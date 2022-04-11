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Песков анонсировал обсуждение газовой тематики на встрече Путина и Нехаммера
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На переговорах президента России Владимира Путина и канцлера Австрии Карла Нехаммера будет обсуждаться тема оплаты российского газа, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Главной темой будет положение дел вокруг Украины, но, с другой стороны, и газовые дела – их обсуждение тоже нельзя исключать, потому что это тема весьма и весьма актуальная для австрийской стороны», – передает его слова РИА «Новости».
Ранее глава МИД Австрии Александер Шалленберг сообщил, что на встрече канцлера Австрии Карла Нехаммера с президентом России Владимиром Путиным не будет журналистов, пресс-конференции по итогам не предусмотрено.
Польша отложила введение эмбарго на поставки газа и угля из России
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Польша запретит поставки газа и угля из России в ближайшие месяцы, заявил заместитель министра иностранных дел страны Шимон Шинковский в интервью изданию Berliner Zeitung.
Польский дипломат напомнил, что Варшава ранее заявляла о готовности сделать это немедленно. «Даже если такое решение не будет принято Евросоюзом, мы сами примем его в течение нескольких месяцев, чтобы подать хороший пример и побудить другие страны сделать так же», – приводит слова Шинковского РИА «Новости».
При этом замглавы внешнеполитического ведомства Польши признал, что единичный жест Варшавы не окажет значительного влияния на российскую экономику. «Мы убеждены, что только совместное решение европейских государств имеет смысл», – заявил дипломат.
Ранее премьер Баварии Маркус Зедер предупредил, что в случае резкого отказа от газа из России Германия столкнется с массовой безработицей и социальными потрясениями.
Напомним, 7 апреля Европарламент потребовал ввести эмбарго на импорт энергоносителей из России. В тот же день представители промышленности Германии предупредили, что если сейчас отказаться от сырья из России, то экономика ФРГ пойдет ко дну.
Днем ранее министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что Германия намерена как можно скорее отказаться от российских нефти и газа, однако это вопрос не недель, а лет. В тот же день глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер предупредил об ужасных последствиях нехватки газа для компаний и целых регионов Германии.
Ранее президент федерального союза промышленности Германии (BDI) Зигфрид Руссвурм предупредил о фатальных последствиях введения эмбарго на энергоресурсы из России для отрасли. Советник правительства Германии Ламиа Мессари-Беккер предупредила о риске катастрофы в экономике Германии в случае прекращения поставок российского газа.
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В Госдуме предложили приостановить поставку газа в ЕС
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Россия должна временно прекратить поставлять в страны Евросоюза (ЕС) энергоресурсы до тех пор, пока ЕС не осознает, что агрессивная политика в отношении России пагубна для них и наказуема, заявил депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет.
«Европейский союз продолжает свою оголтелую, неуважительную и унизительную политику в отношении России. В ответ на их недружественные действия, я считаю, мы должны ответить жесткими санкциями – временно прекратить им полностью поставлять энергоресурсы до тех пор, пока европейские товарищи не осознают, что агрессивная политика в отношении России пагубна для них и наказуема», – пояснил Шеремет, передает РИА «Новости».
По его слова, в ЕС совершили роковую ошибку, выбрав себе в лучшие друзья США.
Ранее Шеремет осудил призыв главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля к Украине «выиграть войну» и предупредил об опасности попыток «подлить масла в огонь» на Украине.
В пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что европейские компании – покупатели российского газа получили необходимые разъяснения об оплате, которая должна конвертироваться в рубли.
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В Италии российский газ решили заменить газом из Алжира
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Премьер-министр Италии Марио Драги в сопровождении министра иностранных дел Луиджи Ди Майо в понедельник посетит Алжир для подписания соглашения относительно новых поставок природного газа из этой страны на Апеннины, сообщил в воскресенье сам глава итальянского МИД.
«Завтра утром вместе с президентом Драги я буду в Алжире для подписания важного соглашения относительно газа, которое позволит нам ответить на возможный российский шантаж по газу», – заявил Ди Майо журналистам в ходе публичного мероприятия в южном городе Маддалони, сообщает РИА «Новости».
По словам министра, «к сожалению, мы опаздываем, поскольку нам, как стране, нужно было диверсифицировать (поставки газа) намного раньше, но у нас много партнеров и друзей по всему миру».
Ди Майо также напомнил, что за последние полтора месяца он посетил Алжир, Катар, Конго, Мозамбик, Анголу и Азербайджан, отметив, что «все эти страны выразили готовность увеличить поставки энергоносителей в Италию». По словам главы МИД, это сделает страну «более независимой от энергетического шантажа».
Напомним, санкции в отношении поставок газа из России пока не обсуждаются, и неизвестно, будут ли обсуждаться, заявил премьер-министр Италии Марио Драги, представляя одобренный правительством экономический и финансовой документ.
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В Киеве заявили о планах полностью отказаться от закупок газа в ЕС
Советник главы НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Рябчин заявил, что Киев собирается полностью отказаться от закупок газа у стран Евросоюза за счет более жесткой экономии.
Рябчин, отвечая на вопрос о закупках Киевом в последние годы российского газа через европейских посредников, заявил, что такой газ уже «не российский, а европейский» – но и от него Киев намерен отказаться, введя жесткие меры экономии, передает РИА «Новости».
«На будущее мы должны планировать более жесткие мероприятия по экономии и выходить на отказ от закупок газа даже у Европейского союза», – сказал он в эфире телеканала «Украина 24».
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, откуда Украина получает топливо для войны с Россией.
В марте генеральный директор ООО «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что не видит угрозы нехватки газа в стране, несмотря на спецоперацию России.
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ВЦИОМ: Владимиру Путину доверяют 81,6% россиян
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Среди россиян рейтинг доверия президенту Владимиру Путину за неделю вырос до 81,6%, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
Показатель одобрения деятельности президента с 28 марта по 3 апреля 2022 года составил 78,9%. Положительно работу премьер-министра и правительства России оценивают 53,3% и 52,4% соответственно, говорится в сообщении на сайте ВЦИОМ.
При этом на прямой вопрос о доверии Путину положительно ответили 81,6% респондентов, доверии Мишустину – 64,5%, лидеру КПРФ Геннадию Зюганову – 29,5%, главе «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Сергею Миронову – 31,2%, главе «Новых людей» Алексею Нечаеву – 7,5%
В спонтанном рейтинге доверия российским политикам (когда респонденты сами называют политиков и дают любое число ответов) показатель Владимира Путина за март вырос на 11,8% – до 43,1%. Вторую и третью позиции в списке, согласно данным опросов в марте 2022 года, занимают Сергей Лавров (22,8%, 4,3 % за март) и Сергей Шойгу (21,1%, +2,3 % за март).
Уровень поддержки партии «Единая Россия» составил 42,2%, КПРФ – 11,2%, ЛДПР – 7,7%, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 5,4% и «Новые люди» – 4,4%.
Опрос проводился методом телефонного интервью с января по апрель 2022 года среди 1600 россиян старше 18 лет. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11 200 человек), 1%.
Между тем, по данным опроса ФОМ, рейтинг одобрения деятельности президента России Владимира Путина вырос за неделю до с 79 до 82%.
ЕС запретил поставку в Россию оборудования для производства СПГ
ЕС ввел первые прямые санкции против газовой отрасли, запретив поставку в Россию оборудования для производства СПГ, сообщили СМИ.
Как пишет «Коммерсант», в пятом пакете санкций, опубликованном 8 апреля, установлен запрет на продажу, поставку, передачу или экспорт в Россию прямо или косвенно товаров и технологий, необходимых для сжижения газа, независимо от того, происходят такие товары или технологии из ЕС или нет. Поставки по контрактам, заключенным до 26 февраля, нужно завершить не позднее 27 мая.
В список попали установки для сепарации углеводородов при производстве СПГ, криогенные теплообменники и насосы. Также в нем присутствует широкая формулировка «технологические установки для охлаждения и сжижения газа в СПГ-процессе».
Судя по таможенным кодам, приведенным в документе, в эту формулировку не попадают газовые турбины и компрессоры.
Все перечисленное оборудование в последние годы закупалось в Европе или США. Наиболее критическим выглядит запрет на поставку теплообменников для крупнотоннажного сжижения газа: в России использовались спиральновитые теплообменники американской Air Products, а после санкций 2014 года – немецкой Linde. В России такие технологии полностью не локализованы. СП Linde и «Северстали» (у немцев 74%) производит теплообменники для поставки на завод Газпрома «Балтийский СПГ» в Усть-Луге. В «Северстали» не прокомментировали, каков уровень локализации этих теплообменников.
Сейчас в России в стадии активного строительства два СПГ-завода: проект Газпрома в Усть-Луге на 13 млн тонн и «Арктик СПГ-2» «Новатэка» на 20 млн тонн.
«Новатэк» заканчивает строительство первой линии для «Арктик СПГ-2»: как говорят источники, компания уже полностью законтрактовала основное оборудование и для последующих двух линий, однако не все оно поставлено. Вторая очередь завода готова на 40%, строительство третьей линии пока не началось. Газпром традиционно раскрывает мало информации о своем проекте в Усть-Луге, но учитывая, что подготовительные работы на площадке начались только в мае 2021 года, маловероятно, что какое-либо основное оборудование уже было отгружено.
Критическая зависимость России от поставок западного СПГ-оборудования была очевидна еще в 2014 году. С тех пор были предприняты попытки наладить импортозамещение, однако они имели лишь ограниченный успех. Пока единственным примером СПГ-линии полностью на российском оборудовании стала четвертая линия «Ямал СПГ» «Новатэка» на 0,9 млн тонн в год. Но при ее строительстве возникла масса сложностей, и она, как отмечают собеседники, до сих пор работает с перебоями. Кроме того, эта линия по производительности в несколько раз меньше, чем обычно используются на крупных заводах (5–7,5 млн тонн).
Ранее американский президент Джозеф Байден заявил, что Евросоюз обеспечат объемами газа, позволяющими отказаться от российских поставок «задолго до 2030 года».
Эксперт предупредил о риске остановки ключевых производств Германии на 2,5 года
Резкий отказ от российского газа спровоцировал бы 2,5 года простоя ключевых сфер производства в Германии, заявил директор Института немецкой экономики в Кельне Михаэль Хютер в интервью Welt am Sonntag.
«Это означало бы два с половиной года простоя производства в центральных сферах», – приводит ТАСС мнение директора Института немецкой экономики в Кельне.
«Если производство останавливается на год или дольше, то эту ситуацию уже нельзя решить с помощью пособий и субсидий», – подчеркнул эксперт. При этом, как отметил Хютер, при таком сценарии число безработных увеличится на 2-3 млн человек, ситуация с промышленностью и проблемы на рынке труда будут серьезнее, чем в пандемию.
Ранее премьер Баварии Маркус Зедер предупредил, что в случае резкого отказа от газа из России Германия столкнется с массовой безработицей и социальными потрясениями.
Напомним, 7 апреля Европарламент потребовал ввести эмбарго на импорт энергоносителей из России. В тот же день представители промышленности Германии предупредили, что если сейчас отказаться от сырья из России, то экономика ФРГ пойдет ко дну.
Днем ранее министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что Германия намерена как можно скорее отказаться от российских нефти и газа, однако это вопрос не недель, а лет. В тот же день глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер предупредил об ужасных последствиях нехватки газа для компаний и целых регионов Германии.
Ранее президент федерального союза промышленности Германии (BDI) Зигфрид Руссвурм предупредил о фатальных последствиях введения эмбарго на энергоресурсы из России для отрасли. Советник правительства Германии Ламиа Мессари-Беккер предупредила о риске катастрофы в экономике Германии в случае прекращения поставок российского газа.
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Салливан: США работают непрерывно, чтобы отлучить Европу от российских нефти и газа
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США работают, чтобы отлучить Европу от российских энергоносителей, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
«Мы работаем сверхурочно, чтобы отлучить Европу от российских энергоносителей. Мы предпринимаем шаги, чтобы работать с ними, чтобы уменьшить их зависимость от российской нефти», – сказал Салливан в эфире CNN, передает РИА «Новости».
По его словам, США наращивают поставки газа в Европу и считают своим приоритетом снижение зависимости континента от российских энергоносителей.
«Он (президент США Джо Байден) сейчас работает в ежедневном режиме с европейскими коллегами над мерами, которые те могут предпринять для отказа от российских нефти и газа. США наращивают экспорт газа в Европу для снижения ее зависимости от России. Сейчас он обсуждает с ними, что можно сделать для отказа и от российской нефти», – сказал Салливан в интервью телеканалу ABC.
Президент федерального союза промышленности Германии (BDI) Зигфрид Руссвурм предупреждал о фатальных последствиях введения эмбарго на энергоресурсы из России для отрасли. Советник правительства Германии Ламиа Мессари-Беккер предупреждала о риске катастрофы в экономике Германии в случае прекращения поставок российского газа.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Россия лишает Европу дешевого продовольствия.
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Путин встретится с канцлером Австрии один на один
На встрече канцлера Австрии Карла Нехаммера с президентом России Владимиром Путиным не будет журналистов, пресс-конференции по итогам не предусмотрено, сообщил глава МИД Австрии Александер Шалленберг.
«Визит согласован таким образом, что будет исключительно беседа один на один, никаких СМИ и после никаких мероприятий с прессой», – сказал Шалленберг по прибытии на встречу глав МИД ЕС в Брюсселе, передает РИА «Новости».
Нехаммер накануне прибыл в Москву для переговоров с Путиным по ситуации на Украине, которые состоятся в понедельник. Канцлер Австрии отмечал, что его страна «нейтральна в военном плане».
9 апреля Нехаммер посетил Украину, где встретился с президентом этой страны Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и мэром Киева Виталием Кличко.
Напомним, в начале апреля Нехаммер высказывался против введения эмбарго на поставки нефти и газа из России.
Немцев предупредили о массовой безработице из-за отказа от российского газа
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В случае резкого отказа от российского газа Германия столкнется с массовой безработицей, социальным спадом и потрясениями, заявил премьер Баварии Маркус Зедер в интервью Funke Mediengruppe.
«Я разделяю мнение федерального правительства о том, что в краткосрочной перспективе мы можем обойтись без нефти и угля из России. С газом намного сложнее. Мы должны учитывать последствия для большинства населения», – приводит слова Зедера ТАСС.
«Если мы остановим газ из России в одночасье, то столкнемся с массовой безработицей, социальным спадом и демократическими потрясениями», – полагает премьер Баварии.
Напомним, 7 апреля Европарламент потребовал ввести эмбарго на импорт энергоносителей из России. В тот же день представители промышленности Германии предупредили, что если сейчас отказаться от сырья из России, то экономика ФРГ пойдет ко дну. В частности, если химический гигант BASF прекратит свою деятельность, повсюду внезапно возникнет нехватка строительных материалов или полуфабрикатов. Автомобильная промышленность больше не сможет делать лобовые стекла, то есть поставлять автомобили, пищевая промышленность столкнется с нехваткой важных ингредиентов, пострадает и фармацевтика.
Днем ранее министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что Германия намерена как можно скорее отказаться от российских нефти и газа, однако это вопрос не недель, а лет. В тот же день глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер предупредил об ужасных последствиях нехватки газа для компаний и целых регионов Германии.
Ранее президент федерального союза промышленности Германии (BDI) Зигфрид Руссвурм предупредил о фатальных последствиях введения эмбарго на энергоресурсы из России для отрасли. Советник правительства Германии Ламиа Мессари-Беккер предупредила о риске катастрофы в экономике Германии в случае прекращения поставок российского газа.
Банк Италии заявил о серьезном уроне из-за отказа от экспорта из России
Отказ от российского экспорта может сильнее всего навредить экономикам Германии и Италии, говорится в бюллетене Банка Италии (центробанк страны).
«Среди крупнейших экономик мира Германия и Италия демонстрируют наибольшую зависимость от сырья из России (энергоносители и металлы из России составляют 7% от общих потребностей Италии и 8% от потребностей Германии). Экономики этих же стран могут оказаться в числе наиболее пострадавших, прямо или косвенно, <...> в результате блокирования экспорта в Россию», – цитирует документ ТАСС.
По самому неблагоприятному сценарию, который предполагает блокировку поставок российского газа, ВВП Италии упадет «почти на половину процентного пункта в 2022 и 2023 годах, а инфляция в стране приблизится к 8% в 2022 году и снизится до 2,3% в следующем году».
Ранее в пятницу Евросоюз утвердил пятый пакет экономических и индивидуальных антироссийских санкций.
«Пятый пакет включает: запрет на покупку, импорт или передачу угля и других твердых ископаемых видов топлива в ЕС, если они происходят из России или экспортируются из России, с августа 2022 года. Импорт угля в ЕС в настоящее время составляет 8 млрд евро в год. <...> Запрет на предоставление доступа в порты ЕС судам, зарегистрированным под флагом России. Отступления предоставляются для сельскохозяйственной и пищевой продукции, гуманитарной помощи и энергетики», – заявили в ЕС.
Страны G7 договорились усиливать давление на Россию с помощью дополнительных ограничительных мер.
Политолог объяснила продолжающийся рост рейтинга Владимира Путина
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«Дальнейший рост популярности Путина среди россиян отражает растущую консолидацию общественности в стране, в том числе консолидацию вокруг спецоперации на Украине», – сказала газете ВЗГЛЯД политтехнолог Алена Август. Ранее социологи сообщили о продолжении роста рейтинга президента.
«Постоянная динамика роста одобрения деятельности Путина очень примечательна. Она показывает, что большинство россиян поддерживают решения руководства государства за последние несколько месяцев», – пояснила член комитета по политтехнологиям Российской ассоциации по связям с общественностью Алена Август.
По мнению политтехнолога, рост одобрения также доказывает, что общественность и бизнес ощущают поддержку со стороны государства и понимают, что страна в трудной ситуации их не оставит. «В стране продолжается консолидация мнения, в том числе относительно военной спецоперации на Украине. И такое сплочение общества гораздо важнее, чем мнение властей других стран, чем теоретическое «внешнее» признание правильности нашей политики за рубежом», – пояснила Август.
«Запад пытается навязать нам термины «война» и «захват», но россияне понимают, что идет «спецоперация» и «освобождение». Вот это обстоятельство важнее всего», – отметила эксперт.
Как сообщил в пятницу Фонд «Общественное мнение» (ФОМ), рейтинг одобрения деятельности президента Владимира Путина вырос за неделю с 79% до 82%. Кроме того, сообщает ФОМ, рейтинг доверия к российскому лидеру также повысился с 77% до 79%. Положительно оценивают работу правительства 57% россиян, за неделю этот показатель не изменился.
О повышении рейтинга доверия Путину за неделю свидетельствуют также данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Этот показатель составил 81,6%, тогда как на прошлой неделе он равнялся 81%. Показатель одобрения деятельности президента на неделе с 28 марта по 3 апреля составил 78,9%. Положительно работу премьер-министра и правительства оценивают 53,3% (был 51,8%) и 52,4% (за неделю не изменился) соответственно.
Ранее гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров пояснял, что операция на Украине не вызвала раскола в обществе, – наоборот, сплотила людей вокруг президента России.
Анонсирована встреча Путина и Лукашенко на космодроме Восточный
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в День космонавтики, 12 апреля, посетят космодром Восточный, сообщил телеканал «Россия 1».
В эфире телеканала сообщили, что в День космонавтики президенты России и Белоруссии вместе прилетят на космодром Восточный, посмотрят, как продолжается строительство космодрома, наградят космонавтов, а также ответят на вопросы прессы, передает РИА «Новости».
Кроме того, как отмечает телеканал, Путин планирует провести совещание по развитию Арктики.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил встречу Владимира Путина и Александра Лукашенко в Амурской области на космодроме Восточный.
«Да (посетят космодром). И проведут двустороннюю встречу», – сказал Песков.
По его словам, лидеры по итогам переговоров дадут совместную пресс-конференцию журналистам.
В пятницу пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко планируют встретиться в ближайшее время.
Песков заявил о разъяснении компаниям в ЕС нюансов с оплатой газа из России
Европейские компании – покупатели российского газа получили необходимые разъяснения об оплате, которая должна конвертироваться в рубли, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он также выразил недоумение в связи со словами главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что требование России платить за поставки газа в рублях якобы создаст риски для европейских компаний и приведет к обходу санкций ЕС против России.
«Мы уже неоднократно объясняли ту систему, которую предлагается применять. Мы неоднократно объясняли, что компании-покупатели как платили в евро, так они и будут [в них] платить, но просто на другие свои счета, которые потом, также на их счетах, будут конвертироваться в рубли», – передает слова Пескова ТАСС.
«Поэтому здесь госпоже фон дер Ляйен стоит получить более подробную информацию от компаний, которые находятся в контрактных взаимоотношениях с «Газпромом» и получили уже необходимые разъяснения», – добавил представитель Кремля.
Комментируя введенные санкции ЕС против России, которые предусматривает постепенный отказ от импорта российского угля, Песков заявил: «Разумеется, уголь по-прежнему является весьма востребованным товаром, потоки угля по мере того, как будут отказываться от потребления в Европе... будут переориентироваться на альтернативные рынки», передает РИА «Новости».
Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что европейские компании-потребители российского газа изучают вопрос оплаты за поставки из России в рублях, некоторые из них уже согласились с таким подходом.
Путин пригласил посетить Россию президента Туркмении
Президент России Владимир Путин и его туркменский коллега Сердар Бердымухамедов в телефонном разговоре обменялись поздравлениями по случаю 30-летия установления дипотношений, также Путин пригласил своего коллегу посетить Россию с визитом.
«Обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня и перспективы взаимодействия в региональных форматах, в том числе в рамках каспийской «пятерки», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
В пресс-службе отметили, что президент Туркмении с благодарностью принял приглашение посетить Россию.
Напомним, сын бывшего президента республики Гурбангулы Бердымухамедова, кандидат от правящей Демократической партии Туркмении Сердар Бердымухамедов победил на выборах президента Туркмении, получив 72,97% голосов.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, что будет делать новый руководитель на посту президента Туркмении, и каковы интересы России в этой постсоветской стране.