Минобороны показало кадры нанесения ударов «Калибрами» по объектам ВСУ

Украинская бабушка с красным флагом стала героиней в России

Пожилую жительницу одного из украинских сел, которая стала известна в России после видео с красным флагом, изобразили художники в Екатеринбурге.

Уличные художники Екатеринбурга нарисовали пенсионерку на одной из стен здания. Женщина изображена с флагом в руках, а за ней тень, напоминающая монумент «Родина-мать зовет».

Напомним, несколько дней назад в сети была опубликована видеозапись того, как украинские солдаты глумятся над пенсионеркой, которая приняла их за российских военных.

Женщина вышла встречать военных, неся в руках Красное Знамя Победы. Она сказала, что российских военных «ждали», за них «молились». Когда украинский военный предлагает ей продукты, пенсионерка сначала отказывается, говоря, что военным они нужнее, но ее все же уговаривают взять пакет с консервами.

Знамя позже военные начали топтать, тогда пенсионерка вернула солдатам продукты.

«...хотели поглумиться над украинскими стариками, и неожиданно для себя сняли самое мотивирующее видео из всех возможных», – отмечает telegran-канал Fighterbomber.