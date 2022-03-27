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27 марта, воскресенье | Последнее обновление — 14:51 | vz.ru
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The Guardian: Отказ ЕС от российского газа может привести к климатической катастрофе
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Переход стран Европы с российского газа на американский несет риск глобальной климатической катастрофы, заявила старший директор по энергетическим кампаниям Sierra Club Келли Шихан в интервью британской газете The Guardian.
Она обратила внимание на то, что дополнительная поставка Европе 15 млрд кубометров сжиженного природного газа, о которой уже договорились Вашингтон и Брюссель, а затем рост поставок до 50 млрд кубов в год продлевают сроки отказа от ископаемых видов топлива на годы, передает The Guardian.
«Разрешение на расширение новых и расширенных мощностей по экспорту газа зафиксирует десятилетия зависимости от рискованного летучего ископаемого топлива и приведет к катастрофе для нашего климата и уже перегруженных сообществ побережья Персидского залива», – подчеркнула она.
Директор Института климатического права Центра биологического разнообразия Кэсси Сигел подтвердила опасения экоактивистов, заявив об угрозе экологии из-за решений США и ЕС.
По ее словам, создание новых объектов по экспорту токсичных веществ и продление срока действия газа метана на десятилетия – смертный приговор для тех, кто находится на переднем крае борьбы с чрезвычайной климатической ситуацией.
Ранее президент США Джо Байден обсудил в Варшаве с польским лидером Анджеем Дудой санкции против России, поддержку усилий Европы, направленных на сокращение зависимости от российских энергоносителей и оборонное сотрудничество двух государств.
Напомним, ЕС настаивает на введении нефтяного эмбарго в отношении Москвы. Германия же предостерегла от этого шага из-за роста цены на энергоносители в Европе.
Газета ВЗГЛЯД писала, к чему может привести отказ Европы от российских газа и нефти.
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СМИ: Премьер Испании покинул зал заседаний на саммите ЕС из-за разногласий по энергетике
Председатель правительства Испании Педро Санчес временно покинул заседание глав государств и правительств ЕС в Брюсселе из-за разногласий между союзниками по энергетическим вопросам, сообщила газета El País со ссылкой на собственные источники.
По информации газеты, во время саммита Евросоюза испанский премьер решил временно покинуть встречу на фоне «очевидных трудностей по достижению соглашения, которое позволило бы значительно снизить цены на электроэнергию» в королевстве. Как передает издание, во время встречи Санчес прочитал в сообщение французского журналиста, что испанская сторона якобы пригрозила наложить вето на итоги саммита. Уточняется, что Германия и ряд других стран не были согласны с инициативами Испании.
«Возмущенный тем, что информация о встрече просочилась и что его обвиняют в угрозе наложить вето, Санчес заявил о своем недовольстве» и покинул зал, передает El País, передает ТАСС.
В результате глава Европейского совета Шарль Мишель решил объявить о техническом перерыве. Встреча была возобновлена через полчаса.
Ранее Санчес заявил, что Евросоюз должен учитывать особенности Пиренейского полуострова в вопросах энергетики. Как сообщали СМИ, Испания хочет, чтобы Мадрид и Лиссабон могли действовать самостоятельно в энергетических вопросах на фоне заметного роста цен на электроэнергию.
Ранее власти Германии рекомендовали не расплачиваться с Россией рублями за газ.
Напомним, США и Евросоюз (ЕС) учредили рабочую группу для снижения зависимости Европы от российских энергоресурсов. В качестве двух основных целей рабочей группы указаны диверсификация поставок СПГ и снижение спроса ЕС на природный газ.
В среду президент России Владимир Путин объявил, что российская сторона отказывается принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, оплата за топливо будет приниматься рублями. Глава государства подчеркнул, что изменения по газовым контрактам с недружественными странами коснутся только валюты платежа, при этом Россия продолжит поставлять природный газ в зафиксированных в контрактах объемах, в соответствии с контрактными ценами и принципами ценообразования.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, как поступит Европа в связи с решением России продавать свой газ только за рубли.
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В Кремле ответили на возражения Запада по оплате за газ в рублях
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В Кремле действуют в соответствии с действующим поручением президента России Владимира Путина Газпрому принимать оплату за газ в российской валюте, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя возражения Запада по этому поводу.
«Есть поручение Газпрому от президента РФ принимать оплату в рублях. В течение фактически оставшихся четырех дней Газпром должен будет осуществить контакты и разработать прозрачную, понятную систему, как можно осуществлять технически и логистически. Эта информация будет доведена до покупателей продукции Газпрома, а дальше посмотрим. Мы исходим из действующего поручения главы государства», – передает его слова РИА «Новости».
При этом Песков пояснил, что поручение Путина не относится к «Новатэку».
«Президент никак не дифференцировал [какой именно газ имеется в виду] – трубопроводный или [СПГ]. Но поручение было Газпрому. Это директива Газпрому. Это международная компания, где главным собственником является государство, поэтому такая директива Газпрому дана. Про «Новатэк» президент ничего не говорил», – пояснил представитель Кремля, передает ТАСС.
В среду президент Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, оплата за топливо будет приниматься рублями. Глава государства подчеркнул, что изменения по газовым контрактам с недружественными странами коснутся только валюты платежа, при этом Россия продолжит поставлять природный газ в зафиксированных в контрактах объемах, в соответствии с контрактными ценами и принципами ценообразования.
В тот же день глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата за поставляемый российский природный газ в рублях технически возможна, однако отметил, что это вынудит Евросоюз обходить свои же санкции, что обернется возобновлением дискуссий о бойкоте энергоносителей из России. В свою очередь представитель министерства по делам экономики и защиты климата Германии Сузанне Унград заявила, что в Берлине приняли к сведению сообщение и решили обсудить решение России по оплате поставок газа рублями с ЕС и компаниями.
Польская энергетическая компания PGNiG заявила об отсутствии возможности перейти в расчетах за поставки газа из России на рубли. Премьер Словении Янез Янша заявил, что в Европе никто не будет платить за газ в рублях. В Японии решение России вызвало непонимание. Президент Сербии Александр Вучич счел решение России «проблемой».
Между тем Болгария заявила о готовности оплачивать газ из России в рублях. В свою очередь премьер-министр Бельгии Александер де Кроо заявил, что рассчитывает на снижение цен на газ при оплате за поставки в рублях. Канцлер Австрии Карл Нехаммер выступил против бойкота поставок нефти и газа из России. В Кремле также пообещали учесть озабоченности Сербии по оплате за поставки российского газа.
Вице-премьер Александр Новак заявил, что Европе нечем заменить российский газ ни сейчас, ни в ближайшие пять лет. Кремль призвал покупателей газа у России сформулировать позицию по поводу оплаты в рублях. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как поступит Европа в связи с решением России продавать свой газ только за рубли.
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Премьер Словении заявил, что в Европе никто не будет платить за газ в рублях
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В Европе не будут платить за российский газ в рублях, заявил премьер-министр Словении Янез Янша.
«Я не думаю, что кто-нибудь в Европе действительно знает, как выглядят рубли. Никто не будет платить в рублях», – цитирует РИА «Новости» Яншу.
Ранее премьер-министр Бельгии Александер де Кроо заявил, что рассчитывает на снижение цен на газ при оплате за него рублями.
Напомним, президент Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, оплата за топливо будет приниматься рублями.
В тот же день глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата за поставляемый российский природный газ в рублях технически возможна, однако это вынудит Евросоюз обходить свои же санкции, что обернется возобновлением дискуссий о бойкоте энергоносителей из России.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, как поступит Европа в связи с решением России продавать свой газ только за рубли.
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СМИ: Газпром попросил Индию оплатить импорт газа в евро
Российская компания Газпром обратилась с просьбой к крупнейшей индийской государственной газовой компании GAIL (India) Limited оплатить импорт газа в евро, а не в долларах, сообщает The Economic Times со ссылкой на источники.
«GAIL не видит проблем в урегулировании платежа в евро, поскольку европейские страны оплачивают свой импорт в евро», – цитирует издание слова источника, передает ТАСС.
По данным газеты, GAIL заключила долгосрочную сделку по импорту газа с Gazprom Marketing & Trading Singapore на ежегодную покупку 2,5 млн тонн сжиженного природного газа, расчет подразумевался в долларах.
Источники указывают, что Газпром написал GAIL с просьбой, чтобы компания погасила платежи за покупку газа в евро. По этим данным, индийская компания изучает запрос.
Ранее президент России Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, оплата за топливо будет приниматься рублями. Глава государства подчеркнул, что изменения по газовым контрактам с недружественными странами коснутся только валюты платежа, при этом Россия продолжит поставлять природный газ в зафиксированных в контрактах объемах, в соответствии с контрактными ценами и принципами ценообразования.
В тот же день глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата за поставляемый российский природный газ в рублях технически возможна, однако отметил, что это вынудит Евросоюз обходить свои же санкции, что обернется возобновлением дискуссий о бойкоте энергоносителей из России. В свою очередь представитель министерства по делам экономики и защиты климата Германии Сузанне Унград заявила, что в Берлине приняли к сведению сообщение и решили обсудить решение России по оплате поставок газа рублями с ЕС и компаниями.
Польская энергетическая компания PGNiG заявила об отсутствии возможности перейти в расчетах за поставки газа из России на рубли. Премьер Словении Янез Янша заявил, что в Европе никто не будет платить за газ в рублях. В Японии решение России вызвало непонимание. Президент Сербии Александр Вучич счел решение России «проблемой».
Между тем Болгария заявила о готовности оплачивать газ из России в рублях. В свою очередь премьер-министр Бельгии Александер де Кроо заявил, что рассчитывает на снижение цен на газ при оплате за поставки в рублях. Канцлер Австрии Карл Нехаммер выступил против бойкота поставок нефти и газа из России. В Кремле также пообещали учесть озабоченности Сербии по оплате за поставки российского газа.
Вице-премьер Александр Новак заявил, что Европе нечем заменить российский газ ни сейчас, ни в ближайшие пять лет. Кремль призвал покупателей газа у России сформулировать позицию по поводу оплаты в рублях.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, как поступит Европа в связи с решением России продавать свой газ только за рубли.
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ЕС пообещал не допустить оплаты за российский газ в рублях
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Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз не допустит оплаты российского газа в рублях.
«Это было бы попыткой обойти санкции. Мы не позволим обойти наши ограничения», – приводит РИА «Новости» слова фон дер Ляйен, которую цитирует Reuters.
Председатель Еврокомиссии назвала такой вариант неприемлемым, так как, по ее мнению, выплаты в рублях будут нарушением введенных Евросоюзом антироссийских ограничений.
Ранее лидеры стран Евросоюза и США обсудили готовность ввести дополнительные санкции против России. Они также договорились сотрудничать, чтобы помешать России использовать цифровые валюты с целью уклонения от санкций Запада в связи с событиями на Украине.
В среду президент Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, оплата за топливо будет приниматься рублями. Глава государства подчеркнул, что изменения по газовым контрактам с недружественными странами коснутся только валюты платежа, при этом Россия продолжит поставлять природный газ в зафиксированных в контрактах объемах, в соответствии с контрактными ценами и принципами ценообразования.
В тот же день глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата за поставляемый российский природный газ в рублях технически возможна, однако отметил, что это вынудит Евросоюз обходить свои же санкции, что обернется возобновлением дискуссий о бойкоте энергоносителей из России. В свою очередь представитель министерства по делам экономики и защиты климата Германии Сузанне Унград заявила, что в Берлине приняли к сведению сообщение и решили обсудить решение России по оплате поставок газа рублями с ЕС и компаниями.
Польская энергетическая компания PGNiG заявила об отсутствии возможности перейти в расчетах за поставки газа из России на рубли. Премьер Словении Янез Янша заявил, что в Европе никто не будет платить за газ в рублях. В Японии решение России вызвало непонимание. Президент Сербии Александар Вучич счел решение России «проблемой».
Между тем Болгария заявила о готовности оплачивать газ из России в рублях. В свою очередь премьер-министр Бельгии Александер де Кроо заявил, что рассчитывает на снижение цен на газ при оплате за поставки в рублях. Канцлер Австрии Карл Нехаммер выступил против бойкота поставок нефти и газа из России. В Кремле также пообещали учесть озабоченности Сербии по оплате за поставки российского газа.
Вице-премьер Александр Новак заявил, что Европе нечем заменить российский газ ни сейчас, ни в ближайшие пять лет. Кремль призвал покупателей газа у России сформулировать позицию по поводу оплаты в рублях. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как поступит Европа в связи с решением России продавать свой газ только за рубли.
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Еврокомиссия получит полномочия закупок газа для всего Евросоюза
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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Еврокомиссия в будущем может быть наделена полномочиями на централизованную закупку газа для стран Евросоюза.
«Еврокомиссия получит мандат для совместной закупки газа», – передает ТАСС слова Макрона. По его словам, «она объединит компании, у которых уже есть контракты» на поставки, и будет в том числе искать новых поставщиков.
В то же время президент Франции выразил мнение, что государства ЕС «должны меньше зависеть от неевропейских стран». «Это стало бы преимуществом с точки зрения обеспечения европейской безопасности», – пояснил он.
Ранее в пятницу глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита ЕС заявила, что саммит ЕС принял решение объединить закупки газа, чтобы страны не конкурировали между собой на газовом рынке.
«Я приветствую, что мы решили отныне использовать наши коллективные возможности переговоров, вместо того, чтобы конкурировать друг с другом по цене и поднимать цены, мы объединим наши закупки», – заявила она.
Ранее в Минфине России выразили уверенность в «подстраивании» Запада к расчетам за газ в рублях.
В среду президент России Владимир Путин объявил, что российская сторона отказывается принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, оплата за топливо будет приниматься рублями. Глава государства подчеркнул, что изменения по газовым контрактам с недружественными странами коснутся только валюты платежа, при этом Россия продолжит поставлять природный газ в зафиксированных в контрактах объемах, в соответствии с контрактными ценами и принципами ценообразования.
В тот же день глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата за поставляемый российский природный газ в рублях технически возможна, однако отметил, что это вынудит Евросоюз обходить свои же санкции, что обернется возобновлением дискуссий о бойкоте энергоносителей из России. В свою очередь представитель министерства по делам экономики и защиты климата Германии Сузанне Унград заявила, что в Берлине приняли к сведению сообщение и решили обсудить решение России по оплате поставок газа рублями с ЕС и компаниями.
Польская энергетическая компания PGNiG заявила об отсутствии возможности перейти в расчетах за поставки газа из России на рубли. Премьер Словении Янез Янша заявил, что в Европе никто не будет платить за газ в рублях. В Японии решение России вызвало непонимание. Президент Сербии Александр Вучич счел решение России «проблемой».
Между тем Болгария заявила о готовности оплачивать газ из России в рублях. В свою очередь премьер-министр Бельгии Александер де Кроо заявил, что рассчитывает на снижение цен на газ при оплате за поставки в рублях. Канцлер Австрии Карл Нехаммер выступил против бойкота поставок нефти и газа из России. В Кремле также пообещали учесть озабоченности Сербии по оплате за поставки российского газа.
В Германии назвали два препятствия для оплаты российского газа в рублях
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Покупка российского газа за рубли вынудила бы Германию обходить санкции Евросоюза против Центробанка России и шла бы вразрез с уже заключенными контрактами, заявил глава комитета Бундестага по климату и энергетике Клаус Эрнст.
«Да, это могло бы быть, но Германии пришлось бы получать рубли от российского Центробанка и тем самым обходить собственные санкции. Обязательство платить в рублях, вероятно, также было бы нарушением договоров о поставках газа», – передает РБК его слова.
Как отметил политик, замораживание российских активов за рубежом также можно расценивать как нарушение договоров с Россией. «Проблема в том, что вновь разгораются дебаты о прекращении поставок энергоносителей из России», – заключил Эрнст.
Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что Запад будет вынужден покупать природный газ в рублях, если Россия займет принципиальную позицию по этому вопросу.
Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз не допустит оплаты российского газа в рублях в нарушение введенных антироссийских ограничений.
В среду президент Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, оплата за топливо будет приниматься рублями. Глава государства подчеркнул, что изменения по газовым контрактам с недружественными странами коснутся только валюты платежа, при этом Россия продолжит поставлять природный газ в зафиксированных в контрактах объемах, в соответствии с контрактными ценами и принципами ценообразования.
В тот же день глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата за поставляемый российский природный газ в рублях технически возможна, однако отметил, что это вынудит Евросоюз обходить свои же санкции, что обернется возобновлением дискуссий о бойкоте энергоносителей из России. В свою очередь представитель министерства по делам экономики и защиты климата Германии Сузанне Унград заявила, что в Берлине приняли к сведению сообщение и решили обсудить решение России по оплате поставок газа рублями с ЕС и компаниями.
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В Британии владелец заправки рассказал о катастрофе с ценами на топливо
Владелец 127-летней заправочной станции RGM Brailsford Garage Росс Моллой пожаловался на катастрофический рост цен на топливо, который ставит под угрозу его бизнес.
«Люди обвиняют в повышении цен продавцов, таких как я. Говорят, что я получаю от этого высокую прибыль. Но у меня наценка всего три пенни с литра, а рядом сетевая заправка продает по стоимости ниже моей закупочной», – цитирует его РИА «Новости» со ссылкой на Mirror.
По словам предпринимателя, цена на заправке сильно зависит от поставщиков. Они продают топливо в невыгодных объемах, что увеличивает плату.
Моллой добавил, что меры, принимаемые правительством для улучшения ситуации, недостаточны, он назвал налоговые послабления «каплей в океане».
Также он не может оплатить ремонт колонок, потому что у него нет свободных средств.
В понедельник сообщалось, что цены на бензин в Великобритании продолжают расти на фоне антироссийских санкций, на текущий момент его стоимость превышает отметку 1,67 фунта (2,2 доллара) за литр, что является самым высоким показателем за всю историю ведения статистики в стране.
Напомним, ЕС настаивает на введении нефтяного эмбарго в отношении Москвы. Германия же предостерегла от этого шага из-за роста цены на энергоносители в Европе.
Газета ВЗГЛЯД писала, к чему может привести отказ Европы от российских газа и нефти.
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В Германии выступили против отказа от газовых договоров с Россией
Германия не должна в одностороннем порядке отказываться от газовых контрактов с Россией в настоящий момент, заявил глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер.
«Мы должны избежать всех решений, которые ослабят нас значительно сильнее, чем его (российского президента Владимира Путина – прим. ВЗГЛЯД). Я только что сказал... что мы не должны пойти на изменение условий договоров (о поставках газа из России за рубли – прим. ВЗГЛЯД), но нечто другое было бы, если бы мы с нашей стороны отказались от договоров. Я считаю это в настоящий момент не тем средством, которое нам нужно», – сказал министр, передает РИА «Новости».
Ранее Линднер заявил, что немецким компаниям не стоит расплачиваться за поставки российского газа рублями.
В среду президент России Владимир Путин объявил, что российская сторона отказывается принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, оплата за топливо будет приниматься рублями. Глава государства подчеркнул, что изменения по газовым контрактам с недружественными странами коснутся только валюты платежа, при этом Россия продолжит поставлять природный газ в зафиксированных в контрактах объемах, в соответствии с контрактными ценами и принципами ценообразования.
В тот же день глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата за поставляемый российский природный газ в рублях технически возможна, однако отметил, что это вынудит Евросоюз обходить свои же санкции, что обернется возобновлением дискуссий о бойкоте энергоносителей из России. В свою очередь представитель министерства по делам экономики и защиты климата Германии Сузанне Унград заявила, что в Берлине приняли к сведению сообщение и решили обсудить решение России по оплате поставок газа рублями с ЕС и компаниями.
Польская энергетическая компания PGNiG заявила об отсутствии возможности перейти в расчетах за поставки газа из России на рубли. Премьер Словении Янез Янша заявил, что в Европе никто не будет платить за газ в рублях. В Японии решение России вызвало непонимание. Президент Сербии Александр Вучич счел решение России «проблемой».
Между тем Болгария заявила о готовности оплачивать газ из России в рублях. В свою очередь премьер-министр Бельгии Александер де Кроо заявил, что рассчитывает на снижение цен на газ при оплате за поставки в рублях. Канцлер Австрии Карл Нехаммер выступил против бойкота поставок нефти и газа из России. В Кремле также пообещали учесть озабоченности Сербии по оплате за поставки российского газа.
Вице-премьер Александр Новак заявил, что Европе нечем заменить российский газ ни сейчас, ни в ближайшие пять лет. Кремль призвал покупателей газа у России сформулировать позицию по поводу оплаты в рублях. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как поступит Европа в связи с решением России продавать свой газ только за рубли.
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Пушков заявил о безвыходном положении Запада в ситуации с газом
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Запад будет вынужден покупать природный газ в рублях, если Россия займет принципиальную позицию по этому вопросу, заявил сенатор Алексей Пушков в беседе с «Парламентской газетой».
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике отметил, что страны сейчас осмысливают условия России по поставкам газа, передает РИА «Новости».
«Кто-то будет готов перейти на оплату газа рублями, а кто-то станет настаивать на расчетах в евро и долларах. Соответственно, если Россия будет последовательно отстаивать свою позицию, то у наших контрагентов просто не останется выбора», – уверен Пушков.
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике выразил мнение, что решение России перевести в рубли оплату за голубое топливо для недружественных стран поменяет конфигурацию мировой экономики.
«Мы сейчас присутствуем при переформатировании не только мировой геополитики, но и мировой системы финансово-экономических отношений. Это переформатирование начато не нами. Глубинная причина – в той экономической войне, которая уже давно объявлена России. В этих условиях мы будем заниматься таким переформатированием в соответствии с нашими интересами и потребностями», – пояснил сенатор. Пушков предположил, что в перспективе эта мера может привести к укреплению рубля.
Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз не допустит оплаты российского газа в рублях в нарушение введенных антироссийских ограничений.
В среду президент Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, оплата за топливо будет приниматься рублями. Глава государства подчеркнул, что изменения по газовым контрактам с недружественными странами коснутся только валюты платежа, при этом Россия продолжит поставлять природный газ в зафиксированных в контрактах объемах, в соответствии с контрактными ценами и принципами ценообразования.
В тот же день глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата за поставляемый российский природный газ в рублях технически возможна, однако отметил, что это вынудит Евросоюз обходить свои же санкции, что обернется возобновлением дискуссий о бойкоте энергоносителей из России. В свою очередь представитель министерства по делам экономики и защиты климата Германии Сузанне Унград заявила, что в Берлине приняли к сведению сообщение и решили обсудить решение России по оплате поставок газа рублями с ЕС и компаниями.
Польская энергетическая компания PGNiG заявила об отсутствии возможности перейти в расчетах за поставки газа из России на рубли. Премьер Словении Янез Янша заявил, что в Европе никто не будет платить за газ в рублях. В Японии решение России вызвало непонимание. Президент Сербии Александр Вучич счел решение России «проблемой».
Между тем Болгария заявила о готовности оплачивать газ из России в рублях. В свою очередь премьер-министр Бельгии Александер де Кроо заявил, что рассчитывает на снижение цен на газ при оплате за поставки в рублях. Канцлер Австрии Карл Нехаммер выступил против бойкота поставок нефти и газа из России. В Кремле также пообещали учесть озабоченности Сербии по оплате за поставки российского газа.
Вице-премьер Александр Новак заявил, что Европе нечем заменить российский газ ни сейчас, ни в ближайшие пять лет. Кремль призвал покупателей газа у России сформулировать позицию по поводу оплаты в рублях. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как поступит Европа в связи с решением России продавать свой газ только за рубли.
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США и ЕС собрались помешать России использовать цифровые валюты
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США и Евросоюз намерены тесно сотрудничать для недопущения использования Россией цифровых валют с целью уклонения от санкций Запада в связи с событиями на Украине, говорится в совместном заявлении президента США Джо Байдена и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
«Мы намерены объявить о более тесном сотрудничестве в борьбе с незаконным использованием цифровых активов, включая их неправомерное использование для уклонения от многосторонних санкций (…)», – приводит РИА «Новости» выдержку из документа, опубликованного по итогам саммита США и Еврокомиссии в Брюсселе.
В своем заявлении США и ЕС также подтвердили намерение активно развивать сотрудничество в сфере кибербезопасности «посредством различных действий», включая оказание поддержки правительству Украины «в обеспечении его киберустойчивости и киберзащиты до борьбы со злоупотреблением виртуальными валютами».
Кроме того, США и ЕС условились создать совместную рабочую группу «для решения неотложных задач ЕС в сфере энергетической безопасности и ускорения перехода» к использованию экологически чистой энергии.
Накануне лидеры стран Евросоюза и США обсудили готовность ввести дополнительные санкции против России и пресечь любые попытки Москвы обойти введенные ограничения. Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд рассказала о планах США при участии Европы ограничить доступ России к криптовалютам.
В среду вице-премьер Александр Новак поддержал легализацию майнинга в России, назвав вопрос своевременным. 21 февраля Минфин внес в кабмин законопроект о регулировании криптовалют. 8 февраля кабмин утвердил концепцию законодательного регулирования оборота цифровых валют в России. В январе Минфин выступил против запрета криптовалют, предложив ввести регулирование их обращения с целью защищать интересы россиян.
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Байден озвучил планы «избавления» Европы от российского газа
Евросоюз обеспечат объемами газа, позволяющими отказаться от российских поставок «задолго до 2030 года», заявил американский президент Джозеф Байден.
«Сегодня мы достигли договоренности о совместном плане действий по достижению общей цели – будущего с экологически чистой энергетикой. Эта инициатива сфокусирована на двух ключевых вопросах. Первый – помочь Европе уменьшить ее зависимость от российского газа как можно скорее. Второй – сократить спрос на газ в целом», – цитирует Байдена ТАСС.
По его словам, для этого нужно в 2022 году обеспечить поставки в ЕС в дополнительном объеме на 15 млрд кубометров СПГ.
«И в то время как ЕС принимает меры для того, чтобы отказаться от закупок российского газа задолго до 2030 года, ЕС также работает над тем, чтобы обеспечить рыночный спрос для дополнительных 50 млрд кубометров СПГ из США ежегодно к 2030 году», – указал глава Белого дома.
Также Байден в ходе выступления озвучил заявление о «создании совместной группы по уменьшению зависимости Европы от российского ископаемого топлива».
Сопредседателями группы станут представители Белого дома и Еврокомиссии, она займется «обеспечением энергобезопасности Украины и ЕС при подготовке к следующей зиме и в последующем, оказывая в то же время поддержку ЕС в реализации цели – покончить с зависимостью от российского ископаемого топлива».
В среду президент России Владимир Путин объявил, что российская сторона отказывается принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, оплата за топливо будет приниматься рублями. Глава государства подчеркнул, что изменения по газовым контрактам с недружественными странами коснутся только валюты платежа, при этом Россия продолжит поставлять природный газ в зафиксированных в контрактах объемах, в соответствии с контрактными ценами и принципами ценообразования.
В тот же день глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата за поставляемый российский природный газ в рублях технически возможна, однако отметил, что это вынудит Евросоюз обходить свои же санкции, что обернется возобновлением дискуссий о бойкоте энергоносителей из России. В свою очередь представитель министерства по делам экономики и защиты климата Германии Сузанне Унград заявила, что в Берлине приняли к сведению сообщение и решили обсудить решение России по оплате поставок газа рублями с ЕС и компаниями.
Польская энергетическая компания PGNiG заявила об отсутствии возможности перейти в расчетах за поставки газа из России на рубли. Премьер Словении Янез Янша заявил, что в Европе никто не будет платить за газ в рублях. В Японии решение России вызвало непонимание. Президент Сербии Александр Вучич счел решение России «проблемой».
Между тем Болгария заявила о готовности оплачивать газ из России в рублях. В свою очередь премьер-министр Бельгии Александер де Кроо заявил, что рассчитывает на снижение цен на газ при оплате за поставки в рублях. Канцлер Австрии Карл Нехаммер выступил против бойкота поставок нефти и газа из России. В Кремле также пообещали учесть озабоченности Сербии по оплате за поставки российского газа.
Вице-премьер Александр Новак заявил, что Европе нечем заменить российский газ ни сейчас, ни в ближайшие пять лет. Кремль призвал покупателей газа у России сформулировать позицию по поводу оплаты в рублях. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как поступит Европа в связи с решением России продавать свой газ только за рубли.
Власти ФРГ рекомендовали не расплачиваться с Россией рублями за газ
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Немецким компаниям не стоит расплачиваться за поставки российского газа рублями, заявил министр финансов Германии Кристиан Линднер.
«[Президент России] Владимир Путин пытается таким образом улучшить экономическую ситуацию», – сказал Линднер в интервью каналу Welt, передает ТАСС.
«Если вы платите только в рублях, то вы укрепляете его валюту», – привели слова министра в Reuters.
«Мой совет: мы не должны принимать условия Путина, мы должны следовать контрактам в том виде, в котором они были заключены», – заключил он.
В среду президент России Владимир Путин объявил, что российская сторона отказывается принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, оплата за топливо будет приниматься рублями. Глава государства подчеркнул, что изменения по газовым контрактам с недружественными странами коснутся только валюты платежа, при этом Россия продолжит поставлять природный газ в зафиксированных в контрактах объемах, в соответствии с контрактными ценами и принципами ценообразования.
В тот же день глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата за поставляемый российский природный газ в рублях технически возможна, однако отметил, что это вынудит Евросоюз обходить свои же санкции, что обернется возобновлением дискуссий о бойкоте энергоносителей из России. В свою очередь представитель министерства по делам экономики и защиты климата Германии Сузанне Унград заявила, что в Берлине приняли к сведению сообщение и решили обсудить решение России по оплате поставок газа рублями с ЕС и компаниями.
Польская энергетическая компания PGNiG заявила об отсутствии возможности перейти в расчетах за поставки газа из России на рубли. Премьер Словении Янез Янша заявил, что в Европе никто не будет платить за газ в рублях. В Японии решение России вызвало непонимание. Президент Сербии Александр Вучич счел решение России «проблемой».
Между тем Болгария заявила о готовности оплачивать газ из России в рублях. В свою очередь премьер-министр Бельгии Александер де Кроо заявил, что рассчитывает на снижение цен на газ при оплате за поставки в рублях. Канцлер Австрии Карл Нехаммер выступил против бойкота поставок нефти и газа из России. В Кремле также пообещали учесть озабоченности Сербии по оплате за поставки российского газа.
Вице-премьер Александр Новак заявил, что Европе нечем заменить российский газ ни сейчас, ни в ближайшие пять лет. Кремль призвал покупателей газа у России сформулировать позицию по поводу оплаты в рублях. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как поступит Европа в связи с решением России продавать свой газ только за рубли.
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Попавший под санкции бизнесмен Петр Авен пожаловался на тяжелую жизнь
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Российский предприниматель Петр Авен заявил, что не знает, как жить дальше после санкций Запада, он сомневается в своей способности нанять уборщицу и водителя и хочет оспорить введенные ограничения.
Авен заявил газете Financial Times, что его бизнес, строившийся 30 лет, «полностью разрушен», и теперь нужно «как-то начать новую жизнь», передает РИА «Новости».
«Можно ли мне нанять уборщицу или водителя? Я не вожу машину (...) может быть, моя падчерица будет водить. Мы не понимаем, как выжить», – сказал предприниматель.
Отмечается, что менее чем через 20 дней 67-летнему бизнесмену грозит высылка. Как владелец латвийского, а также российского паспорта и американской визы, у него есть варианты, но он хочет остаться в Великобритании со своей женой и восьмилетним ребенком.
Указывается также, что Авен собирается оспорить санкции, которые, по его словам, являются необоснованными. Предприниматель пытался найти британского адвоката, чтобы потребовать разблокировки достаточного количества замороженных средств, однако «британские юристы не хотят работать с россиянами».
Он отметил, что не возлагает надежд на какое-либо быстрое решение.
«Мне сказали, что изменить санкции практически невозможно», – заключил Авен.
Ранее миллиардер Михаил Фридман, попавший под санкции, рассказал, что вынужден собственноручно убирать свой дом в Великобритании, потому что из-за заблокированных счетов и карт он не может оплатить услуги уборщицы. В Калининграде ему предложили купить и восстановить средневековый замок.
Напомним, в конце февраля ЕС ввел санкции против пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, главы Роснефти Игоря Сечина, бизнесмена Алишера Усманова, предпринимателя Петра Авена, миллиардера Михаила Фридмана и других.
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ЕС решил блокировать возможные способы обхода санкций против России
Саммит ЕС принял решение сосредоточиться теперь на блокировании возможных способов обхода санкций Запада против России, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Поскольку у нас с нашими союзниками разные системы, но единая цель, мы договорились теперь сосредоточиться и глубоко изучить все возможности обхода санкций и сделать все возможное, чтобы закрыть все лазейки», – передает ТАСС слова фон дер Ляйен.
Тем временем президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что лидеры ЕС обсудили подготовку дополнительных санкций против России в случае ухудшения ситуации на Украине.
«Мы зафиксировали подготовку дополнительных санкций, у нас была важная, скоординированная работа. Они будут подготовлены, если ситуация (на Украине) ухудшится», – передает РИА «Новости» слова Макрона на пресс-конференции по итогам саммита ЕС.
Напомним, ранее в пятницу премьер-министр Чехии Петр Фиала, принимающий участие во встрече в Брюсселе, сообщил, что страны Евросоюза на саммите в Брюсселе договорились подготовить новый пакет санкций в отношении России с целью достичь скорейшего урегулирования ситуации на Украине.
Ранее сообщалось, что Белый дом подготовил новый пакет санкций против России, которыми будут затронуты частные лица и различные структуры.
Напомним, что ЕС запретил ввоз в Россию духов, алкоголя, бытовой техники, одежды, а также других товаров стоимостью более 300 евро за единицу.
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