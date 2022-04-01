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Подсчитано сокращение состояния богатейших россиян
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Совокупное состояние богатейших российских бизнесменов упало с начала года на 50,1 млрд долларов, больше всех потерял совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов, чье состояние уменьшилось на 17,4 млрд и он стал вчетверо беднее, следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Для некоторых компаний расчет осуществляется из соотношения их капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию, передает РИА «Новости».
Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира. На данный момент в список входят 22 россиянина, их общее состояние на 1 апреля составляло 299,47 млрд долларов.
Самый богатый россиянин – это один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин, с начала года он стал беднее на 1,47 млрд долларов, однако его состояние все еще насчитывает 29,4 млрд. Уменьшилось и состояние совладельца «Новатэка» Леонида Михельсона, упавшее на 4,9 млрд долларов, до 27,5 млрд. Он занимает второе место в рейтинге.
На третьем месте основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов, чье состояние уменьшилось на 5,7 млрд долларов, до 23,1 млрд.
Роман Абрамович стал девятым в списке, его состояние уменьшилось на 3,6 млрд долларов и составило 14,4 млрд.
Алекперов с состоянием в 5,36 млрд долларов стал самым «бедным» россиянином в рейтинге BBI. Тогда как у совладельца «Лукойла» самые большие потери из участников списка в 17,4 млрд долларов, самый большой прирост состояния у основного владельца «Акрона» Вячеслава Кантора – на 4,57 млрд долларов, до 13,6 млрд долларов (12-е место).
Отметим, что в январе в Госдуме предложили забирать у богатых россиян до половины дохода.
Напомним, Евросоюз ввел санкции против бизнесменов и представителей элиты России в связи с военной операцией на Украине. В частности, во Франции решили провести инвентаризацию недвижимости и яхт российских олигархов.
Попавший под санкции бизнесмен Петр Авен пожаловался на тяжелую жизнь – например, он сомневается в своей способности нанять уборщицу и водителя. Миллиардеру Михаилу Фридману предложили купить и восстановить замок под Калининградом.
«Ну действительно, какой смысл беспокоиться о, простите, клининге какого-то дома где-то на чужбине, который в действительности никогда не станет родным, когда у нас Михаил Маратович мог бы легко стать владельцем средневекового замка», – считает министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак.
В Австрии разъяснили, как собираются оплачивать российский газ
Австрийская компания OMV сообщила, что не получала от Газпрома запроса по поводу платежей за газ в рублях, договорной основой является оплата в евро, заявил ее представитель.
Представитель компании сказал в ответ на соответствующий вопрос, что «пока мы не получали никакой информации или запроса от нашего партнера по контракту (Газпром)», передает РИА «Новости».
«Договорной основой является оплата в евро», – отметили в компании на вопрос, будут ли там теперь платить за российский газ в рублях.
Напомним, президент России Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро, до 31 марта он ждет доклад об изменении валюты платежа на рубли. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.
Газета ВЗГЛЯД писала про три газовых сценария для Европы.
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Латвия зафиксировала прекращение поставок российского газа
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С 1 апреля в Латвию прекратил поступать природный газ по трубопроводу из России, следует из данных латвийского оператора газотранспортной системы и Инчукалнского подземного газохранилища Conexus Baltic Grid.
Газ по газопроводу, который заходит в Латвию со стороны Пскова и Изборска через эстонскую Лухамаа, в марте поставлялся из России стабильно, объем поставок доходил до 55 гигаватт-часов в сутки. Всего в марте по газопроводу в Латвию поступило 874 гигаватт-часа газа, передает Delfi.
Отмечается, что на ближайшие дни поставки не запланированы, хотя мощности для поставок зарезервированы на весь апрель.
Издание указывает, что прекращение поставок газа из России на данный момент якобы никак не повлияет на газоснабжение латвийских потребителей, а также потребителей из других стран Балтии, так как газ им доставляется из Инчукалнского подземного газохранилища.
В данный момент газохранилище заполнено на 34%, в нем хранится 7 тыс. 550 гигаватт-часов газа.
При этом ранее в Латвии предсказали кризис с отоплением крупных городов из-за перебоев в поставке щепы, с помощью которой вырабатывается треть тепловой энергии в Риге.
Также газовая компания Latvijas gaze повысила тарифы на газ для домохозяйств Латвии с 1 января 2022 года в полтора-два раза в зависимости от объема потребляемого газа, а председатель правления компании Айварс Калвитис призвал Латвию беспокоиться о том, как сможет выжить экономика страны из-за высоких цен на газ.
Между тем верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что европейские страны смогут отказаться от поставок газа из России в течение двух лет.
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Немцы возмутились отказом G7 платить за российский газ в рублях
Немцы раскритиковали решение государств группы G7 отвергнуть требование Москвы оплачивать счета за газ в рублях, своим мнением читатели издания Die Welt поделились в комментариях к соответствующей статье.
Пользователь Jorg W написал, что «Германия из-за своей огромной зависимости от русского газа находится в крайне невыгодном положении, то, что другим государствам доставит неудобства, может сломать немецкой экономике хребет, ведь санкции движутся по траектории бумеранга», передает РИА «Новости».
«Если рассуждать логически, то почему бы (президенту России Владимиру) Путину не закрутить кран? В данный момент для Путина не имеет смысла экспортировать энергоносители за доллары и евро», – считает Robin Masters.
«Самое глупое решение за все существование ФРГ. Коалиционное правительство с точки зрения энергетической политики толкнуло немецкое население в пропасть!», – подытожил Norbert S.
Ранее целый ряд промышленных производств в Германии оказался под угрозой из-за проблем с энергоресурсами и возможным эмбарго против России.
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его страна намерена якобы уже в 2022 году полностью отказаться от поставок угля и нефти из России. При этом глава крупнейшего германского энергетического концерна E.ON Леонард Бирнбаум заявил, что Германии потребуется три года для поиска альтернативных поставщиков газа для отказа от российского.
Между тем 23 марта президент Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро. До 31 марта он ждет доклад об изменении валюты платежа на рубли. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.
Президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с российским лидером заявил, что платить за газовые контракты в рублях невозможно. До этого глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата газ в рублях технически возможна, однако это вынудит Евросоюз обходить свои же санкции.
Вместе с тем в России предложили задуматься над новой платежной единицей для дружественных стран.
Газета ВЗГЛЯД писала про три газовых сценария для Европы.
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В Германии отказались «нарушать контракты» и платить за газ в рублях
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ФРГ не будет платить за поставляемый Россией природный газ в рублях и тем самым нарушать действующие контракты, заявил вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек.
Хабек заявил, что «мы не приемлем нарушение частных контрактов по поставкам (энергоносителей)», и он рад, что «компании точно так же оценивают ситуацию», передает ТАСС.
Он также напомнил, что ранее страны «Группы семи» отклонили возможность оплаты за российские энергоресурсы в рублях.
Кроме того, власти Германии запустили в действие чрезвычайный план на случай прекращения поставок энергоносителей со стороны России. Чрезвычайным планом предусмотрены три ступени, речь идет о первой из них.
«Она предусматривает мониторинг ситуации», – пояснил он. Министр сообщил, что на этой стадии в ведомстве создается кризисный штаб.
Напомним, целый ряд промышленных производств в Германии оказался под угрозой из-за проблем с энергоресурсами и возможным эмбарго против России.
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его страна намерена якобы уже в 2022 году полностью отказаться от поставок угля и нефти из России.
При этом глава крупнейшего германского энергетического концерна E.ON Леонард Бирнбаум заявил, что Германии потребуется три года для поиска альтернативных поставщиков газа для отказа от российского.
До этого глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата газ в рублях технически возможна, однако это вынудит Евросоюз обходить свои же санкции.
Газета ВЗГЛЯД писала про три газовых сценария для Европы.
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Расчеты за российское зерно задумали перевести в рубли
В Союзе экспортеров зерна призвали ЦБ рассмотреть возможность продавать зерно по экспортным контрактам за рубли на фоне введенных против России санкций.
В Союз входят, в частности, ТД «Риф», «Астон», «Деметра Трейдинг», ОЗК, Cargill, Viterra. В ведомстве попросили обеспечить рублевую ликвидность для иностранных банков, в которых обслуживаются покупатели зерна, крупнейшие из которых – Турция, Египет, Иран, Саудовская Аравия, передает «Коммерсант».
Отмечается, что в данный момент большинство контрактов заключаются в валюте, однако с началом военной операции России на Украине и последовавшей за ней волны санкций у российских экспортеров начались сложности с получением средств, так как банки не всегда соглашались переводить деньги.
Кроме того, в Союзе экспортеров зерна предложили ряд мер для оптимизации текущих операций, в их числе – фиксация курса доллара США для оплаты экспортной пошлины на зерно в день списания средств со счета экспортера. Отмечается, что отправка и зачисление суммы пошлины на счет таможни проходят с задержкой, в итоге уже перечисленных средств бывает недостаточно.
Союз также просит ЦБ рассмотреть вопрос возобновления оборотного кредитования в рублях в рамках ранее установленных лимитов и разработать возможность страхования грузов и имущества перевозчиков от военных рисков на национальном уровне. Указывается, что даже при выросших ставках зарубежные компании не готовы страховать риски, связанные с заходом судов в порты России.
Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин отметил, что экспортеры зерна обеспечивают приток ликвидности в российское растениеводство, а потребители российского зерна готовы работать в любой валюте.
В Объединенной зерновой компании (ОЗК) заявили, что есть затруднения с фрахтом, в целом не влияющие на формирование экспортного потока, а вопросы оплаты экспортных контрактов за рубли уже прорабатываются. Также имеется положительный опыт использования механизма оплаты поставок зерна в рублях с Турецким государственным зерновым советом.
Выбор российской валюты обусловлен экономической целесообразностью и снижает риски от возможных курсовых колебаний, отметили в ОЗК. Кроме того, это существенно облегчит торговлю с Ираном.
Директор «Совэкона» Андрей Сизов подтвердил, что риски с доставкой зерновых грузов на фоне кризиса увеличились. Многие покупатели переходят на контракты на условиях CIF (продавец доставляет товар в порт выгрузки) вместо FOB (доставка до порта отгрузки).
Вместе с тем гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько считает, что, хотя такая схема расчетов теоретически может быть рассмотрена для Турции, у которой с Россией есть большие объемы взаимной торговли продовольствием, вряд ли она возможна с другими импортерами.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил расширить список экспортируемых за рубли товаров, начав продавать за национальную валюту удобрения, зерно, масло, нефть, уголь, металлы, лес.
Напомним, президент России Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро, до 31 марта он ждет доклад об изменении валюты платежа на рубли. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях. Газета ВЗГЛЯД писала про три газовых сценария для Европы.
Также Россия временно запретила экспорт сахара и зерновых. Грецию и ЕС предупредили о дефиците пшеницы и зерновых, в Германии уже зафиксировали значительный рост цен на продукты и пшеницу.
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Квартиру Зеленского в Крыму решили национализировать
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В список имущества украинских олигархов и политиков, подлежащего национализации в Крыму, включат квартиру президента Владимира Зеленского в поселке Ливадия под Ялтой, сообщил источник в правительстве региона.
Источник сообщил, что «в список имущества, которое подпадает под национализацию, также будут включены апартаменты Зеленского в Ливадии», передает РИА «Новости».
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил о национализации имущества украинских олигархов, политиков и чиновников, поддержавших киевский режим и нацизм. До этого, еще в декабре, он пригрозил Зеленскому судом за долги по коммуналке.
Между тем стало известно, что ряд украинских олигархов, а также президент Зеленский продолжают владеть бизнесом в России, несмотря на эскалацию обстановки в феврале – марте 2022 года и политические разногласия.
Отметим, что Зеленский подписал закон о «принудительном изъятии» на Украине объектов собственности России и ее резидентов. Кроме того, он пригрозил сделать все для конфискации собственности «российских пропагандистов», не пояснив, о ком именно идет речь.
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Боррель выразил сожаления из-за контрсанкций России
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Евросоюз сожалеет о введении Россией контрсанкций в отношении его руководителей и об отсутствии юридической возможности их оспорить, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Боррель заявил, что ЕС «сожалеет о решении российских властей запретить въезд на территорию России ряду граждан стран Евросоюза, включая представителей руководства и парламентов ЕС и государств-членов, в ответ на санкции ЕС», передает ТАСС.
«В отличие от российских контрсанкций, запретительные меры ЕС открыто опубликованы, основаны на ясных критериях и предусматривают легальные возможности их оспорить», – утверждает он.
Вместе с тем сообщество продолжает требовать от России прекращения операции по денацификации и демилитаризации, «немедленного и безусловного» вывода с Украины всех сил и вооружений, а также полного соблюдения суверенитета и территориальной целостности этой страны в границах, признанных мировым сообществом.
Параллельно с этим газета El Pais сообщила со ссылкой на источники в Еврокомиссии (ЕК), что ЕС рассматривает возможность принятия мер против родственников российских предпринимателей, в отношении которых были введены санкции, чтобы закрыть лазейки для обхода рестрикций.
В частности, среди возможных шагов называется принятие мер в отношении родственников некоторых предпринимателей и компаний, чтобы избежать действий и переводов, направленных на сокрытие их имущества.
ЕК также работает над пятым пакетом антироссийских санкций. Речь идет о «промежуточном пакете», направленном на усиление предыдущих рестрикций, его цель в том, чтобы не допустить обхода введенных санкций, а также чтобы лишить Банк России возможности осуществлять операции, используя свой золотой резерв.
По версии газеты, ЕС рассматривает и возможность введения запрета, связанного с экспортом в Россию важных для страны товаров, и принятия мер, связанных с использованием криптовалюты.
Издание указывает, что санкции Запада и конфликт вокруг Украины привели к тому, что торговля Европы с Россией сократилась до четверти объема, предшествующего обострению ситуации. В 2021 году товарооборот составлял 257 млрд евро.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что четвертый пакет контрсанкций по противодействию мерам, введенным в отношении России, включает порядка 20 инициатив по поддержке экономики страны.
Напомним, 28 февраля президент России Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций».
В МИД подчеркнули, что санкционная политика ЕС не сможет уничтожить экономику России, Москва продолжит реализовывать национальные интересы страны без оглядки на рестрикции и угрозы, при этом действия Евросоюза не останутся без жесткого ответа.
Главы министерств иностранных дел России и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей условились наращивать координацию во внешнеполитической сфере и противодействие санкционному давлению.
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Мишустин рассказал о новым пакете контрсанкций
Четвертый пакет контрсанкций по противодействию мерам, введенным в отношении России, включает порядка 20 инициатив по поддержке экономики страны, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
Мишустин заявил, открывая заседание президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики в условиях санкций, что в пакете «около двух десятков идей, которые охватывают несколько сфер, – от поддержки малого и среднего бизнеса до крупных промышленных предприятий», передает ТАСС.
Напомним, 28 февраля президент России Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций».
В МИД подчеркнули, что санкционная политика ЕС не сможет уничтожить экономику России, Москва продолжит реализовывать национальные интересы страны без оглядки на рестрикции и угрозы, при этом действия Евросоюза не останутся без жесткого ответа.
Главы министерств иностранных дел России и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей условились наращивать координацию во внешнеполитической сфере и противодействие санкционному давлению.
Кремль обвинил Запад в объявлении тотальной экономической войны России. Между тем в Британии призвали европейские страны признать ошибочность санкций против России. Кроме того, Западу предсказали внутренние конфликты из-за санкций против Москвы.
Банк России смягчил ограничения на переводы за рубеж для физлиц
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ЦБ принял решение смягчить ограничения на переводы средств за рубеж для физических лиц, теперь можно перевести со своего банковского счета за границу не более 10 тыс. долларов в течение месяца, следует из сообщения регулятора.
Регулятор отметил, на ближайшие шесть месяцев установлены «новые пороги по суммам переводов средств за рубеж для граждан, в течение календарного месяца физические лица имеют право перевести за пределы России со своего счета в российском банке на свой счет или другому физическому лицу за рубежом не более 10 тыс. долларов США или в эквиваленте в другой валюте», передает ТАСС.
Вместе с тем «переводы за рубеж с банковских счетов нерезидентов – физических лиц из стран, поддерживающих санкции, и не работающих в России, а также юридических лиц из этих государств приостановлены на шесть месяцев».
«На такой же срок приостановлены переводы за рубеж средств физических и юридических лиц – нерезидентов из стран, поддерживающих санкции, со счетов российских брокеров», – отмечает ЦБ.
Напомним, 9 марта ЦБ ввел временный порядок операций с наличной валютой.
Все средства клиентов на валютных счетах или вкладах были сохранены и учтены в валюте вклада, однако клиент может снять до 10 тыс. долларов США в наличной валюте, а остальные средства – в рублях по рыночному курсу на день выдачи.
Также сообщалось, что юрлица и индивидуальные предприниматели из числа резидентов России смогут получить иностранную валюту до 5 тыс. долларов для зарубежных командировок.
Кроме того, президент России Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним стран», по которому экспортеры должны продавать 80% валютной выручки, зачисленной с 1 января 2022 года.
Этим же указом Путин запретил резидентам России переводы денег без открытия счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками. С 1 марта было запрещено зачисление резидентам России иностранной валюты на свои счета и вклады в зарубежных банках.
Япония решила не выходить из проекта «Сахалин–2»
Япония не собирается выходить из нефтегазового проекта «Сахалин–2», так как заинтересована в продолжении закупок энергоресурсов в его рамках, заявил японский премьер-министр Фумио Кисида.
Кисида сказал, выступая в парламенте, что «это чрезвычайно важный проект для нашей энергетической безопасности, поскольку он способствует долгосрочным, недорогим и стабильным поставкам СПГ», передает ТАСС.
«Мы не намерены из него выходить», – добавил он.
«Сахалин–2» – это нефтегазовый проект, реализуемый на острове Сахалин на условиях соглашения о разделе продукции. Около 60% сжиженного газа предназначается для Японии.
При этом Япония присоединилась ко многим антироссийским санкциям стран Запада и решила называть Южные Курилы «незаконно оккупированными».
В ответ на это Москва объявила о выходе из переговоров о мирном договоре и статусе Курильских островов.
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Володин посоветовал Западу искать рубли
Западу следует «искать рубли», чтобы рассчитываться за российский газ, а Москве можно задуматься и о продаже за национальную валюту ряда других экспортируемых товаров, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Володин написал в Telegram, обращаясь к недружественным странам, что если они хотят получать российский газ, то им следует начать «искать рубли».
«На протяжении последних дней широко обсуждается вопрос расчетов за природный газ в рублях. Сначала страны G7 не согласились с требованием рассчитываться за энергоресурсы в нашей валюте. Затем (президент Франции Эммануэль) Макрон заявил, что такой возможности у европейских стран нет. А сегодня СМИ сообщили, что потоки газа по газопроводу «Ямал – Европа» упали до нуля», – напомнил он.
Спикер Госдумы указал, что «европейским политикам необходимо заканчивать разговоры и перестать искать оправдания, почему их страны не могут платить в рублях».
«Они сами сделали все, чтобы подорвать доверие к доллару и евро, чтобы Россия отказалась от взаиморасчетов в этих валютах. Правильное решение принял наш президент (Владимир Путин). Депутаты Государственной думы его поддерживают», – подчеркнул Володин.
Он добавил, что у Европы «есть все рыночные возможности рассчитываться в рублях», «никакой трагедии в этом нет».
«Гораздо страшнее ситуация, когда деньги есть, а товара нет. Сотрудничество должно быть взаимовыгодным. Газ добывается в сложных природных климатических условиях. Это тяжелейшая работа. Если хотите получать газ – ищите рубли. По-другому не должно быть», – подытожил Володин.
Он также выразил мнение, что России следовало бы расширить список экспортируемых за рубли товаров, начав продавать за национальную валюту «удобрения, зерно, масло, нефть, уголь, металлы, лес».
«В этой связи обращаюсь к коллегам из национальных парламентов недружественных стран. Отнеситесь более серьезно к вопросу рублевых взаиморасчетов. Политикой санкций, пытаясь изолировать нас, вы изолировали себя. За принятые решения надо отвечать», – заключил он.
Напомним, 23 марта Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро. До 31 марта он ждет доклад об изменении валюты платежа на рубли.
В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.
Президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с российским лидером заявил, что платить за газовые контракты в рублях невозможно. Однако до этого глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата газ в рублях технически возможна, однако это вынудит Евросоюз обходить свои же санкции.
Газета ВЗГЛЯД писала про три газовых сценария для Европы.
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Путин объяснил премьеру Италии процедуру оплаты газа рублями
Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что президент России Владимир Путин в разговоре с ним сообщил о продолжении действия контрактов на поставки газа в евро и долларах.
Драги заявил в Риме на пресс-конференции для иностранных журналистов, ссылаясь на слова Путина, что «контракты продолжают действовать, европейские компании продолжат платить в евро или долларах», передает РИА «Новости».
Он отметил, что получил от Путина продолжительное объяснение о том, как сохранять платежи в евро для компаний с учетом намерения властей России по переходу в расчетах на рубли.
«Я просто выслушал, что затем по этому вопросу между собой должны связаться технические работники, чтобы понять, как оно будет действовать», – сказал премьер.
Драги добавил, что, как он понял, «перевод оплаты евро и доллары на рубли – это внутренний вопрос России».
Ранее Кремль анонсировал представление схемы расчета за газ в рублях.
Кроме того, Китай допустил переход на рубли или юани в торговле газом и нефтью с Россией.
Напомним, Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.
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Россия отказалась просить Евросоюз отменять санкции
Россия не будет просить Евросоюз об отмене санкций, запас прочности у страны есть, а на ЕС «свет клином не сошелся», заявил директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД Николай Кобринец.
Кобринец заявил, что «просителями – в плане отмены санкций – мы выступать не будем, запас прочности у нас имеется, да и Евросоюз не центр вселенной, свет клином на нем не сошелся», передает РИА «Новости».
Ранее президент России Владимир Путин объяснил санкции нежеланием России плясать под чужую дудку, а также назвал их платой за свободу и независимость.
Между тем ЕС и США провели первую встречу высокого уровня по противодействию России, где подтвердили стремление «изолировать Россию» и координировать применение уже принятых санкций.
В России предложили задуматься над новой платежной единицей для дружественных стран
России следует перейти в торговле с дружественными странами на новую платежную единицу, с соответствующей инициативой выступили эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) и Института народнохозяйственного прогнозирования РАН.
Эксперты считают, что санкции Запада, которые отрезали Россию от мировых рынков капитала и затруднили конвертацию рубля для внешнеторгового оборота, а также ответное намерение Москвы получать оплату за экспорт газа в Европу в рублях, «поставили вопрос о создании новой платежной единицы для расчетов с дружественными странами», передает РБК.
В такой системе расчетов могут быть заинтересованы страны ЕАЭС, Китай, Индия, Иран и Турция. Так они избавятся от зависимости от других валют, которые могут использоваться в качестве геополитического оружия.
Авторы инициативы также предложили привязать стоимость единицы к имеющимся у стран-участниц золоту и драгоценным металлам. Курс будет зависеть от средневзвешенной цены ресурсов на мировом рынке.
Отмечается, что власти не исключают возможности создания платежной единицы с дружественными странами в будущем.
Напомним, что еще в 2021 году официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что санкции ставят под сомнение использование доллара в качестве приоритетной валюты.
В данный момент президент России Владимир Путин ждет до конца марта доклад от правительства, Банка России и Газпрома об изменении валюты платежа на рубли за поставки газа в недружественные страны. В Кремле заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.
Накануне президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с российским лидером заявил, что платить за газовые контракты в рублях невозможно. Газета ВЗГЛЯД писала про три газовых сценария для Европы.
В России одобрили расширение перечня товаров с обнуленной ввозной пошлиной
Подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции одобрила расширение перечня товаров, ввозная пошлина на которые будет временно обнулена, сообщает пресс-служба Минэкономразвития (МЭР).
Замглавы МЭР Владимир Ильичев сообщил, что «объединенный перечень дополнительных предложений пяти стран включает в себя продовольственные товары, химическую продукцию, комплектующие и запасные части для ремонта и обслуживания машинотехнической продукции, сырье, используемое предприятиями легкой промышленности, и иные товары», передает ТАСС.
«Решение позволит насытить внутренний рынок необходимыми товарами в текущих условиях», – добавил он.
Предложения по дополнению действующего перечня в Минэкономразвития направили Минпромторг и Минцифры, а также ряд государств – членов ЕАЭС.
Кроме того, подкомиссия поддержала предложение Минпромторга о введении тарифной квоты в объеме 810 тыс. тонн на экспорт лома и отходов черных металлов.
«Внутриквотная ставка экспортной пошлины составит 5%, но не менее 100 евро за тонну, внеквотная ставка – 5%, но не менее 290 евро за тонну. Мера будет действовать сроком с 1 мая по 31 июля 2022 года», – говорится в сообщении МЭР.
Отмечается, что данное решение было принято с учетом тенденции к росту цен на данную продукцию на мировом рынке, которая может повлечь ее удорожание в России и, как следствие, повышение цен на арматуру и сортовой прокат.
Также подкомиссия приняла решение увеличить действующие квоты на вывоз азотных и комбинированных удобрений на 231 и 466 тыс. тонн соответственно: «Мера увязана с актуальными балансами производства и потребления данных видов удобрений и позволит нарастить экспорт данной продукции, одновременно обеспечив в необходимых объемах потребности отечественных сельхозпроизводителей».
Ранее Госдума приняла закон об упрощении импорта товаров в Россию. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о параллельном импорте.