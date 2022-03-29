Глава Национальной ассоциации врачей России обратился к украинским медикам

Президент российской Национальной Ассоциации заслуженных врачей и наставников Виктор Егоров написал обращение к украинским медикам с призывом не допускать пыток и насилия в отношении гражданского населения страны и участников спецоперации.

«Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц. Достоинство лично охраняется государством. Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению. Эти положения основного закона нашей страны соответствуют ключевым ценностям, зафиксированным во Всеобщей декларации прав человека, участницей которой является не только Россия, но и Украина», – указал Егоров в обращении, опубликованном на сайте организации.

В рамках спецоперации выявлены, документально и визуально зафиксированы многочисленные факты «убийств, зверских пыток, насилия со стороны нацбатов, неонацистов и бандеровцев в отношении гражданского населения, в том числе детей, женщин, пожилых и других уязвимых групп населения, а также в отношении лиц, непосредственно участвовавших в реализации специальной военной операции», подчеркнул глава ассоциации.

Факты подтвердили в том числе в украинском руководстве, их признали в зарубежных СМИ и международных организациях. Убийства, пытки и истязания со стороны националистических батальонов и других вооруженных групп в отношении военнопленных и гражданских нарушают нормы женевских конвенций «Об обращении с военнопленными» и «О защите гражданского населения во время войны», а также соответствующих Протоколов, которые ратифицированы Украиной.

«Нарушениями международного права является также использование нацбатами заградотрядов из мирного населения, размещение вооруженных подразделений, военной техники в больницах и рядом с другими социальными и жилыми объектами. На это уже обращали внимание официальных властей многие международные организации», – подчеркнул глава ассоциации.

Он добавил, что организация выступает против любых действий, направленных на жестокое обращение с людьми, в чем бы оно не заключалось, осуждает пытки.

«Уважаемые коллеги, прошу вас, используя все доступные и законные средства, предпринять решительные меры по недопущению на территории Украины и Донбасса пыток, насилия в отношении гражданского населения, участников специальной операции в Донбассе, в том числе, негосударственными вооруженными группами», – обратился к украинским коллегам президент ассоциации.

Он попросил их создать постоянную мониторинговую группу за соблюдением прав гражданского населения и лиц, принимающих участие в специальной военной операции, «по оказанию своевременной и качественной медицинской помощи, в том числе пленным военнослужащим Российской Федерации».

«Прошу Бюро Всемирной Организации Здравоохранения, находящееся на территории Украины, передать настоящее обращение руководителю министерства здравоохранения Украины и другим профессиональным медицинским сообществам. Прошу сообщить о результатах рассмотрения настоящего обращения в адрес Ассоциации по электронной почте», – заключил Егоров.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.