В ДНР заявили об освобождении половины Мариуполя

В Сети появился дневник спасенной из-под завалов в Волновахе женщины

Бойцы нашли в Волновахе дневник женщины, которую достали из-под завалов собственного дома.

«13 марта. 18-й день войны. 27 февраля в последний день видела маму. С тех пор в погребе. На выход походу крышка упала. Пробовала разобрать пол – не вышло. Придется ждать людей. Кошка с собакой периодически заглядывают в вытяжную трубу. Я вижу их лица, разговариваю с ними и плачу. Прошу их кого-нибудь позвать на помощь, а они не понимают. Молюсь. Ночью очень зудела голова т.к. грязная и я ее расчесала до ран. Думала вши. Это были адские ощущения. Встала ночью, нагрела воды, обрезала волосы ножом и помыла мылом. Зуд какое-то время не прекращался. Ранки пекли. Потом как-то заснула после молитв. Вдали грохотали снаряды. У моего дома уже 3 дня не взрывается Слава Богу», – приводит записи женщины первый замглавы министерства информации ДНР Даниил Безсонов в Telegram.

«14 марта. Пыталась взломать пол, чтоб вылезти, кричала, звала помощь – тщетно. Сквозь щели увидела, что погреб как будто специально кто-то закрыл чтоб меня не нашли: тяжелые ящики из-под кровати лежат прямо на крышке люка и мешки с ветками и бутыля и глина. В общем такую тяжесть мне не поднять. Устала. Буду ложиться спать. 13 час. 38 мин», – продолжает писать женщина.

«15 марта обед. Сегодня не так солнечно как предыдущие 2 дня. Солнце в трубу не светит. Нет возможности полюбоваться лучиками, но небо чистое. Хочется лежать в теплой одеяле и ничего не делать. Нет сил морально пытаться открыть люк. Постоянно слышны какие-то выстрелы, но не близко. Мишка жив. Дала ему несколько бубликов (доской через трубу просунула)», – говорится в дневнике.

16 марта, по словам женщины, стрельбы почти не было. «Временами солдаты что-то отстреливают –заборы, наверное, одиночными. Пыталась снова выбраться, пробила дыру – увидела, что осыпался потолок до дранки и кирпичи, плиты перекрытия. Все очень тяжелое. Звала на помощь – никого. Самой не выбраться. Разве что весь пол раздолбать», – пишет она.

«17 марта 6ч. Как обычно что-то прилетело и скинуло снаряд вдали, и так все утро. 18 марта. Ночь была тихой. Не знаю сплю я или нет. Бессонница. Молюсь за всех. Котенок балуется иногда. Мишку кормлю бубликами из трубы. Все как обычно грустно», – продолжает жительница Волновахи.

«19 марта. Суббота на рассвете были бои вдалеке. 10 час плачу и зову на помощь. Молюсь. Пришли осетины и спасли. Спасибо!» – гласит заключительная запись в дневнике.

Ранее при обстреле больницы в Волновахе бойцами ВСУ погибли шесть человек. СК завел дела об обстрелах ВСУ жилых районов Донбасса.