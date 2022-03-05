Собянин создал комиссию по повышению устойчивости развития экономики Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о создании комиссии по повышению устойчивости развития экономики в условиях санкций, ее первые задачи – организация мониторинга ситуации и принятие срочных мер реагирования, а также поддержка бизнеса и граждан.

Собянин написал в своем блоге, что первые задачи комиссии – организовать мониторинг ситуации, принять срочные меры реагирования, поддержать бизнес и граждан.

Указывается, что 2021 год столица завершила с рекордным ростом промышленности и инвестиций. По итогам первых двух месяцев 2022 года отмечается дальнейший рост деловой активности.

Однако очевидно, что на данный момент отечественная экономика вступает в полосу серьезных испытаний из-за санкций, введенных США и другими странами.

«Нынешняя ситуация нестандартная. Она потребует выдержки, мужества и решительных действий. За нашими плечами успешный опыт преодоления кризисов 2008-2009, 2014-2015 и 2020 годов. Они были вызваны разными причинами. Но всякий раз Москва справлялась с выпавшими на ее долю испытаниями и в итоге становилась сильнее. Так будет на этот раз», – заключил Собянин.

Ранее Госдума приняла закон о мерах поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций.