|
|
Гинцбург рассказал о детской назальной вакцине от COVID-19
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Специалисты Научно-исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи планируют начать исследования назальной вакцины от коронавируса для детей, рассказал директор НИЦ Александр Гинцбург.
«Это будет следующий этап, после полного завершения исследования у взрослых», – приводит его слова РИА «Новости».
Ранее Гинцбург заявил, что в гражданский оборот вышла назальная вакцина от коронавируса, состав у препарата тот же, что и у «Спутника V».
Напомним, Минздрав сообщил, что «зарегистрировал назальную форму вакцины «Гам-ковид-вак» («Спутник V») для профилактики новой коронавирусной инфекции». Назальная вакцина от коронавируса состоит из двух доз и вводится с интервалом в три недели.
На Западе попросили Зеленского доказать непричастность Киева к событиям в Буче
|
|
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что один из ведущих европейских политиков попросил его предоставить доказательства того, что события в Буче не были инсценировкой со стороны Киева.
«Покажите нам доказательства того, что это не постановка», – передает РИА «Новости» слова Зеленского, сказанные в интервью газете Bild.
На уточняющий вопрос, не был ли собеседником глава правительства одной из европейских стран, Зеленский сказал, что конкретных имен он не назвал.
Накануне в Буче побывали председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Напомним, в Минобороны России призвали международные организации расследовать провокацию в Буче. Западные и украинские СМИ и политики распространили информацию о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в городе Буче. В Минобороны распространяемые кадры назвали «очередной постановкой киевского режима для западных СМИ». Военные подчеркнули, что все подразделения покинули город еще 30 марта.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Кудрин объяснил отъезд в Израиль
Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин сообщил, что находится в Израиле, как и планировал ранее, но скоро вернется в Россию, чтобы выступить с докладом в Совете Федерации.
«Пошли слухи, что я не в Москве. Все так, на выходные в Тель-Авиве. Давно планировал. А во вторник буду выступать в Совфеде, представлять отчет Счетной палаты», – написал Кудрин в своем Telegram-канале.
До этого в Telegram-каналах появились сообщения, что Кудрина видели в отеле на израильском курорте.
Ранее телеведущая Ксения Собчак – спустя несколько часов после сообщения о якобы получения ею гражданства Израиля – сообщила, что находится в Подмосковье.
Украинская бабушка с красным флагом стала героиней в России
|
|
Пожилую жительницу одного из украинских сел, которая стала известна в России после видео с красным флагом, изобразили художники в Екатеринбурге.
Уличные художники Екатеринбурга нарисовали пенсионерку на одной из стен здания. Женщина изображена с флагом в руках, а за ней тень, напоминающая монумент «Родина-мать зовет».
Напомним, несколько дней назад в сети была опубликована видеозапись того, как украинские солдаты глумятся над пенсионеркой, которая приняла их за российских военных.
Женщина вышла встречать военных, неся в руках Красное Знамя Победы. Она сказала, что российских военных «ждали», за них «молились». Когда украинский военный предлагает ей продукты, пенсионерка сначала отказывается, говоря, что военным они нужнее, но ее все же уговаривают взять пакет с консервами.
Знамя позже военные начали топтать, тогда пенсионерка вернула солдатам продукты.
«...хотели поглумиться над украинскими стариками, и неожиданно для себя сняли самое мотивирующее видео из всех возможных», – отмечает telegran-канал Fighterbomber.
Политолог рассказал о новых «правилах игры» Европы против России
|
|
Противостояние России используется странами Европы как способ продемонстрировать избирателям реальную борьбу с угрозой, образ которой создается в информационном пространстве. Такая политика схожа с круговой порукой и тот, кто рискует бросить ей вызов, сталкивается с «дилеммой заключенного», сказал газете ВЗГЛЯД политолог Артемий Атаманенко.
«Текущая коллективная политика европейских стран имеет много общих черт с круговой порукой. «Правила игры» задаются рядом ключевых стран, на первое место среди которых вышла Германия, а их несоблюдение грозит публичным остракизмом», – считает член экспертного клуба «Дигория» Артемий Атаманенко.
Политолог пояснил, что как правило, мы наблюдаем ситуацию простой «дилеммы заключенного». «К примеру, Сербия открыто заявляет о том, что на нее оказывается колоссальное давление, чтобы принудить присоединиться к санкциям против России. Стоит отметить, что в случае стран, которые оказывают минимальное влияние на общеевропейскую и общемировую политику, ситуация действительно патовая: даже нейтралитет грозит неприятием одной из сторон противостояния», – указал собеседник.
Атаманенко помнил, что ранее наиболее ярые сторонники санкционной политики уже осуждали президента Франции Эммануэля Макрона за его регулярные телефонные разговоры с президентом России Владимиром Путиным.
«Здесь раскрывается фундаментальный фактор такой солидарности: Россия и противостояние ей используются во внутренней политике стран Европы как способ продемонстрировать избирателям реальную, по меркам политиков, борьбу с угрозой, образ которой создается в информационном пространстве. В итоге европейская политика ощущает на себе как внутреннее давление, пока что косвенное, со стороны избирателей, которые ожидают от своих политиков политической «отмены» России, так и взаимное давление разных стран друг на друга, которые в стремлении не выпасть из «Европейской семьи» мимикрируют под политические реакции друг друга», – констатирует эксперт.
По прогнозу Атаманенко, уже в среднесрочной перспективе «это может породить замкнутый круг принятия решений, разорвать который сможет лишь смена политического кадрового состава европейской власти». «Однако на данный момент такой сценарий кажется все же маловероятным», – уверен член экспертного клуба «Дигория».
Накануне Евросоюз в рамках пятого пакета санкций против России ввел ограничительные меры в отношении 217 бизнесменов, политиков, военных, журналистов РФ, ЛНР и ДНР.
Постпред России при ЕС Владимир Чижов уверен, что скоро Евросоюз исчерпает возможности введения новых санкций, «несмотря на то, что они продолжают хорохориться, говорить, что санкции калечащие».
Арестович раскрыл, как офис Зеленского манипулирует украинцами
Советника президента Украины Алексей Арестович в очередной интервью подробно рассказал, как власти Украины манипулируют гражданами в период спецоперации.
«Мы должны вызвать тревогу. Потом – чувство вины. Обязательно. Потом нужно нажать на потребность в безопасности. И потом поощрить», – сказал Арестович в интервью.
По его словам, активно используются техники НЛП.
Ранее Арестович выдал фото зверств украинского националистического батальона «Азов» в Мариуполе за преступление, якобы совершенное российскими военнослужащими в Гостомеле.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Захарова остро отреагировала на слова Борреля о способе «выиграть войну»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высказывание главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.
Он заявил, что «эта война должна быть выиграна на поле боя».
«Вот вам и «экономическая организация». Это уже не Европейский союз. Это просто отдел экономических сношений НАТО», – написала она в своем Telegram-канале.
В своем посте глава евродипломатии также напомнил о ранее выделенных 500 млн евро на поставки оружия, которое будет подобрано в соответствии с потребностями Украины. Предложение выделить средства впервые прозвучало на в ходе саммита ЕС в Версале.
Ранее Боррель сказал, что Евросоюз сожалеет о введении Россией контрсанкций в отношении его руководителей и об отсутствии юридической возможности их оспорить. Также Боррель признал устойчивость рубля на фоне санкций.
Собчак придумала способ свести с ума обидевшую россиян Chanel
|
|
Телеведущая Ксения Собчак предложила флешмоб с сумочками Chanel из-за инцидента с отказом продавать товар россиянам.
«Временно–закрытый бутик Chanel в Столешниковом переулке заклеили образами Гитлера. Подобные граффити мы уже видели у бутика в Париже. Занимаются подобным неизвестные молодые ребята, которые не выглядят как «разгневанные покупатели сумочек Chanel. Но от себя добавлю – Шанель, ты ... (русский аналог выражения «перейти границы» – Прим. ВЗГЛЯД). Вот не понимают ребята как работает черный пиар для люкса. Чтобы по-настоящему испортить жизнь бренду, надо сэлфиться с сумочками на фоне Кремля, ставить сумочку рядом с портретом президента и тд. И сделать огромный флешмоб: «мы любим в России два символа, букву Z и знак Chanel. Вот тогда французские коллеги сойдут с ума», – написала телеведущая в Telegram-канале.
По мнению Собчак, подписи бумаг с фразой «я не буду носить эти изделия в России» – отвратительны.
Напомним, ранее в блогах появились заявления россиянок, которым в магазине в Дубае отказались продать сумку Chanel без подписания заявления о том, что покупатель не живет в России и не будет ввозить сумку в страну. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в связи с этим инцидентом напомнила, что известный французский дизайнер в годы Второй мировой была «коллаборционисткой и агентом Третьего Рейха».
Певица Ольга Кормухина предупредила об отравленных шоколадках из Франции
По просьбе подруги российская певица Ольга Кормухина написала в личном блоге об отравлениях шоколадом во Франции: детей госпитализировали с рвотой и температурой после употребления сладостей.
«Во Франции уже есть госпитализированные дети... французов тоже предупредили! Мы как вернулись из Франции, сразу рвотами, температурой и желудками и болеем уже 5 день!», – написала певица Ольга Кормухина в своем Telegram-канале по просьбе своей подруги.
По всей видимости, зараженными оказались яйца «Киндер Сюрприз», произведенные на бельгийском заводе Ferrero, передает «Царьград».
Сама компания Ferrero не стала скрывать, что часть «Киндер-сюрпризов» в странах Европы и на Ближнем Востоке оказались заражены сальмонеллой. Партия с бактериями поступила в продажу с бельгийского завода компании в Арлоне.
Ранее Роспотребнадзор заявил, что в некоторой продукции «Kinder» выявлена сальмонелла.
Захарова дала срочный совет пользователям Сети
|
|
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что YouTube сам подписал себе приговор и призвала переносить контент на российские платформы.
«Судя по всему, YouTube себе приговор подписал. Сохраняйте контент, переносите на российские платформы. И побыстрее», – написала она в своем Telegram-канале.
Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, это – очередное доказательство нарушений прав и свобод граждан Вашингтоном. А власти США, по его словам, заставляют американские IT-компании, владеющие социальными сетями, вести информационную войну против России.
«Вашингтон, перечеркивая все принципы демократии, делает все, чтобы на платформах, в том числе YouTube, присутствовала только его точка зрения и никакой другой. США хотят получить монополию на продвижение информации. Мы этого допустить не можем», – написал он в своем Telegram-канале.
Напомним, ранее Google заблокировал YouTube-канал «Дума ТВ», где выкладывали эксклюзивные комментарии депутатов, трансляции пленарных заседаний.
Против России ведется масштабная информационная война, уверено большинство россиян. При этом Москва практически лишена возможности донести свою позицию до европейской и американской аудитории – на крупнейших цифровых площадках, таких как YouTube, фактически введена цензура для российских СМИ.
Россия сорвала эвакуацию главарей националистов из Мариуполя по морю
|
|
Киевский режим предпринял новую безуспешную попытку эвакуации главарей украинских националистов по морю на сухогрузе из Мариуполя, судно было подбито российскими военными, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
«Киевский режим не оставляет попыток эвакуировать из Мариуполя главарей националистического полка «Азов» и иностранных наемников. Предыдущие акции вывоза их по воздуху вертолетами провалились. Вечером 8 апреля киевским режимом была предпринята новая безуспешная попытка эвакуации главарей украинских нацистов по морю», – цитирует ТАСС Конашенкова.
По его словам, в темное время суток украинский сухогруз «Апачи», приписанный к мальтийскому порту Валетта, под мальтийским флагом следовал в караване судов из Таганрогского залива к Керченскому проливу.
«В 22 часа 38 минут московского времени в 30 км юго-восточнее Мариуполя сухогруз резко изменил курс следования и попытался прорваться в блокированный с моря силами Черноморского флота морской порт «Мариуполь», – приводит РИА «Новости» слова генерала.
На требования пограничных кораблей России выйти по международному каналу на связь сухогруз не отвечал. Предупредительная артиллерийская стрельба, выполненная по курсу движения судна, ни к чему не привела. При этом судно вело радиообмен, передавая сообщения «Я «Маньяк», иду к тебе», а на берегу наблюдались сигнальные костры, заявили в Минобороны.
«Для блокирования движения судна-нарушителя с 22.53 до 23.30 кораблем Черноморского флота и пограничными сторожевыми кораблями по сухогрузу «Апачи» открывался артиллерийский огонь. В результате прямого попадания на судне произошло возгорание в кормовой части», – отметил Конашенков.
После этого украинский сухогруз лег в дрейф, экипаж вышел на связь с пограничными кораблями с просьбой прекратить огонь и подтвердил готовность выполнять все требования российских моряков.
Пострадавших среди членов экипажа на судне нет, возгорание командой потушено самостоятельно. После досмотра украинский сухогруз «Апачи» с экипажем конвоируется в порт Ейск.
Напомним, 5 апреля российским военным удалось сорвать очередную попытку киевского режима эвакуировать главарей националистического батальона «Азов» из Мариуполя.
В конце марта сообщалось, что в районе Мариуполя, в пяти километрах от береговой черты над Азовским морем был сбит украинский вертолет Ми-8, направлявшийся для экстренной эвакуации бросивших своих подчиненных командиров нацбатальона «Азов». Еще два украинских вертолета, направленных через два дня для эвакуации командиров националистов из Мариуполя, тоже оказались сбиты, причем один вертолет народная милиция ДНР сбила из трофейного американского комплекса «Стингер».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Российские военные с воздуха нанесли удар по военному аэродрому Украины
|
|
На военном аэродроме Миргород высокоточными ракетами с воздуха уничтожены истребитель МиГ-29 и вертолет Ми-8 украинских воздушных сил, а также склад с авиационными средствами поражения, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«В Полтавской области на военном аэродроме Миргород уничтожены выявленные в ходе воздушной разведки истребитель МиГ-29 и вертолет Ми-8 украинских воздушных сил, а также склад с авиационными средствами поражения», – передает РИА «Новости» его слова.
По словам Конашенкова, высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожен склад боеприпасов ВСУ в районе населенного пункта Новомосковск Днепропетровской области.
«В течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожен крупный склад боеприпасов украинских вооруженных сил в районе населенного пункта Новомосковск Днепропетровской области», – заявил он.
Генерал добавил, что российские средства противовоздушной обороны сбили четыре украинских беспилотника. «Сбито в воздухе четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Белогорка, Красногоровка и Крутая Балка», – отметил он.
Резюмируя Конашенков заявил, что без малого 100 украинских военных вертолетов уже уничтожены за время российской специальной военной операции.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 127 самолетов, 98 вертолетов, 425 беспилотных летательных аппаратов, 2031 танк и другие боевые бронированные машины, 228 установок реактивных систем залпового огня, 880 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1932 единицы специальной военной автомобильной техники», – заключил он.
Ранее Минобороны России опубликовало видеоряд боевых вылетов Су-30см и Су-35, уничтоживших украинскую военную технику – РЛС и зенитный комплекс «Бук-М1».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Во Франции предсказали отказ о «нефтедоллара» в пользу рубля и юаня
|
|
Попытка Соединенных Штатов изолировать Россию может привести к отказу от «нефтедоллара» в пользу рубля и китайского юаня, заявил французский политолог и экономист Александр дель Валль в статье для журнала Valeurs actuelles.
По мнению эксперта, антироссийская политика США «рискует привести к падению доллара в пользу рубля и китайского юаня, которые Саудовская Аравия согласилась получать за свою нефть», передает РИА «Новости».
«Именно попытка изолировать Россию ускорит дедолларизацию и девестернизацию мира, и так становящегося все более многополярным», – уверен дель Валль. Политолог также отметил, что решение премьера Венгрии Виктора Орбана платить за российский газ в рублях означает начало раскола в Евросоюзе по вопросу связей с Москвой.
«Похоже, скоро самому понятию «нефтедоллар» придет конец», – считает экономист. Автор публикации отмечает, что восстановлению курса рубля после введенных против Москвы западных санкций способствуют продолжение покупки российского газа европейскими странами и устойчивость торговых отношений России с Китаем, Бразилией, Индией, арабскими и африканскими странами. Кроме того, постоянный приток иностранной валюты России дает рост цен на нефть и природный газ, отметил эксперт.
Напомним, в пятницу в ходе торгов курс доллара упал ниже 73 рублей. В тот же день в британские эксперты предупредили, что введенные против России санкции могут подорвать доверие к доллару и привести к появлению альтернативной экономической системы. Двуся днями ранее в США отметили стремительное восстановление рубля на фоне санкций.
Напомним также, Китай перевел оплату за уголь и нефть из России в юани. Вице-премьер России Александр Новак сообщил, что европейские компании-потребители российского газа изучают вопрос оплаты за поставки из России в рублях, некоторые из них уже согласились с таким подходом. Кроме того, Москва предлагает Индии платить за нефть в рупиях, а Саудовская Аравия ведет переговоры с Пекином о цене на часть своей нефти в юанях.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Зеленский заявил о готовности идти на диалог с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина пока готова на диалог с Россией.
«Украина всегда говорила, что она готова к переговорам и будет искать любые пути, чтобы закончить войну», – сказал Зеленский на брифинге после встречи с федеральным канцлером Австрии Карлом Нехаммером, передает РИА «Новости».
Он заявил о готовности страны искать те пути в дипломатии, которые помогут остановить происходящее. Зеленский также заявил, что с канцлером Австрии обсудили двусторонние отношения, поддержку Украины в членстве в ЕС, санкционную политику против России.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
На Западе поглумились над Жириновским после похорон
|
|
В американских СМИ вышли материалы о смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского, в статьях его охарактеризовали нелестно.
Так, в публикации The Washington Post Жириновского назвали ультранационалистическим российским политическим лидером, смутьяном, который стал популярным в «хаотичные постсоветские 1990-е», передает канал «360».
«Многие характеризовали его как напыщенного шута и фанатика со склонностью к агрессии по отношению к женщинам и журналистам», – отметило СМИ.
Жириновского также назвали «откровенным антисемитом», который «сыграл на чувствах зависти, страха, ностальгии и обиды».
Как менялось ваше отношение к Жириновскому с начала его политической карьеры?
В издании Politico российского политика назвали «ультраправым политическим тяжеловесом». В статье говорится, что он «давал выход обидам националистически настроенных россиян своими озлобленными разглагольствованиями».
«Фигура типа придворного шута», – заявили в издании, назвав его российским аналогом экс-президента США Дональда Трампа.
«Известен угрозами применить ядерное оружие против различных стран, отнять Аляску у Соединенных Штатов и расширить границы России до такой степени, что ее солдаты могли бы «мыть сапоги в теплых водах Индийского океана», – отметило агентство Reuters.
Журналисты Би-Би-Си назвали члена партии ЛДПР ультранационалистическим политическим лидером, который построил карьеру «на пламенных репликах и абсурдных выходках». Его назвали частью официальной оппозиции, которую «терпел Владимир Путин».
Напомним, российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский умер после тяжелой и продолжительной болезни в возрасте 75 лет.
В пятницу он был похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. Проститься с политиком пришли тысячи россиян и президент Владимир Путин.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Минобороны Германии заявило о пределе поставок оружия на Украину
Германия достигла предела поставок оружия на Украину, сообщила министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт.
По ее словам, Германия достигла лимита относительно поставок вооружения Киеву из запасов. Сейчас идет обсуждение организации поставок напрямую с заводов.
Из своих запасов дальнейшие поставки невозможны. Немецкой артиллерии нужно оставаться в состоянии, чтобы при необходимости гарантировать оборону страны и союзников. Продолжение поставок Украине приведет к ослаблению самой Германии, передает ФАН.
Согласно заявлениям министра, Германия не прекратит поставки, а лишь сократит их количество.
Ранее сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц откладывает окончательное решение о поставке танков Украине.