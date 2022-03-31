СМИ: Газпром готовится остановить поставки газа в Европу

Газпром прорабатывает возможность полной остановки поставок газа «недружественным странам» и оценивает последствия такого шага. Оплата за поставки по долгосрочным контрактам Газпрома в марте должна быть проведена 1 апреля.

В Газпроме обсуждать вопрос отказались. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать информацию, но заявил, что процесс оплаты российского газа в рублях не будет запущен непосредственно 31 марта, так как «оплата и поставки – растянутый во времени процесс». «Это не то, что завтра будет поставлено, должно быть оплачено (рублями)», – передает «Коммерсант» его слова.

При этом источники издания утверждают, что судьба поставок российского газа в Европу, которые не замораживались даже в разгар холодной войны, остается неопределенной.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев перечислил «лучшие» способы оставить Европу без газа. Среди них заморозка «Северного потока», активов ЦБ, отказ от оплаты газа в рублях, заявления об отказе от российского газа в ближайшие пару лет. Также Медведев сообщил об обысках в офисах «Газпрома» в Германии.

Напомним, президент России Владимир Путин ждет до 31 марта доклад от правительства, Банка России и Газпрома об изменении валюты платежа на рубли за поставки газа в недружественные страны, следует из перечня поручений главы государства.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД