Песков анонсировал обсуждение газовой тематики на встрече Путина и Нехаммера

ЕС запретил поставку в Россию оборудования для производства СПГ

ЕС ввел первые прямые санкции против газовой отрасли, запретив поставку в Россию оборудования для производства СПГ, сообщили СМИ.

Как пишет «Коммерсант», в пятом пакете санкций, опубликованном 8 апреля, установлен запрет на продажу, поставку, передачу или экспорт в Россию прямо или косвенно товаров и технологий, необходимых для сжижения газа, независимо от того, происходят такие товары или технологии из ЕС или нет. Поставки по контрактам, заключенным до 26 февраля, нужно завершить не позднее 27 мая.

В список попали установки для сепарации углеводородов при производстве СПГ, криогенные теплообменники и насосы. Также в нем присутствует широкая формулировка «технологические установки для охлаждения и сжижения газа в СПГ-процессе».

Судя по таможенным кодам, приведенным в документе, в эту формулировку не попадают газовые турбины и компрессоры.

Все перечисленное оборудование в последние годы закупалось в Европе или США. Наиболее критическим выглядит запрет на поставку теплообменников для крупнотоннажного сжижения газа: в России использовались спиральновитые теплообменники американской Air Products, а после санкций 2014 года – немецкой Linde. В России такие технологии полностью не локализованы. СП Linde и «Северстали» (у немцев 74%) производит теплообменники для поставки на завод Газпрома «Балтийский СПГ» в Усть-Луге. В «Северстали» не прокомментировали, каков уровень локализации этих теплообменников.

Сейчас в России в стадии активного строительства два СПГ-завода: проект Газпрома в Усть-Луге на 13 млн тонн и «Арктик СПГ-2» «Новатэка» на 20 млн тонн.

«Новатэк» заканчивает строительство первой линии для «Арктик СПГ-2»: как говорят источники, компания уже полностью законтрактовала основное оборудование и для последующих двух линий, однако не все оно поставлено. Вторая очередь завода готова на 40%, строительство третьей линии пока не началось. Газпром традиционно раскрывает мало информации о своем проекте в Усть-Луге, но учитывая, что подготовительные работы на площадке начались только в мае 2021 года, маловероятно, что какое-либо основное оборудование уже было отгружено.

Критическая зависимость России от поставок западного СПГ-оборудования была очевидна еще в 2014 году. С тех пор были предприняты попытки наладить импортозамещение, однако они имели лишь ограниченный успех. Пока единственным примером СПГ-линии полностью на российском оборудовании стала четвертая линия «Ямал СПГ» «Новатэка» на 0,9 млн тонн в год. Но при ее строительстве возникла масса сложностей, и она, как отмечают собеседники, до сих пор работает с перебоями. Кроме того, эта линия по производительности в несколько раз меньше, чем обычно используются на крупных заводах (5–7,5 млн тонн).

Ранее американский президент Джозеф Байден заявил, что Евросоюз обеспечат объемами газа, позволяющими отказаться от российских поставок «задолго до 2030 года».