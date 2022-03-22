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22 марта, вторник | Последнее обновление — 20:05 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: СК возбудил уголовное дело против Александра Невзорова
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В результате удара украинских войск по центру Донецка ракетой «Точка-У» с кассетным зарядом погибли более 20 человек, в том числе дети. Народная милиция ДНР заявляет, что расценивает нападение как теракт, совершенный в целях геноцида
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19:59
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Глава МВФ заявила о возможном сокращении экономики Украины на треть
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Украинская экономика из-за происходящего сейчас может сократиться на треть по сравнению с уровнем до начала спецоперации России на Украине, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
«Вероятно, мы увидим сокращение, которое может составить треть от того, что было до войны», – приводит ее слова ТАСС, сказанные в интервью журналу Foreign Policy.
Также она напомнила о помощи Киеву в размере 1,4 млрд долларов. Как отметила глава МВФ, это было сделано в целях «поддержания функционирования страны».
«Мы также очень тесно взаимодействуем с Украиной по вопросу того, как применять наилучшие меры кризисного управления, чтобы экономика не рухнула. <...> Потом потребуются огромные усилия по восстановлению. Конечно, МВФ внесет свою лепту», – добавила Георгиева.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи.
Министр обороны Британии пообещал Вовану и Лексусу помочь Украине с ядерным оружием
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Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) от лица премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля поговорили с главой Минобороны Великобритании Беном Уоллесом на предмет поддержки Украины в разработке ядерного оружия.
Видео разговора пранкеры Вован и Лексус выложили в YouTube. Уоллес заявил звонившим, что находится в Польше, и заверил, что Британия готова поддержать Украину в разработке ядерного оружия, но это может не понравиться президенту России Владимиру Путину. Он также пообещал посоветоваться с премьер-министром Великобритании, заверив, что Украина всегда будет другом страны. Позже Уоллес написал в Twitter, что заподозрил неладное и прекратил разговор.
«Сегодня самозванцем, выдававшим себя за украинского премьер-министра, была предпринята попытка поговорить со мной. Он задал несколько вводящих в заблуждение вопросов. Заподозрив неладное, я прекратил разговор», – написал руководитель британского военного ведомства в Twitter, передает ТАСС. Источники агентства PA проинформировали, что в результате инцидента в Минобороны Соединенного Королевства начата внутренняя проверка.
О попытках розыгрыша рассказала также и глава МВД Великобритании Прити Пател.
«Это случилось и со мной ранее на текущей неделе. Жалкая попытка разделить нас в такие трудные времена. Мы стоим на стороне Украины», – отметила министр в Twitter.
Ранее пранкеры разыграли главу немецкого фонда от имени соратника Навального, а также пообщались с главой комитета сейма Латвии по международным отношениям Рихардом Колсом.
СМИ: США отправили на Украину тайно закупленные советские средства ПВО
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США передают украинским войскам часть средств противовоздушной обороны советского производства, которые они тайно скупали «десятилетия назад», сообщила газета Wall Street Journal.
Сообщается, что среди отправленного вооружения – зенитный ракетный комплекс «Оса», однако систему С-300, полученную в свое время из Белоруссии, американцы направлять на Украину не планируют, пишет Wall Street Journal, передает РИА «Новости».
Также, по данным WSJ, США приобретали единичные экземпляры средств ПВО, которые Советский Союз использовал сам и продавал в другие страны в ознакомительных целях.
США и их союзники предоставили Украине сотни переносных зенитных ракетных комплексов, которые эффективны против авиации, действующей на малых высотах. Теперь они ищут знакомые украинским силам средства борьбы с более высотными целями, сказано в публикации.
Ранее в Госдуме призвали Конгресс США объявить импичмент Байдену, поскольку оружие, которое США поставляет на Украину, попало в руки нацистского батальона «Азов».
До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал США и страны НАТО прекратить отправку на Украину оружия и наемников, пополняющих ряды националистов. Он также возложил вину за милитаризацию и нацификацию Украины на президента США Джо Байдена и Конгресс.
Напомним, администрация США обнародовала полный список поставленного Украине оружия. Накануне президент США Джо Байден заявил, что власти Соединенных Штатов планируют передать Украине дополнительные вооружения, в том числе системы противовоздушной обороны, противотанковые комплексы, стрелковое оружие, боеприпасы. Он отметил, что по запросу президента Украины Владимира Зеленского США нашли дополнительные системы ПВО большей дальности и боеприпасы к ним, сейчас идет поиск вариантов передачи систем Украине. Байден сообщил, что «в данный пакет помощи также входят 9 тыс. противотанковых систем, 7 тыс. единиц стрелкового оружия, а также 20 млн единиц боеприпасов». Кроме того, Госдеп пообещал предоставить Украине советские или российские системы ПВО. В среду Зеленский попросил Конгресс США предоставить Киеву С-300 и другие системы ПВО.
Президент России Владимир Путин подчеркивал, что западные покровители просто подталкивают киевские власти к продолжению кровопролития, поставляют все новые партии вооружения, снабжают разведданными, оказывают и другую помощь, включая направление военных советников и наемников.
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Бежавших из Киева цыганских детей привязали к столбам во Львове
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Во Львове облили зеленкой и привязали к столбам цыганских детей, бежавших из Киева, так как они якобы украли еду. Подтверждение этому появилось в украинских СМИ, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Владимир Зорин.
Зорин написал в Telegram, что в украинских СМИ появилась информация, подтверждающая ранее распространившиеся фото и видео с привязанными к столбам цыганскими детьми на западе Украины.
«Во Львове нацисты привязали к столбу троих голодных цыганских детей из Киева за то, что они украли для себя еду. Детей перед казнью публично избили и облили зеленкой, при этом подчеркивается, что цыганские дети – это беженцы из Киева. Никто из представителей киевского режима не осудил это варварское издевательство над детьми. Традиционно молчат комиссар по делам национальных меньшинств СЕ, другие европейские «хранители» общечеловеческих ценностей», – отметил он.
Зорин указал, что на этом примере наблюдается «устрашающая деградация законопорядка, такой моментальный приход средневековья в социальные отношения, который поощряется националистами»: «Мы уже видели, как по расово-национальному признаку иностранных студентов из Африки и Индии, желающих покинуть территорию Украины, не пускают через границу в общей очереди, говорят: «вы подождете следующую очередь». Потом говорят так снова и снова. Видели, как был запущен совершенно фашистский способ отличать неблагонадежных – проверять произношение тех или иных слов. Если человек, находящийся в стрессе, вдруг неправильно ставил ударение или произносил украинский топоним, то это использовалось как доказательство его вины. Что дальше происходило с людьми, которые не прошли «тест на благонадежность», никто не знает».
«Теперь мы видим, что люди, якобы отвечающие за правопорядок на Украине, взяли «новую высоту». Беженцев цыганской национальности заранее объявляют мародерами, преступниками, подвергая их абсолютно незаконным и унизительным публичным наказаниям, граничащим с пытками. Очевидно, что такое возможно не только по причине воцарившегося беззакония, но и потому что кому-то это приносит удовольствие. На поверхность общества всплыли силы, получающие удовлетворение от издевательств. Давайте не забывать, что цыгане, наряду с евреями, были объявлены немецкими нацистами целью для издевательств, унижения и в конечном счете уничтожения. От этих исторических параллелей кровь стынет, но это реальность, которую мы видим во Львове 2022 года», – подчеркнул Зорин.
По его словам, следует быть готовыми к тому, что «процесс денацификации должен продолжиться и после проведения специальной военной операции на Украине, чтобы такое варварство было искоренено».
Вместе с тем Telegram-канал Readovka сообщил, что «на Западной Украине националисты публично унижают цыган из-за их этнической принадлежности, но (президент Украины Владимир) Зеленский «не замечает» никаких неонацистов».
При этом в сообщении указывается, что пострадавшие – «цыганки-беженки», которые приехали во Львов «из других городов Украины, спасаясь от боевых действий». Их облили зеленкой и примотали скотчем к столбам.
«После внесудебной расправы над цыганками украинские националисты распространили фото по местным пабликам в соцсетях, якобы так девушек наказали за воровство. Но никаких доказательств неонацисты не предоставили, даже несмотря на то, что обвинения не подтвердились», – отмечается в сообщении.
Ранее начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что украинские неонацисты удерживают в заложниках несколько тысяч граждан-иностранцев из 21 страны.
Вован и Лексус озадачили министра обороны Британии «отказом» Украины от «негодных» ПТУРов
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Британский министр обороны Бен Уоллес в беседе с российскими пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров) признался, что у них заканчивается собственный арсенал ПТУРов NLAW из-за поставок украинской стороне.
Пранкеры позвонили Уоллесу от имени премьера Украины Дениса Шмыгаля, в ходе беседы они заявили главе ведомства, что эти ПТУРы часто выходят из строя. Видео беседы опубликовано в YouTube.
«Я также хотел бы попросить больше не поставлять ПТУРы NLAW, поскольку они часто выходили из строя. Для нашей страны это проблема», – сказали пранкеры в беседе.
«А у нас вроде бы все в порядке было. У меня есть вся информация об этих ПТУРах. Мы отправили вам более четырех тысяч штук. И еще на подходе», – ответил Уоллес шутникам.
Он также признался, что у Британии начали заканчиваться собственные запасы ПТУРов, и он каждый день находится в контакте с главой Минобороны Украины Алексеем Резниковым.
До этого пранкеры опубликовали другой эпизод беседы с Уоллесом. В этом отрезке они поговорили на предмет поддержки Британией Украины в разработке ядерного оружия.
Ранее сдавшийся боец ВСУ рассказывал, что украинским военнослужащим приходится изучать противотанковые комплексы NLAW с помощью видео из интернета, в результате чего эти комплексы зачастую оказываются бесполезными.
Песков ответил на вопрос о реформировании органов власти на Украине
Никаких спецструктур, которые бы занимались созданием или реформированием органов власти на Украине, Россия не создает, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Речь об освобожденных российской стороной от националистов территорий.
«Никаких структур не создается на этот счет», – передает слова Пескова РИА «Новости».
Ранее Песков заявил, отвечая на вопрос о том, как в Кремле относятся к идее возможного референдума на Украине по вопросу компромиссов с Россией, что «Украина – это суверенное государство, и какие-то могут и должны быть внутригосударственные процедуры».
Москалькова подтвердила обмен девяти российских пленных на мэра Мелитополя
Обмен девяти российских пленных на мэра Мелитополя Ивана Федорова стал первым между Россией и Украиной, сообщила в эфире Russia Today уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
«Первый обмен состоялся – девять человек, из них часть из того списка, который формируется у меня путем обращений», – приводятся ее слова в Telegram-канале RT.
Омбудсмен также подтвердила, что девять российских пленных были обменяны на мэра Мелитополя Ивана Федорова.
Ранее Москалькова рассказала, что на горячую линию поступают обращения от родственников российских военнослужащих, находящихся в плену на территории Украины.
Байден поведал об особенностях российской гиперзвуковой ракеты «Кинжал»
Российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал», примененную в боевых условиях на Украине, практически невозможно остановить, заявил президент США Джо Байден.
Байден заявил на встрече с представителями бизнеса, что «у нее такая же боеголовка, как у любой другой ракеты, большой разницы нет, кроме того, ее почти невозможно остановить», передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что в Пентагоне не поняли смысл применения Россией гиперзвуковой ракеты «Кинжал» в ходе спецоперации на Украине.
Напомним, боевое применение авиационного ракетного комплекса «Кинжал» на Украине показало его эффективность. Ударом гиперзвуковых ракет «Кинжал» была уничтожена хорошо защищенная крупная военная топливная база Украины.
Французские наемники передумали воевать за Украину
Планировавшие поездку на Украину наемники из Франции начали сомневаться в своей идее во время прохождения ускоренного курса обучения, сообщают французские телеканалы.
Тренировкой наемников занимается бывший французский спецназовец, они проходят в сельской местности рядом с Бордо, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал France24.
Часть «новобранцев», наблюдая за ходом спецоперации России на Украине, начинают сомневаться в своих планах.
«У меня такое впечатление, что, если я поеду (на Украину), я поеду зря, что я умру в самом начале и, что это будет бесполезно», – сказал один из бойцов.
Другой заявил, что участвовать в конфликте – «не такая уж и хорошая идея», так как у него нет соответствующего опыта.
«Теперь я в большей степени заинтересован в гуманитарной работе», – пояснил он.
Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявлял, что свыше 100 украинских военных и иностранных наемников убиты в результате российского высокоточного удара по центру подготовки украинских сил специальных операций под Житомиром.
Минобороны России предупреждало, что «западные наемники» не получат статус военнопленных, и настоятельно рекомендовало им не вступать в конфликт.
Газета ВЗГЛЯД объясняла, как Россия одним ударом решила проблему иностранных наемников на Украине.
Зеленский предложил искать компромиссы с Россией на референдуме
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Возможные компромиссные договоренности с Россией, в том числе касающиеся гарантий безопасности и Донбасса, и Крыма, должны быть вынесены на референдум на Украине, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Я объяснял всем переговорным группам: когда вы говорите обо всех этих изменениях, и они могут быть историческими, мы никуда не денемся, мы придем в референдум», – сказал Зеленский в интервью ряду телекомпаний из стран Европы и с Украины, отрывки из которого были опубликованы на сайте украинского Общественного телевидения, передает РИА «Новости».
Он добавил, что народ должен будет сказать и дать ответ на те или иные форматы компромиссов. «А вот какими они будут – это уже вопрос нашего разговора и понимания между Украиной и Россией. Поэтому в любом случае я готов пойти на все, если я буду идти вместе с нашим народом», – подчеркнул Зеленский.
Украинский президент отметил, что он считает «нормальным компромиссом» ситуацию, когда Украина согласится с тем, что она не будет вступать в НАТО, но получит от отдельных стран – членов Североатлантического альянса гарантии безопасности.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что организация встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского требует согласования возможных результатов переговоров, пока сторонам нечего фиксировать в этом отношении.
В субботу глава МИД России Сергей Лавров заявил, что рассчитывает на то, что спецоперация России завершится всеобъемлющим соглашением о нейтральном статусе Украины при гарантиях безопасности для нее.
В среду президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал переговоры с Россией призывом восстанавливать территориальную целостность Украины. Украинская сторона на переговорах с Россией предлагает создать на Украине австрийский или шведский вариант демилитаризованного государства, имеющего собственную армию.
Киевское руководство в лице Владимира Зеленского признало, что Украина не войдет в НАТО, ставка делается на некий оборонный союз с участием страны с ядерным оружием.
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Кадыров в стихах обратился к украинским властям
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Глава Чечни Рамзан Кадыров прочитал стихотворение, в котором обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, его близкому окружению, информационным оппонентам, а также неонацистам с заявлением, что вскоре доберется до них.
«Им не нравится, артистам, мой большой и мощный «дон». Побежали все, как крысы, Гончаренко и Гордон. Не спешите к вашим ляхам за спасительный кордон. Научу вас дивной песенке «Динь-дон». И до вас, монтеры фейков, даст Всевышний, доберусь. Арестович, Шустер, Фейгин, Цимбалюк – брехливый гусь», – прочитал стихотворение в своем Telegram-канале Кадыров.
В стихотворении он выразил свое намерение расправиться со всеми врагами России.
Ранее Кадыров призвал сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) и военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) прекратить похищать и увозить в неизвестном направлении невинных чеченцев, являющихся гражданами Украины.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины.
Киевским властям был выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Названы перспективы торговли между Крымом и Херсонской областью
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Херсонская область заинтересована в поставках горюче-смазочных материалов и медикаментов из Крыма, в обмен готова поставлять в республику сельскохозяйственную продукцию, сообщил заместитель полпреда президента России в Южном федеральном округе (ЮФО) Кирилл Степанов.
Степанов заявил, что обе стороны понимают необходимость восстановления торгово-экономических отношений Крыма с граничащей с ним Херсонской областью, передает РИА «Новости».
«Диалог ведется по различным направлениям. В частности, это касается поставок в Херсонскую область необходимого количества горюче-смазочных материалов, а также ряда необходимых товаров, в первую очередь медикаментов», – сказал он.
Кроме того, взаимный интерес представляют отношения в сельскохозяйственной отрасли: «Херсонских аграриев интересует сбыт своей продукции в Крыму. Республиканские власти с интересом рассматривают такие предложения, при этом одним из условий таких поставок является качество предлагаемого продукта».
Налаживание процесса торговли между двумя регионами является актуальным, особенно в период подготовки к курортному сезону на полуострове, добавил Степанов.
Разнообразие сельскохозяйственной продукции благоприятно скажется на стабилизации розничной торговли в местах отдыха. Пока же, по его информации, Крым отправляет для херсонцев гуманитарную помощь.
Ранее волонтерский корпус #МыВместе доставил в Херсонскую область гуманитарную помощь, грузовик с продуктами прибыл в город при содействии российских военных.
Российские военные овладели поселком Урожайное на западной границе ДНР
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Российские военные овладели поселком Урожайное, находящимся на западной границе ДНР, в нескольких километрах от Запорожской области Украины, бой продолжается, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
«Подразделения российских Вооруженных сил, развивая наступление, продвинулись еще на шесть километров и овладели населенным пунктом Урожайное. Сейчас ведут бой с подразделениями 128-й отдельной горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины», – передает РИА «Новости» его слова.
Генерал добавил, что ополченцы Луганской народной республики взяли под контроль еще четыре населенных пункта.
«Подразделения народной милиции Луганской Республики установили контроль над населенными пунктами Калиново-Попасное, Новоалександровка, Степное, Богуславское и продолжают уничтожение подразделений 30-й отдельной механизированной бригады украинских вооруженных сил. Уничтожено более 40 человек личного состава и пять автомобилей повышенной проходимости противника», – отметил он.
Накануне российские десантники под Киевом захватили бронетехнику ВСУ, оттеснив с окраин Киева бойцов украинских националистических батальонов.
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СК возбудил дело против Дмитрия Гордона за призывы ударить ядерным оружием по России
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Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении украинского журналиста Дмитрия Гордона, сообщили в пресс-службе СК.
«В его действиях усматриваются признаки преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 354, п. «б» ч. 2 ст. 282, п. «а» ч. 2 ст. 207.3 УК России (публичные призывы к развязыванию агрессивной войны; действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды по признакам национальности; публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил Российской Федерации)», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
В пресс-службе добавили, что установлено, что Гордон в прямом эфире украинского телеканала призвал совершить вооруженное нападение на Российскую Федерацию и развязать против нее агрессивную войну с использованием ядерного оружия. Кроме того, он публично призвал к уничтожению граждан Российской Федерации по признакам национальности, языка и происхождения.
При этом он также распространил под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию о бомбардировках и артиллерийских обстрелах гражданской инфраструктуры и мирных граждан Вооруженными силами России.
«Мы не впервые видим, что в рамках информационной войны против России украинские СМИ абсолютно забыли о базовых принципах журналистики и нормах закона, становясь площадкой для экстремистских и иных преступных призывов. Все это говорит не только о полной безответственности и непрофессионализме руководителей таких СМИ, но и о сущности украинского национализма, принимающего все более радикальные формы», – уточнили в ведомстве.
В пятницу продюсер Иосиф Пригожин сравнил высказывания о призывах к убийству российских военных украинского певца Игоря Левченко с призывом журналиста Дмитрия Гордона сбросить на Россию атомную бомбу. Пригожин в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил: «То есть они призывают к геноциду народа. По моему мнению, такие люди, как Гордон должны быть просто на виселице за такого рода призывы. Эти люди не призывают к миру, а призывают к войне, а значит настроены против народа. Они должны быть если не уничтожены, то по крайней мере наказаны», – заявил Пригожин.
Ранее режиссер Никита Михалков показал «элиту», за которую ему стыдно. В список вошли те, к кому обратился известный защитник киевского режима Дмитрий Гордон. Среди них Юрий Дудь и Ксения Собчак.
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Минобороны показало уничтожение украинской батареи с помощью РСЗО
Минобороны России обнародовало видеозапись с уничтожением артиллерийской батареи ВСУ огневым налетом из реактивной системы залпового огня (РСЗО).
В ролике, снятом с беспилотника, запечатлен пролет над лесистой местностью. В деревьях заметны несколько украинских буксируемых гаубиц калибра 152-мм, передает РИА «Новости».
Также рядом расположены машины с боеприпасами.
После этого на видео показывается удар со стороны российской РСЗО, позиция украинской батареи покрывается взрывами от реактивных снарядов.
В Минобороны пояснили, что «огневые позиции артиллерии ВСУ, скрытые в лесном массиве, были разведаны беспилотным летательным аппаратом, после чего по ним был нанесен удар».
Ранее Минобороны показало кадры уничтожения украинского танка комплексом «Вихрь» с вертолета Ка-52. Также Минобороны показывало видео уничтожения вертолетами Ми-28 и Ка-52 укреплений и техники ВСУ.
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В Ужгороде снесли памятник в честь воссоединения Украины с Россией
Мемориальная плита, установленная в Ужгороде в честь 300-летия воссоединения Украины с Россией, была демонтирована, сообщило издание «Общественное».
Уточняется, что памятник демонтировали историки Ужгородского национального университета, их было 10 человек. Прежде чем снести памятник, они облили его красной краской, передает ТАСС.
Пресс-секретарь Ужгородского городского совета Алла Кохан заявила, что демонтированная плита на балансе города не состояла.
Мемориальная доска была установлена в 1954 году в рамках празднования 300-летия воссоединения Украины и России. 8 (18) января 1654 года состоялась Переяславская рада – собрание представителей запорожского казачества во главе с гетманом Богданом Хмельницким. На нем было принято решение об объединении территории Войска Запорожского с Русским царством, закрепленное присягой на верность царю Алексею Михайловичу.
Ранее депутаты Киевского горсовета проголосовали за демонтаж памятного знака в честь дружбы Киева и Москвы, который установлен в украинской столице, решение поддержали 80 из 120 депутатов.
Напомним, в июле восстановленный памятный знак дружбы украинского и русского народов вблизи Харькова был снесен вандалами уже в тот же день.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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