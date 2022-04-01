Подсчитано сокращение состояния богатейших россиян

Совокупное состояние богатейших российских бизнесменов упало с начала года на 50,1 млрд долларов, больше всех потерял совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов, чье состояние уменьшилось на 17,4 млрд и он стал вчетверо беднее, следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Для некоторых компаний расчет осуществляется из соотношения их капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию, передает РИА «Новости».

Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира. На данный момент в список входят 22 россиянина, их общее состояние на 1 апреля составляло 299,47 млрд долларов.

Самый богатый россиянин – это один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин, с начала года он стал беднее на 1,47 млрд долларов, однако его состояние все еще насчитывает 29,4 млрд. Уменьшилось и состояние совладельца «Новатэка» Леонида Михельсона, упавшее на 4,9 млрд долларов, до 27,5 млрд. Он занимает второе место в рейтинге.

На третьем месте основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов, чье состояние уменьшилось на 5,7 млрд долларов, до 23,1 млрд.

Роман Абрамович стал девятым в списке, его состояние уменьшилось на 3,6 млрд долларов и составило 14,4 млрд.

Алекперов с состоянием в 5,36 млрд долларов стал самым «бедным» россиянином в рейтинге BBI. Тогда как у совладельца «Лукойла» самые большие потери из участников списка в 17,4 млрд долларов, самый большой прирост состояния у основного владельца «Акрона» Вячеслава Кантора – на 4,57 млрд долларов, до 13,6 млрд долларов (12-е место).

Отметим, что в январе в Госдуме предложили забирать у богатых россиян до половины дохода.

Напомним, Евросоюз ввел санкции против бизнесменов и представителей элиты России в связи с военной операцией на Украине. В частности, во Франции решили провести инвентаризацию недвижимости и яхт российских олигархов.

Попавший под санкции бизнесмен Петр Авен пожаловался на тяжелую жизнь – например, он сомневается в своей способности нанять уборщицу и водителя. Миллиардеру Михаилу Фридману предложили купить и восстановить замок под Калининградом.

«Ну действительно, какой смысл беспокоиться о, простите, клининге какого-то дома где-то на чужбине, который в действительности никогда не станет родным, когда у нас Михаил Маратович мог бы легко стать владельцем средневекового замка», – считает министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак.