В Иркутске более 70 человек задействовали в поисках пропавшей школьницы

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20 марта, воскресенье | Последнее обновление — 14:22 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В СПЧ назвали неправовым шагом приостановку деятельности оппозиционных партий Украины
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В результате того, что происходит, наше информационное поле станет чище, появятся новые лидеры общественного мнения, и страна наконец узнает – кто ее настоящая элита.
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Неспособность ВСУ деблокировать Мариуполь явила нам первый публичный конфликт между властью и оппозицией в Киеве. Окружение Зеленского обвиняет Порошенко, Порошенко обвиняет Зеленского.
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Офис Зеленского и командование ВСУ банально врут, пытаясь выдать виртуальное контрнаступление за перемогу, подбодрить своих сторонников и прикрыть провалы с эвакуацией населения.
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В Москве в «Лужниках» состоялся концерт-митинг в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией, в котором участвовало 200 тыс. человек. Выступивший на митинге Владимир Путин заявил, что крымчане поступили правильно, поставив 8 лет назад жесткий барьер на пути неонацистов
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Жительница Польши Каролина Белявска стала победительницей юбилейного 70-го конкурса красоты «Мисс Мира», который прошел в Пуэрто-Рико. Для представительниц Польши эта победа стала второй в истории конкурса. Ранее в 1989 году красивейшей женщиной мира была признана Анета Кренглицка
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В результате удара украинских войск по центру Донецка ракетой «Точка-У» с кассетным зарядом погибли более 20 человек, в том числе дети. Народная милиция ДНР заявляет, что расценивает нападение как теракт, совершенный в целях геноцида
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В Иркутске более 70 человек задействовали в поисках пропавшей школьницы
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Более 70 человек задействованы в поисках восьмиклассницы, которую разыскивают в Иркутске с 18 марта, сообщает ГУМВД России по Иркутской области.
«В настоящее время в поисковой операции задействовано свыше 70 человек. Это оперативники из Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Иркутской области и сотрудники различных подразделений городского управления МВД, представители МЧС и Росгвардии, добровольцы отрядов «Лиза Алерт», других волонтерских организаций и местные жители», – приводит РИА «Новости» сообщение.
Отмечается, что днем 18 марта восьмиклассница ушла в школу, но на уроках девочки не было. Сейчас установлено, что вечером того же дня она была в центре Иркутска возле «Вечного огня», откуда направилась к памятнику первопроходцам на Верхней набережной Ангары. Куда девочка отправилась далее, неизвестно.
С заявлением о розыске несовершеннолетней в полицию обратилась мать.
Ранее сообщалось, что в городе Холм Новгородской области пропал ребенок, открыто уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».
В США восхитились мощью и точностью «умной» российской артиллерии
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Американский офицер Брент Иствуд в статье для 19Fortyfive рассказал об «умной» российской артиллерии, предназначенной для точного поражения важных целей с одного выстрела.
«Управляемый 152-миллиметровый снаряд «Краснополь» – один из таких боеприпасов, которым стреляют из самоходных и буксируемых гаубиц. Их можно применять для контрбатарейной борьбы, а также для уничтожения центров управления, бункеров и мостов противника», – приводит текст статьи РИА «Новости».
Как пишет военный, технология высокоточного наведения позволяет не тратить много снарядов, а сразу засечь цель и сделать один или несколько выстрелов, чтобы уничтожить ее.
Аналитики из США отмечают, что русский «Краснополь» превосходит американский аналог M712 Copperhead по дальности, массе, поражаемости целей и простоте обращения.
В прошлое воскресенье Минобороны России обнародовало видеозапись с кадрами уничтожения полевого командного пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) точечным ударом высокоточным снарядом «Краснополь» артиллеристов ВС России.
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Украинский губернатор похвастался хорошим настроением после гибели десантников ВСУ
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Губернатор Николаевской области Виталий Ким на следующий день после гибели украинских десантников в результате ракетного удара по зданию штаба 79 десантной бригады ВСУ в Николаеве похвастался хорошим настроением.
Отметим, по данным украинских СМИ, в результате ракетного удара по зданию штаба 79 десантной бригады ВСУ в Николаеве погибло не менее 40-50 военнослужащих. Всего в разрушенных помещениях могло находиится около 200 военных. О пострадавших среди гражданских лиц не сообщалось.
Тем временем губернатор Николаевской области Ким, прославившийся своими ежедневными эфирами в соцсетях, рассказал жителям, что у него сегодня было «радостное событие – борщ и жаркое… поэтому спать я буду довольный и сытый».
Днем ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович посоветовал украинцам из двух «версий реальности», где одна – «власть сдала Мариуполь» и вторая – «власть – заботится о Мариуполе», просто верить во вторую. А то, что, ВСУ уже не будут пытаться пробиться к Мариуполю, так, по словам Арестовича, уже полстраны под контролем российских войск.
Стал известен ответ Зеленского на предложение Джонсона об убежище в Британии
Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон рассказал, что предлагал Владимиру Зеленскому и его семье убежище в Британии, однако в ответ услышал заверения, что политик собирается оставаться на Украине, сообщила Sunday Times.
«Мы обсуждали все это давным-давно... Должен вам сказать, что Владимир всегда был ясен в том, что обязан украинскому народу и собирается оставаться там и заботиться о них. Я должен сказать, что восхищаюсь им», – приводит слова Джонсона РИА «Новости».
Напомним, в начале марта глава Чечни Рамзан Кадыров предложил Зеленскому выразить готовность к диалогу с Россией, пообещав в ответ лично просить президента России Владимира Путина о предоставлении убежища нынешнему президенту Украины.
В феврале премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о готовности Соединенного Королевства предоставить убежище членам правительства Украины и президенту Владимиру Зеленскому в случае, если они решат покинуть территорию страны.
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Новый президент Туркмении объявил о выбранном курсе во внешней политике
Новый президент Туркмении Сердар Бердымухамедов заявил, что Ашхабад во внешней политике останется приверженным курсу нейтралитета и добрососедства, а также будет проводить политику, нацеленную на интеграцию нефтегазовой отрасли страны в международную энергосистему, сообщило издание «Ориент».
Бердымухамедов выступил с программной речью во время церемонии инаугурации. «Мы открыты для всех стран и народов мира и нацелены на развитие с ними торгово-экономических, культурно-гуманитарных и научно-образовательных связей в будущем», – приводит ТАСС слова нового президента Туркмении, которого цитирует издание.
Бердымухамедов назвал важным направлением своей работы развитие нефтегазовой отрасли Туркмении и ее интеграцию в международную энергетическую систему. По его словам, инвестиционную поддержку государства получат сфера электроэнергетики, в частности проекты по диверсификации экспорта и по разработке возобновляемых источников энергии. Важным направлением работы станет развитие транспортно-логистического потенциала страны, которая способна состыковать региональные и континентальные маршруты в качестве «сердцевины Великого Шелкового пути с максимальным задействованием географических и прочих конкурентоспособных преимуществ».
Глава республики обозначил своей главной целью обеспечение стабильности и безопасности Туркмении и повышение уровня жизни ее граждан, а также упрочение доверия среди стран мира. Он пообещал усилить социальную защиту граждан, в частности – поддержку многодетных семей. Он также отметил роль армии в охране независимости и стабильности государства и пообещал укреплять материально-техническую поддержку Вооруженных сил.
Накануне Сердар Бердымухамедов вступил в должность президента Туркмении. В тот же день он отправил правительство республики в отставку.
Во вторник Центральная комиссия по проведению выборов и референдумов Туркмении объявила, что сын действующего президента республики Гурбангулы Бердымухамедова, кандидат от правящей Демократической партии Туркмении Сердар Бердымухамедов победил на выборах президента Туркмении, получив 72,97% голосов.
В тот же день президент России Владимир Путин созвонился с действующим и новым президентами Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и Сердаром Бердымухамедовым. В ходе разговора лидера России и Туркмении подтвердили приверженность двух стран «традиционным отношениям дружбы, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества, отвечающего общим интересам».
Газета ВЗГЛЯД разбирала, что будет делать новый руководитель на посту президента Туркмении, и каковы интересы России в этой постсоветской стране.
Лавров: Спецоперация на Украине сорвала антироссийский проект Запада
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Российская специальная операция на Украине сорвала антироссийские планы Запада, поэтому он сорвался с цепи, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на открытии финала трека «Международный» конкурса «Лидеры России».
«Это все лишь доказывает одно – проект «анти-России» сорвался операцией, целью которой президент поставил, во-первых, обеспечение безопасности людей на Донбассе, а во-вторых, устранение угроз Российской Федерации, накапливавшихся в виде милитаризации Украины и ее нацификации. Когда поняли, что наша линия помогла сорвать их замыслы, видите, как с цепи сорвались», – приводит ТАСС слова министра.
Также Лавров подчеркнул, что Россия не будет выдвигать инициативы по налаживанию отношений с Западом: посмотрит, как они сами будут выходить из тупика, в который себя загнали.
«Продолжаем мы, конечно, быть открытыми к сотрудничеству с любыми странами, включая западные. Хотя в условиях, когда Запад так себя повел, мы не собираемся выступать с какими-то инициативами, посмотрим, как они будут выходить из того тупика, в который сами себя загнали», – цитирует РИА «Новости» Лаврова.
Напомним, представитель Госдепа высокого ранга заявила, что многие санкции против России будут отменены в случае прекращения российской спецоперации на Украине, а также при восстановлении суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему санкции против России напугали союзников США – Саудовскую Аравию, которая готова отказаться от доллара в пользу юаня при продаже нефти. Тем временем Вашингтон разморозил российские резервы для оплаты внешнего долга.
Россия начала военную спецоперацию с целью денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Москва не планирует оккупацию территорий Украины. Киеву выдвинут ряд политических условий, включающих признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Идея Саудовской Аравии о продаже нефти за юани вызвала тревогу в США
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«Бесцеремонное презрение» властей США к Саудовской Аравии побудило Эр-Рияд к «вызывающим тревогу» переговорам с Пекином о продаже нефти Китаю за юани, говорится в статье консервативного издания The American Spectator за авторством Андреа Видбург.
Как отмечает автор, американский доллар на сегодняшний день – мировая резервная валюта, которая должна быть стабильной и легко доступной, а также считаться своеобразным «убежищем», передает РИА «Новости».
«Можно сказать, что в каком-то смысле резервная валюта – самосбывающееся пророчество, ведь она растет в цене благодаря своему статусу. Этот же статус поддерживает огромную долговую нагрузку Америки. Вот почему новость, что недовольная Вашингтоном Саудовская Аравия надеется наладить продажу нефти в Китай за юани вместо долларов, прозвучала столь тревожно», – говорится в стьатье.
По словам Видбург, в американских СМИ причиной такого решения Эр-Рияда называют отсутствие доверия к США при Байдене. Так, по данным The Wall Street Journal, Саудовская Аравия недовольна отсутствием поддержки со стороны Вашингтона в ходе противостояния в Йемене, стремлением США заключить сделку по иранской ядерной программе, а также поспешным выводом американских военных из Афганистана.
«Сметливый читатель заметит, что две из трех причин для беспокойства Саудовской Аравии должны тревожить и самих американцев. Ужасная сделка, которую Байден продавливает с Ираном, ускорит их ядерную программу, а хаотический, неумелый и смертоносный вывод войск из Афганистана олицетворяет крах американского престижа и военной мощи», – утверждает Видбург.
Как считает автор, администрация Байдена, вдохновляясь «извращенной показной добродетелью» и «самоубийственной тягой к «зеленой» энергии», относится к Саудовской Аравии с «бесцеремонным презрением», что и привело к нынешнему развитию событий.
Вместе с тем существует ряд факторов, из-за которых «первой ласточкой грядущей катастрофы» сделка с юанем может не стать, продолжает Видбург. Так, США покупают у Саудовской Аравии лишь четверть от того количества нефти, что завозилось в 1990-х годах. При этом американский доллар, по ее мнению, «все же немного стабильнее юаня», даже с учетом того, что правительство Байдена «печатает деньги и транжирит их напропалую». А Китай, как утверждает Видбург, «кажется крепче, чем на самом деле», как «некогда Советский Союз».
«Учитывая, что демократы сотворили с американской экономикой всего за год, нас ждет гонка Китая и Америки к экономическому дну. И, честно говоря, я бы поставила на Байдена», – заявила Видбург.
Напомним, администрацию США озадачило появившиеся в американских СМИ сведения о том, что Саудовская Аравия начала переговоры с Китаем о продаже нефти за юани. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему Эр-Рияд готов отказаться от доллара при продаже нефти.
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Командир «Мрии» обвинил в гибели самолета руководство ГК «Антонов»
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Капитан крупнейшего в мире транспортного самолета Ан-225 «Мрия», уничтоженного в Гостомеле, Дмитрий Антонов рассказал, как в январе руководству госпредприятия «Антонов» предлагали спасти самолет, но топ-менеджмент предприятия предпочел спастись сам.
По словам работника предприятия, руководством госкомпании «Антонов» не было принято решения о перегоне самолета за границу. Он рассказал, что еще 26 января к менеджерам госпредприятия «Антонов» поступило предложение от представителей Агентства технического обслуживания и снабжения НАТО (НАМСА) перебазировать весь аэропорт в Лейпциг. Сделать это было предложено вместо с персоналом, запчастями и самолетами.
«Ответа на этот вопрос не последовало. Решение о перегоне принято не было. Ни самого огромного самолета «Мрии», ни маленьких самолетов Ан-28, Ан-26, А-н-74. Решение не было принято, так как отсутствовал топ-менеджмент компании, который который бодренько за две недели до военных действий уехал в Лейпциг и оккупировал офис Antonov Logistics Salis», – рассказал командир «Мрии» Telegram-каналу «Политика Страны».
Напомним, в ходе боевых действий под Киевом Украина собственными руками уничтожила самый большой в мире транспортный самолет Ан-225 «Мрия», доставшийся стране в наследство от СССР. Этот лайнер появился как элемент космической программы Союза. «Домашний» аэродром концерна «Антонов» в 25 километрах к северо-западу от центра украинской столицы был занят бойцами российского спецназа 24 февраля, в первый же день спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.
СМИ: Болгария расторгнет контракт с Газпромом до конца года
Болгария откажется от российского газа после того, как закончится действующий контракт с Газпромом, страна будет искать альтернативные источники газа, заявил вице-премьер и министр финансов Асен Василев интервью Болгарскому национальному радио.
«Есть альтернативы. Старые трубы трансбалканского потока. Там у нас есть мощность около 20 млрд. куб. м. и может быть использована в обоих направлениях, нам нужно 3 млрд. куб. м. Есть поставки из Катара, Алжира. Это общеевропейская стратегия. Следующие 1–2 недели обсудят на европейском уровне создание общего газового договора для всего ЕС. Мы ожидаем, что летом этот механизм заработает», – приводит «Коммерсант» слова Василева.
Он также заявил, что у Болгарии есть альтернативные источники энергии, в том числе поставки из Катара и Алжира. По его словам, планируются использовать существующую инфраструктуру Греции и Турции для закупок сжиженного природного газа и увеличить импорт из Азербайджана, который уже экспортирует газ в страну.
На данный момент практически весь газ Болгария импортирует из России. Контракт на поставки газа от Газпрома заканчивается в июле 2022 года.
Ранее депутат Европарламента Тьерри Мариани заявил: если Евросоюз в санкционной политике пойдет еще дальше и решит прервать импорт российского газа и нефти, это обернется для него катастрофой.
Газета ВЗГЛЯД писала, что в Евросоюзе начался газовый бунт против США и Британии из-за призывов отказаться от российских нефти и газа.
Во Франции спрогнозировали глобальные последствия кризиса на Украине
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Французское издание Le Monde выступило с утверждением, что ситуация на Украине замедлит восстановление мировой экономики после пандемии и может навсегда изменить ее.
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), отмечает издание, прогнозирует, что рост мирового ВВП сократится на 1 процентный пункт, а инфляция – вырастет на 2,5 процентных пункта, передает РИА «Новости».
«Этот кризис уже проявляется в виде роста цен на энергоресурсы, продукты питания и отдельные металлы», – приводит Le Monde слова старшего экономиста ОЭСР Лоренс Бун.
Как отмечает издание, организация, которая в минувшем декабре предсказывала, что рост мировой экономики по итогам 2022 года составит 4,5%, ранее решила отменить намеченную на начало марта публикацию своих очередных прогнозов в связи с «усилением факторов неопределенности».
Издание приводит также мнение Международного валютного фонда, полагающего, что российская специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины может обернуться для мировой экономики долгоиграющими последствиями. «В более долгосрочной перспективе этот конфликт может фундаментальным образом изменить мировой экономический и геополитический порядок – если изменятся условия торговли энергоресурсами, будут перестроены цепочки поставок, разделятся платежные сети и страны пересмотрят состав своих золотовалютных резервов», – цитирует издание МВФ.
Ранее американские эксперты объяснили рост цен на продовольствие в США санкциями против России. В свою очередь глава Минсельхоза Германии Джем Оздемир обвинил Россию в использовании продовольствия в качестве оружия и призвал немцев есть меньше мяса.
Напомним, в среду глава ФРС Джером Пауэлл предсказал высокую долларовую инфляцию до середины 2022 года. В прошлый четверг американский президент Джо Байден объяснил рекордную инфляцию в США «издержками» санкций против России. Между тем президент РФ Владимир Путин заявил, что власти США обманывают население, прикрываясь Россией.
Отметим, в ноябре прошлого года глава ФРС США предсказал рост долларовой инфляции. В июле 2021 года президент России Владимир Путин обратил внимание, что инфляция в США превысила 5% при целевом показателе около 2%, и американские законодатели уже два года подряд верстают бюджет с дефицитом по 15%. Он также отметил, что эмиссия доллара для покрытия дефицита бюджета в Соединенных Штатах сказывается на всей мировой экономике.
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Минобороны сообщило об уничтожении базы иностранных наемников на Украине
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Более 100 украинских военных и иностранных наемников убиты в результате российского высокоточного удара по центру подготовки украинских сил специальных операций под Житомиром, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Высокоточными ракетами воздушного базирования нанесен удар по центру подготовки сил специальных операций украинских вооруженных сил, где базировались прибывшие на Украину иностранные наемники, в районе населенного пункта Овруч Житомирской области», – цитирует его РИА «Новости».
По словам Конашенкова, уничтожены более 100 военнослужащих и боевиков.
Кроме того, 19 и 20 марта ударом гиперзвуковых ракет «Кинжал» и крылатых «Калибров» ликвидирована крупная военная топливная база ВСУ в Николаевской области.
Ранее Минобороны России предупреждало, что «западные наемники» не получат статус военнопленных, и настоятельно рекомендовало им не вступать в конфликт.
В четверг в МИДе заявили о вербовке диппредставительствами Украины иностранцев для участия в боевых действиях.
Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил: «Утром 13 марта высокоточным оружием большой дальности нанесен удар по учебным центрам вооруженных сил Украины в населенном пункте Старичи и на военном полигоне Яворовский. На данных объектах киевским режимом были развернуты: пункт подготовки и боевого слаживания иностранных наемников перед отправкой в районы боевых действий против российских военнослужащих, а также база хранения поступающего от зарубежных стран вооружения и военной техники. В результате удара уничтожены до 180 иностранных наемников и крупная партия иностранных вооружений. Уничтожение прибывших на территорию Украины иностранных наемников будет продолжено».
Газета ВЗГЛЯД объясняла, как Россия одним ударом решила проблему иностранных наемников на Украине.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Прикрывший своим Ка-52 вертолеты с десантом летчик рассказал подробности боя
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Летчик, который посадил подбитый вертолет и держал круговую оборону, рассказал подробности инцидента.
«Бой вели в районе 10 минут, потому что мы первые вышли. Нам нужно было продержаться до прихода основных сил и не дать расчетам ПЗРК передислоцироваться для встречи основной группы. Зенитной артиллерией вывели из строя главный двигатель, после этого вертолет уже не мог выполнять полет. Приняли решение о посадке ближе к своим войскам», – публикует рассказ летчика телеведущая Ольга Скабеева в своем Telegram-канале.
«Далее через лесополосу посадили вертолет, удалили информацию и заняли оборону вокруг вертолета, чтобы не дать до него добраться боевикам. Мы выскочили из вертолёта, упали в поле и там потихонечку перемещались. Вели беспокоящий огонь, чтобы ни у кого желания не было к нам подходить», – рассказал летчик. Он добавил, что сейчас у него одно желание – вновь вернуться в свой вертолет: «Техсостав с машиной поработает и я её заберу обратно».
Ранее Минобороны опубликовало кадры боевой работы передовой группы ударных вертолетов Ка-52, обеспечивавшей высадку десанта на одном из украинских военных аэродромов. Командир ведущего Ка-52 попал под огонь ПЗРК и прикрыл своей машиной группу вертолетов Ми-8 с тактическим десантом, вызвав огонь на себя. Экипаж совершил вынужденную посадку и держал круговую оборону до прибытия второй ударной группы вертолетов.
Экипаж поврежденного вертолета не пострадал и был эвакуирован. Благодаря героизму экипажей передовой группы десантирование прошло без потерь, сообщило Минобороны.
Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украины 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.
Болтон обвинил Байдена и НАТО в стратегической ошибке на Украине
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Бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон выразил мнение, что глава американской администрации Джо Байден и НАТО совершили стратегическую ошибку, постоянно заявляя, что Запад ни в коем случае не будет вмешиваться в ситуацию на Украине.
«США и НАТО на протяжении месяцев, а президент Джо Байден с самого начала снова и снова подчеркивали, что на Украине ни в коем случае не будет какого бы то ни было вмешательства западных войск», – приводит слова Болтона ТАСС. Такое мнение он высказал в интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland.
Бывший помощник 45-го президента США Дональда Трампа по национальной безопасности выразил мнение, что это было «большой ошибкой». «Если бы [действующий] президент [США] Джо Байден в последние месяцы вообще бы ничего не отвечал на вопрос о возможном участии западных сил, было бы лучше для безопасности Украины и мира на планете. Сейчас в Европе развернулась крупнейшая после 1945 года битва», – полагает Болтон. Он выразил мнение, что руководству России лучше не позволять заглядывать в карты противника.
Болтон заявил о необходимости выработки нового подхода к РФ – «стратегии Рональда Рейгана», которая бы заключалась в сочетании жесткой позиции и поддержки оппозиции. «Здесь недостаточно делать ставку только на технологии 1960-х с такими радиостанциями, как «Радио Свобода*» (признана в РФ СМИ-иноагентом). Мы должны сделать все, чтобы предоставить особенно молодежи в России доступ нового типа к информации», – заявил он.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал США и страны НАТО прекратить отправку на Украину оружия и наемников, пополняющих ряды националистов. Он также возложил вину за милитаризацию и нацификацию Украины на президента США Джо Байдена и Конгресс.
В четверг администрация США обнародовала полный список поставленного Украине оружия. Накануне президент США Джо Байден заявил, что власти Соединенных Штатов планируют передать Украине дополнительные вооружения, в том числе системы противовоздушной обороны, противотанковые комплексы, стрелковое оружие, боеприпасы. Он отметил, что по запросу президента Украины Владимира Зеленского США нашли дополнительные системы ПВО большей дальности и боеприпасы к ним, сейчас идет поиск вариантов передачи систем Украине. Байден сообщил, что «в данный пакет помощи также входят 9 тыс. противотанковых систем, 7 тыс. единиц стрелкового оружия, а также 20 млн единиц боеприпасов». Кроме того, Госдеп пообещал предоставить Украине советские или российские системы ПВО. В среду Зеленский попросил Конгресс США предоставить Киеву С-300 и другие системы ПВО.
Вместе с этим канцлер Германии Олаф Шольц от лица президентов США Джо Байдена и Франции Эммануэля Макрона исключил возможность установления бесполетной зоны над Украиной, так как это бы означало прямую военную конфронтацию НАТО с Россией. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила, что президент США Джо Байден считает, что создание бесполетной зоны над Украиной могло бы привести к войне с Россией.
В прошлую среду генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не может обеспечить бесполетную зону над Украиной в условиях действующей ПВО России, так как это будет означать прямое столкновение НАТО и России, что приведет не только к значительной эскалации ситуации на Украине, но и создаст риск полномасштабной войны в Европе.
Между тем в МИДе заявляли о вербовке иностранцев за рубежом для участия в боевых действиях на Украине против России. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что западные покровители просто подталкивают киевские власти к продолжению кровопролития, поставляют все новые партии вооружения, снабжают разведданными, оказывают и другую помощь, включая направление военных советников и наемников.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины.
Киевским властям был выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Войска ДНР освободили Угледар
Военные ДНР на 19 марта освободили 98 населенных пунктов на территории республики, а также город Угледар, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.
«По состоянию на 19 марта 2022 года на территории Донецкой народной республики группировка войск ДНР освободила 98 населенных пунктов, включая Угледар», – говорится в сообщении штаба, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что силы Донецкой народной республики освободили уже 97 населенных пунктов.
В пятницу официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что подразделения Вооруженных сил России и ДНР сжимают кольцо окружения в Мариуполе и ведут бои в центре города против украинских националистов.
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В Одессе задержали украинского журналиста Юрия Ткачева
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Главный редактор одесского «Таймера» Юрий Ткачев сообщил о своем задержании, написав, что за ним пришли.
«За мной пришли, было приятно пообщаться», – написал он в своем Telegram-канале.
Позже он завел еще один канал, в котором объяснил, что у него забрали всю технику и телефон, пообещав делиться подробностями дальше.
Однако позже украинская правозащитница Оксана Челышева потдвердила факт задержания Ткачева, но при этом заявила, что все заявления о том, что он открыл новый канал в Телеграме после своего, якобы, освобождения из СБУ - ложь.
«Я смогла связаться с женой Юрия Оксаной. Он сказала, что Юрий находится на допросе в СБУ, а у неё нет возможности войти в ресурсы мужа, потому что все компьютеры в руках СБУ», – написала она в своем Facebook.
Ранее главный редактор издания «Таймер-Одесса» Юрий Ткачев обратился к украинским журналистам с просьбой соблюдать правила русского языка и правильно писать аббревиатуру ДНР. По его мнению, написание «ДНР» в кавычках является не «политкорректным», а безграмотным вопреки мнению украинских патриотов.
Отказ от газа из России может привести к отключению отопления в Германии
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Отказ от газа из России может привести к отключению отопления в Германии следующей зимой, заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек в эфире Deutschlandfunk.
«Это означает, что если к следующей зиме мы не получим больше газа, а поставки из России будут прерваны или сорваны, у нас будет недостаточно газа, чтобы обогреть все дома и поддержать всю промышленность», – цитирует РИА «Новости» министра.
Он добавил, что газ «используется в основном в промышленности в начале логистической цепочки, а затем возникает или может возникнуть эффект домино».
Германия намерена диверсифицировать источники поставок энергоресурсов на фоне ситуации на Украине, чтобы избавить от так называемой энергетической зависимости от России, заявили ранее в правительстве ФРГ.
Ранее глава немецкого банка Deutsche Bank Кристиан Зевинг предостерег от остановки «Северного потока – 1», предложив пока не вводить новые санкции против России. По его словам, отключение «Северного потока-1» не привело бы к прекращению поставок российского газа в Германии, но стало бы серьезной проблемой для энергоснабжения, что привело бы к значительному повышению цен в стране.
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