Курганские мясокомбинаты вдвое увеличили выпуск консервов

Мясокомбинаты «Стандарт» и «Велес» Курганской области в начале года почти в два раза увеличили выпуск консервов, сообщает областное правительство.

«С начала года курганские мясоперерабатывающие предприятия почти в два раза увеличили выпуск консервов. Предприятию «Велес» и мясокомбинату «Стандарт» удалось повысить показатели производства за январь и февраль в 1,9 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года», – сообщается на сайте ведомства.

Так, предприятие «Велес» производит более 20 видов продукции – это консервы из говядины и свинины, каши с мясом, плов, паштеты, языки в желе. Весь ассортимент поставлен более чем в 15 регионов России.

Также уточняется, что большим спросом продукции мясокомбината «Стандарт» пользуется тушеная говядина, она составляет около 75% от общего объема продукции. Также предприятие изготавливает мясные и мясорастительные консервы, ветчины, паштеты.

Как заявил директор департамента агропромышленного комплекса Курганской области Павел Кощеев, в условиях «экономических санкций и необходимости импортозамещения, предприятия Курганской области не только увеличивают объемы производства, но и расширяют линейку продукции новинками». «Совсем недавно одним из перечисленных производств освоен выпуск мясных начинок, фитнес-филе, вегетарианских паштетов. Сегодня, откликаясь на запросы экономики, идет активное освоение новых, востребованных продуктов», – заключил он.

Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что «продовольствие – наше тихое, но грозное оружие». По его словам, разнообразных и вкусных российских продуктов вполне достаточно для полного обеспечения наших внутренних потребностей.

В целом большая часть россиян (60%) в опросе Фонда «Общественное мнение» (ФОМ) заявила, что введенные санкции либо никак на них не скажутся (28%), либо скажутся несильно (32%). Из числа тех, кто видит положительные последствия, 39% указали на рост импортозамещения – «будет все свое».