Эксперт: Заявление Омеляна о «мертвых москалях» доказывает необходимость денацификации Украины

«Либералы пытаются оправдать людоедские комментарии украинских политиков посттравматическим синдромом. Но эти политики и до начала спецоперации выступали с такими же заявлениями», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил: «Хороший москаль – это мертвый москаль. Плохие они с рождения».

«Мы не раз слышали подобные заявления из уст различных деятелей, в том числе и самого Владимира Омеляна. Украинский телеведущий призывает убивать русских детей, военные медики говорят, что нужно калечить российских военнопленных. Мы имеем дело с вполне определенным, уже сложившимся трендом», – заметил политолог Владимир Корнилов.

Напомним, в субботу бывший министр инфраструктуры Украины, дипломатический работник со стажем Владимир Омелян, выступая в эфире львовского телеканала NTA, заявил: «Я надеюсь, что дискуссия о хороших россиянах и плохих россиянах будет завершена коротким выводом: хороший россиянин или просто москаль – это мертвый москаль. А плохие они с рождения, и о них вообще не стоит говорить».

«Сейчас некоторые либералы пытаются оправдать человеконенавистнические, русофобские демарши многих украинских деятелей: «Что вы хотите, к ним пришла война», и тому подобное», – отметил Корнилов. Но, добавил он, объяснять звучащие людоедские речи исключительно посттравматической реакцией нельзя.

«Такие политики и год назад, и три года назад, и ранее ненавидели Россию, мечтали увидеть руины российских городов. Поэтому они и сейчас призывают убивать всех русских, говорят: «Хороший москаль – мертвый москаль», и тому подобное», – подчеркнул Корнилов.

«Сам Омелян, хочу напомнить, еще будучи министром инфраструктуры Украины – то есть задолго до спецоперации, праздновал свой день рождения с тортиком, где изображались руины Кремля», – заметил Корнилов. Такой подарок министру преподнесли на 40-летие в январе 2019 года. «Подарили Кремль (развалины). И рука с запонкой цветов УПА* съела звезду Спасской башни», – написала тогда пресс-секретарь министра.

Что касается символического «уничтожения» Кремля, то это стало определенной традицией в послемайданной Украине – еще в 2015 году фирма из Житомирской области наладила выпуск мангалов в виде символа российской столицы.

Министр Омелян остается верен себе, заметил Корнилов. Собеседник напомнил, что 25 марта экс-министр призвал в Facebook* к разрушению Московского Кремля и к ракетным обстрелам Петербурга. «Если раньше омеляны мечтали о «руинах Кремля», то сейчас они просто расширяют географию своих мечтаний. От их мечтаний ситуация не меняется, просто это лишнее доказательство того, что Россия имеет полное основание говорить о денацификации Украины», – констатировал Корнилов.

Добавим, что в качестве министра во времена Петра Порошенко Омелян отметился фантастическими прожектами (наподобие создания на Украине «гиперлупа» – высокотехнологичной железнодорожной магистрали со скоростями свыше 600 км/ч), но в большей степени он запомнился высказываниями о необходимости прекращения железнодорожного сообщения с Россией.

Также высокопоставленный чиновник призывал сограждан вооружиться и «возвратить Кубань и Москву». «Надевать форму, брать автомат, идти воевать», – такой совет дал тогдашний член правительства, отвечая на вопрос, что делать украинцам, желающим приехать в Россию на поезде. Судя по сюжету львовского телеканала NTA, экс-министр уже надел форму и вооружился – ведущий представил Омеляна как бойца 206-го батальона территориальной обороны Киева.

К угрозам в адрес всех без исключения россиян прибегают не только отставные, но и пока действующие киевские чиновники. Как сообщает портал «Вести», глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко оставил в соцсетях пост следующего содержания: «Будут убиты их жены, дети, родители, братья, сестры. Все! Мы убьем всех, весь ваш конченый род. Не оставим даже упоминания о том, что такие орки когда-то жили».

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему на Украине стало допустимым цитировать организатора Холокоста Адольфа Эйхмана, и сравнивала отношение к военнопленным в ВСУ и в российской армии.

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