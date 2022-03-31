Песков анонсировал представление схемы расчета за газ в рублях

В ближайшее время схему расчета за российский газ в рублях представят общественности, она уже готова, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он подтвердил, что схема уже представлена главе государства. По словам Пескова, схему «совсем скоро» представят общественности. «В том числе и сегодня можно тоже ожидать», – передает его слова ТАСС.

Представитель Кремля также пояснил, что Россия привержена всем обязательствам по газовым договорам, в том числе по количеству поставок и их цене.

«Де-факто для получателей российского газа, которые оплачивают эти поставки, фактически никаких изменений не будет. В любом случае они приобретают рубли на ту же валюту, которая указана в договорах. Россия остается привержена всем своим обязательствам по действующим контрактам и договорам, и по количеству, и по цене и так далее», – уточнил Песков, передает РИА «Новости».

Между тем Путин накануне после разговора с канцлером Германии Олафом Шольцем поручил своему помощнику по экономическим вопросам Максиму Орешкину связаться с ФРГ, чтобы разъяснить механизм оплаты газа за рубли.

«Путин достаточно подробно проинформировал Шольца по теме оплаты поставок газа в рублях. Очень подробные были даны разъяснения, но с тем, чтобы эти разъяснения еще, что называется, приземлить на более экспертный уровень, Путин поручил по результатам разговора помощнику президента (Максиму) Орешкину позвонить помощнику по экономическим вопросам канцлера (Йоргу) Кукису», – сказал Песков.

Вчера вечером Орешкин позвонил Кукису и «абсолютно предметно, технологически, без какой-либо политики объяснил то, как видится работа этой системы».

Накануне президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц в телефонном разговоре обменялись мнениями насчет очередного раунда российско-украинских переговоров, который прошел накануне в Стамбуле. Кроме того, Путин информировал коллегу по поводу решения о переходе к оплате за российский газ в рублях.

«Изменение порядка расчетов вводится из-за того, что в нарушение норм международного права валютные резервы Банка России были заморожены странами – членами ЕС», – говорится в сообщении на сайте Кремля. «Отмечено, что принятое решение не должно привести к ухудшению контрактных условий для европейских компаний-импортеров российского газа. Условлено, что на этот счет дополнительно переговорят эксперты двух стран», – добавили в Кремле.

В свою очередь, Шольц «не соглашался на эту процедуру в ходе разговора, а только запросил письменную информацию, чтобы точнее понимать процедуру», – уточнили в пресс-службе канцлера. Также Шольц заявил, что «платежи по-прежнему будут осуществляться исключительно в евро и будут переводиться в обычном режиме в Газпромбанк, на которого санкции не распространяются, а затем банк конвертирует деньги в рубли».

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