Украинские войска 26 раз открывали огонь по территории ДНР за последние сутки В Зайцево приостановили подачу воды из-за попадания снаряда в водопровод 4 марта 2022, 12:02 Текст: Дмитрий Зубарев

В Зайцево приостановлена подача воды населению из-за прямого попадания в водопровод снаряда в результате обстрела со стороны украинских военных населенного пункта Горловка в ДНР 3 марта, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). «Вчера при очередном обстреле н.п. Горловка зафиксировано прямое попадание в водовод между ул. Челюскина и ул. Мелитопольской, питающий поселок Зайцево. Подача воды населению временно приостановлена», – передает РИА «Новости» сообщение представительства. Ранее в пятницу в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что украинские войска за истекшие сутки 26 раз открывали огонь по территории Донецкой народной республики, всего выпустили 323 единицы боеприпасов.

Войска ДНР освободили 37 населенных пунктов и вошли в Волноваху 2 марта 2022, 11:25

Фото: кадр из видео

Текст: Александра Юдина

Группировка войск Донецкой народной республики ведет бои на подступах к Мариуполю и вошла в Волноваху, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР. «Группировка войск ДНР ведет бои на подступах к Мариуполю и вошла в Волноваху», – говорится в сообщении штаба в Telegram-канале. Отмечается, что освобождено 37 населенных пунктов, находившихся под контролем Киева. «По состоянию на 2 марта 2022 года освобождены 37 населенных пунктов, ранее находившихся под контролем (украинских войск): Павлополь, Пищевик, Викторовка, Богдановка, Новогнатовка, Николаевка, Рыбинское, Трудовское, Васильевка, Прохоровка, Старогнатовка, Свободное, Донское, Анадоль, Андреевка, Гранитное, Гнутово, Бугас, Старомарьевка, Мирное, Каменка, Новоселовка, Новоселовка Вторая, Кременевка, Федоровка, Заможное, Широкино, Талаковка, Сартана, Бердянское, Приморское, Орловское, Степановка, Тополиное, Малоянисоль, Лебединское, Водяное», – говорится в сообщении. Ранее стало известно, что российская армия взяла под полный контроль украинский город Херсон. Известно, что «силами оперативно-тактической и армейской авиации ВКС России нанесен массированный авиационный удар по военной инфраструктуре Украины, поражено 67 объектов». Между тем число эвакуированных в Россию жителей Донбасса выросло до 137 тыс. человек. ВС России освободили Балаклею от батальонов украинских националистов 3 марта 2022, 10:15

Фото: кадр из видео

Текст: Александра Юдина

Город Балаклея в Харьковской области освобожден от батальонов украинских националистов, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков. «Вооруженные силы Российской Федерации, продолжая успешные наступательные действия, взяли под контроль Чистополье, Новополтавку, Жовтневое и выровняли передний край с подразделениями Донецкой народной республики. Освобожден от националистических батальонов город Балаклея», – передает РИА «Новости» его слова. По словам Конашенкова, вооруженные силы России поразили высокоточным оружием резервный технологический радиотелевизионный центр в районе Лысая гора в Киеве. «В результате нанесения удара высокоточным оружием большой дальности выведен из строя резервный технологический радиотелевизионный центр в районе Лысая гора в Киеве, использовавшийся СБУ для психологических операций против России», – передает ТАСС его сообщение. По словам официального представителя Минобороны, жертв и разрушений жилых домов в результате удара нет. При этом за время военной операции на Украине поразили 1 612 объектов. «Всего за время операции поражено 1 612 объектов, среди них – 62 пункта управления и узла связи ВСУ, 39 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», 52 радиолокационных станций», – сказал он. Кроме того, вооруженные силы России уничтожили 53 беспилотных летательных аппарата, 49 самолетов на земле и 13 самолетов в воздухе. «Уничтожено 49 самолетов на земле и 13 самолетов в воздухе, 606 танков и других боевых бронированных машин, 67 реактивных систем залпового огня, 227 орудий полевой артиллерии и минометов, 405 единиц специальной военной автомобильной техники, а также 53 беспилотных летательных аппарата», – рассказал Конашенков. По его словам, группировки войск ДНР и ЛНР продолжают продвижение, освобождены населенные пункты Виноградное, Сартака и Водяное, сужено кольцо окружения города Мариуполь. «Группировка войск Луганской народной республики при огневой поддержке российских Вооруженных сил продолжила наступательные действия и вышла на рубеж Красный Лиман – Приволье – северная окраина Северодонецка. Продвижение составило 4 километра. Подразделения вооруженных сил Донецкой народной республики сузили кольцо окружения города Мариуполь, а также взяли под контроль населенные пункты Виноградное, Сартака и Водяное», – заключил представитель Минобороны. Ранее представитель народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что заканчивается операция по зачистке Волновахи, в ближайшее время город перейдет под контроль сил ДНР. При этом добавил, что украинская сторона пытается превратить Мариуполь в концлагерь: в городе большая проблема с водой, гуманитарная ситуация ухудшается. Подразделения ДНР уничтожили часть боевиков «Правого сектора» 2 марта 2022, 18:32 Текст: Кристина Цыцура

Народная милиция Донецкой народной республики на Мариупольском направлении уничтожила часть боевиков запрещенной в России организации «Правый сектор*», сообщил боец ДНР. «Мы сейчас держим в руках флаг «Правого сектора*». Этот трофей нам достался в районе населенного пункта Гнутово. Если эти трофеи у нас, значит «правосеки» уничтожены», – сказал журналистам боец Народной милиции ДНР, передает РИА «Новости». Точная численность уничтоженного отряда не уточнялась. Напомним, Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Под контроль ЛНР перешли 40 населенных пунктов 2 марта 2022, 09:43 Текст: Дмитрий Зубарев

Народная милиция Луганской народной республики (ЛНР) по данным на утро среды освободила 40 населенных пунктов, находившихся под контролем украинской армии, сообщил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко. «Подразделениями Народной милиции от Вооруженных сил Украины освобождены уже сорок населенных пунктов», – передает ТАСС заявление Филипоненко. Он сообщил, что под контроль ЛНР перешли населенные пункты Путилино, Артема, Широкий, Шульгинка, Теплое, Нижнетеплое, Верхнетеплое, Плотина, Петровка, Бахмутовка, Герасимовка, Малиновое, Нижняя Ольховая, Верхняя Ольховая, Камышное, Боброво, Капитаново, Муратово, Орехово-Донецкое, Смоляниново, Хворостяновка, Денежково, Крымское, Трехизбенка, Лопаскино, Новоахтырка, Чабановка, Новая Астрахань, Гречишкино, Голубовское, Сватово, Новоборовое, Бараниковка, Климовка, Булгаковка, Краснореченское, Барыкино, Валуйское, Станица Луганская и Счастье. Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия. В МО России заявили, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. О разрыве дипотношений с Россией затем заявила и Микронезия. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации и указ о создании Ставки верховного главнокомандующего. В ДНР заявили о захвате националистами 60 гражданских в школе Мариуполя 2 марта 2022, 16:12 Текст: Кристина Цыцура

Народная милиция ДНР сообщила, что украинские войска принудительно удерживают более 60 человек, из которых половина женщины и дети, в подвале и помещениях школы в Мариуполе. «В подвале и помещениях школы №34 по улице Гастело д.17, принудительно удерживается более 60 человек гражданского населения, из которых более половины женщины и дети», – говорится в сообщении народной милиции в Telegram-канале. Якобы в школу отправляют тех, кто пытался покинуть город по гуманитарным коридорам. Ранее в ДНР заявляли о блокировании Мариуполя. Напомним, Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». На утро среды, поражены более 1,5 тыс. объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым. На ваш взгляд В какие сроки вы ожидаете завершения Россией спецоперации на Украине? В течение недели

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В Минобороны сообщили об успешном наступлении сил ДНР и ЛНР 3 марта 2022, 17:02 Текст: Алексей Дегтярёв

Вооруженные силы России и военные республик Донбасса продолжили успешное наступление на позиции украинских военных, сообщили в российском Министерстве обороны. «Группировка войск Луганской народной республики при огневой поддержке российских вооруженных сил продолжила наступательные действия и взяла под контроль дорожное направление Яровая - Красный Лиман - Приволье. Подразделения Вооруженных сил Донецкой народной республики провели успешные наступательные действия, продвинулись на 8 км и взяли под контроль населенные пункты Новокрасновка и Красновка», – цитирует сообщение ведомства ТАСС. Ранее в Минобороны России заявили, что украинские националисты насильно удерживают и не допускают эвакуации мирных граждан и иностранцев в украинских городах. До этого там сообщали, что боевики батальона «Азов» поставили мины на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, они намерены взорвать его вместе с людьми. Также в ведомстве указали, что город Балаклея в Харьковской области освобожден от украинских националистов. Представитель народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин сообщал, что заканчивается операция по зачистке Волновахи, в ближайшее время город перейдет под контроль сил ДНР. В ЛНР заявили о переходе под контроль республики семи населенных пунктов 3 марта 2022, 09:31 Текст: Дмитрий Зубарев

Еще семь населенных пунктов, среди них Старобельск, перешли под полный контроль ЛНР, заявила народная милиция республики. По ее данным, за минувшие сутки украинские военные четыре раза обстреляли четыре населенных пункта, применяли крупнокалиберное оружие. При стрельбе получили ранения двое подростков 15 лет. «Подразделения народной милиции продолжает освобождать от вооруженных формирований Украины населенные пункты, под полным контролем ЛНР стали еще семь: Новоайдар, Краснореченская, Епифановка, Степной Яр, Гавриловка, Старобельск, Андреевка», – передает РИА «Новости» сообщение народной милиции ЛНР. В представительстве ДНР в СЦКК в свою очередь сообщили, что украинские войска за истекшие сутки 13 раз обстреляли ДНР. «За истекшие сутки представительство сообщало о 13 фактах ведения огня со стороны ВФУ... За прошедшие сутки ранены два мирных жителя», – говорится в сообщении представительства. Отмечается, что в общей сложности выпущено 113 единиц боеприпасов. Ранее официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко заявил, что Народная милиция Луганской народной республики по данным на утро среды освободила 40 населенных пунктов, находившихся под контролем украинской армии. Под контроль ЛНР перешли населенные пункты Путилино, Артема, Широкий, Шульгинка, Теплое, Нижнетеплое, Верхнетеплое, Плотина, Петровка, Бахмутовка, Герасимовка, Малиновое, Нижняя Ольховая, Верхняя Ольховая, Камышное, Боброво, Капитаново, Муратово, Орехово-Донецкое, Смоляниново, Хворостяновка, Денежково, Крымское, Трехизбенка, Лопаскино, Новоахтырка, Чабановка, Новая Астрахань, Гречишкино, Голубовское, Сватово, Новоборовое, Бараниковка, Климовка, Булгаковка, Краснореченское, Барыкино, Валуйское, Станица Луганская и Счастье. Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия. В МО России заявили, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. О разрыве дипотношений с Россией затем заявила и Микронезия. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации и указ о создании Ставки верховного главнокомандующего. Пушилин сообщил о сужении кольца вокруг Мариуполя 3 марта 2022, 11:36 Текст: Александра Юдина

Кольцо вокруг Мариуполя сужается – продолжается освобождение населенных пунктов, сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин на канале «Россия 24». «Продолжается освобождение населенных пунктов, кольцо вокруг Мариуполя сужается. В Волновахе продолжается операция зачистки от разрозненных батальонов», – передает РИА «Новости» его слова. Ранее представитель народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что заканчивается операция по зачистке Волновахи, в ближайшее время город перейдет под контроль сил ДНР. При этом добавил, что украинская сторона пытается превратить Мариуполь в концлагерь: в городе большая проблема с водой, гуманитарная ситуация ухудшается. 2 марта в Минобороны заявили, что боевики батальона «Азов» поставили мины на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, они намерены взорвать его вместе с людьми. Также Минобороны сообщило, что в ходе спецоперации на Украине погибли 498 российских военнослужащих. В ЛНР заявили о завершении эвакуации жителей Луганска 1 марта 2022, 17:21 Текст: Вера Басилая

Все население Луганска эвакуировано, сообщил во вторник глава городской администрации Манолис Пилавов в эфире телеканала «Россия-24». «Мы успели по указу главы [Луганской Народной] Республики [Леонида Пасечника] эвакуировать все население: стариков, детей, самое главное», – цитирует ТАСС Пилавова. 18 февраля главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России в связи с нарастающей угрозой боевых действий. Ранее стало известно, что в Россию с 18 февраля эвакуированы более 132 тыс. жителей Донбасса. Также сообщалось, что все машины СММ ОБСЕ покинули Луганск и выехали в сторону России. В Минобороны России заявили о блокировании выхода ВСУ к Азовскому морю. Кроме того, передовые отряды ДНР вышли на границу Донецкой области и соединились с российскими силами, которые брали под контроль районы вдоль побережья, а военные Луганской народной республики (ЛНР) продвинулись вперед на 61 километр. Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в ходе обращения к Европарламенту объявил, что все крупные города страны находятся в блокаде. В России предложили дать детям из Донбасса возможность поступать в вузы без ЕГЭ 1 марта 2022, 20:27 Текст: Вера Басилая

Рособрнадзор предлагает дать возможность детям из ДНР и ЛНР, которые обучаются в российских школах, поступать в вузы без сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ), заявил глава ведомства Анзор Музаев. «Мы отдали предложение в правительство РФ, у нас есть опыт, когда ребята из Крыма в 2014 году получили право в течение нескольких лет не сдавать этот экзамен (ЕГЭ –прим.ВЗГЛЯД), а получать аттестаты в школах и сдавать экзамены непосредственно в приемных комиссиях высших учебных заведений. Это предложение мы дали, думаю, оно будет поддержано. И ни один из ребят этих двух республик и вообще РФ, но здесь, в частности, про них идет речь, не останется без возможности, если у него есть желание, поступить не только в свои вузы, <…> но и в любой другой вуз России», – приводит ТАСС комментарий Музаева. Ранее в МВД России заявили, что гражданам Украины, Донецкой и Луганской народных республик помогут получить временное убежище, вид на жительство, гражданство, патент на работу и разрешение на временное проживание в кратчайшие сроки. Украинские войска открыли огонь по Александровке в ДНР 2 марта 2022, 11:41 Текст: Александра Юдина

Украинские войска в 10.50 (совпадает с мск) открыли огонь по Александровке в Донецкой народной республике, сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин. «В 10.50 украинские боевики открыли огонь по Александровке», – написал Кулемзин в Telegram-канале. Ранее стало известно, что группировка войск ДНР освободила 37 населенных пунктов и ведет бои на подступах к Мариуполю, вошла в Волноваху. Напомним, 2 марта российская армия взяла под полный контроль украинский город Херсон. Известно, что «силами оперативно-тактической и армейской авиации ВКС России нанесен массированный авиационный удар по военной инфраструктуре Украины, поражено 67 объектов». Армия России доставила 30 тонн гуманитарной помощи в Харьковскую область 3 марта 2022, 09:11 Текст: Дмитрий Зубарев

Вооруженные силы России доставили 30 тонн гуманитарной помощи в Харьковскую область, сообщили в Минобороны. «Из Белгородской области на территорию украинских приграничных населенных пунктов, расположенных недалеко от российско-украинской границы в Харьковской области, российскими военнослужащими доставлена партия гуманитарного груза. Гуманитарная помощь общим объемом свыше 30 тонн доставлена в город Волчанск и поселок городского типа Казачья Лопань из соседней Белгородской области по просьбе местного населения», – передает РИА «Новости» сообщение военного ведомства. Там уточнили, что груз включает продукты питания – крупы, мясные и рыбные консервы, кондитерские и хлебобулочные изделия, конфеты и сладости, бутилированную питьевую воду. Безопасность гуманитарной колонны обеспечили российские военнослужащие. «Весь гуманитарный груз был передан жителям приграничных поселений – женщинам, детям, пожилым людям», – добавили в Минобороны. Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия. В МО России заявили, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. О разрыве дипотношений с Россией затем заявила и Микронезия. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации и указ о создании Ставки верховного главнокомандующего. Цивилев заявил о написании названия «Кузбасс» через латинскую букву Z в поддержку спецоперации 2 марта 2022, 12:55 Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев заявил, что название региона в информационных материалах правительства области будет писаться «КуZбасс» в рамках акции поддержки спецоперации России на Украине. «В то время как наши парни выполняют задачи по демилитаризации и денацификации Украины, жители России и, в частности, КуZбасса столкнулись с беспрецедентным экономическим и моральным давлением из других стран, с волной дезинформации о ходе спецоперации и резко негативным отношением. Z – в первую очередь знак поддержки наших бойцов и символ солидарности нашего общества», – приводятся слова Цивилева в Telegram-канале «Цивилев.Live». Отмечается, что акция «КуZбасс» – часть комплекса мер поддержки российских вооруженных сил и братского шахтерского Донбасса. Между тем «Крымская газета» выпустила номер с обложкой в поддержку спецоперации России по защите Донбасса, передает Regnum. На обложке издания изображена на фоне ясного неба латинская буква «Z» (символ поддержки спецоперации ВС России по защите Донбасса), раскрашенная в цвета российского национального флага. Также под этой буквой размещен посвященный спецоперации ВС России хэштег #своихнебросаем. Ранее свыше 100 исторических и краеведческих музеев выразили поддержку инициативе о привлечении украинских неонацистов к ответственности и подчеркнули, что решение президента Владимира Путина о проведении спецоперации на Украине является верным. «Единая Россия» отправила первый отряд врачей в ЛНР для оказания медпомощи 1 марта 2022, 14:41 Первый отряд медиков отправлен в ЛНР для помощи жителям. В ближайшее время на Донбасс также отправится специализированная бригада детских специалистов, сообщила пресс-служба партии «Единая Россия». Первая группа медиков на добровольческой основе отправилась в Луганскую народную республику. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов. Он по поручению секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака возглавляет работу по формированию отрядов медиков для оказания плановой медпомощи на Донбассе и сам вошел в состав бригады. «Накануне я общался с руководством Луганского республиканского госпиталя. Они рассказали о сложностях, с которыми сталкиваются и врачи, и жители республики сейчас. В первую очередь, нужны грамотные специалисты для помощи тяжелым пациентам на селе и в городе», – приводятся слова Хубезова на сайте ЕР. Он рассказал, что в качестве добровольцев едут кардиолог, анестезиолог, хирург, реаниматолог с опытом работы в «красной зоне», где сейчас находятся тяжелые пациенты. «Несколько десятков врачей, в числе которых депутаты «Единой России» различных уровней, уже выразили готовность нам помочь. В ближайшее время закончим формировать бригады, которые направятся на Донбасс», – сказал Хубезов. Партия организует доставку и транспортировку медиков на территории народных республик, а также предоставит им все необходимое для жизни и работы. Оказывать помощь готовы и детские врачи из российских клиник. Они проведут необходимые обследования нуждающихся в лечении детей, сообщила глава комиссии «Единой России» по защите материнства, детства и поддержке семьи, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. «Такая бригада уже сформирована. Мы остаемся на постоянной связи с Донбассом и совместно определяем потребность в медицинской помощи детям, предметах ухода, для тех, кого не вывезли в Россию и тем, кому тяжело переезжать по состоянию здоровья. По-прежнему часть детей остаются под огнём, в том числе сироты. Большая часть беженцев с Донбасса - дети. Через общественные приемные «Единой России» в регионах организована правовая и консультативная поддержка, оказывается медицинская помощь. Коллеги-депутаты вместе с Минпросвещения помогают с организацией обучения, добровольцы МГЕР – с организацией досуга», – отметила Кузнецова. Ранее «Единая Россия» запустила формирование отрядов волонтеров-медиков для оказания плановой медицинской помощи жителям народных республик. Также партия запустит на Донбассе «поезда здоровья», на которых в населенные пункты ЛДНР будут выезжать специалисты – окулисты, лоры, педиатры. Помимо этого, «Единая Россия» передала первую партию медикаментов на Донбасс и проработает вопрос бесперебойных поставок медицинских препаратов в народные республики. Украинские войска обстреляли из минометов Горловку 2 марта 2022, 14:34 Текст: Дмитрий Зубарев

Украинские войска выпустили 6 мин по Горловке и 8 мин по населенному пункту Гольмовский в Донецкой народной республике за 10 минут, сообщает представительство ДНР в СЦКК. «Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлению: 13.15 – н.п. н.п. Чигири – н.п. Горловка (пос. ш-ты 6/7): выпущено 6 мин калибром 120 мм; 13.25 – н.п. Новолуганское – н.п. Гольмовский: выпущено 8 мин калибром 120 мм.», – передает РИА «Новости» сообщение представительства. Ранее украинские войска открыли огонь по Александровке в ДНР. Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.