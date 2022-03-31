Лавров призвал международное сообщество к сотрудничеству с новыми властями Афганистана

Международное сообщество должно активно сотрудничать с новыми властями Афганистана, поощряя шаги к его признанию всеми участниками ООН, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой МИД в сформированном движением «Талибан*» (организация, запрещенная в ООН) правительстве Афганистана Амиром Ханом Муттаки.

«Мы убеждены, что международное сообщество должно активно сотрудничать с новым правительством Афганистана, поощряя шаги, направленные на его официальное признание ООН и всеми его участниками», – передает ТАСС его слова.

Кроме того, Лавров заявил о необходимости обеспечить инклюзивность афганского правительства, в том числе политическую.

По его словам, международное сообщество должно активно сотрудничать с новыми властями в Кабуле и содействовать тому, чтобы афганские власти предприняли необходимые шаги в направлении официального признания со стороны ООН и членов организации.

«Ключевой момент заключается в том, чтобы обеспечить инклюзивность вашего правительства, ваших государственных структур не только с этноконфессиональной точки зрения, но и с точки зрения участия других политических сил», – отметил глава российского МИД.

Ранее Лавров встретился с представителем МИД Китая Ван И в Туньси, где обсудил общность подходов России и Китая к происходящему в мире.

В Пекине отметили, что отношения Китая и России с начала года выдержали новые испытания изменениями мировой обстановки и продемонстрировали твердую тенденцию развития.

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