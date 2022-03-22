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На Украине завели уголовные дела против пяти ректоров вузов из Пензы
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Украинская генпрокуратура инициировала уголовные дела в отношении пяти ректоров вузов Пензенской области, которые выступили в поддержку спецоперации на Украине.
«При процессуальном руководстве офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении еще пяти ректорам высших учебных заведений РФ, которые призывали к нарушению территориальной целостности Украины (ч. 3 ст. 110 УК Украины). Речь идет о руководителях высших учебных заведений Пензенской области», – цитирует сообщение украинского ведомства РИА «Новости».
По данным ведомства, подозрение предъявлено ректорам Пензенского государственного университета архитектуры и строительства, Пензенского госуниверситета, Пензенского государственного технологического университета, Пензенского агропромышленного колледжа и Пензенского государственного аграрного университета.
Российский союз ректоров в обращении заявил, что главный долг образовательных организаций – вести непрерывный учебный процесс и воспитывать в молодежи патриотизм. Союз также подчеркнул важность «поддержать нашу страну, нашу армию, которая отстаивает нашу безопасность, поддержать нашего президента, который принял, может быть, самое сложное в своей жизни, выстраданное, но необходимое решение».
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
Министр обороны Британии пообещал Вовану и Лексусу помочь Украине с ядерными оружием
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Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) от лица премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля поговорили с главой Минобороны Великобритании Беном Уоллесом на предмет поддержки Украины в разработке ядерного оружия.
Видео разговора пранкеры Вован и Лексус выложили в YouTube. Уоллес заявил звонившим, что находится в Польше, и заверил, что Британия готова поддержать Украину в разработке ядерного оружия, но это может не понравиться президенту России Владимиру Путину. Он также пообещал посоветоваться с премьер-министром Великобритании, заверив, что Украина всегда будет другом страны. Позже Уоллес написал в Twitter, что заподозрил неладное и прекратил разговор.
«Сегодня самозванцем, выдававшим себя за украинского премьер-министра, была предпринята попытка поговорить со мной. Он задал несколько вводящих в заблуждение вопросов. Заподозрив неладное, я прекратил разговор», – написал руководитель британского военного ведомства в Twitter, передает ТАСС. Источники агентства PA проинформировали, что в результате инцидента в Минобороны Соединенного Королевства начата внутренняя проверка.
О попытках розыгрыша рассказала также и глава МВД Великобритании Прити Пател.
«Это случилось и со мной ранее на текущей неделе. Жалкая попытка разделить нас в такие трудные времена. Мы стоим на стороне Украины», – отметила министр в Twitter.
Ранее пранкеры разыграли главу немецкого фонда от имени соратника Навального, а также пообщались с главой комитета сейма Латвии по международным отношениям Рихардом Колсом.
В Минобороны назвали ложью заявления Киева о российских потерях
Заявления советника Владимира Зеленского Михаила Подоляка о якобы «реальных потерях» российской армии в ходе спецоперации являются «пропагандистским враньем», заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
«Не рекомендую никому вводить в заблуждение относительно реальных возможностей и профессионализма российских Вооруженных сил. Все распространяемые господином Подоляком якобы «реальные данные» о потерях военной техники и личного состава российских Вооруженных сил, в том числе старших и высших офицеров, являются пропагандистским враньем», – цитирует РИА «Новости» Конашенкова.
По его словам, спецоперацию на Украине ведет профессиональная армия, которая наносит удары по военным обьектам противника весьма эффективно.
«Должен подчеркнуть, что специальную военную операцию проводит профессиональная армия, которая действительно использует и крылатые ракеты. Их применение в высшей степени эффективно. Ими наносятся высокоточные удары по военной инфраструктуре и ни в коем случае не по гражданским объектам. По гражданским объектам бьют сами националисты и украинские вооруженные силы», – сказал Конашенков.
«Все эти системы вооружения, как и другое оружие, если господин Подоляк не знает, и называется современной российской армией и военно-морским флотом», – подчеркнул генерал.
Также Конашенков заявил, что власти Украины насильственно забирают мужчин в армию в качестве так называемых резервистов, а на самом деле используют как пушечное мясо.
«Детей и женщин они еще с грехом пополам пропускают. Хотя далеко не всех. Что касается мужской части населения Украины, то их там же, на границе, насильственно забирают в армию в качестве так называемых «резервистов», – заявил представитель Минобороны.
Как пояснил Конашенков, СБУ и формирования неонацистов создают ажиотаж на границе и терроризируют собственных граждан. Мужское население при этом используется как «пушечное мясо».
Ранее в Минобороны заявили, что высокоточный удар по окраине Киева уничтожил батарею реактивных систем залпового огня (РСЗО), спрятанную в нерабочем торговом центре.
До этого Минобороны сообщило о скором разгроме нацбатальона «Донбасс». Также российские военные в Харьковской области взяли в плен нескольких лидеров украинских националистов.
Газета ВЗГЛЯД опубликовала признания пленных солдат украинской армии, которые рассказали, почему они сдались в первом же бою, что их заставило пойти служить и какие нравы царят в ВСУ.
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Чемпионка мира по пауэрлифтингу ответила на обращение Шварценеггера к россиянам
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Чемпионка мира по пауэрлифтингу Марьяна Наумова ответила на видеообращение актера, экс-губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера к россиянам, в котором он обвиняет российские власти в усугублении ситуации на Украине и требует остановить спецоперацию.
«Господин Шварценеггер, я уверена, что вы меня помните. В 2015 году на турнире Arnold Classic в США я, 15-летняя девочка из России, установила мировой рекорд, выжав штангу весом 150 килограммов. Вы поздравляли меня, спрашивали о России, а я плакала от радости. Вы казались мне таким чутким, добрым и умным. Я везла для вас письма и фотографии от детей воюющего Донбасса, в котором к марту 2015 года я побывала дважды. Да, я не могла сидеть дома в Москве, когда Украина объявила войну Донбассу. Я рассказывала, что весной 2015-го я снова поеду в США на соревнования и, возможно, увижу вас, и эти дети, обычные школьники из Луганской и Донецкой республик начали писать письма и отправлять фотографии с просьбой передать их вам», – сказала Наумова на видео, опубликованном на YouTube-канале Russian Hour, передает РИА «Новости».
Спортсменка напомнила, что дети Донбасса рассказывали в своих письмах Терминатору, как живут на войне, просили помощи, самых простых советов, как заниматься спортом в таких непростых условиях, как развиваться, стать успешным человеком.
«Донецкие ребята видели в вас сильного героя, который, как они надеялись, смог бы их защитить», – подчеркнула чемпионка.
Спортсменка рассказала, что, посмотрев обращение Шварценеггера, она сделала вывод, что американец не работал с письмами детей.
Она добавила, что «Терминатор не только не защитил и не спас детей Донбасса, но еще и не прочитал их письма, чтобы ознакомиться с ситуацией».
По ее мнению, обращение Шварценеггера основано на «придуманной реальности». Спортсменка пригласила его приехать в Донбасс и увидеть своими глазами, что там происходит. Она также напомнила актеру о его герое во второй части фильма «Терминатор», который возвращается в прошлое, чтобы предотвратить создание «Скайнета».
«Спецоперация России не имеет цели уничтожить украинский народ. Она направлена на неонацистский «Скайнет», который за эти годы полностью подчинил себе Украину», – сказала Наумова.
Также она рассказала, что планирует в ближайшее время снова отправиться на Донбасс с визитом в школы и пригласила актера приехать и увидеть все своими глазами.
Напомним, в своем обращении, опубликованном 17 марта, Арнольд Шварценеггер призвал президента России Владимира Путина остановить спецоперацию и обвинил российские власти в усугублении ситуации на Украине. Наумова посещала Донбасс более 20 раз с 2014 года, где посетила более 120 школ.
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СМИ: США отправили на Украину тайно закупленные советские средства ПВО
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США передают украинским войскам часть средств противовоздушной обороны советского производства, которые они тайно скупали «десятилетия назад», сообщила газета Wall Street Journal.
Сообщается, что среди отправленного вооружения – зенитный ракетный комплекс «Оса», однако систему С-300, полученную в свое время из Белоруссии, американцы направлять на Украину не планируют, пишет Wall Street Journal, передает РИА «Новости».
Также, по данным WSJ, США приобретали единичные экземпляры средств ПВО, которые Советский Союз использовал сам и продавал в другие страны в ознакомительных целях.
США и их союзники предоставили Украине сотни переносных зенитных ракетных комплексов, которые эффективны против авиации, действующей на малых высотах. Теперь они ищут знакомые украинским силам средства борьбы с более высотными целями, сказано в публикации.
Ранее в Госдуме призвали Конгресс США объявить импичмент Байдену, поскольку оружие, которое США поставляет на Украину, попало в руки нацистского батальона «Азов».
До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал США и страны НАТО прекратить отправку на Украину оружия и наемников, пополняющих ряды националистов. Он также возложил вину за милитаризацию и нацификацию Украины на президента США Джо Байдена и Конгресс.
Напомним, администрация США обнародовала полный список поставленного Украине оружия. Накануне президент США Джо Байден заявил, что власти Соединенных Штатов планируют передать Украине дополнительные вооружения, в том числе системы противовоздушной обороны, противотанковые комплексы, стрелковое оружие, боеприпасы. Он отметил, что по запросу президента Украины Владимира Зеленского США нашли дополнительные системы ПВО большей дальности и боеприпасы к ним, сейчас идет поиск вариантов передачи систем Украине. Байден сообщил, что «в данный пакет помощи также входят 9 тыс. противотанковых систем, 7 тыс. единиц стрелкового оружия, а также 20 млн единиц боеприпасов». Кроме того, Госдеп пообещал предоставить Украине советские или российские системы ПВО. В среду Зеленский попросил Конгресс США предоставить Киеву С-300 и другие системы ПВО.
Президент России Владимир Путин подчеркивал, что западные покровители просто подталкивают киевские власти к продолжению кровопролития, поставляют все новые партии вооружения, снабжают разведданными, оказывают и другую помощь, включая направление военных советников и наемников.
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Минобороны сообщило об уничтожении спрятанной в торговом центре Киева батареи РСЗО
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Высокоточный удар по окраине Киева уничтожил батарею реактивных систем залпового огня (РСЗО), спрятанную в нерабочем торговом центре, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Высокоточным оружием большой дальности ночью 21 марта была уничтожена батарея украинских реактивных систем залпового огня и база хранения их боеприпасов в неработающем торговом центре», – цитирует Конашенкова РИА «Новости».
Украинские националисты использовали торговый центр на окраине украинской столицы в качестве хранения реактивных боеприпасов, подчеркнул он.
Националисты в Киевском районе Виноградарь прикрывались жилыми домами, там же расположились украинские РСЗО. Они используют жилые кварталы и социальные объекты в качестве «живого щита» для ведения массированного огня по российским военным.
Ранее Минобороны сообщило о скором разгроме нацбатальона «Донбасс». Также российские военные в Харьковской области взяли в плен нескольких лидеров украинских националистов.
Москалькова подтвердила обмен девяти российских пленных на мэра Мелитополя
Обмен девяти российских пленных на мэра Мелитополя Ивана Федорова стал первым между Россией и Украиной, сообщила в эфире Russia Today уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
«Первый обмен состоялся – девять человек, из них часть из того списка, который формируется у меня путем обращений», – приводятся ее слова в Telegram-канале RT.
Омбудсмен также подтвердила, что девять российских пленных были обменяны на мэра Мелитополя Ивана Федорова.
Ранее Москалькова рассказала, что на горячую линию поступают обращения от родственников российских военнослужащих, находящихся в плену на территории Украины.
Минобороны заявило об эффективности применения «Кинжалов» на Украине
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Боевое применение авиационного ракетного комплекса «Кинжал» на Украине показало его эффективность, заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
«Боевое применение авиационного ракетного комплекса «Кинжал» подтвердило его эффективность в уничтожении высокозащищенных специальных объектов противника. Нанесение ударов данным авиационным ракетным комплексом по объектам военной инфраструктуры Украины в ходе специальной военной операции будет продолжено», – цитирует Конашенкова ТАСС.
Он добавил, что «Кинжал» применили для уничтожения подземного арсенала с дальности более в 1 тыс. километров. Время полета составило менее 10 минут.
Ракеты применили для уничтожения подземных защищенных хранилищ украинских авиационных средств поражения и боевых частей для ракетных комплексов «Точка-У». Эти хранилища располагались в населенном пункте Делятин Ивано-Франковской области.
«Уничтожение гиперзвуковой ракетой комплекса «Кинжал» крупного склада горючего в населенном пункте Константиновка было обусловлено её невидимостью и неуязвимостью для любых средств противовоздушной и противоракетной обороны противника», – подчеркнул Конашенков.
Ранее Конашенков заявлял, что ударом гиперзвуковых ракет «Кинжал» уничтожена крупная военная топливная база Украины.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Зеленский предложил искать компромиссы с Россией на референдуме
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Возможные компромиссные договоренности с Россией, в том числе касающиеся гарантий безопасности и Донбасса, и Крыма, должны быть вынесены на референдум на Украине, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Я объяснял всем переговорным группам: когда вы говорите обо всех этих изменениях, и они могут быть историческими, мы никуда не денемся, мы придем в референдум», – сказал Зеленский в интервью ряду телекомпаний из стран Европы и с Украины, отрывки из которого были опубликованы на сайте украинского Общественного телевидения, передает РИА «Новости».
Он добавил, что народ должен будет сказать и дать ответ на те или иные форматы компромиссов. «А вот какими они будут – это уже вопрос нашего разговора и понимания между Украиной и Россией. Поэтому в любом случае я готов пойти на все, если я буду идти вместе с нашим народом», – подчеркнул Зеленский.
Украинский президент отметил, что он считает «нормальным компромиссом» ситуацию, когда Украина согласится с тем, что она не будет вступать в НАТО, но получит от отдельных стран – членов Североатлантического альянса гарантии безопасности.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что организация встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского требует согласования возможных результатов переговоров, пока сторонам нечего фиксировать в этом отношении.
В субботу глава МИД России Сергей Лавров заявил, что рассчитывает на то, что спецоперация России завершится всеобъемлющим соглашением о нейтральном статусе Украины при гарантиях безопасности для нее.
В среду президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал переговоры с Россией призывом восстанавливать территориальную целостность Украины. Украинская сторона на переговорах с Россией предлагает создать на Украине австрийский или шведский вариант демилитаризованного государства, имеющего собственную армию.
Киевское руководство в лице Владимира Зеленского признало, что Украина не войдет в НАТО, ставка делается на некий оборонный союз с участием страны с ядерным оружием.
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Российский десантный корабль доставил в порт Бердянска боевую технику
Большой десантный корабль (БДК) Черноморского флота (ЧФ) «Орск» доставил в порт Бердянска боевую технику. «Орск» первым из российских боевых кораблей зашел в этот порт.
«Прибытие большого десантного корабля в порт Бердянска – это действительно эпохальное событие, которое открывает возможности для Черноморского флота в логистических вопросах, использовать уже инфраструктуру порта Бердянска в полном объеме. Большой десантный корабль Черноморского флота прибыл и разгружает сейчас на ваших глазах БТРы, которые пойдут для усиления нашей группировки», – передает «Звезда» слова одного из офицеров ЧФ.
Телеканал уточняет, что корабли этого проекта могут вместить на борту до 20 танков или до 40 БТР.
Ранее сообщалось, что российские военные высадились на базе Береговой охраны Украины под Бердянском.
В Киеве раскрыли детали переговоров России и Украины
Переговоры российский и украинской делегаций в понедельник длились полтора часа, после чего обсуждение продолжилось в формате рабочих групп, сообщил член украинской делегации, глава парламентской фракции правящей партии Украины «Слуга народа» Давид Арахамия изданию «Украинская правда».
«Встреча [в онлайн-формате] была уже. С 10.30 до 12.00 была официальная делегация. Дальше пошли снова рабочие группы. Сегодня работаем весь день», – передает его слова ТАСС.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал переговоры с Россией призывом восстанавливать территориальную целостность Украины.
Украинская сторона на переговорах с Россией предлагает создать на Украине австрийский или шведский вариант демилитаризованного государства, имеющего собственную армию.
Киевское руководство в лице Владимира Зеленского признало, что Украина не войдет в НАТО, ставка делается на некий оборонный союз с участием страны с ядерным оружием.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что рассчитывает, что спецоперация России завершится всеобъемлющим соглашением о нейтральном статусе Украины при гарантиях безопасности для нее.
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Обещавший «кастрировать» пленных россиян украинский врач отказался от своих слов
Украинский военный врач Геннадий Друзенко, призывавший кастрировать российских солдат, попавших в плен, решил отказаться от своих слов, объяснив заявление «эмоциями».
Друзенко написал в соцсетях, что на Украине «никого не кастрируют и не собираются», а его слова – это «эмоции», передает «360» в Telegram.
«Мне очень жаль. Мы спасаем жизни», – добавил он.
Ранее в прямом эфире телеканала «Украина 24» Друзенко призвал кастрировать раненых российских военных. Кроме того, самих солдат он назвал «не людьми, а тараканами».
Глава Следственного комитета России в связи с высказываниями поручил срочно возбудить уголовное дело в отношении врача. Как ожидается, в скором времени медик будет объявлен в международный розыск для привлечения его к уголовной ответственности.
Член СПЧ Александр Брод заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что «на Украине жестокость применяется не только к российским солдатам, но и по отношению к собственным гражданам, особенно в Донбассе, эти факты необходимо документировать, чтобы в дальнейшем они были рассмотрены в рамках судебных процессов».
Кадыров в стихах обратился к украинским властям
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Глава Чечни Рамзан Кадыров прочитал стихотворение, в котором обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, его близкому окружению, информационным оппонентам, а также неонацистам с заявлением, что вскоре доберется до них.
«Им не нравится, артистам, мой большой и мощный «дон». Побежали все, как крысы, Гончаренко и Гордон. Не спешите к вашим ляхам за спасительный кордон. Научу вас дивной песенке «Динь-дон». И до вас, монтеры фейков, даст Всевышний, доберусь. Арестович, Шустер, Фейгин, Цимбалюк – брехливый гусь», – прочитал стихотворение в своем Telegram-канале Кадыров.
В стихотворении он выразил свое намерение расправиться со всеми врагами России.
Ранее Кадыров призвал сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) и военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) прекратить похищать и увозить в неизвестном направлении невинных чеченцев, являющихся гражданами Украины.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины.
Киевским властям был выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
FIDE дисквалифицировала гроссмейстера Карякина на полгода за поддержку России
Международная шахматная федерация (FIDE) дисквалифицировала российского гроссмейстера Сергея Карякина после того, как тот выразил поддержку российской специальной операции на Украине.
«Сергей Карякин признан виновным в нарушении статьи 2.2.10 кодекса этики FIDE, ему запрещено на шесть месяцев участвовать в качестве игрока в любых рейтинговых шахматных соревнованиях FIDE. Наказание вступает в силу с даты принятия этого решения – 21 марта 2022 года», – цитирует сообщение FIDE РИА «Новости».
Теперь Карякин лишен возможности участвовать в турнире претендентов, который должен пройти с 16 июня по 7 июля 2022 года.
Ранее Карякин в соцсетях выразил поддержку действиям президента России Владимира Путина по проведению спецоперации на Украине.
Напомним, в марте Совет FIDE запретил сборным России и Белоруссии участвовать в турнирах под эгидой организации.
Арестович: Призывы к насилию в отношении пленных портят имидж Украины
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Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович призвал избегать призывов к насилию в отношении пленных, детей и граждан России, поскольку это сильно портит имидж «европейской» Украины.
«Все это крайне сильно бьет по нашему имиджу европейской армии европейской страны. Мы не должны выходить за пределы Женевской конвенции, которая разрешает уничтожать противника на поле боя, но не разрешает издеваться над военнопленными, а тем более делать призывы в пользу мести мирным жителям, детям, пленным. То же самое призывы мстить детям или гражданам России неприемлемы», – заявил Арестович в обращении, которое выложил в Facebook*, передает РИА «Новости».
«Пленные неприкосновенны. Пленных надо защищать так же, как и своих солдат, а то и больше. Тоже самое касается всяких призывов мстить детям или мирным гражданам РФ. Это неприемлемо абсолютно», – добавил Арестович.
Ранее в прямом эфире телеканала «Украина 24» медик Геннадий Друзенко призвал кастрировать раненых российских военных. Кроме того, самих солдат он назвал «не людьми, а тараканами». Глава Следственного комитета России в связи с высказываниями поручил срочно возбудить уголовное дело в отношении врача. Как ожидается, в скором времени медик будет объявлен в международный розыск для привлечения его к уголовной ответственности.
Это не первый случай призыва к жестокости по отношению к российским солдатам в эфире украинских телеканалов. Несколькими часами ранее было поручено возбудить дело в отношении телеведущей канала «1+1» Натальи Мосейчук. Она высказывала угрозы в адрес российских летчиков и членов их семей. Кроме того, на минувшей неделе ведущий того же канала Фахрудин Шарафмал, ссылаясь на идеологию нацистских преступников, в том числе Адольфа Эйхмана, призвал убивать не только взрослых граждан России, но и их детей. В ответ на это Следственный комитет также возбудил уголовное дело.
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СК возбудил дело против Дмитрия Гордона за призывы ударить ядерным оружием по России
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Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении украинского журналиста Дмитрия Гордона, сообщили в пресс-службе СК.
«В его действиях усматриваются признаки преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 354, п. «б» ч. 2 ст. 282, п. «а» ч. 2 ст. 207.3 УК России (публичные призывы к развязыванию агрессивной войны; действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды по признакам национальности; публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил Российской Федерации)», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
В пресс-службе добавили, что установлено, что Гордон в прямом эфире украинского телеканала призвал совершить вооруженное нападение на Российскую Федерацию и развязать против нее агрессивную войну с использованием ядерного оружия. Кроме того, он публично призвал к уничтожению граждан Российской Федерации по признакам национальности, языка и происхождения.
При этом он также распространил под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию о бомбардировках и артиллерийских обстрелах гражданской инфраструктуры и мирных граждан Вооруженными силами России.
«Мы не впервые видим, что в рамках информационной войны против России украинские СМИ абсолютно забыли о базовых принципах журналистики и нормах закона, становясь площадкой для экстремистских и иных преступных призывов. Все это говорит не только о полной безответственности и непрофессионализме руководителей таких СМИ, но и о сущности украинского национализма, принимающего все более радикальные формы», – уточнили в ведомстве.
В пятницу продюсер Иосиф Пригожин сравнил высказывания о призывах к убийству российских военных украинского певца Игоря Левченко с призывом журналиста Дмитрия Гордона сбросить на Россию атомную бомбу. Пригожин в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил: «То есть они призывают к геноциду народа. По моему мнению, такие люди, как Гордон должны быть просто на виселице за такого рода призывы. Эти люди не призывают к миру, а призывают к войне, а значит настроены против народа. Они должны быть если не уничтожены, то по крайней мере наказаны», – заявил Пригожин.
Ранее режиссер Никита Михалков показал «элиту», за которую ему стыдно. В список вошли те, к кому обратился известный защитник киевского режима Дмитрий Гордон. Среди них Юрий Дудь и Ксения Собчак.
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