В России за сутки госпитализировали 1,3 тыс. человек с коронавирусом

За минувшие сутки в России госпитализировали 1390 человек, что на 4,6% меньше по сравнению с 10 апреля, сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

«Выписано в связи с выздоровлением 26 755 человек, что на 8,9% меньше по сравнению с 10 апреля. Выявлено 11 855 новых случаев COVID-19. Подтверждено 248 летальных исходов», – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале оперштаба.

Увеличение заболеваемости отмечено в пяти субъектах Российской Федерации, в том числе в двух регионах увеличение более чем в среднем по стране.

Днем ранее сообщалось о госпитализации 1457 человек с коронавирусом.

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