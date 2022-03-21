Житель Мордовии не смог попасть в спящую жену десятью выстрелами

Жителя города Краснослободск в Мордовии заподозрили в попытке убить собственную супругу во сне, его поместили под арест, сообщили в региональном следственном управлении СК.

Между супругами случилась ссора 15 марта, женщина ушла ночевать в жилое помещение на придомовой территории, чтобы не продолжать конфликт, сообщается на сайте ведомства.

«Ночью подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения стал стрелять из карабина в деревянную стену строения, достоверно зная, что за этой стеной находится диван, на котором спит его супруга. Женщина не пострадала лишь из-за того, что пули, насквозь пробив стену, прошли выше того места, где она лежала», – указали в СК.

Всего подозреваемый выстрелил 10 раз, после чего в дело вмешался его отец, которого по телефону вызвала потерпевшая.

В отношении 44-летнего подозреваемого возбудили дело о покушении на убийство, суд по ходатайству следствия избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

«В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается», – заключили в СК.

В начале января полковник полиции в Подмосковье выстрелил в голову супруге, также сотруднице правоохранительных органов, из пистолета в подмосковном Подольске.