В отношении России страны Запада демонстрируют «концентрированную злобу», обрушивая на нее санкции из-за ситуации на Украине, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Если они (санкции – прим. ВЗГЛЯД) коснулись деревьев, собак и кошек, то что вы хотите? Мы с кем имеем дело? Мы имеем дело с просто какой-то концентрированной злобой. Здесь вопрос уже не в логике, не в эффективности», – сказала она в эфире канала «Звезда», передает ТАСС.

Дипломат подчеркнула, что такими санкциями Запад наносит ущерб своим же гражданам.

«Никаких экономических, никаких финансовых, никаких в иной плоскости ответов Россия пока еще не давала, а они уже обсуждают вопросы обрушения финансовых рынков, банкротства своих крупнейших компаний», – заметила официальный представитель МИД России.

Мария Захарова подчеркнула, что народы Европы и США, как и россияне, не хотят продолжения холодной войны. Россия же всегда делала все, чтобы продемонстрировать миролюбивые отношения и желание идти на переговоры.

В этих страна руководство не отражает «мнение даже меньшинства, если говорить о населении».

«Ну как можно верить заявлениям людей, которые обманывали неоднократно, которые обманывали нашу страну <...>, они обманывали мировое сообщество постоянно», – добавила она.

Напомним, российская спецоперация по демилитаризации Украины началась 24 февраля. Ее начали в ответ на просьбу руководства ДНР помочь из-за обстрелов украинскими силовиками.