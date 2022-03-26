Центр продвижения отечественного ПО создан в Нижегородской области

Губернатор «Новой Волны» Глеб Никитин сообщил о создании в Нижегородской области регионального центра компетенций по продвижению отечественного ПО.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял участие во встрече зампредседателя правительства Дмитрия Чернышенко с представителями ведущих IT-компаний.

Вице-премьер подчеркнул, что государство делает все возможное, чтобы можно было наращивать бизнес и создавать новые рабочие места. Главы регионов РФ должны приложить максимум усилий для загрузки IT-специалистов в своих проектах.

«Нам нужно работать над тем, чтобы имидж наших ИТ-продуктов, которые сделаны в России, поднять на достойный уровень. Сейчас в России создаются такие проекты, которые не имеют в мире аналогов, они имеют большой потенциал», – отметил Дмитрий Чернышенко.

Глеб Никитин, в свою очередь, рассказал о работе по поддержке IT-компаний, которая проводится в Нижегородской области. Глава региона отметил, что IT-отрасль является для области одной из базовых. В дополнение к федеральным пакетам принимаются и региональные решения, направленные на загрузку IT-компаний и создание комфортных условий работы, сообщается на сайте регионального правительства.

«Усиливаем общероссийские шаги своими решениями. Самое важное – загрузить компании заказами и помочь с кадрами. В частности, в регионе формируется реестр недоступного программного обеспечения. Собираем информацию о тех, кто ушел или ограничил использование своих продуктов. Особенно важно ПО, связанное с промышленностью, медициной, проектированием. Возможностями по замещению этих позиций занимается региональный центр компетенций по продвижению отечественного ПО. Он создан на базе собственного центра искусственного интеллекта «Горький» с участием международного IT-кластера Нижегородской области», – сказал Глеб Никитин.

Глава региона отметил, что в этой работе помогает IT-компаниям и первый в стране центр импорта и импортозамещения, сформированный в Нижегородской области.

Также с начала марта в регионе ведется разработка цифрового маркетплейса отечественных решений. Маркетплейс позволит региональному центру компетенций по продвижению отечественного ПО связать проблему заказчика и опыт разработчика, а также разместить разработки небольших IT-компаний – тех, которые ранее были лишены доступа к крупным клиентам.

«Платформой понятного и доступного госзаказа может стать и Гостех. Для этого предлагаем Минцифре оперативно представить открытые данные о планах разработки сервисов и разделить задачи между командами со всей страны. При этом нужно обеспечить возможность создавать и быстро интегрировать между собой сервисы, написанные на разных языках», – отметил Глеб Никитин.