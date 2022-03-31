США не решились вводить санкции против «Лаборатории Касперского»

Россия предложила США спросить поляков про Бандеру и Шухевича

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский предложил замгоссекретаря США Уэнди Шерман узнать у поляков, «кто такие Степан Бандера и Роман Шухевич».

На заседании СБ ООН Россия указала на преступления украинских националистов. Шерман «как еврейка и гражданка США» заявила, что «происходящее на Украине – это не про нацистов», а также указала, что «еврейский президент Украины определенно не нацист». Полянский не стал опровергать «расхожую отговорку, когда люди говорят о том, что украинский президент еврей, поэтому он не может быть нацистом», но решил «просто привести факты», передает РИА «Новости».

«Вы же знаете, кто такой Степан Бандера и Роман Шухевич. Вы знаете, сколько эти люди сделали плохого для человечества. Это люди, которые сотрудничали с нацистами, которые причастны к убийствам евреев, поляков, русских, украинцев. Если вы сомневаетесь, спросите об этом поляков. Не польских политиков, а простых жителей Польши. Я работал в Польше три года. Я прекрасно знаю, как относятся в Польше к Бандере», – сказал он.

Полянский отметил, что Бандера и Шухевич являются национальными героями Украины, а на «шевронах национальных батальонов Украины есть нацистские символы». Он указал, что НАТО пришлось «удалить со своей официальной страницы портрет украинской военнослужащей, потому что на шевроне был нацистский символ».

«Конечно, это ничего не значит, если у вас на рукаве нацистский символ. Конечно, если ваши бойцы пытают пленных и выжигают у них свастики на груди, это тоже ничего не значит – с вашей точки зрения это не нацисты. Если президент страны считает, что национальный герой этой страны – это тот человек, который воевал вместе с Гитлером и убивал евреев, поляков, русских и украинцев – с вашей точки зрения, это тоже ничего не значит. А мы считаем иначе», – заявил он.

Шерман также заявляла, что во время диалога по безопасности между Москвой и Вашингтоном предлагала варианты, якобы учитывавшие обеспокоенности России, но «президент Путин избрал вторжение». Полянский не стал «комментировать ту часть, которая касается участия в переговорах» Шерман, поскольку она, «естественно, в них ориентируется гораздо лучше». Однако, отметил он, «раз переговоры не удались, значит, наверное», США «их как-то не доработали на этом направлении», Вашингтону «нужно было работать лучше и предлагать более серьезные вещи», сказал он.

Напомним, начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что «в подвалах зданий города Мариуполя, освобожденных от националистов, обнаружены тела гражданских лиц со следами зверских пыток и вырезанными неонацистскими символами и свастикой».

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