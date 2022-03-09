Депутат Госдумы Арапов обсудил с алтайцами проблемы экологии и туризма

Депутат Госдумы от партии «Новые люди» и глава комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Георгий Арапов посетил Алтай для обсуждения проблем окружающей среды, туристической инфраструктуры и природных достопримечательностей с жителями региона.

«Перед нами стоит глобальная задача – сделать Алтай столицей реализации экопроектов в стране. Особенно в нынешних условиях, когда все больше людей будет интересовать внутренний туризм», – сказал Арапов.

Депутат вместе с местными экологами обсудил вопросы переработки отходов, в частности, ситуацию вокруг одной из самых наболевших проблем региона – огромной свалки в Горно-Алтайске, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Свалка находится в непосредственной близости к заводу по переработке отходов, вернее, «заводу-призраку». Он до сих пор не введен в эксплуатацию, хотя жители исправно платят по тарифу.

По итогам обсуждения Георгий Арапов принял решение об инициировании прокурорской проверки по этому поводу. Соответствующий депутатский запрос уже подготовлен и будет направлен в Генеральную прокуратуру России в ближайшие дни.

Природные достопримечательности Алтая – центр культурного и туристического притяжения людей. Эти территории и объекты часто подвергаются осквернению. Восстановление требует усилий и времени. Арапов намерен координировать на федеральном уровне законодательное регулирование состояния алтайских культурных и природных ценностей. Среди первоочередных мер – усиление ответственности за их сохранность и ужесточение наказаний при установлении случаев вандализма.

По мнению Арапова, к сожалению, сегодня в большой политике мало занимаются вопросами экологии.

«Рассуждения про экологию и экологические проекты сейчас сведены до тезиса: «Людям дышится хорошо, и слава богу». Но никто не идет дальше, не старается экологию, что называется, перевести в плюс. А между тем, мировая практика показывает, что сегодня уже сложился значительный рынок климатических проектов, которые могут принести действительно ощутимые средства, в том числе в бюджет Алтайского края и Республики Алтай», – подчеркнул парламентарий.

Экологическое развитие регионов России, в том числе Алтая, – одно из ключевых направлений в политической повестке партии «Новые люди», заключил Арапов.