокация, аналогичная произошедшему в Буче, и имеет конкретные политические цели». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что «Точки-У» нет на вооружении у российской армии.
Между тем на Украине заявили, что число жертв удара превысило 50 человек.
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Минобороны показало видео уничтожения базового лагеря «Правого сектора» под Донецком
Российское Минобороны опубликовало кадры уничтожения базового лагеря запрещенного в России «Правого сектора*» в районе населенного пункта Новогродовка Донецкой области.
Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что в районе населенного пункта Новогродовка Донецкой области высокоточным оружием уничтожен базовый лагерь националистов террористической организации «Правый сектор*» (запрещен в России), передает ТАСС.
Ранее в Минобороны сообщили, что российский спецназ ликвидировал одного из руководителей «Правого сектора» (запрещен в России) Тараса Бобанича в пяти километрах южнее города Изюма.
В понедельник российское Минобороны опубликовало кадры уничтожения дроном украинского бронетранспортера.
Зампред при ООН: В Одессе замечены переодетые в российскую форму украинские военные
Украинские военные, переодетые в российскую форму с целью провокации, были замечены в Одессе, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации.
«Не могу не сказать о сообщениях от одесситов о том, что в городе в большом количестве замечены бойцы ВСУ (Вооруженных сил Украины), переодетые в российскую военную форму. Похоже, что в этом городе также готовится масштабная и кровавая провокация, точнее, операция под чужим флагом. Коллеги, не говорите потом, что мы вас об этом не предупреждали», – цитирует дипломата ТАСС.
Напомним, украинские ветераны так называемой АТО еще до начала российской спецоперации на Украине обсуждали план расправы над пророссийски настроенными жителями Мелитополя, свидетельствует переписка из мобильного телефона, который обнаружили российские военные в помещении «Союза участников АТО Мелитополя».
Донецкие волонтеры в Мариуполе сообщили о попытке ВСУ вырваться из окружения
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Вооруженные силы Украины совершили попытку прорыва из окружения в Мариуполе, сообщил руководитель базирующейся в Донецке гуманитарной группы «Ангел» Алексей Смирнов.
«Украинские войска пытаются вырваться из окружения», – написал он в Telegram.
Между тем военный корреспондент проекта WarGonzo Семен Пегов сообщил в Telegram, что в Мариуполе под контроль Народной милиции Донецкой народной республики перешел асфальтный завод.
«Асфальтобетонный завод входит в большую конгломерацию промзон на севере Мариуполя и прилегает непосредственно к территории завода Ильича», – говорится в сообщении.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщал, что Мариуполь освобожден от украинских националистов «на 98%». Он говорил, что скоро Мариуполь будет освобожден на все 100%: главные задачи выполнены, остались лишь «недобитые горстки бандеровцев».
В свою очередь замначальника управления народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявлял, что порт в Мариуполе освобожден на 80%.
Минобороны: Комплексом «Кинжал» уничтожен командный пункт группировки ВСУ
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Вооруженные силы России авиационным ракетным комплексом «Кинжал» уничтожили заглубленный, хорошо защищенный командный пункт группировки украинских войск в Донбассе, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Днем 11 апреля в районе населенного пункта Часов Яр Донецкой области авиационным ракетным комплексом «Кинжал» уничтожен заглубленный, хорошо защищенный командный пункт группировки украинских войск в Донбассе», – приводит его слова ТАСС.
Конашенков также добавил, что ВС России в течение дня высокоточными ракетами наземного базирования в районах населенных пунктов Попасная, Новозвановка и Золотое Донецкой области уничтожили: командно-наблюдательный пункт батальона, три ротных опорных пункта, две ротные тактические группы украинской 24-й механизированной бригады и бригады территориальной обороны, а также два места скопления личного состава, вооружения и военной техники.
Он подчеркнул, что «всего в результате ударов в данных районах уничтожено до 300 украинских боевиков, свыше 50 боевых бронированных машин и до 25 автомобилей различного назначения.
Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России овладели селом Каменка, одним из самых укрепленных рубежей ВСУ в Изюмском районе Харьковской области.
В воскресенье в ведомстве сообщили, что ВС России высокоточными ракетами морского базирования уничтожили в Днепропетровской области штаб и место базирования нацбатальона «Днепр», куда на днях прибыло пополнение из иностранных наемников.
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Бастрыкин поручил возбудить дело против украинской актрисы за призывы к насилию над россиянами
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В отношении украинской актрисы, озвучившей русофобские высказывания и угрозы, и призывы к насилию над российскими офицерами в рекламном ролике, будет возбуждено уголовное дело, сообщили в СК России.
«Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил Главному следственному управлению возбудить уголовное дело в отношении украинской актрисы Андрианны Курилец, которая в социальном рекламном ролике озвучила призывы к насилию в отношении офицеров Вооруженных сил России», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
Как стало известно, на Украине сняли социальную рекламу наподобие видеороликов, которые создавали боевики запрещенной в России организации «Исламское государство*» (организация запрещена в России). В рекламе Курилец озвучивает экстремистские высказывания и с улыбкой перерезает мужчине горло серпом.
«Данный ролик распространен в социальных сетях и содержит явные человеконенавистнические выражения, а также угрозы. Следственный комитет России в рамках уголовного дела даст правовую оценку высказываниям Курилец», – заключили в СК.
Ранее Бастрыкин поручил возбудить дело против призвавшей калечить российских военных замглавы Книжной палаты Украины.
В марте украинский активист Геннадий Друзенко, под началом которого служат волонтеры-врачи, в прямом эфире канала «Украина 24» призвал кастрировать раненых российских военных. Кроме того, самих солдат он назвал «не людьми, а тараканами». Глава Следственного комитета России в связи с высказываниями Друзенко поручил срочно возбудить уголовное дело. Газета ВЗГЛЯД разбирала, что грозит украинским националистам за живодерство в отношении пленных военнослужащих и гражданских.
До этого было поручено возбудить дело в отношении телеведущей канала «1+1» Натальи Мосейчук. Она высказывала угрозы в адрес российских летчиков и членов их семей. Кроме того, на минувшей неделе ведущий того же канала Фахрудин Шарафмал, ссылаясь на идеологию нацистских преступников, в том числе Адольфа Эйхмана, призвал убивать не только взрослых граждан России, но и их детей. В ответ на это Следственный комитет также возбудил уголовное дело.
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Пентагон: Западное оружие для Украины поставляется 8–10 авиарейсами в день
Западное оружие поставляется на Украину 8–10 авиарейсами в день и почти постоянным потоком автоколонн, сообщил журналистам высокопоставленный представитель Пентагона.
По его словам, США вместе с союзниками создали сложный и эффективный механизм поставок и используют его на протяжении «многих недель», сообщает РИА «Новости».
«Речь идет о 8–10 авиарейсах в регион в день и почти постоянных наземных конвоях, которые движутся в страну. Мы хотели бы это сохранить», – сказал он.
Чиновник не стал раскрывать подробности логистических механизмов, благодаря которым Украина получает западное оружие, боеприпасы и снаряжение на миллиарды долларов, включая средства ПВО, танки и беспилотные летательные аппараты.
Ранее министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила, что Германия достигла предела поставок оружия на Украину.
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ откладывает окончательное решение о поставке танков Украине.
Япония решила заморозить активы Сбербанка и Альфа-банка
В Токио утвердили запрет на новые инвестиции в Россию и заморозку активов Сбербанка и Альфа-банка, а также ввели дополнительные санкции в отношении 398 человек и 28 организаций, сообщает МИД страны.
С 12 мая новые инвестиции из Японии в Россию можно будет осуществлять только по особым разрешениям. С этого же дня замораживаются активы Сбербанка и Альфа-банка, передает ТАСС.
Кроме того, введены дополнительные санкции против 398 человек и 28 организаций из России, меры, в частности, коснулись депутатов Госдумы.
Ранее Япония запретила импорт древесины и водки из России. До этого страна запретила экспорт в Россию автомобилей премиум-класса и расширила другие санкции против России в связи с ситуацией на Украине. Япония также лишила Россию статуса страны с режимом наибольшего благоприятствования.
В ответ Москва объявила об отказе продолжать переговоры с Токио по мирному договору.
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Украинским танцовщикам пригрозили из-за показов «Лебединого озера» в Италии
Участники труппы «Украинский классический балет», выступающей с гастрольным турне в Италии, получили угрозы увольнения из-за показов балета Петра Чайковского «Лебединое озеро», пишет газета Repubblica.
«Танцоры нашей балетной труппы – сотрудники очень крупных театров, и вчера двум звездам Национальной оперы Украины Ольге Голице и Юрию Кекало, танцовщикам высочайшего международного уровня, по прибытии в театр было приказано не танцевать «Лебединое озеро» под страхом увольнения», – цитирует газета менеджера балетной труппы НатальюИорданову, передает РИА «Новости».
По ее словам, в отношении артистов также предполагались и «более серьезные обвинения». «Мне жаль, что культура неизбежно становится предметом эксплуатации», – заявила Иорданова.
При этом администрация Национальной оперы Украины в своем заявлении сообщила, что продюсерская компания запланировала 13 выступлений по городам Италии. Руководство оперы подчеркивают, что организаторы тура используют бренд Национальной оперы Украины, хотя переговоров с ними не велось и контрактов не заключалось.
«Особое возмущение вызывает показ балета «Лебединое озеро» Чайковского. Мы с сожалением узнали, что среди исполнителей, заявленных в этих выступлениях, есть артисты нашего театра, которые дали на это согласие в частном порядке. Все они предупреждены о дисциплинарной ответственности за участие в этих мероприятиях, предусмотренную их трудовыми контрактами. <…> Дирекцией направлен официальный протест организаторам этого гастрольного тура», – говорится в заявлении.
Представители итальянской стороны сообщили, что не согласны с решением украинских танцовщиков.
«Русская культура является достоянием человечества и западного мира в частности. <...> Культура должна объединять, наводить мосты между народами, а не разделять их», – говорится в заявлении, которое приводит местная газета il Resto del Carlino.
По словам асессора по культуре области Эмилия-Романья Мауро Феликори, запрет украинских властей на произведения русских авторов, которое он назвал «решением заставить Чайковского замолчать», не является «ни правильным, ни полезным».
Ранее несколько итальянских театров заменили в своей программе «Лебединое озеро» на другие спектакли из-за запрета сборной труппы Украинского классического балета танцевать под русскую музыку.
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Минобороны сообщило подробности срыва попытки прорыва ВСУ из окружения в Мариуполе
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Российская армия ударами авиации и артиллерии сорвала попытку националистов вырваться из Мариуполя, в результате уничтожены до 50 боевиков, 42 сложили оружие, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
«Вчера, 11 апреля, в Мариуполе в темное время суток окруженные на территории завода им. Ильича остатки подразделений украинских войск предприняли безуспешную попытку вырваться из города <...> Ударами авиации и артиллерии данная попытка прорыва была сорвана», – передает ТАСС его слова.
Конашенков добавил, что группа украинских военнослужащих численностью до 100 человек на бронетехнике пыталась с боем прорваться с территории завода и покинуть город в северном направлении. «Уничтожено три украинских танка, пять боевых машин пехоты, семь автомобилей и до 50 человек личного состава. Еще 42 украинских военнослужащих добровольно сложили оружие и сдались в плен», – рассказал генерал.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что на Украине создается новый миф – подвиг морпехов, «героев Мариуполя», что по сути является аналогом фейка про остров Змеиный, от которого Киеву самому пришлось отказаться.
После того как ни президент Владимир Зеленский, ни командование ВСУ, с которыми общались бойцы, не приняли меры к тому, чтобы обеспечить выход из окружения (обещанные вертолеты так и не прибыли), морпехи в понедельник создали «обращение 36-й бригады», пообещав дать российским военным «крайний бой» и пойти врукопашную.
В Киеве поспешили исправить негативный эффект от этих слов и сделать из брошенных в окружении солдат очередных героев Украины.
Кроме того, в понедельник руководитель базирующейся в Донецке гуманитарной группы «Ангел» Алексей Смирнов сообщил, что ВСУ совершили попытку прорыва из окружения в Мариуполе. Кроме того, в районе мариупольского завода «Азовсталь» могут находиться не менее полутора тысяч украинских боевиков, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщал, что Мариуполь освобожден от украинских националистов «на 98%». Он говорил, что скоро Мариуполь будет освобожден на все 100%: главные задачи выполнены, остались лишь «недобитые горстки бандеровцев».
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