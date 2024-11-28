В США преимущественно не воспринимают Китай как СССР 2.0. Враждебность к Китаю носит более экономический характер – Пекин обвиняют в подрыве американского экономического могущества, уничтожении рабочих мест и якобы имеющем место манипулировании валютным курсом.2 комментария
Путин: Россия и Казахстан перевели в нацвалюты 80% расчетов
Россия и Казахстан перешли на национальные валюты в более чем 80% взаимной торговли, заявил президент РФ Владимир Путин.
«Одной из проблем была и отчасти остается проблема расчетов, но мы свыше 80% этих расчетов перевели уже в национальные валюты. И это, конечно, облегчает нашу работу в финансовой сфере», – подчеркнул российский лидер на встрече с журналистами, передает РИА «Новости».
Ранее Путин заявил о готовности поддерживать совместные проекты с Казахстаном и подчеркнул значимость и перспективы регионального сотрудничества.
Напомним, президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев подписали совместное заявление о дальнейшем углублении стратегического партнерства между двумя странами.