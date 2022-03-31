Прилепин предложил включить всю Украину в состав России

Украину необходимо включить в состав Российской Федерации, санкций уже так много, что это уже ни на что не повлияет, заявил российский писатель Захар Прилепин.

«Работы еще очень много предстоит, и она катастрофически тяжелая. Но разумный вариант – он же – самый радикальный и самый безумный. Это, конечно же, должна быть вся Украина, которая должна быть так или иначе вся помещена внутрь России», – сказал Прилепин, передает РИА «Новости».

При этом изнутри России должна произойти «пересборка» этих территорий, вне зависимости от того, получит ли это форму автономии, государственности или чего-либо еще.

«И так уже дошли до очень высоких степеней противостояния с Западом и санкционного давления. Я вас уверяю, что через месяц это уже дойдет до таких степеней, что не будет иметь значения, что мы сделаем. Поэтому – вот вся Украина», – заключил писатель.

Ранее глава Луганской народной республики Леонид Пасечник не исключал, что в ближайшее время на территории республики может пройти референдум о вступлении в состав России.

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин также заявлял, что ДНР изучит вопрос о возможности вхождения в состав Российской Федерации.

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