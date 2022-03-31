Минобороны России располагает перепиской сына президента США Хантера Байдена с сотрудниками Управления по снижению угрозы Минобороны США и подрядных организаций Пентагона на Украине, подтверждающей, что он сыграл важную роль в создании финансовой возможности проведения работ с патогенами на территории Украины.

«Перед Вами переписка сына действующего президента США с сотрудниками Управления по снижению угрозы Минобороны США и подрядных организаций Пентагона на Украине. Наличие указанных материалов подтверждают западные СМИ. Содержание писем показывает, что Хантер Байден сыграл важную роль в создании финансовой возможности проведения работ с патогенами на территории Украины, обеспечив привлечение средств для компаний Black and Veach и Metabiota», – сказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов, передает ТАСС.

По его словам, опубликованная переписка свидетельствует о том, что истинные цели Пентагона на Украине далеки от научных. «Так, в одном из писем вице-президент Metabiota отмечает, что деятельность компании будет направлена на обеспечение «...культурной и экономической независимости Украины от России...», что довольно странно для биотехнологической компании», – сказал он.





Напомним, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов заявил, что инвестиционный фонд Rosemont Seneca Thornton, которым руководит Хантер Байден, сын действующего американского президента, а также Фонд Сороса причастны к финансированию биолабораторий на Украине.

Во вторник Госдума инициировала расследование работы биолабораторий на Украине. 17 марта Минобороны России опубликовало документ, подтверждающий финансирование Пентагоном военно-биологических проектов на Украине. Глава МИД Сергей Лавров допустил намерение США сделать Украину крупнейшим проектом по созданию биолабораторий. Россия потребовала от США срочно раскрыть данные о биолабораториях на Украине.

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