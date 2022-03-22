Мишустин распорядился выделить 163 млрд рублей на развитие дорожной инфраструктуры

Эксперты: Россия жестко наказала Японию за поддержку Украины

«В Токио могли не ожидать, что ответные санкции России коснутся темы мирного договора. Но, судя по опросам общественного мнения, большинство граждан Японии поддержат новые санкции против Москвы, даже если они нанесут им ущерб», – сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Валерий Кистанов. Ранее Москва вышла из ряда договоров с Токио и остановила диалог с Японией по вопросам заключения мирного договора.

«В Токио могли не ожидать, что ответные санкции России коснутся темы мирного договора. Но, судя по опросам общественного мнения, большинство граждан Японии поддержат новые санкции против Москвы, даже если они нанесут им ущерб», – сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Валерий Кистанов. Ранее Москва вышла из ряда договоров с Токио и остановила диалог с Японией по вопросам заключения мирного договора.

«Выход Москвы из диалога по мирному договору, конечно, окажет свое воздействие на общую атмосферу двусторонних отношений, но я бы не стал его переоценивать», – заявил заведующий кафедрой востоковедения МГИМО, доктор исторических наук Дмитрий Стрельцов.

Он напомнил, что сам диалог по проблеме мирного договора не был плодотворным и не принес осязаемых результатов. «Это осознает не только российская, но и японская сторона. Поэтому с фактической точки зрения отказ от этого диалогового формата не будет означать ничего существенного», – отметил собеседник.

Ситуация улучшится, если будут достигнуты какие-то договоренности у России с США и другими странами G7, подчеркнул собеседник. «Здесь не нужно строить никаких иллюзий. Отношения между Москвой и Токио определяются отношениями России с «Большой семеркой», – заключил Стрельцов.

В свою очередь эксперт общества «Россия – Япония» Олег Казаков считает произошедшее провалом дипломатии. «Политические вопросы, которые не относятся напрямую к сотрудничеству двух стран, оказали такое воздействие, что в ближайшее время будет стагнация, если не деградация, отношений между Москвой и Токио», – подчеркнул аналитик, отметив, что ущерб для экономик обеих стран будет заметным.

Более того, в Токио могли не ожидать, что ответные санкции России коснутся мирного договора,

считает руководитель Центра исследований Японии Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов. «Кисида в феврале проводил телефонные переговоры с Путиным. Тогда они договорились продолжить сотрудничество по вопросу мирного договора, включая территориальную проблему. Когда же грянул кризис на Украине, переговоры зашли в тупик. Сам Кисида признал, что теперь проблема Украины оттесняет договор на второй план», – пояснил эксперт.

Аналитик также напомнил, что в Японии сейчас развернута мощная антироссийская кампания. «Мне кажется, это доходит до истерики, когда произведения Чайковского удаляют из репертуаров оркестров. Судя по опросам общественного мнения, большинство граждан поддержат санкции против Москвы, даже если они ударят по ним. Таковы реалии», – отметил политолог.

На эту тему

Кроме того, зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал решение Москвы «исторически оправданным, назревшим и справедливым». «Очевидно, что мы никогда бы не нашли никакого консенсуса с японцами по островной теме. Переговоры о Курилах всегда носили ритуальный характер. В новой редакции Конституции России прямо зафиксировано, что территории нашей страны не подлежат отчуждению. Вопрос закрыт», – напомнил политик.

«Сами японцы вслед за США, показав себя «гордыми независимыми самураями», ввели против нас санкции, чем окончательно продемонстрировали, с кем они бы согласовывали гипотетический текст мирного договора. Теперь эти переговоры утратили всякий смысл. И ладно», – добавил Медведев.

«Гораздо важнее настойчиво заниматься развитием Курил. За последние годы мы вдохнули в них новую жизнь. Я неоднократно посещал наши острова, принимал решения об их поддержке, видел реальные изменения к лучшему – от школ до дорог и аэропортов. Но что еще важнее – это видят люди, живущие там. Так будет и впредь!» – полагает зампред Совбеза России.

Ранее Россия в ответ на введенные Японией санкции в связи со спецоперацией ВС РФ на Украине вышла из диалога по мирному договору. МИД России указал на «невозможность обсуждать» документ с государством, «занимающим откровенно недружественные позиции и стремящимся нанести ущерб интересам России».

Кроме того, Москва запретила безвизовый въезд японцам на Южные Курилы, прервав таким образом действие соглашений от 1991 и 1999 годов. Помимо этого, Россия приняла решение о выходе из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах.

Также Москва решила заблокировать продление статуса Японии в качестве партнера Организации Черноморского экономического сотрудничества по секторальному диалогу. «Вся ответственность за ущерб двустороннему взаимодействию и интересам самой Японии лежит на Токио, сознательно сделавшем выбор в пользу антироссийского курса», – подчеркнули в МИД РФ.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий пояснил, что такие шаги Москвы были вынужденными. «Интересно, какую реакцию ожидали в Токио от Москвы? По факту Япония в угоду США принесла в жертву многолетний переговорный процесс с Россией о заключении мирного договора. Это не наш выбор...» – написал парламентарий в своем Telegram–канале.

Жители Курильского района также поддержали решение об обнулении переговоров с Японией,

об этом рассказал глава муниципального образования Вадим Рокотов. «Та позиция, которую в современной ситуации заняла Япония, недопустима. Безусловно, мы не поддадимся никакому давлению», – отметил он.

Тем не менее такая реакция России, судя по всему, стала неожиданностью для Токио. «Это неприемлемо жестко, абсолютно неоправданно и недопустимо. Мы выражаем решительный протест (в связи с ответными санкциями России)», – заявил в ходе слушаний в верхней палате парламента страны премьер–министр Фумио Кисида.

Отвечая на вопрос парламентария относительно позиции Токио по вопросу территорий и мирного договора, Кисида подчеркнул, что «позиция правительства Японии в отношении разрешения территориального вопроса и заключения после этого мирного договора не менялась». «Вместе с этим, как я и говорил раньше, в свете событий на Украине, диалог с Россией сейчас невозможен», – цитирует его РИА «Новости».

Попытки Москвы связать переговоры по мирному договору с реакцией Токио на события на Украине несправедливы и недопустимы, соответствующая позиция была передана послу России в Японии Михаилу Галузину, заявил в свою очередь глава японского МИД Есимаса Хаяси. Япония направила протест России, заявил в ходе пресс-конференции генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

При этом простые жители Японии назвали ответ России ожидаемым и призвали Токио действовать осторожнее. К примеру, читатели информагентства Kyodo назвали такие шаги Москвы «серьезной угрозой, вызовом и «черной меткой».

«Сейчас, если японское правительство разорвет эти отношения, это будет плохо и для Украины, и для всего мирового сообщества»; «Думаю, Японии не следует лишний раз раздражать Россию. Ведь мы вполне можем стать очередной российской целью. И отбиться нам будет нечем», – гласят комментарии пользователей.

Напомним, Япония претендует на российские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с Россией, который после окончания Второй мировой войны так и не был подписан. В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии двух островов в случае заключения мирного договора.

В апреле 2013 года в Москве состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ (это был первый официальный визит японского главы правительства в Россию с 2003 года). Было принято заявление о развитии российско-японского партнерства, передает ТАСС. Однако уже в марте 2014 года Япония присоединилась к санкциям, введенным США, Канадой и Евросоюзом в отношении России в связи с ситуацией на Украине.

Тем не менее в 2016 году лидеры России и Японии провели четыре встречи, в том числе 15-16 декабря состоялся первый за одиннадцать лет официальный визит Путина в Японию, который стал прорывным событием для двусторонних отношений. Стороны подписали 12 межправительственных и межведомственных документов, а также 68 коммерческих договоров.

В ноябре 2019 года Путин и Абэ в Сингапуре на полях саммита АСЕАН условились активизировать переговорный процесс по мирному договору. Однако вся нарастающая активность быстро сошла на нет, когда Абэ на посту премьера сменил Есихидэ Суга, на место которого через год пришел Фумио Кисида. Оба делали абстрактные заявления о необходимости решить все споры с Россией, но при этом ни тот, ни другой не провели ни одной встречи с Путиным.

Стоит напомнить также, что уже в январе нынешнего года Кисида в беседе с президентом США Джо Байденом пообещал предпринять решительные действия в случае нападения России на Украину, а месяц спустя палата представителей парламента Японии приняла резолюцию о поддержке украинского народа, а также суверенитета и территориальной целостности Украины.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему всего за полтора года Япония из доброжелательного соседа России превратилась в сторонника жесткой конфронтации.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД