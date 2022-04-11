Украинские войска обстреляли Донецк из миномета

Украинские войска вновь обстреляли Петровский район Донецка, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметра, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

По его данным, обстрел велся в 6.00 со стороны Красногоровки.

Кроме того, как уточняет представительство, в 6.15 украинские войска обстреляли поселок шахты Трудовской в Донецке. Всего выпущено десять снарядов калибром 122 миллиметра, передает РИА «Новости».

О пострадавших и жертвах не сообщается.

Позднее поступила информация о других обстрелах в ДНР, а также в ЛНР. В СЦКК добавили, что в 6.25 ВСУ обстреляли город Ясиноватая, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметра. Представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило об артобстреле поселка Донецкий. По нему в 6.15 украинские войска выпустили пять снарядов калибром 152 миллиметра.

В 4.40 мск ВСУ также обстреляли поселок шахты Трудовской и Петровской район Донецка. Тогда украинские силовики выпустили 25 снарядов того же калибра.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.