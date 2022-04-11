Лавров допустил новые украинские провокации при поддержке Запада

Украинские военные при прямой поддержке западных спецслужб устроят новые провокации, и Россия будет отвечать на них фактами, допустил в эфире телеканала «Россия 24» Сергей Лавров.

«Будут провокации еще, и на днях, и в субботу, и в воскресенье, наше Минобороны и национальный центр управления обороной предъявляли разведданные, которые раскрывают планы украинского режима при прямой поддержке западных спецслужб устраивать новые провокации и с химическими веществами, и ряд других - опять инсценировки массовых казней, массовых захоронений», – цитирует его РИА «Новости».

Лавров добавил, что «провокации будут, нам надо на эти провокации отвечать, во-первых, фактами. Ну и во-вторых, я думаю, наш главный аргумент – это то, что происходит на земле».

Также он назвал возмутительными провокации в Буче и Краматорске.

«Провокации, я считаю, возмутительные. По Буче наши военные предъявили как хронологические аргументы, так и аргументы, которые связаны с видеоматериалами, и аргументы, связанные, извините за подробности, с положением трупов и с их внешним видом. Все, что только можно, было предъявлено», – сказал Лавров.

Лавров заявил, что после предъявленных Россией данных провокацию в Краматорске очень быстро «замолчали».

«Обратите внимание – если Бучу несколько недель продолжают каким-то образом обыгрывать, то по Краматорску как-то очень быстро замолчали. Видимо, предъявленные тут же, в тот же день, доказательства, включая баллистические факты и целый ряд других, в том числе хотя бы отсутствие нас на вооружении этой самой «Точки У», – сказал он.

Ранее Минобороны привело доказательства запуска «Точки-У» с территории ВСУ.

Украина обвинила Россию в ракетном обстреле Краматорска, российское Министерство обороны опровергло эту информацию, заявив, что у ВС РФ не планировалось огневых задач на 8 апреля. Ведомство отметило, что украинские власти планировали сорвать выезд жителей Краматорска из города, чтобы продолжать использовать их в качестве «живого щита».

Депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский заявил газете ВЗГЛЯД, что «Точки-У» нет на вооружении ни у ДНР, ни у армии России. Поэтому очевидно, что это провокация, аналогичная произошедшему в Буче, и имеет конкретные политические цели».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что «Точки-У» нет на вооружении у российской армии.

Между тем на Украине заявили, что число жертв удара превысило 50 человек.

Напомним, глава СК России Александр Бастрыкин поручил провести расследование по фейкам, в которых утверждается, что удар якобы нанесли ВС России. Также расследование ведется и по факту самого удара.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, кто стоит за убийством людей в Краматорске.

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