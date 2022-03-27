The Guardian: Отказ ЕС от российского газа может привести к климатической катастрофе

Переход стран Европы с российского газа на американский несет риск глобальной климатической катастрофы, заявила старший директор по энергетическим кампаниям Sierra Club Келли Шихан в интервью британской газете The Guardian.

Она обратила внимание на то, что дополнительная поставка Европе 15 млрд кубометров сжиженного природного газа, о которой уже договорились Вашингтон и Брюссель, а затем рост поставок до 50 млрд кубов в год продлевают сроки отказа от ископаемых видов топлива на годы, передает The Guardian.

«Разрешение на расширение новых и расширенных мощностей по экспорту газа зафиксирует десятилетия зависимости от рискованного летучего ископаемого топлива и приведет к катастрофе для нашего климата и уже перегруженных сообществ побережья Персидского залива», – подчеркнула она.

Директор Института климатического права Центра биологического разнообразия Кэсси Сигел подтвердила опасения экоактивистов, заявив об угрозе экологии из-за решений США и ЕС.

По ее словам, создание новых объектов по экспорту токсичных веществ и продление срока действия газа метана на десятилетия – смертный приговор для тех, кто находится на переднем крае борьбы с чрезвычайной климатической ситуацией.

Ранее президент США Джо Байден обсудил в Варшаве с польским лидером Анджеем Дудой санкции против России, поддержку усилий Европы, направленных на сокращение зависимости от российских энергоносителей и оборонное сотрудничество двух государств.

Напомним, ЕС настаивает на введении нефтяного эмбарго в отношении Москвы. Германия же предостерегла от этого шага из-за роста цены на энергоносители в Европе.

Газета ВЗГЛЯД писала, к чему может привести отказ Европы от российских газа и нефти.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД