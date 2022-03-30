Депутат: «Белые хакеры» России могут рассчитывать на зарплату мирового уровня

Спрос на услуги IT-специалистов в нашей стране будет только расти. Уже сейчас Россия предлагает в цифровой сфере вполне конкурентные, мирового уровня условия трудоустройства и оплаты, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Артем Кирьянов. Так он прокомментировал отказ международной площадки HackerOne сотрудничать с «белыми хакерами» из России.

«У нас уже готов ответ на действия платформы HackerOne, решившей прервать свое сотрудничество с нашими «белыми хакерами». В российских частных и госкомпаниях открыты вакансии, аналогичные и по сути работы, и по оплате», – сообщил зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.

Ранее международная платформа HackerOne остановила выплаты российским и белорусским хакерам, занятым поисками уязвимостей (багов) на сайтах компаний-клиентов (их называют «белыми хакерами»). Как писал «Коммерсант», платформа приняла такое решение в ответ на проведение спецоперации на территории Украины.

Новые возможности для заработка отечественным «белым хакерам» предоставит платформа компании «Киберполигон», которая с апреля запускает публичные программы Bug Bounty («охота за багами»). Кроме того, в мае появятся платформа Positive Technologies и аналогичный проект, у которого пока нет названия, уже анонсированный «Ростелекомом».

«Создание цифрового кластера – это одна из граней независимости и технологического суверенитета России, это курс на перспективу. Все, что мы сегодня вкладываем в цифровую индустрию, в подготовку IT-специалистов, безусловно, окупится – причем как в финансовом смысле, так и в политическом», – уверен депутат.

В последние годы государство уделяет огромное внимание поддержке и развитию «цифры», напомнил Кирьянов. «Были подготовлены три пакета поддержки. Первым был так называемый налоговый маневр для помощи коммерческим IT-структурам. Второй касался дорожной карты, включавшей в себя около 60 мероприятий, направленных на создание онлайн-сервисов, операционных систем, информационных и облачных сервисов. Третий пакет, который сейчас обсуждается в Госдуме, стимулирует IT-специалистов проходить дополнительные формы обучения, предоставляет им налоговые льготы, в том числе на ипотеку. Он также обещает им беспрецедентные меры помощи, например, отсрочку от призыва в армии по отраслевому принципу», – перечислил депутат.

«Главная задача – добиться цифрового суверенитета России, войти в среднесрочной перспективе в первую тройку лидеров мирового IT-рынка. Поэтому, я уверен, будут приниматься и другие меры. Делается все для того, чтобы «айтишники» могли спокойно работать и вести при этом тот самый образ жизни, который им сегодня достаточно сложно было бы вести за рубежом. Понятно, что рынок очень мобилен, людские ресурсы передвигаются по всему миру в поисках лучшего трудоустройства и комфорта. Так вот сегодня для россиян, которые работают в «цифре», вариант лучшей жизни формируется дома – в самой России», – подчеркнул депутат. В России складывается новое отношение к обучению IT-специалистов. «В предыдущие годы мы планомерно наращивали количество бюджетных мест в IT-сфере, но сейчас увеличиваем их сразу в два раза – с 80 до 160 тысяч вакансий», – подчеркнул собеседник.

По уровню цифровизации государство ориентируется на лучшие мировые коммерческие аналоги, добавил Кирьянов. «В обществе очень высок запрос на то, чтобы сервисы были удобными, понятными, защищенными от утечек, от потерь персональных данных. А запрос госслужащих состоит в том, чтобы все эти массивы данных были связаны между собой в рамках межведомственного документооборота», – отметил депутат.

Собеседник уверен, что в ближайшие годы потребности государства в IT-специалистах будут только расти. «Чем быстрее развивается цифровизация, – а мы видим, что это происходит очень бурно, – тем больше нужно специалистов. Тем более сегодня – в связи с ответом на санкционное давление, блокировками ресурсов, необходимостью выстраивать свои социальные сети, платформы и площадки. Работа найдется всем, причем с оплатой на мировом уровне», – заверил Кирьянов.

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