В Литве предложили приравнять латинскую букву Z к нацистским символам

Депутаты парламента Литвы предложили приравнять георгиевскую ленточку и букву Z к нацистским и коммунистическим символам.

За их демонстрацию будет грозить штраф от 300 до 500 евро, сообщает со ссылкой на инициаторов предложения агентство ELTA.

«Члены сейма Моника Ошмянскене и Линас Йонаускас зарегистрировали изменения в Кодекс об административных проступках и закон о собраниях, в которых предлагают приравнять двуцветную черно-оранжевую георгиевскую ленточку и символ... российских вооруженных сил Z к нацистским и коммунистическим символам», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.

Буква Z нанесена на борта российской военной техники, участвующей в военной спецоперации на Украине.

Ранее Сейм Латвии в ноябре 2021 года официально запретил публичное использование на территории страны георгиевских ленточек. Участников Великой Отечественной войны, блокадников и тыловиков в этой прибалтийской республике сейчас более 4000 человек.