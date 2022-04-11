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В ДНР пообещали ускорить операцию по освобождению территории республики
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Операция по освобождению территории Донецкой народной республики будет интенсифицирована, направления по которым необходимо ускорить шаги обозначены, сказал глава ДНР Денис Пушилин.
«Сейчас операция будет интенсифицирована. Потому что чем больше мы затягиваем, тем больше гражданского населения просто страдает, находясь в заложниках ситуации. У нас обозначены направления по которым необходимо ускорить определенные шаги», – передает РИА «Новости» слова Пушилина на встрече с представителями иностранных СМИ.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
Пушилин заявил о противостоянии России в Донбассе конгломерату стран
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Россия, Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР) сегодня противостоят не одной Украине, а целому конгломерату стран, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Соловьев.Live».
«Сейчас Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Российская Федерация здесь противостоят уже точно не одной Украине, а целому конгломерату стран. НАТО в чистом виде? Так, наверное, неправильно было бы сказать, но отдельные участники в виде частных военных компаний или прикомандированных инструкторов – они участвуют, и их немало», – приводит слова Пушилина ТАСС.
Как отметил глава республики, действия противника выглядят достаточно профессионально. «Я говорю сейчас не только об артиллерии, я говорю сейчас вообще в целом о тактике ведения боя, о выстраивании линии обороны», – объяснил он. Пушилин добавил, что за год или два нельзя приобрести такие навыки. «Нужно испробовать [их] на практике и, наверное, неоднократно. Потому что время так или иначе у них было ограничено, и спонтанными, молниеносными решениями это просто не могло быть», – считает глава ДНР.
Ранее в субботу посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил, что действия западных стран во время спецоперации России на Украине являются опасными, провокационными и могут привести к прямому военному противостоянию России и США.
Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова констатировала, что НАТО фактически давно воюет против России, хоть и отрицает открытое вступление в конфликт на Украине. Она также назвала ЕС отделом экономических сношений НАТО, комментируя призыв главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля к Украине «выиграть войну». Тем временем пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что в России по-прежнему убеждены, что действия НАТО носят агрессивный, а не оборонительный характер.
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Глава ДНР назвал удар «Точкой-У» по Краматорску «чудовищной провокацией» Киева
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Ракеты «Точка-У», использованные при ударе по вокзалу Краматорска, стоят только на вооружении Украины, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире «России 1».
«Использовано, предположительно, две «Точки-У». Сразу скажу, что на вооружении ДНР, ЛНР и РФ такие ракеты не используются. Это устаревший тип ракет», – передает его слова РИА «Новости».
Пушилин добавил, что силы ДНР с начала спецоперации сбили 24 ракеты «Точка-У».
«Это, действительно, очередная чудовищная провокация, очередное военное преступление со стороны киевского режима. Для нас все очевидно, киевский режим не считает этих людей своими, они ни перед чем не останавливаются», – добавил глава ДНР.
По его словам, этот обстрел будет не последней провокацией со стороны ВСУ, стоит готовиться и по возможности противодействовать подобным военным преступлениям.
В пятницу украинские войска нанесли удар «Точкой-У» по Краматорску. Об этом сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики. Обломки упали рядом с железнодорожным вокзалом. «В районе ж/д вокзала в Краматорске, где проходит эвакуация местного населения, был нанесен ракетный удар. Обломки ракеты ТРК «Точка-У» упали в непосредственной близости с вокзалом», – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
По предварительным данным, в результате удара есть погибшие (около 30 человек) и около 100 раненых.
Минобороны раскрыло провокацию неонацистов с химикатами в Авдеевке
Украинские неонацисты заминировали хранилища с токсичными химикатами на коксохимическом заводе в Авдеевке и планируют взорвать их при подходе к городу сил ДНР, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«В Авдеевке боевиками националистических формирований полностью подготовлена бесчеловечная провокация с массовым отравлением жителей прилегающих районов ядовитыми химическими веществами. Для этого неонацисты заминировали хранилища с токсичными химикатами на коксохимическом заводе, которые планируют взорвать при подходе к городу формирований Донецкой Народной Республики», – приводит ТАСС данные начальника Национального центра управления обороной России, который возглавляет межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию на Украине.
Накануне в российском внешнеполитическом ведомстве заявили о наличии данных о подготовке Киевом новых химических провокаций при поддержке американских кураторов: в качестве одного из сценариев рассматривается подрыв железнодорожных цистерн с хлором объемом до 800 тонн в населенном пункте Кочеток Харьковской области.
В среду официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что украинские спецслужбы планируют взорвать хранилище с 120 тоннами хлора в Харьковской области и обвинить Россию в создании химической катастрофы.
Во вторник подполковник народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщал, что ВСУ подорвали цистерну с соляной кислотой в Рубежном. Позже в МИД РФ сообщили, что на предприятии «Заря» в Рубежном остается еще свыше 40 тыс. тонн серной, соляной, азотной кислоты и аммиака, их возможный подрыв может уничтожить все живое в радиусе 30 км.
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Власти ЛНР установили КПП на границе с Россией
Правительство Луганской народной республики (ЛНР) распорядилось установить три автомобильных пункта пропуска на границе с Россией в районах, перешедших под контроль республики.
«Во исполнение указа главы Луганской народной республики от 1 марта 2022 года № УГ–121/22 «О некоторых вопросах порядка пересечения государственной границы Луганской рародной республики» <…> правительство Луганской народной республики постановляет: 1. Установить пункты пропуска через государственную границу Луганской народной республики», – приводит ТАСС текст документа, опубликованного на сайте кабмина ЛНР.
Сообщается, что работу начнут три пункта пропуска: межгосударственный автомобильный, грузопассажирский пункт пропуска «Меловое – Чертково»; международные автомобильные, грузопассажирские пункты пропуска «Просяное – Бугаевка» и «Танюшевка – Ровеньки».
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Басурин: Краматорск и Донецк обстреляла одна и та же бригада ВСУ
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Ракету по Краматорску запустила та же бригада вооруженных сил Украины (ВСУ), что в марте обстреливала центр Донецка, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
«Это та же бригада, которая стреляла тогда по Донецку, по (улице) Университетской... Пуск был севернее Красноармейска, в принципе один и тот же район», – сказал Басурин в эфире «России 1», передает РИА «Новости».
Напомним, глава СК России Александр Бастрыкин поручил провести расследование по фейкам, в которых утверждается, что удар якобы нанесли ВС России. Также расследование ведется и по факту самого удара.
Украина обвинила Россию в ракетном обстреле Краматорска, российское Министерство обороны опровергло эту информацию, заявив, что у ВС РФ не планировалось огневых задач на 8 апреля. Ведомство отметило, что украинские власти планировали сорвать выезд жителей Краматорска из города, чтобы продолжать использовать их в качестве «живого щита».
Депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский заявил газете ВЗГЛЯД, что «Точки-У» нет на вооружении ни у ДНР, ни у армии России. Поэтому очевидно, что это провокация, аналогичная произошедшему в Буче, и имеет конкретные политические цели». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также отметил, что «Точки-У» нет на вооружении у российской армии.
14 марта ВСУ нанесли удар по центру Донецка с применением ракеты «Точка-У». По словам главы горадминистрации Алексея Кулемзина, ракету удалось сбить, когда она пролетала возле Дома правительства. По данным ТАСС, обломки баллистической ракеты упали около отделения Центрального республиканского банка. Возле здания в тот момент находились десятки людей, прежде всего, пенсионеры, погиб 21 человек. В Народной милиции ДНР заявили, что обстрел Донецка ракетой «Точка-У» произвели украинские националисты 19-й ракетной бригады из окрестностей Красноармейска. В ДНР установили фамилии виновных в обстреле Донецка «Точкой-У».
ДНР признала деятельность СММ ОБСЕ в республике неправомерной
Деятельность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на территории Донецкой народной республики признается неправомерной, говорится в распоряжении Государственного комитета обороны ДНР.
«Распоряжением Государственного комитета обороны ДНР № 5 от 9 апреля 2022 года признается неправомерным осуществление деятельности СММ ОБСЕ на территории Донецкой Народной Республики, а пребывание ее представителей – нежелательным, за исключением лиц, задействованных в выполнении мероприятий в соответствии с настоящим Распоряжением», – приводит текст распоряжения РИА «Новости».
В документе подчеркивается, что все представители СММ ОБСЕ должны покинуть территорию ДНР не позднее 30 апреля.
Напомним, в пятницу глава МИД Донецкой народной республики Наталья Никонорова сообщила, что в ДНР задержали работавшего в Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ местного жителя за несовместимую с мандатом миссии деятельность.
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Член СММ ОБСЕ задержан в ДНР
В Донецкой народной республике задержали работавшего в Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ местного жителя за несовместимую с мандатом миссии деятельность, сообщила глава МИД республики Наталья Никонорова.
«У правоохранительных органов республики есть вопросы (к ОБСЕ), поскольку один из сотрудников был задержан. Сейчас проводится доследственная проверка, но есть обоснованные основания полагать, что некоторые сотрудники, местный персонал – сейчас, в частности, я об этом говорю – совершали противоправные деяния на территории республики, которые, как вы понимаете, несовместимы с мандатом официальной СММ», – цитирует Никонорову «Донецкое агентство новостей».
Миссия ОБСЕ начала работу на Украине в марте 2014 года, решение о ее работе поддержали 57 стран-участниц организации. В ее состав входили порядка 1 тыс. наблюдателей. Офисы находятся в Киеве, Донецке и Луганске.
В начале марта сообщалось, что все машины СММ ОБСЕ покинули Луганск.
Депутат-хирург рассказал о поездке Донбасс и помощи местным жителям
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«Очень много ранений... Коллеги сделали столько ампутаций и провели сложных хирургических операций, что превысили план на пять лет вперед», – сказал газете ВЗГЛЯД замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев, который является практикующим хирургом. Депутат несколько недель провел в больницах Донецка, где оперировал раненых.
«Я и мой коллега Дмитрий Анатольевич Хубезов, глава думского комитета по охране здоровья, работали в Донбассе с командой врачей: я в Донецке, Дмитрий Анатольевич – в Луганске. На протяжении трех недель каждый день участвовал в операциях», – рассказал замглавы комитета Госдумы по охране здоровья, хирург Бадма Башанкаев.
«Идея такой миссии возникла в первые же дни спецоперации наших войск. Команду специалистов-хирургов, с которой мы отправились в Донбасс, собирали из тех, кого хорошо знаем, с кем дружим. Когда я звонил с предложением поехать в Донецк, то единственным вопросом было: «Когда?». То есть не было никаких размышлений, сомнений, переговоры были очень короткими, – поделился собеседник. – Для поездки мы арендовали микроавтобус. Но поскольку каждый врач ехал с подарками для своих будущих друзей в Донецке, в машину загрузили столько оборудования, что людям не хватило места. Пришлось брать второй автомобиль».
«Когда мы прибыли на место, очень хорошо встретили – и сразу расселили по четырем больницам. Я жил в больничном отделении, которое временно приспособлено под общежитие», – рассказал Башанкаев. Рядом размещали тех, кто недавно прибыл из освобожденных районов – из Волновахи, из разрушенных кварталов Мариуполя. «Очень искренние и бескорыстные люди – это сразу поразило», – отметил собеседник.
«У всех все было общее, никаких привилегий гостям из России не оказывали. Общались на равных. Пациенты, которые недавно вывезли из того же Мариуполя, делились впечатлениями. Главные переживания – страх, ужас», – рассказал Башанкаев.
При этом дончане были удивлены, что «эти ребята из России» приехали просто так, не ради денег, и потратили свои отпуска на работу в госпиталях. «За неделю мы влились в коллективы и суммарно отработали почти три недели. Провели много разных операций», – рассказал собеседник.
Башанкаев пояснил, что работал по своим основным специальностям, полученным в московской академии имени Сеченова – общая хирургия, онкология, колопроктология (заболевания толстой кишки). «Я оперировал рак и ранения прямой кишки. Коллеги-травматологи работали по взрывной линии, тяжелой военно-полевой травме. Очень много ранений... Коллеги сделали столько ампутаций и провели сложных хирургических операций, что превысили план на пять лет вперед, – рассказал собеседник. – Война сейчас – негуманная. Люди получают в основном не огнестрельные, а осколочные ранения от мин или снарядов. И война не выбирает – ранения получают дети, взрослые, военные, мирные. Травмы страшные. После ампутации человек остается живым, но становится инвалидом».
Врачи, следуя клятве Гиппократа, не делали различия между мирными жителями и солдатами. «Могли привезти старушку с перитонитом, тут же – донецкого ополченца, подорвавшегося на мине, и раненого солдата ВСУ. Всех надо было оперировать, – отметил Башанкаев. – К слову, если бы рядом с этим военнопленным не было бы вооруженной охраны, я бы его не отличил его от других пациентов. Отношение к нему медперсонала было ровно таким же, как к мирным жителям, или ополченцам, защищающим свой родной Донбасс. Я бы сказал, не просто гуманное, а сверхгуманное отношение».
Отдельно надо отметить, что врачи Донбасса нуждаются в медикаментах, средствах по уходу за больными, физрастворах и других необходимых вещах, подчеркнул собеседник. Тот гуманитарный груз, которые Башанкаев, Хубезов и их коллеги привезли в Донецк и Луганск, удалось собрать благодаря друзьям из фармацевтических фирм, в том числе зарубежных. «Привезли много марли, перевязочного материала», – рассказал депутат-врач.
«В конце следующей недели я снова поеду в Донецк, – поделился Башанкаев. – На этот раз собираю помощь более детально – уже знаем, что именно требуется, так что везем целую операционную. Это операционный стол, наркозный аппарат, стойки и так далее. Мы собрали все это благодаря нескольким хирургам и неравнодушным людям. Оборудование обошлось в 50 млн рублей. Один из наших близких друзей подарил 200 тонн растворов для переливания, в том числе глюкозы. Все это очень нужно в операционной. Хорошо, что у нас много добрых людей». Помощь идет и по линии Российского общества хирургов, добавил депутат.
Башанкаев подчеркнул, что команда врачей, с которой он ездил в Донбасс – не единственная группа медиков, вызвавшаяся помочь коллегам. «Сейчас там работают бригады из Тувы, Башкирии, Костромы, – перечислил собеседник. – К нашей группе собирается присоединиться еще десять коллег – из Москвы, Калмыкии, Петербурга. Двое специально прилетят из Абхазии. Замечу, что никто не спрашивает об оплате, и особо не заботится об условиях проживания. Спрашивают – что нужно привести, чем помочь». Поддержка медикам Донбасса потребуется и тогда, когда в республиках установится мир, добавил Башанкаев. «Например, нужно будет обновлять устаревшее оборудование», – пояснил врач.
«В общем, можно сказать, что люди, которых мы встретили в Донбассе – удивительные, они настоящие, честные и добрые. Каждый врач, с которым я работал там – настоящий патриот. Нам их патриотизму здесь, в России – только учиться», – резюмировал собеседник.
Сам Хубезов, который сейчас находится в Мариуполе, посетил в субботу интернат для пожилых инвалидов. Об этом депутат сообщил в своем Telegram-канале. «Руководство сбежало в самом начале боевых действий, но оставшиеся врачи-герои сохранили всех пациентов, несмотря на холод, голод и постоянный обстрел», – рассказал Хубезов.
По его словам, врачи в Мариуполе нужны как воздух. «Совместно с волонтерами из «Единой России» организовали пункт медицинской помощи, где со вчерашнего дня работают медики-добровольцы. Первый из прибывших – Валерий, только вчера принял более 100 человек! Сегодня в помощь привезли опытного врача-хирурга и лекарства: антибиотики, препараты, снижающие давление, сахар и т.д.», – добавил глава комитета.
По его словам, местные жители рассказывают о зверствах боевиков подразделения «Азов». Одна женщина потеряла 27 летнего сына «из-за попадания украинского снаряда в квартиру», а один из бойцов подразделения «Азов» «перерезал горло 18 летней девушке».
«Я никогда не смогу понять людей, которые находят слова для оправдания таким действиям – это даже не нацисты, это звери. Из окон домов в городе видны свежие могилы жителей. Они вынуждены хоронить своих близких во дворе! Как можно так ненавидеть свой народ, чтобы этими зверствами прикрывать свою слабость?!» – пишет Хубезов.
Ранее в Минобороны сообщали, что, согласно результатам радиоперехватов, кроме нацистов из батальона «Азов» и остатков украинских вооруженных сил, в оккупированных районах Мариуполя находится значительное количество иностранных наемников; радиопереговоры, кроме украинского и русского, ведутся еще на шести, в основном европейских, иностранных языках. То, что Мариуполе могут находиться высокопоставленные представители командования стран НАТО, говорил глава Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич.
Минобороны указало на цели Киева при ударе «Точкой-У» по Краматорску
Украинские власти намеревались сорвать массовый выезд жителей из Краматорска ударом крылатой ракеты «Точка-У», заявили в Министерстве обороны России.
«Целью удара киевского режима по вокзалу в Краматорске был срыв массового выезда жителей из города, чтобы использовать их в качестве живого щита для обороны позиций ВСУ, как и во многих других населенных пунктах Украины», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.
Удар был нанесен из населенного пункта Доброполье в 45 километрах к юго-западу от Краматорска, уточнили там. Его нанес ракетный дивизион украинских вооруженных сил.
Напомним, Министерство обороны опровергло
нанесение Россией ракетного удара по железнодорожному вокзалу Краматорска в Донецкой области, у ВС РФ не планировалось огневых задач на 8 апреля.
Депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский заявил газете ВЗГЛЯД, что «Точки-У» нет на вооружении ни у ДНР, ни у армии России. Поэтому очевидно, что это провокация аналогичная произошедшему в Буче и имеет конкретные политические цели».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что «Точки-У» нет на вооружении у российской армии.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, кто стоит за убийством людей в Краматорске.
Эвакуированный из Донбасса фронтовик выразил желание стать гражданином России
Фронтовик Дмитрий Штанченко, эвакуированный из Донецка, обратился к депутату Госдумы от Воронежской области, замруководителя фракции «Единая Россия» Игорю Кастюкевичу с просьбой о предоставлении гражданства России. Депутат поручил решить этот вопрос в кратчайший срок.
Фронтовик Дмитрий Штанченко, эвакуированный из Донецка, обратился к депутату Госдумы от Воронежской области, замруководителя фракции «Единая Россия» Игорю Кастюкевичу с просьбой о предоставлении гражданства России. Депутат поручил решить этот вопрос в кратчайший срок.
96-летний фронтовик – один из последних ветеранов-фронтовиков города Комсомольское Донецкой области. Штанченко воевал с ноября 1943-го по май 1945-го в составе 64-го отдельного мотострелкового батальона при 2-й гвардейской танковой армии. Полковник запаса. Награжден боевыми наградами: орденом Великой Отечественной войны 2 степени, «За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы», «За отвагу», «За боевые заслуги». За трудовые заслуги награжден Орденом Ленина. При эвакуации в Россию взял с собой только паспорт и боевые награды, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Вместе с дочерью Светланой ветеран сначала находился в ПВР в Воронежской области на базе оздоровительного лагеря «Кировец», затем его перевели в лучшие условия, в санаторий им. Горького. Штанченко рассказал, что сейчас его семья ни в чем не нуждается.
«Единственное, хотелось бы встретить День Победы уже в статусе гражданина Российской Федерации», – сказал ветеран.
«Я беру на личный контроль этот вопрос. Чтобы и вы, и ваша дочь максимально быстро, по упрощенной схеме получили российские паспорта. Будем ходатайствовать об этом в соответствующие службы», – отметил Кастюкевич.
Также по просьбе депутата Госдумы на личный контроль вопрос с оформлением документов взял руководитель фракции «Единая Россия» в Воронежской городской Думе Роман Жогов.
Необходимое письмо с просьбой содействия в быстром получении российского гражданства уже направлено в адрес руководства УВМ ГУ МВД России по Воронежской области. Среди других просьб, адресованных депутату, – гуманитарная помощь жителям освобожденных территорий Украины и ЛДНР, корректировка учебной программы с учетом патриотического воспитания детей, обеспечение жильем многодетной семьи из Воронежа.
Антонов: Спецоперация РФ стала результатом нежелания Киева прекратить геноцид русских
К специальной военной операции России на Украине привело нежелание киевского режима выполнить свои обязательства по международным договоренностям, прекратив геноцид русских, заявил посол России в США Анатолий Антонов в интервью американскому изданию Newsweek.
«Специальная операция на Украине является результатом нежелания киевского режима остановить геноцид русских через выполнение своих обязательств по международным договоренностям», – передает ТАСС его слова.
При этом Антонов добавил, что российская сторона делает все возможное, чтобы исключить гибель гражданского населения и разрушения важной инфраструктуры на Украине. «Российская Федерация принимает необходимые меры, чтобы сохранить жизнь и безопасность гражданского населения. Мы делаем все, чтобы сохранить нормальное функционирование предприятий критически важной инфраструктуры, обеспечить закон, порядок и безопасность людей. Удары наносятся только по военным целям и исключительно высокоточным оружием», – сказал он.
По мнению посла, дальнейшее кровопролитие провоцируют поставки западными странами вооружений на Украину.
«Мы предупреждаем, что такие действия являются опасными и провокационными, поскольку они направлены против нашего государства», – подчеркнул Антонов.
Кроме того, посол выразил, что Россия делает все возможное в рамках переговорного процесса с Киевом для скорейшего прекращения боевых действий и установления мира в Донбассе.
«Наша принципиальная позиция относительно урегулирования конфликта четко обозначена. Это «включает в себя требование безусловного учета интересов России в сфере безопасности, демилитаризацию и денацификацию украинского государства при обеспечении его нейтрального и безъядерного статуса, а также признание российского суверенитета над Крымом и независимости Донецкой и Луганской народных республик», – заключил он.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Украинские войска обстреляли Донецкий в ЛНР
Украинские войска в 7.15 обстреляли населенный пункт Донецкий, выпущено шесть снарядов калибром 152 мм, сообщает представительство Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел... по н.п. Донецкий с применением артиллерийского орудия 152 мм (6 снарядов)», – сообщается в Telegram-канале СЦКК.
Населенные пункты в Донбассе регулярно подвергаются обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины.
Накануне в пятницу вооруженные силы Украины обстреляли населенный пункт Донецкий в ЛНР, выпустив семь снарядов калибром 122 миллиметра.
В четверг утром украинские войска обстреляли Железную Балку и Горловку, в том числе минами калибром 120 миллиметров.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса. В Минобороны подчеркивали, что Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
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В Мелитополе начали открываться объекты культуры и спорта для детей
Объекты культуры и спорта для детей открываются в Мелитополе, находящемся под контролем российских военных, сообщила мэр города Галина Данильченко.
Данильченко заявила, что «нужно обратиться к вопросам культуры, спорта, занятиям детей, с этой целью мы открываем школы, чтобы дети могли закончить нормально учебный год», передает РИА «Новости».
«Открываем объекты культуры и спорта: плавательный бассейн, ледовую арену. Проводим праздничное мероприятие для деток в парке имени Горького. Праздник будет бесплатный: все качели, карусели, сладости и прочее – все бесплатное», – рассказала она.
Мэр отметила, что город живет полноценной жизнью, работают системы жизнеобеспечения, Мелитополе «развивается, мы сейчас стараемся все структуры жизнедеятельности города обеспечивать, у нас все объекты ЖКХ работают в штатном режиме: электроснабжение, вода, газ – все работает».
Город находится под контролем российской армии с 24 февраля.
Ранее российские военные разминировали территорию детского сада в Херсонской области.
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Глава МВД России подписал с коллегами из ДНР и ЛНР соглашение о сотрудничестве
Глава министерства внутренних дел России Владимир Колокольцев подписал с коллегами из Донецкой и Луганской народных республик Алексеем Диким и Игорем Корнетом соглашение о сотрудничестве между ведомствами, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Владимир Колокольцев подписал соглашения о сотрудничестве МВД России с министерствами внутренних дел Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Документы подписаны: от МВД ДНР – министром внутренних дел генерал-полковником полиции Алексеем Диким, от МВД ЛНР – министром внутренних дел генерал-майором полиции Игорем Корнетом», – передает ТАСС ее слова.
Как отметила представитель, таким образом положено начало формированию прочной нормативной базы для эффективного взаимодействия правоохранительных органов России, ДНР и ЛНР в сфере борьбы с преступностью, охраны общественного порядка, защиты прав граждан.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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В Донбассе при обстреле погибла женщина
В поселке Старомихайловка Донецкой народной республики (ДНР) погибла женщина при обстреле ВСУ, сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о гибели мирной жительницы 1981 года рождения в результате обстрела ВФУ населенного пункта Старомихайловка», – цитирует сообщение представительства ТАСС.
Отмечается, что по населенному пункту выпустили четыре мины калибром 120 мм.
Ранее саперы из российских инженерных войск разминировали участки сельхозугодий и территорию населенного пункта в Харьковской области от неразорвавшихся боеприпасов.