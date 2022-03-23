Госдума одобрила законопроект о статусе ветеранов боевых действий для участников спецоперации

Вован и Лексус озадачили министра обороны Британии «отказом» Украины от «негодных» ПТУРов

Британский министр обороны Бен Уоллес в беседе с российскими пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров) признался, что у них заканчивается собственный арсенал ПТУРов NLAW из-за поставок украинской стороне.

Пранкеры позвонили Уоллесу от имени премьера Украины Дениса Шмыгаля, в ходе беседы они заявили главе ведомства, что эти ПТУРы часто выходят из строя. Видео беседы опубликовано в YouTube.

«Я также хотел бы попросить больше не поставлять ПТУРы NLAW, поскольку они часто выходили из строя. Для нашей страны это проблема», – сказали пранкеры в беседе.

«А у нас вроде бы все в порядке было. У меня есть вся информация об этих ПТУРах. Мы отправили вам более четырех тысяч штук. И еще на подходе», – ответил Уоллес шутникам.

Он также признался, что у Британии начали заканчиваться собственные запасы ПТУРов, и он каждый день находится в контакте с главой Минобороны Украины Алексеем Резниковым.

До этого пранкеры опубликовали другой эпизод беседы с Уоллесом. В этом отрезке они поговорили на предмет поддержки Британией Украины в разработке ядерного оружия.

Ранее сдавшийся боец ВСУ рассказывал, что украинским военнослужащим приходится изучать противотанковые комплексы NLAW с помощью видео из интернета, в результате чего эти комплексы зачастую оказываются бесполезными.