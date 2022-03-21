Группировка кораблей стран НАТО направилась в Стокгольм

В Стокгольм направляются 13 военных кораблей НАТО, сообщило агентство ТТ.

Группа включает девять германских и четыре корабля стран Балтии. Они участвовали в учениях и сейчас намереваются зайти в стокгольмский порт Фрихамн для бункеровки и отдыха экипажей. Согласно комментарию Министерства обороны Швеции, это рядовой заход, который никак не связан с ситуацией на Украине. Швеция не принимала участие в этих учениях. Ведомство уточняет, что все корабли – тральщики, передает ТАСС.

Ежегодно в Швецию заходят около 30 военных кораблей, и этот визит планировался уже давно. «Визит планировался еще 24 февраля», – сообщил представитель военного ведомства Микаэль Огрен. В Минобороны отмечают, что одновременный заход в Швецию столь большого числа кораблей стран НАТО необычен, однако не является чем-то «экстремальным». «Мы сотрудничаем с НАТО как партнеры, и для нас, конечно же, хорошо это показать», – сказал Огрен. Стоянка прибывающих кораблей стран НАТО во Фрихамне, как ожидается, продлится несколько дней.

Накануне президент Финляндии Саули Ниинисте предупредил о рисках эскалации в Европе в случае решения Хельсинки подать заявку на членство в НАТО. В качестве альтернативы вступлению в НАТО он назвал укрепление военного сотрудничества с США и Швецией. В начале марта Ниинисте предложил начать обсуждение вступления Финляндии в НАТО. Позже Ниинисте заявил, что решение о заявке в НАТО должен принимать парламент республики.

Напомним, в конце февраля Ниинисте исключил возможность подачи немедленной заявки на вступление Финляндии в НАТО из-за событий на Украине. 20 февраля президент Финляндии заявил об отсутствии причин для пересмотра политики неучастия страны в НАТО. 10 февраля Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Финляндия и Швеция должны сохранять за собой право на присоединение к Североатлантическому альянсу.

Напомним, 11 января заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд предложила Финляндии и Швеции обсудить вступление в НАТО. Двумя днями позже генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал очень быстро принять Швецию и Финляндию в альянс, если они сами захотят вступить в НАТО. Вопреки этому глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что страна не планирует присоединяться к НАТО. В свою очередь премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила об отсутствии у Хельсинки планов вступления в НАТО, однако не исключила возможности такого шага в будущем. Глава МИД России Сергей Лавров обвинил зазывающих Финляндию и Швецию в НАТО в отсутствии уважения к суверенитету этих стран.