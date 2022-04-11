В России оценили намерение ЕС выиграть войну на Украине «на поле боя»

«Лишь незначительная часть бойцов ВСУ имеет представление, как пользоваться военной техникой из стран НАТО. Отдельные группы военнослужащих, конечно, они тренируют, но это не изменит ход кампании», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее глава дипломатии ЕС заявил, что Украина должна выиграть «войну на поле боя».

«Перед началом конфликта на территорию Украины было завезено большое количество техники из стран Восточной Европы, в основном советского образца. Затем эта техника была рассредоточена на территории страны. Поэтому наша авиация и наши ракетные войска высокоточным оружием уничтожают выявленные склады, где находилась, хранилась, пряталась эта техника», – сказал редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

«Та же Словакия отдала комплекс С-300. Мы предупреждали, что уничтожим его – и уничтожили. Скорее всего, сейчас советской техники в странах Восточной Европы в значимых количествах не осталось. Поэтому речь идет о том, что им нужно поставлять военную технику стран НАТО», – сказал эксперт.

Леонков отметил, что лишь незначительная часть бойцов ВСУ имеет представление, как пользоваться натовской военной техникой. «Танки европейского образца, артиллерийские установки, системы залпового огня – требуют серьезной подготовки перед использованием. Они своих специалистов годами готовят, а тут нужно украинских по-быстрому обучить, да еще и дать им эту технику. Отдельные группы военнослужащих они, конечно, тренируют, но это не изменит ход кампании», – продолжил эксперт.

«Из более простых примеров – те же британцы поставили на Украину ПТУР NLAW, но в большинстве случаев солдаты ВСУ не смогли ими воспользоваться, хотя проходили ускоренный курс подготовки. В этой связи, конечно, вполне возможна отправка обученных боевых соединений под видом наемников и частных военных компаний. Но мы их быстро обнаруживаем и уничтожаем», – рассказал он.

«Кроме того, начальник генштаба США Марк Милли говорил, что вопрос ввода войск НАТО на Украину не поднимается. Они сами понимают, что это приведет к прямому столкновению альянса с Россией и началу третьей мировой войны. Поэтому Милли выступает против операций по вводу войск НАТО, к которым призывает Польша и страны Прибалтики», – отметил Леонков.

«С другой стороны, европейцам, британцам и американцам выгодно увеличивать военную помощь Украине, они на этом зарабатывают. Например, Британия предлагает поставить на Украину противокорабельные ракеты «Гарпун». При этом в 2023 году все «Гарпуны» будут списаны с британского флота. И для запуска подобных ракет нужно провести хоть какие-то учения, научить ими пользоваться и только потом кидать в бой. Им нужен опыт, а он нарабатывается годами», – рассказал эксперт.

В понедельник глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель подтвердил свое озвученное в Киеве заявление о том, что война на Украине «должна быть выиграна на поле боя».

Ранее по итогам визита на Украину 8-9 апреля Боррель написал в Twitter о полной поддержке Украины, в том числе в виде поставок оружия, и добавил, что эта война «должна быть выиграна на поле боя». Таким образом, впервые в современной истории европейский чиновник такого уровня открыто выступил за военное, а не дипломатическое решение вооруженного конфликта.

Комментируя высказывание Борреля, официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Европейский союз перестал быть «экономической организацией», а превратился в «отдел экономических сношений НАТО».

На этом фоне в субботу США и Польша объявили о совместных учениях недалеко от границы с Украиной, а в Литве начались совместные с США учения военных инженеров.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса. В Минобороны подчеркивали, что Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.