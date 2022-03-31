Комиссия по биолабораториям на Украине создала рабочие группы для тщательного расследования

По итогам первого заседания парламентской комиссии по расследованию фактов деятельности биолабораторий на Украине сформировано четыре рабочие группы для детального изучения документов, сообщила сопредседатель комиссии Ирина Яровая.

«Те документы первичные, которые были сегодня презентованы (Минобороны РФ – прим. ВЗГЛЯД), они будут нами детально изучаться и оцениваться», – передает ее слова РИА «Новости».

Комиссия даст экспертную и научную оценку фактам по деятельности биолабораторий на Украине.

«Мы сегодня приняли регламент, мы создали четыре рабочие группы, которые в соответствии с регламентом будут выполнять поручения и детально исследовать каждый эпизод, факт и документ», – сказала Яровая.

По ее словам, проводившиеся на территории Украины исследования будут оценивать с участием представителей науки и экспертов «как исследования, представляющие высокий уровень рисков и угроз для России, для самой Украины и мирового сообщества».

Напомним, Госдума приняла постановление о поддержке инициативы о проведении парламентского расследования работы на Украине биологических лабораторий.

Минобороны России опубликовало документ, подтверждающий финансирование Пентагоном военно-биологических проектов на Украине.

Глава МИД России Сергей Лавров допустил намерение США сделать Украину крупнейшим проектом по созданию биолабораторий. Россия потребовала от США срочно раскрыть данные о биолабораториях на Украине.

При этом президент США Джо Байден заявил, что Штаты не располагают биологическим и химическим оружием в Европе.

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