В Госдуме призвали молодежь ориентироваться на Героев России

Социальные сети полны фейковых новостей, за умы подрастающего поколения идет информационная борьба. В такой ситуации Герои России помогут отличить правду от лжи, заявила газете ВЗГЛЯД зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко. Депутат поздравила с 30-й годовщиной учреждения звания Герой России ветерана ВДВ полковника Вячеслава Сивко.

Вячеслав Сивко родом из Гатчины Ленинградской области. В Вооружённых Силах СССР с 1971 года. Служил в Воздушно-десантных войсках, командовал парашютно-десантными взводом, ротой, батальоном и полком. Два года воевал в Афганистане в составе ограниченного контингента советских войск в должности командира роты. С декабря 1994 года - в боях первой чеченской войны. Во главе сводного батальона 237-го гвардейского парашютно-десантного полка участвовал в штурме Грозного. Указом президента от 29 мая 1995 года за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга гвардии полковнику Вячеславу Сивко присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением медали «Золотая Звезда».

Вячеслав Сивко накануне встретился с депутатом Ольгой Занко в «Российской Ассоциации Героев». Он рассказал, что уже много лет занимается патриотическим воспитанием молодежи, часто ездит в родную Гатчину, где встречается со школьниками и учащимися военных училищ.

Занко поздравила ветерана ВДВ с юбилейной годовщиной учреждения звания Герой России. По ее словам, социальные сети полны фейковых новостей, за умы подрастающего поколения идет информационная борьба. «В такой ситуации нужен тот, кто поможет отличить правду от лжи. И такими людьми являются Герои. Кто-то боролся с террористами, кто-то исследовал Арктику и Космос, кто-то помогал делать новые открытия, кто-то под угрозой смерти остался верен присяге, долгу и своему народу, а кто-то прямо сейчас защищает от нацизма на Украине. Вы наш повод для гордости. Мы будем благодарны вам всегда», - подчеркнула Занко.

Напомним, 3 марта Владимир Путин подписал указ о присвоении уроженцу Дагестана, офицеру 247-го гвардейского десантно-штурмового полка ВДВ Нурмагомеду Гаджимагомедову звания Героя России посмертно. Гаджимагомедов, получив тяжелое ранение в бою, сражался до последнего и подорвал гранатой окруживших его боевиков и себя. А три дня спустя президент России присвоил звание Героя командиру батальона «Спарта» ДНР Владимиру Жоге, также посмертно. Полковник вооруженных сил ДНР Владимир Жога погиб 5 марта в Волновахе к югу от Донецка, обеспечивая выход мирных жителей из этого города.